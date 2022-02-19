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Новости Война
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Войска РФ открыли огонь из тяжелого вооружения по своим позициям в районе н.п. Пикузы, - ОТУ "Схід"

Войска РФ открыли огонь из тяжелого вооружения по своим позициям в районе н.п. Пикузы, - ОТУ

Сегодня с целью обвинения украинских войск в использовании тяжелого вооружения и создания картинки для российских пропагандистских СМИ российско-оккупационные войска совершили очередную провокацию – открыли огонь с тяжелого вооружения по собственным позициям в районе населенного пункта Пикузы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-группу ОТУ "Схід".

В частности, около 4:00 начался обстрел позиций украинских защитников в районе населенного пункта Водяное с направления населенного пункта Заиченко. По данным разведки, одновременно с этим были зафиксированы разрывы в районе населённого пункта Пикузы. Это свидетельствует о том, что оккупационные силы пытаются выдать обстрел своих позиций за ответный огонь наших военных.

"Такими действиями захватчики продемонстрировали свое циничное и безразличное отношение к жизни и здоровью мирных жителей. Следует отметить, что противник продолжает свои пропагандистские методы ведения информационной войны с целью обвинения Вооруженных сил Украины в обстрелах гражданского населения, скрывая этим собственные коварные действия", – говорится в сообщении.

Читайте также: Вследствие российского обстрела погиб украинский воин. С начала суток 19 нарушений со стороны врага, - ООС

Войска РФ открыли огонь из тяжелого вооружения по своим позициям в районе н.п. Пикузы, - ОТУ Схід 01

Автор: 

обстрел (26850) Донбасс (26955) наемники рф (2070) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+40
Пошуки казусу Беллі тривають...
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19.02.2022 11:16
+32
Українська армія настільки сувора що заставляє ворога в паніці гатити
по власних позиціях
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19.02.2022 11:18
+24
Що на це скаже Володя, який грає роль президента? "Не стрілять"? То ж кричав, що якщо наші перестануть стріляти, то буде мир? Обкакував Порошенка і воїнів ЗСУ, показуючи світу, що то ми були винні. Ну то як, Вова? Хто ж тут не хоче миру? По твоїй логіці, виходить, що ти, хоча ми то знаємо, що то москалі. Чого мовчиш? Невже навалив, що і піднятися не в змозі?
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19.02.2022 11:19
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Пошуки казусу Беллі тривають...
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19.02.2022 11:16 Ответить
как делал террорист моторылло - стрелял в сторону позиций ВСУ, потом стрелял в сторону позиций рашапитаров и начиналась перестрелку уже без моторыла
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19.02.2022 11:44 Ответить
В кожній країні є своя мафія і тільки «на Рассєє» у мафії є ціла країна...

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19.02.2022 12:11 Ответить
методичка не меняется
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19.02.2022 11:17 Ответить
А новое уже не придумать...только меняются названия населенных пунктов.
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19.02.2022 11:29 Ответить
меня интересует ВОТ ТЕ ДЕГЕНЕРАТЫ КОТОРЫЕ ЖИВУТ В ТЕХ 3 ИЗБЕНКАХ НА ЛИНИИ ФРОНТА СЕРОЙ ЗОНЕ.... ЭТО НАСКОЛЬКО НАДО БЫТЬ ТУПЫМ ТАРЗАНОМ ЧТОБЫ ИГРАТЬ В РУЛЕТКУ С РЕВОЛЬВЕРОМ И 1 ПАТРОНОМ.. если бы люди оттуда вывезли эвакуировали кстати непоганый вопрос а чому Рашисты не эвакуируют людей из серой хоны и населенных пунктах по линии фронта с их стороны отвечаю а по кому тогда стрелять по пустым хатам.. вот вам и ответ сами гражданские косвенно или нет НО ПОМОГАЮТ ОККУПАНТАМ... создавать все эти ситуации казусы белли и так далее.. отдельный вопрос к нам но полагаю у нас также нет мозгов эвакуировать население из населенных пунктов которые обстреливает Рашка за 8 лет войны можно было просто построить с нуля целый новый город или новые города на 50- 100-200 тысяч и туда переселять всех из ОРЛДО при их проверке и из Крыма.. имею ввиду желающих жить в Украине...
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19.02.2022 11:29 Ответить
Население у нас пробовали эвакуировать. Сначала нельзя было эвакуировать силой, поэтому половина тупо осталась, потом даже тех, кого начали вывозить силой, вывезли, а они втихую вернулись назад. Там же огород, картошку скоро садить надо!!!111
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19.02.2022 11:46 Ответить
всі бажаючі вже давно виїхали. і не треба їм було будувати щось. я, наприклад, виїхала у 2016 році (до цього ще була надія на те, що орків виб"ють). у мене в одній руці була сумка з документами, а другою тримала за руку дитину. виїхала у маленький населений пункт, де можна було знайти роботу та недорого зняти житло. ось і все. а ті, хто шукає привід, їм завжди все буде не так. тому, нехай їх вивозять хоч у ростов, хоч у варкуту, мені байдуже. навіть на своїх родичів, які там залишились.
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19.02.2022 11:49 Ответить
Им надо играть в рулетку с пистолетом, а не револьвером. Может тогда дойдет
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19.02.2022 12:01 Ответить
Треба як Хорвати - передають насєлєнію, що завтра буде штурм і потрібно всім евакуватись - і хто потім не встиг, то йго проблеми і його вибір.
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19.02.2022 12:12 Ответить
ну ви загнули а як же тоді гроші пи зд ить?
На прокорм нічого не зостанеться, депутати і шлюхи не виживуть!
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19.02.2022 12:45 Ответить
Ну може хоч когось зі своїх завалять, все менше роботи.
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19.02.2022 11:17 Ответить
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19.02.2022 11:20 Ответить
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19.02.2022 11:22 Ответить
Росію в середньовіччя повернути неможливо, бо вона з нього не вилазила, - тільки в неоліт.
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19.02.2022 11:23 Ответить
Так само, як і неможливо поставити на коліна, бо вона з них не вставала.
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19.02.2022 12:30 Ответить
защита от FGM-148 Javelin?
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19.02.2022 11:45 Ответить
*****-*****!
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19.02.2022 11:39 Ответить
А эти "заваленые" "свои" тоже могли бы не молчать, а ответить на обстрелы...
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19.02.2022 12:11 Ответить
хто-небудь знає, чи супутники фіксують все це?
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19.02.2022 11:18 Ответить
Как раз летают сейчас
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19.02.2022 11:32 Ответить
А Ви маєте сумніви ?
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19.02.2022 11:47 Ответить
так. є трохи. якщо все фіксується, чому не можна висвітлити якийсь 1 кадр, як виставлена зброя на два боки. я розумію, що не все можна показувати. і я не маю сумніву щодо цих подій. але картинка була би наглядніше.
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19.02.2022 11:58 Ответить
Українська армія настільки сувора що заставляє ворога в паніці гатити
по власних позиціях
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19.02.2022 11:18 Ответить
Секретна українська зброя!
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19.02.2022 11:19 Ответить
А чом би й ні
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19.02.2022 11:48 Ответить
Куда смотрит ОБСЕ?
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19.02.2022 11:18 Ответить
И что оно даст?
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19.02.2022 11:19 Ответить
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19.02.2022 11:22 Ответить
Русня створює картинку для кацапоїдів, а не для заходу, тому неважливо що там фіксує обсє, важливий лише ефект від тієї чи іншої провокації на русню, аби вони схвалили цю війну.
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19.02.2022 11:28 Ответить
Они массово ушли в отпуск
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19.02.2022 11:50 Ответить
В очко *****. Разом з "зеленоомановіслюком".
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19.02.2022 12:08 Ответить
Сцикливая нация
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19.02.2022 11:18 Ответить
Вони не нація.
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19.02.2022 11:22 Ответить
Россияне не боятся войны с Украиной: их страшит ядерный удар США -
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19.02.2022 11:43 Ответить
ТАм какие-то передвижные гастролеры... В одном месте , около 4-х ночи прекратили обстрел, в другом во все стороны , около 4-х ночи - начали.
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19.02.2022 11:19 Ответить
Пытаются прочекать наши контрбатарейные возможности.
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19.02.2022 11:20 Ответить
гугл перекладач? сам зрозумів що і на якій мові написав?
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19.02.2022 11:25 Ответить
Геймерський сленг. Прочєкать- те ж саме що вирахувати. З англійського "Check"
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19.02.2022 11:31 Ответить
Ондого, кацапи мають знати нашу позицiю без перекладача, прiсь ейбочки..
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19.02.2022 11:34 Ответить
Толбо@б?
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19.02.2022 11:46 Ответить
А на олбанському могьом?
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19.02.2022 12:31 Ответить
Там новость прошла, что главный друг Слуги Народа - Китай против новых членов НАТО.
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19.02.2022 11:19 Ответить
От тілько НАТО на "чайну" якось "*****"...
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19.02.2022 12:01 Ответить
Що на це скаже Володя, який грає роль президента? "Не стрілять"? То ж кричав, що якщо наші перестануть стріляти, то буде мир? Обкакував Порошенка і воїнів ЗСУ, показуючи світу, що то ми були винні. Ну то як, Вова? Хто ж тут не хоче миру? По твоїй логіці, виходить, що ти, хоча ми то знаємо, що то москалі. Чого мовчиш? Невже навалив, що і піднятися не в змозі?
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19.02.2022 11:19 Ответить
Що на це скаже Володя, який грає роль президента?
"Занесите еще брату ермака!".
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19.02.2022 12:16 Ответить
Лапти сами себя подорвут, лиш бы повод найти, ну хоть меньше дураков на этом свете будет.
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19.02.2022 11:20 Ответить
кацапня шукае привід...
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19.02.2022 11:21 Ответить
"рязанскій сахар", "воронєжскіє висоткі"... в московитив дуже багато сценаріїв....

а взагалі,
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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19.02.2022 11:22 Ответить
2га світова саме з такої херні почалася
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19.02.2022 11:22 Ответить
Вот только ща ленд-лиз - не кацапский.
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19.02.2022 11:24 Ответить
все оправдано і в час, як на мене....
саветскім давали після нападу - Україні до.
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19.02.2022 11:28 Ответить
Ленд-ліз ще не надано. Все тільки на обговоренні в США. "до 20 літаків з спорядженням та набоями, сумарно менше 500 тон" - це не ленд-ліз. Це "гібрідна війна". Така ж, як і обльоти території Німеччини літаками з Великобританії. Мета цієї допомоги - не реальна допомога безпосередньо ЗСУ (цих вантажів вистачить на менше 1 дня реальної війни). Мета цієї допомоги та цих маневрів - гуртування НАТО. Якщо ви не помітили - риторика Німеччини різко змінилася, а всілякі Угорщіни різко засунули язика в дупу, хоч і продовжують викаблучуватись.

427`000 вантажівок, 2`000 локомотивів, 11'000 з/д вагонів, 1'750'000 тон харчів, 2'000'000 тон авіапального за 4 роки під час другої світової війни США надали совку (це в 2-10 разів більше, ніж совок виробляв) - оце ленд-ліз.
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19.02.2022 12:17 Ответить
Ленд-ліз застосовується другий раз проти фашистів.
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19.02.2022 11:56 Ответить
Ленд-ліз і за другої світової війни був не кацапським. Його придумали і запровадили - для Великобританії. А потім вже до нього підключили совок та китай. І якщо в совок гнали в основному вантажівки, харчі та пальне, то в Великобританію гнали літаки, кораблі та підводні човни. Бо совок себе і в невоєнні часи не міг прокормити, не кажучи вже про засоби пересування (вантажівки, локомотиви, вагони, мотоцикли тощо).

Тому по вартості - ленд-ліз для совка в тодішніх цінах коштував "десь біля 10 мільярдів баксів", а ленд-ліз для Великобританії коштував "десь біля 30 мільярдів баксів".

А як совок був вдячний США за ленд-ліз - то вже окрема історія. Обсяги вдячності були такі, що довелося в карний кодекс совка запроваджувати в 58 статтю ("контрреволюційна діяльність") окремий підпункт - "Вихваляння американської техніки". По якій тим, хто це робив - давали 10 років виправних трудових лагерів.
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19.02.2022 12:31 Ответить
Шуфричу морду били, - стало бы к войне. В последний раз ему морду били в Николаеве, в аккурат перед вторжением их благородия гусского имперца Гиркина
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19.02.2022 11:27 Ответить
А чего не по Воронежу? Было бы убедительней.
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19.02.2022 11:27 Ответить
Еще не вечер! Будет.
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19.02.2022 11:57 Ответить
Учитывая, что в козломордии опубликована карта бомбоубежищ мацквабада, не стоит удивляться больной фантазии *****.
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19.02.2022 12:08 Ответить
І скрепніше !!! І кондово!!! І.... далі за Ільфом і Петровим .
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19.02.2022 12:05 Ответить
Боже, когда уже сдохнет эта тварь плешивая, недомерок ****.
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19.02.2022 11:27 Ответить
Как их лечат, то мы раньше
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19.02.2022 11:45 Ответить
Будем снисходительны к данной постановке российской самодеятельности.
Ведь кураторы Пушилина и Пасечника послали, сказав, что платили им достаточно и что, судя по состоянию дорожного покрытия в Луганске, в то время как подштанцы свинчивали трамвайные провода на цветмет, Пушили с Пасечником отсифонили себе миллионы немалые той помощи, которая шла в республики из РФ.
Так что это их задача была прикупить себе островки в Тихом океане и подводные лодки, чтобы добраться до оных, и чтобы не морочили кураторам головы.

Так что 'не стреляйте в пианиста, он играет, как умеет"(С), то есть не критикуйте сильно потуги Пушилина с Пасечником, их отключили от материнской методички...
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19.02.2022 11:30 Ответить
а перестреляли бы они друг друга!
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19.02.2022 11:31 Ответить
И что это меняет? Они и 14 году с территории Параши из ГРАДов лупили. И по Марику "Ураганами"
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19.02.2022 11:31 Ответить
Это просто казус какой-то!
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19.02.2022 11:31 Ответить
Ти уже евакуіровалса?
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19.02.2022 11:36 Ответить
А тебе вонять не надоело,кацапская мразота? Вам всем кранты,ублюдки только сунетесь. Надоели уже хуже горькой редьки своей дичью.
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19.02.2022 11:38 Ответить
Jesli po svoim to eto privetstvujetsia, unih tam grazhdanska voina, ruskije protiv ruskih. Kstati, a chto voinushka mezhdu pervim i vtorim armeiskim sojedineniem a na rasseje po okrugam / ja podderzhivaju takoje.
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19.02.2022 11:36 Ответить
"В душе каждого русского,в отличии от европейца,живет хитрое и злобное животное." Карл Густав Юнг.
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19.02.2022 11:39 Ответить
Гимлер в гробу переворачивается. Понятно что врать надо уверенно, но чтоб так!!! Ладно своим баки забьете, но ведь все понимают что происходит.
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19.02.2022 11:39 Ответить
ДЛЯ ЛУЧШЕЙ ПРОВОКАЦИИ НАДО ЯДЕРОМ ДА ПО КРЕМЛЮ !)
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19.02.2022 11:40 Ответить
Надо просто спеть песенку в Европарламенте хором. Ла-ла-ла.
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19.02.2022 11:48 Ответить
2,5 мегатонны в тротиловом эквиваленте Москве хватит с головой, чтобы долгие годы быть в положении Киева после 1240-го года
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19.02.2022 11:52 Ответить
Диспетчер аэропорта Ростов предупреждает гражданские борты о многочисленном пересечении курсов военной авиации
http://live.radioscanner.net/audio/54674
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19.02.2022 11:57 Ответить
Расеяне бьют по своим,чтоб укропи боялись!
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19.02.2022 12:00 Ответить
Можуть ще зробити собі сіпуку
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19.02.2022 12:03 Ответить
В 4 часа утра? Что то мне все ето напоминает... ****** идет строго по дорожке Гитлера
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19.02.2022 12:11 Ответить
Ожидаемо
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19.02.2022 12:12 Ответить
Российские войска открыли огонь из тяжёлого вооружения по собственным позициям. С целью провокации. Так это же прекрасно! Нам теперь ничего не нужно делать и только наблюдать как российские войска самостоятельно сами себя уничтожат. Из тяжёлого вооружения. С целью провокации. И победа будет за нами. Все гениально просто!
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19.02.2022 12:16 Ответить
Это справедливая война пусть и дальше лупят по своим.
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19.02.2022 12:19 Ответить
Це те що зеля мав би кожен день озвучувати, з фото та відео доказами, відео з безпілотників тощо.
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19.02.2022 12:19 Ответить
Може, це не так провокація, а криворукі кацапи перепили бояри та не туди стрільнули...
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19.02.2022 12:23 Ответить
воронежу и приграничным населенным пунктам россии приготовится , не исключенно что в москве начнут взрывать дома обвиняя в этом украинцев как в 2000 ые чеченцев !
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19.02.2022 13:30 Ответить
Ау, спостерігачі!!! Що ви там спостерігаєте? Мабуть і дитина змогла б оцінити, звідки прилетіло. А у евроновинах кажуть весь час, що сторони звинувачують одна одну в обстрілах. Треба тільки зафіксувати в часі, з якої сторони був перший постріл і з якої сторони прилетіло. Продажні спостерігачі
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19.02.2022 13:37 Ответить
надо просто пиристать стрелять и наживаться на войне. а у сепаров и в глазу куйла чисто мир, не то что у порошенки
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19.02.2022 14:12 Ответить
 
 