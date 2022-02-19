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Новости Агрессия России против Украины Война
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Мы делаем все, чтобы устранить любые причины, которые Россия может использовать для оправдания вторжения в Украину, - США об обнародовании агрессивных планов Кремля

Мы делаем все, чтобы устранить любые причины, которые Россия может использовать для оправдания вторжения в Украину, - США об обнародовании агрессивных планов Кремля

США обнародуют агрессивные планы Кремля для того, чтобы устранить любые причины, которые Россия может использовать для оправдания вторжения в Украину.

Об этом говорится в сообщении посольства США в твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы обнародуем планы России. Не потому, что мы хотим конфликта, а потому, что мы делаем все, что в наших силах, чтобы устранить любые причины, которые Россия может использовать для оправдания вторжения в Украину. Если Россия реализует свои планы, она будет ответственна за катастрофическую войну", - отметили в посольстве США в Украине.

Читайте также: Байден: Путин принял решение атаковать Украину и попытается напасть на Киев

Напомним, 18 февраля президент США Джо Байден выступил с обращением по поводу ситуации вокруг Украины. Он отметил, что, по данным американской разведки, президент РФ Владимир Путин принял решение атаковать Украину и попытается напасть на Киев. Байден в очередной раз подчеркнул, что Соединенные Штаты Америки не намерены отправлять своих военных в Украину, однако оказывают финансовую помощь.

Он также подчеркнул, что России еще не поздно провести деэскалацию и выбрать путь дипломатии, однако в случае вторжения в Украину США готовы ввести жесткие санкции.

Автор: 

армия РФ (19011) Байден (2785) посольство (1079) россия (95326) США (26336)


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Топ комментарии
+29
Спасибо, Джо. Это для всех очевидно... Для всех, кроме зебилов и прочих безумных арахамий.
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19.02.2022 11:24
+23
США все вірно робить,це зветься,контр пропоганда..шкода що багато наших можновладців думають що це просто США нагнітає,тупість увісяких Арахамій і Корабельних соснів просто зашкалює,і саме тому я боюся нинішню промову ЗЕленського у Мюнхані
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19.02.2022 11:25
+20
Старшина Запаса
@StarshinaZapasa

После того, как появились метаданные обращения Пушилина и Пасечника об эвакуации, плюс кибератака, плюс понтонные мосты, плюс экстренное обращение Байдена, плюс данные разведки - у кого-то ещё остались сомнения, что шестнадцатого должно было начаться?
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19.02.2022 11:25
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Что то шимпанзе давно не высказывалось!
После того, как рашисты начали обстрелы, оно стало таким же разговорчивым, как рыба..
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19.02.2022 11:23 Ответить
Первым делом устранить внутренних ГНИДОТ , подтанцовывающих УБИЙЦАМ -ТЕРРОРИСТАМ
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19.02.2022 12:06 Ответить
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19.02.2022 12:23 Ответить
Путін вирішить, чи буде вторгнення в Україну, а Байден визначить його результат...
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19.02.2022 12:24 Ответить
Росію в середньовіччя повернути неможливо, бо вона з нього не вилазила, - тільки в неоліт...
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19.02.2022 12:25 Ответить
Писав уже: мокшанські лідери можуть не усвідомлювати руйнівну силу санкцій ЦБ. Завдання дипломатії - донести до них цю економічну реальність 21 століття. Санції Штатів проти центробанку росії і вся москвинська війна проти України припиниться
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19.02.2022 18:28 Ответить
Спасибо, Джо. Это для всех очевидно... Для всех, кроме зебилов и прочих безумных арахамий.
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19.02.2022 11:24 Ответить
Ткач Михайло@Tkach_Mykhailo

https://mobile.twitter.com/Tkach_Mykhailo/status/1494811249338728450 1 ч



Мені все одно як виглядає президент у шоломі, як сидить бронежилет чи куртка на президенті мені теж неважливо, але чому?! чому президент США розповідає про ситуацію України більше за президента України?!

Йозеф Кнехт@jozefkneht1

Тому що ви скинули того президента, який розповідав все як є.
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19.02.2022 12:41 Ответить
Закрийте небо над Україною. А надалі пуйло всереться і здрисне.
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19.02.2022 11:24 Ответить
Амерам-черговий респект...
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19.02.2022 11:25 Ответить
США все вірно робить,це зветься,контр пропоганда..шкода що багато наших можновладців думають що це просто США нагнітає,тупість увісяких Арахамій і Корабельних соснів просто зашкалює,і саме тому я боюся нинішню промову ЗЕленського у Мюнхані
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19.02.2022 11:25 Ответить
Старшина Запаса
@StarshinaZapasa

После того, как появились метаданные обращения Пушилина и Пасечника об эвакуации, плюс кибератака, плюс понтонные мосты, плюс экстренное обращение Байдена, плюс данные разведки - у кого-то ещё остались сомнения, что шестнадцатого должно было начаться?
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19.02.2022 11:25 Ответить
козломордый, хватит принимать денатурат
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19.02.2022 11:30 Ответить
Навпаки - я б йому радив перейти на метиловий спирт.
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19.02.2022 11:57 Ответить
Мені здається що все ж таки на совісті *****.
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19.02.2022 11:34 Ответить
Жаль мало кто это понимает.
Мне вот звонят и говорят "арррряя Америкосы шугают нас спецом!!!!! что б экономика упала и тд"
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19.02.2022 11:28 Ответить
Ну и знокомые у Вас!
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19.02.2022 11:40 Ответить
Дякую, звичайно, але єдина причина, яку ви не можете усунути в принципі - це наше існування. Поки є ми - ми вороги кацапні.
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19.02.2022 11:31 Ответить
ви кацапню не перебдіть....
кацапня полізе з поводом чі без - вона полізе.
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19.02.2022 11:33 Ответить
Величезна подяка нашим американським друзям!
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19.02.2022 11:33 Ответить
саме краще - це ввести війська ООН, чи може в план Далласа це не входить?
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19.02.2022 11:36 Ответить
А кто, простите будет их вводить шобла, обосравшися глубоко обеспокоенных?
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19.02.2022 11:44 Ответить
Шобла глибоко стурбованих погодила з Україною "дорожню карту", в якій були і війська ООН.
В 2019 році, новообраний клоун, під керівництвом своїх мокшанських кураторів, першим ділом похрінив всі ці напрацьовки.
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19.02.2022 12:30 Ответить
діпломати, схоже, закрили ноутбукс.
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19.02.2022 11:36 Ответить
Это бесполезно, это в генах у абсолютного большинства россиян: ненависть к Украине. У Путина добавляются еще и психические расстройства и обида на прошлое. Повод найдут, а если не найдут - начнут что-то взрывать. Так устроено мышление у этих валенков - через галошу все.

ПЫСЫ: вчера видел фото девушки в России, вышедшей на одиночный пикет и держащей плакат «Нет войне». По сути в данной ситуации это подвиг, поскольку последствия доя нее могут быть тяжелыми. Это восхищает, но увы, такие как она в меньшинстве.
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19.02.2022 11:36 Ответить
Единицы!
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19.02.2022 11:42 Ответить
Нет, не единицы, но относительно остальных их действительно немного.
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19.02.2022 11:46 Ответить
And we say: THANK YOU USA !
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19.02.2022 11:36 Ответить
Пока война в понимании населения раши где, то там на западе и не каким боком не затрагивает интересы обывателя с рублевки, все это пустые слова. Раша разжирела и воспринимает свой интерес только через личное бабло. Когда опустили цены на нефть кремлевский карлик почувствовал угрозу дворцового переворота. Хватит дразнить собаку палкой санкций, настало время врезать ею между глаз плешивого уродца.
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19.02.2022 11:37 Ответить
Может пора уже сам этот КаРФаген устранить ? И тогда не надо будет искать и устранять какие-то причины ...
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19.02.2022 11:38 Ответить
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19.02.2022 11:45 Ответить
Вы не делаете даже половины того,что в ваших силах,господа американцы. Какие-то таёжные голодранцы подрывают авторитет "мирового полицейского."
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19.02.2022 11:42 Ответить
Тут есть еще и другая задача: не развалить этих голодранцев, иначе будет тотальный ппц.
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19.02.2022 11:48 Ответить
та да, Западный мир одинаково не хочет видеть кацапов ни на танках, ни с чемоданами!
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19.02.2022 11:53 Ответить
так работает демократия! все должны "завестись", чтобы дело "поехало"! к сожалению, одни заводятся быстро, другие - медленно
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19.02.2022 11:52 Ответить
*********** деда сам не хоче в могилу,
мільонів декілька він з собою забере.
і це буде найкращій сценарій - бо може і всіх....
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19.02.2022 11:43 Ответить
В Украине есть президент?! Или комедийный актер гастролирующий по Европе? Почему о событиях в стране население узнает из выступлений мировых лидеров. Не можешь! Страшно! Сложи полномочия, но не позорь страну.
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19.02.2022 11:44 Ответить
відповідь у вашому запитанні.
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19.02.2022 11:48 Ответить
Если 73% во время войны выбирают клоуну, то мне кажется что неважно кто президент.
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19.02.2022 12:03 Ответить
Помощь США трудно переоценить...и спасибо им ОГРОМНОЕ ! А вот нам надо тихонько сварганить десяток ( не надо тысячу!) ядерных боеголовок и ракетный дивизион с изделиями ,что до мацквы летят минут пять....И после этого дышать станет легче. А жить с этими соседями мы обречены долго.
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19.02.2022 11:48 Ответить
но ведь там только одна причина - тело не в Мавзолее ...
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19.02.2022 11:48 Ответить
Как же все? Причина же живой.
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19.02.2022 11:56 Ответить
Кто-то еще думает что путинским холуям нужны причины???
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19.02.2022 12:02 Ответить
Это прекрасно, но вряд ли поможет. Кремлёвские крысы всё равно найдут к чему дое*аться. Учитывая мощную контрпропаганду, повод будет детским и высосанным из пальца, но для рашкованов это не будет иметь никакого значения.
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19.02.2022 12:04 Ответить
Надежда на дипломатию конечно была, но запад, как всегда, недооценил ********** *****! ( все время вспоминаю слова Немцова) Эти продажные демократы все выли, что нужно вести диалог...Додиаложились! Какой диалог с психически больным, который бросается на тебя с ножом? Я думаю, все кто реально оценивал происходящее, давно понимали куда все шло. Все, заблаговременное нагнетание аниукраинской истерии на парашенских СМИ. Это было понятно для чего из нас "лепили" врагов. Для чего эти тренировки с кибератаками и т.д.
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19.02.2022 12:10 Ответить
"Байден в очередной раз подчеркнул, что Соединенные Штаты Америки в Украину, однако оказывают финансовую помощь. "

==========

А почему бы ему не прислать ПВО и системы залпового огня Химарис, которые посылает Иордании?

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19.02.2022 13:15 Ответить
Да кацапам по хрен. Они устроят любую жопорукую топорную провокацию, что бы оправдать вторжение - и уже зашевелились на Донбассе. Остановить их может только мощный удар в рыло, что бы сразу присели на бутылку. А болтовней их не остановишь.
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19.02.2022 13:31 Ответить
а зеля молчит в тряпочку, чтобы беня копеечку не потерял
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19.02.2022 14:13 Ответить
 
 