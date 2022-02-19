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Взрыв на газопроводе в оккупированном Луганске не повлиял на работу украинской ГТС, - Макогон

Взрыв на газопроводе в оккупированном Луганске не повлиял на работу украинской ГТС, - Макогон

Взрыв на распределительном газопроводе на временно оккупированной территории в Луганской области не отразился на работе газотранспортной системы Украины, которая продолжает работать в штатном режиме.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщил генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

"С учетом многочисленных сообщений в СМИ о взрыве газопровода в Луганской области на временно оккупированной территории сообщаем, что транзит газа через временно оккупированную территорию не производится. На газотранспортную систему Украины инцидент не влияет. ГТСУ работает в штатном режиме и продолжает надежно выполнять свои транзитные обязательства", - написал Макогон.

Как он уточнил, взрыв произошел на распределительном газопроводе возле Луганска на территории, по которой магистральный газопровод "Дружба" не проходит.

Смотрите также: Сильный взрыв произошел в оккупированном Луганске, - соцсети. ВИДЕО

Автор: 

взрыв (6721) Луганск (3163) Макогон Сергей (54)


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та наче той вибух фейк
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19.02.2022 11:36 Ответить
Тем боле что это взрыв был год назад.
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19.02.2022 11:37 Ответить
Прошло 12 часов с заявления Байдена..
и где наш зеленский? где его обращение к Украинцам?
Неужели он точно сбежал вчера в Европу под видом конференции..?
Говорят он и телефон выключил от страха
Вот это вы навыбирали 73%.. теперь будем расхлёбывать разом!
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19.02.2022 11:57 Ответить
Макогон заявив магістральний газопровід "Дружба" не проходить, а Порошенко в Савіка заявив, що саме "Дружба" зірвалась і це страшна біда і зрада. Як Ви думаєте хто з них нагнітає ситуацію, пвдриває економіку, розповсюджує фейки та товкає Рашинські норотиви . Я думаю Юрію нада одмудохать одного з них.
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19.02.2022 12:37 Ответить
Взрыв в Луганске не повлиял на работу украинской ГТС ..
Погодите ка.. а разве он должен был повлиять? Вообще есть разве связь ГТС там и тут? Нет ее. Так точно на работу ГТС НЕ ПОВЛИЯЛО то, что где-то в китае чихнул колхозник.
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19.02.2022 13:44 Ответить
 
 