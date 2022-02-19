Войска РФ открыли огонь из тяжелого вооружения по своим позициям в районе н.п. Пикузы, - ОТУ "Схід"

Сегодня с целью обвинения украинских войск в использовании тяжелого вооружения и создания картинки для российских пропагандистских СМИ российско-оккупационные войска совершили очередную провокацию – открыли огонь с тяжелого вооружения по собственным позициям в районе населенного пункта Пикузы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-группу ОТУ "Схід".

В частности, около 4:00 начался обстрел позиций украинских защитников в районе населенного пункта Водяное с направления населенного пункта Заиченко. По данным разведки, одновременно с этим были зафиксированы разрывы в районе населённого пункта Пикузы. Это свидетельствует о том, что оккупационные силы пытаются выдать обстрел своих позиций за ответный огонь наших военных.

"Такими действиями захватчики продемонстрировали свое циничное и безразличное отношение к жизни и здоровью мирных жителей. Следует отметить, что противник продолжает свои пропагандистские методы ведения информационной войны с целью обвинения Вооруженных сил Украины в обстрелах гражданского населения, скрывая этим собственные коварные действия", – говорится в сообщении.

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