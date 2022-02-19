Мы делаем все, чтобы устранить любые причины, которые Россия может использовать для оправдания вторжения в Украину, - США об обнародовании агрессивных планов Кремля

США обнародуют агрессивные планы Кремля для того, чтобы устранить любые причины, которые Россия может использовать для оправдания вторжения в Украину.

Об этом говорится в сообщении посольства США в твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы обнародуем планы России. Не потому, что мы хотим конфликта, а потому, что мы делаем все, что в наших силах, чтобы устранить любые причины, которые Россия может использовать для оправдания вторжения в Украину. Если Россия реализует свои планы, она будет ответственна за катастрофическую войну", - отметили в посольстве США в Украине.

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Напомним, 18 февраля президент США Джо Байден выступил с обращением по поводу ситуации вокруг Украины. Он отметил, что, по данным американской разведки, президент РФ Владимир Путин принял решение атаковать Украину и попытается напасть на Киев. Байден в очередной раз подчеркнул, что Соединенные Штаты Америки не намерены отправлять своих военных в Украину, однако оказывают финансовую помощь.

Он также подчеркнул, что России еще не поздно провести деэскалацию и выбрать путь дипломатии, однако в случае вторжения в Украину США готовы ввести жесткие санкции.