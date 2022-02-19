Взрыв на газопроводе в оккупированном Луганске не повлиял на работу украинской ГТС, - Макогон

Взрыв на распределительном газопроводе на временно оккупированной территории в Луганской области не отразился на работе газотранспортной системы Украины, которая продолжает работать в штатном режиме.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщил генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

"С учетом многочисленных сообщений в СМИ о взрыве газопровода в Луганской области на временно оккупированной территории сообщаем, что транзит газа через временно оккупированную территорию не производится. На газотранспортную систему Украины инцидент не влияет. ГТСУ работает в штатном режиме и продолжает надежно выполнять свои транзитные обязательства", - написал Макогон.

Как он уточнил, взрыв произошел на распределительном газопроводе возле Луганска на территории, по которой магистральный газопровод "Дружба" не проходит.

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