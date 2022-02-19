Мы делаем все, чтобы устранить любые причины, которые Россия может использовать для оправдания вторжения в Украину, - США об обнародовании агрессивных планов Кремля
США обнародуют агрессивные планы Кремля для того, чтобы устранить любые причины, которые Россия может использовать для оправдания вторжения в Украину.
Об этом говорится в сообщении посольства США в твиттере, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы обнародуем планы России. Не потому, что мы хотим конфликта, а потому, что мы делаем все, что в наших силах, чтобы устранить любые причины, которые Россия может использовать для оправдания вторжения в Украину. Если Россия реализует свои планы, она будет ответственна за катастрофическую войну", - отметили в посольстве США в Украине.
Напомним, 18 февраля президент США Джо Байден выступил с обращением по поводу ситуации вокруг Украины. Он отметил, что, по данным американской разведки, президент РФ Владимир Путин принял решение атаковать Украину и попытается напасть на Киев. Байден в очередной раз подчеркнул, что Соединенные Штаты Америки не намерены отправлять своих военных в Украину, однако оказывают финансовую помощь.
Он также подчеркнул, что России еще не поздно провести деэскалацию и выбрать путь дипломатии, однако в случае вторжения в Украину США готовы ввести жесткие санкции.
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После того, как рашисты начали обстрелы, оно стало таким же разговорчивым, как рыба..
https://mobile.twitter.com/Tkach_Mykhailo/status/1494811249338728450 1 ч
Мені все одно як виглядає президент у шоломі, як сидить бронежилет чи куртка на президенті мені теж неважливо, але чому?! чому президент США розповідає про ситуацію України більше за президента України?!
Йозеф Кнехт@jozefkneht1
Тому що ви скинули того президента, який розповідав все як є.
@StarshinaZapasa
После того, как появились метаданные обращения Пушилина и Пасечника об эвакуации, плюс кибератака, плюс понтонные мосты, плюс экстренное обращение Байдена, плюс данные разведки - у кого-то ещё остались сомнения, что шестнадцатого должно было начаться?
Мне вот звонят и говорят "арррряя Америкосы шугают нас спецом!!!!! что б экономика упала и тд"
кацапня полізе з поводом чі без - вона полізе.
В 2019 році, новообраний клоун, під керівництвом своїх мокшанських кураторів, першим ділом похрінив всі ці напрацьовки.
ПЫСЫ: вчера видел фото девушки в России, вышедшей на одиночный пикет и держащей плакат «Нет войне». По сути в данной ситуации это подвиг, поскольку последствия доя нее могут быть тяжелыми. Это восхищает, но увы, такие как она в меньшинстве.
мільонів декілька він з собою забере.
і це буде найкращій сценарій - бо може і всіх....
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А почему бы ему не прислать ПВО и системы залпового огня Химарис, которые посылает Иордании?