Взрыв на газопроводе в оккупированном Луганске не повлиял на работу украинской ГТС, - Макогон
Взрыв на распределительном газопроводе на временно оккупированной территории в Луганской области не отразился на работе газотранспортной системы Украины, которая продолжает работать в штатном режиме.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщил генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.
"С учетом многочисленных сообщений в СМИ о взрыве газопровода в Луганской области на временно оккупированной территории сообщаем, что транзит газа через временно оккупированную территорию не производится. На газотранспортную систему Украины инцидент не влияет. ГТСУ работает в штатном режиме и продолжает надежно выполнять свои транзитные обязательства", - написал Макогон.
Как он уточнил, взрыв произошел на распределительном газопроводе возле Луганска на территории, по которой магистральный газопровод "Дружба" не проходит.
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и где наш зеленский? где его обращение к Украинцам?
Неужели он точно сбежал вчера в Европу под видом конференции..?
Говорят он и телефон выключил от страха
Вот это вы навыбирали 73%.. теперь будем расхлёбывать разом!
Погодите ка.. а разве он должен был повлиять? Вообще есть разве связь ГТС там и тут? Нет ее. Так точно на работу ГТС НЕ ПОВЛИЯЛО то, что где-то в китае чихнул колхозник.