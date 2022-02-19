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Новости Агрессия России против Украины Война
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Мы не видим признаков отвода войск РФ от Украины, но еще не поздно остановить подготовку к войне, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что скопление военных сил РФ вдоль украинских границ продолжается и риск конфликта остается очень высоким.

"Наступили очень опасные дни для Европы: Россия непрерывно сосредотачивает войска вдоль украинских границ, наибольшее сосредоточение со времен холодной войны. Мы сейчас не знаем, что произойдет в будущем, но риск конфликта очень высокий. Мы пытаемся применять дипломатические усилия, пытаемся найти дипломатическое решение, но сейчас мы не видим никаких признаков отведения войск и деэскалации. Наоборот – сосредоточение сил РФ продолжается", - сказал Столтенберг, выступая в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Читайте также: Пока не видим признаков отвода российских войск от украинской границы, - Столтенберг

Вместе с тем Столтенберг высказал убеждение, что "еще не поздно остановить подготовку к войне, еще не поздно для Российской Федерации изменить этот курс, еще не поздно начать нарабатывать мирные решения".

Генсек Альянса также заявил, что НАТО готово участвовать в существенном расширенном диалоге с Москвой.

Читайте также: Любая дальнейшая агрессия со стороны России дорого ей обойдется, - Столтенберг

Автор: 

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Топ комментарии
+8
наші правнуки, які навіть не будуть знати наші ім'я,
будуть читати-слухати про цю сторінку історіі як покоління ********.
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19.02.2022 11:54
+2
Обстрелы территории Украины это что, как не война?
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19.02.2022 11:49
+2
А чего тогда пыня так с.ытся?
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19.02.2022 11:53
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Обстрелы территории Украины это что, как не война?
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19.02.2022 11:49 Ответить
Хех. Тока вот кацапы как всегда морозятся "ихтамнебылоинет". Так что с точки зрения международного де-юре сейчас каг бэ обострение "гражданского конфликта" с риском перерастания в конфликт с Мордором, если он задействует свои войска, которые нагнал на границы в поддержку террористов из дынырылынылы.
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19.02.2022 12:16 Ответить
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19.02.2022 12:22 Ответить
Слухаю виступ канцлєра Шульца, і бачу як він допоможе нам у можливій війні. Звіздєц.
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19.02.2022 11:50 Ответить
НАТО оказалось не военно - политическим блоком, а дипломатично - экономическим.
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19.02.2022 11:51 Ответить
А чего тогда пыня так с.ытся?
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19.02.2022 11:53 Ответить
с чего ты взял что куйло ссытся нато?
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19.02.2022 11:55 Ответить
Хутя же молится , шо пятиконечной звезде , 1987-ому году.
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19.02.2022 11:57 Ответить
та, это истории для местного рашабыдла
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19.02.2022 12:25 Ответить
Наверное, потому, что он ссыкун по жизни. Он всего боится, Украину, Майдан, НАТО, белоленточников, Кадырова, ковида и до бесконечности
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19.02.2022 11:56 Ответить
возрастное...
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19.02.2022 11:56 Ответить
Могу поверить шо по возрастным признакам и по онкологическим, памперсы не спасают пыню от энуреза. От него же юринь-вонь - за версту. Насчет НАТО, кремлядь трусит, априори, бо лапотной наррабсее перед НАТО не устоять. Ядерка - не в счет, бо победителей не будет.
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19.02.2022 12:02 Ответить
НАТО, по людским и техническим ресурсам, в разы-порядки впереди параши.
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19.02.2022 11:56 Ответить
НАТО это как в басне рак лебедь и щука.
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19.02.2022 11:59 Ответить
Вам видней. Но кацапы почему-то НАТО с.утся.
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19.02.2022 12:04 Ответить
ипать умозаключение..)) лаптеногая методичка? пуйло от одного слова НАТО ссыца и в бункер лезет, представляю что с выродком будет если он случаем заденет хоть одну из стран НАТО...)) лапнетогую мокшандию, вместе с недофюрером пуйлом, быстренько фрагментируют...
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19.02.2022 12:33 Ответить
Он давно уже задел и не раз страны члены НАТО.
В Чехии взрывы складов устроил, при которых погибли местные жители. В Великобритании операция отравления была, при которой тоже местные жители погибли.
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19.02.2022 16:13 Ответить
Судя по всему Европа будет балаболить до последнего, пока не начнут гибнуть тысячами. А все эти обстрелы, которые постепенно будут нарастать и нарастать не будут замечать - типа это само собой разумеется. А клоун будет боятся дать отвёртку, чтобы псих не напал. Оно ссыкло под поводом конференции свинтило и даже экстренное обращение не сделало. Ждёт пока сценаристы напишут...
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19.02.2022 11:52 Ответить
Посмотрим. Пока всё на уровне провокаций.
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19.02.2022 11:56 Ответить
наші правнуки, які навіть не будуть знати наші ім'я,
будуть читати-слухати про цю сторінку історіі як покоління ********.
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19.02.2022 11:54 Ответить
Большинство ничего не будет знать, также как мы ничерта не знаем о войнах прошлого кроме того что изучали на уроках истории, а не то чем жили люди тогда.
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19.02.2022 11:57 Ответить
чому відразу войни? - нічого іншого не висвітлюеться?
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19.02.2022 12:10 Ответить
Я сильно злой что-то и не хочу сраться. Почитай пост Гудыменка в фейсбуке.
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19.02.2022 12:14 Ответить
або , аминазинчику шмат.
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19.02.2022 12:18 Ответить
Пане, коли злий, посцiть , та поковзайтесь - попусте.
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19.02.2022 12:19 Ответить
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19.02.2022 12:24 Ответить
а на сьогодні добрих не знайдеш.
і "срач" не до міста - навіть мислі не було..
мав на увазі "черний квадрат" - красота, не передивишся, а то відразу войни-війни - от е же здобутки...
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19.02.2022 12:20 Ответить
Вы шо в лужу сделал? А генетические исследования(гаплогруппные), археологические, языковые исследования, культурные надбання? Вы - с дуба грохнулся?
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19.02.2022 12:15 Ответить
Vitaliy Barabanenko@Vitaliy70341751

https://mobile.twitter.com/Vitaliy70341751/status/1494807210102300674 11 ч



В Офисе Президента конфликт - Владимир Зеленский хочет утром покинуть Украину и вылететь в Мюнхен, часть ближайшего окружения Зеленского считает, что Владимиру Зеленскому стоит прислушаться к рекомендациям Президента США Джо Байдена и остаться в Украине.
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19.02.2022 11:55 Ответить
Представляю, в какой раскорячке буратинка...
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19.02.2022 11:59 Ответить
Паляниця робить кусь@kak_to_tak_tak

https://mobile.twitter.com/kak_to_tak_tak/status/1494813739069104129 10 ч





А уявляєте, якщо він приїде і скаже:
"Дайте мені політичний притулок? А то там страшно, там Путін нападає, а зсередини мене порохоботи сварять, сміються та жартують з мене. А у вас тут гарно, посади у Газпромі дають. Я тут залишусь."
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19.02.2022 12:02 Ответить
Баба з возу - кобилi легше.
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19.02.2022 12:12 Ответить
а для чого ці новини українцям...це щось міняє
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19.02.2022 11:56 Ответить
Оно шоесть в Украине, шо его нет - на что это может повлиять?
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19.02.2022 11:58 Ответить
По факту ситуація показує що ніякого НАТО не існує! Існує купка чиновників які тупо п"здять бабки європейських платників податків!
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19.02.2022 11:58 Ответить
Вы ждёте, чтобы "салдаты наты" вскопали вам огород?
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19.02.2022 12:01 Ответить
а що, ми вже в НАТО, що вони мають воювати за нас?
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19.02.2022 12:06 Ответить
Блин - 04.02.2022-20.02.2022 Зимние Олимпийские игры 2022 в Пекине (Китай)
Чекати прямих військових дій зі сторони РФ - Китай буде не задоволений
Тому - це не ми ... це не я ... і я/РФ тут ні при чому...
Але ... дальше ...
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19.02.2022 12:04 Ответить
что ж вы господа хорошие куйней занимаетесь?
последние пару суток идут реальные обстрелы.
вы, ****, упорно ждете кровопролития?
а санкции на опережение нельзя вье...ать?
да так чтоб путина свои же замочили в сортире.
по всему видно что больше всего в войне, заинтересовани именно вы.
оружия не достаточно
поддержка хрен знает какая,
гарантии за передачу ядерного оружия забыты.
короче,
своя рубаха ближе к телу и чем хуже у соседей, тем они сговорчевей.
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19.02.2022 12:05 Ответить
Пане, не рвiть серце. А то я бачу ви - гарячi, як свiже кiнське... ну, там самi домiркуйте(як по-писаному).
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19.02.2022 12:08 Ответить
Потому что страшно. До спинного мозга начало что-то доходить.
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19.02.2022 12:15 Ответить
Не такой страшен волк как его рисуют. Страшно? Кусты помогут и о, да! средство от поноса, обязательно.
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19.02.2022 12:22 Ответить
Адже й iнше ми вже бачим,

Як по писку дать добряче,

Льоха наперед не скаче:

Свiй вже знае «паритет».
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19.02.2022 12:33 Ответить
як що ти не розумієш, що єс та сша вигідна війна,
то сам ти таке,як пишеш мені.....
ще й зелене як твій прапорець.
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19.02.2022 13:24 Ответить
А что нам скажет султан Эрдоган? Может хоть он пришлёт эскадрилью Байрактаров с операторами в Турци?
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19.02.2022 12:06 Ответить
А вiн оклигав, пiсля ковiду вiд бiдосика?
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19.02.2022 12:09 Ответить
РЮЗЬГАЯ СВИНЬЯ

Рюзьгая свинья - не просто образ.
"Разжиганья" вовсе не боясь,
Наконец-то скажем в полный голос:
Вся рассея - рюзьгая свинья!
Та свинья свирепа и космата,
В грязной луже гордо возлежа.
Кроме водки, наглости и мата
Больше за душою - ни шиша.
Грязная, вонючая скотина,
Нечисть, осквернившая собой
Некогда Европы половину,
Синь Невы и снег кавказских гор.
Под ее ярмом народы стонут,
Ее рыло по уши в крови.
И безвинных трупов миллионы
В котлован империи легли.
Ни стыда, ни совести, ни чести -
Нагло хрюкнув, русская свинья
Мир учить берется с новой спесью,
Штатам набивается в "друзья".
На просторах Азии с Европой,
Всех поработив и в грязь втоптав,
Рюзьгая свинья обвислой жопой
Претендует сесть на пьедестал, --
Пьедестал всемирного почета.
"Рюзьге, мол, духовностью богат".
Чтобы мир спасти от сей мразоты -
Покупай скорее автомат!
2006 г.

https://2ch.hk/b/thumb/232363769/16044370476320s.jpg
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19.02.2022 12:20 Ответить
мы имеем дело с шантажистами, гоняющими за миллиарды танчики туда-сюда на тысячи километров.
Просто представьте себе, сколько денег стоили эти перемещения техники. И как стали бы жить их пенсионеры, потратив эти деньги на социальные проекты и на пенсионный/жилищный фонд.
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19.02.2022 12:32 Ответить
.
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19.02.2022 12:52 Ответить
 
 