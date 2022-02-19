Войска РФ открыли огонь из тяжелого вооружения по своим позициям в районе н.п. Пикузы, - ОТУ "Схід"
Сегодня с целью обвинения украинских войск в использовании тяжелого вооружения и создания картинки для российских пропагандистских СМИ российско-оккупационные войска совершили очередную провокацию – открыли огонь с тяжелого вооружения по собственным позициям в районе населенного пункта Пикузы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-группу ОТУ "Схід".
В частности, около 4:00 начался обстрел позиций украинских защитников в районе населенного пункта Водяное с направления населенного пункта Заиченко. По данным разведки, одновременно с этим были зафиксированы разрывы в районе населённого пункта Пикузы. Это свидетельствует о том, что оккупационные силы пытаются выдать обстрел своих позиций за ответный огонь наших военных.
"Такими действиями захватчики продемонстрировали свое циничное и безразличное отношение к жизни и здоровью мирных жителей. Следует отметить, что противник продолжает свои пропагандистские методы ведения информационной войны с целью обвинения Вооруженных сил Украины в обстрелах гражданского населения, скрывая этим собственные коварные действия", – говорится в сообщении.
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На прокорм нічого не зостанеться, депутати і шлюхи не виживуть!
по власних позиціях
"Занесите еще брату ермака!".
а взагалі,
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
саветскім давали після нападу - Україні до.
427`000 вантажівок, 2`000 локомотивів, 11'000 з/д вагонів, 1'750'000 тон харчів, 2'000'000 тон авіапального за 4 роки під час другої світової війни США надали совку (це в 2-10 разів більше, ніж совок виробляв) - оце ленд-ліз.
Тому по вартості - ленд-ліз для совка в тодішніх цінах коштував "десь біля 10 мільярдів баксів", а ленд-ліз для Великобританії коштував "десь біля 30 мільярдів баксів".
А як совок був вдячний США за ленд-ліз - то вже окрема історія. Обсяги вдячності були такі, що довелося в карний кодекс совка запроваджувати в 58 статтю ("контрреволюційна діяльність") окремий підпункт - "Вихваляння американської техніки". По якій тим, хто це робив - давали 10 років виправних трудових лагерів.
Ведь кураторы Пушилина и Пасечника послали, сказав, что платили им достаточно и что, судя по состоянию дорожного покрытия в Луганске, в то время как подштанцы свинчивали трамвайные провода на цветмет, Пушили с Пасечником отсифонили себе миллионы немалые той помощи, которая шла в республики из РФ.
Так что это их задача была прикупить себе островки в Тихом океане и подводные лодки, чтобы добраться до оных, и чтобы не морочили кураторам головы.
Так что 'не стреляйте в пианиста, он играет, как умеет"(С), то есть не критикуйте сильно потуги Пушилина с Пасечником, их отключили от материнской методички...
http://live.radioscanner.net/audio/54674