Мы не видим признаков отвода войск РФ от Украины, но еще не поздно остановить подготовку к войне, - Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что скопление военных сил РФ вдоль украинских границ продолжается и риск конфликта остается очень высоким.
"Наступили очень опасные дни для Европы: Россия непрерывно сосредотачивает войска вдоль украинских границ, наибольшее сосредоточение со времен холодной войны. Мы сейчас не знаем, что произойдет в будущем, но риск конфликта очень высокий. Мы пытаемся применять дипломатические усилия, пытаемся найти дипломатическое решение, но сейчас мы не видим никаких признаков отведения войск и деэскалации. Наоборот – сосредоточение сил РФ продолжается", - сказал Столтенберг, выступая в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Вместе с тем Столтенберг высказал убеждение, что "еще не поздно остановить подготовку к войне, еще не поздно для Российской Федерации изменить этот курс, еще не поздно начать нарабатывать мирные решения".
Генсек Альянса также заявил, что НАТО готово участвовать в существенном расширенном диалоге с Москвой.
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В Чехии взрывы складов устроил, при которых погибли местные жители. В Великобритании операция отравления была, при которой тоже местные жители погибли.
будуть читати-слухати про цю сторінку історіі як покоління ********.
і "срач" не до міста - навіть мислі не було..
мав на увазі "черний квадрат" - красота, не передивишся, а то відразу войни-війни - от е же здобутки...
https://mobile.twitter.com/Vitaliy70341751/status/1494807210102300674 11 ч
В Офисе Президента конфликт - Владимир Зеленский хочет утром покинуть Украину и вылететь в Мюнхен, часть ближайшего окружения Зеленского считает, что Владимиру Зеленскому стоит прислушаться к рекомендациям Президента США Джо Байдена и остаться в Украине.
https://mobile.twitter.com/kak_to_tak_tak/status/1494813739069104129 10 ч
А уявляєте, якщо він приїде і скаже:
"Дайте мені політичний притулок? А то там страшно, там Путін нападає, а зсередини мене порохоботи сварять, сміються та жартують з мене. А у вас тут гарно, посади у Газпромі дають. Я тут залишусь."
Чекати прямих військових дій зі сторони РФ - Китай буде не задоволений
Тому - це не ми ... це не я ... і я/РФ тут ні при чому...
Але ... дальше ...
последние пару суток идут реальные обстрелы.
вы, ****, упорно ждете кровопролития?
а санкции на опережение нельзя вье...ать?
да так чтоб путина свои же замочили в сортире.
по всему видно что больше всего в войне, заинтересовани именно вы.
оружия не достаточно
поддержка хрен знает какая,
гарантии за передачу ядерного оружия забыты.
короче,
своя рубаха ближе к телу и чем хуже у соседей, тем они сговорчевей.
Як по писку дать добряче,
Льоха наперед не скаче:
Свiй вже знае «паритет».
то сам ти таке,як пишеш мені.....
ще й зелене як твій прапорець.
Рюзьгая свинья - не просто образ.
"Разжиганья" вовсе не боясь,
Наконец-то скажем в полный голос:
Вся рассея - рюзьгая свинья!
Та свинья свирепа и космата,
В грязной луже гордо возлежа.
Кроме водки, наглости и мата
Больше за душою - ни шиша.
Грязная, вонючая скотина,
Нечисть, осквернившая собой
Некогда Европы половину,
Синь Невы и снег кавказских гор.
Под ее ярмом народы стонут,
Ее рыло по уши в крови.
И безвинных трупов миллионы
В котлован империи легли.
Ни стыда, ни совести, ни чести -
Нагло хрюкнув, русская свинья
Мир учить берется с новой спесью,
Штатам набивается в "друзья".
На просторах Азии с Европой,
Всех поработив и в грязь втоптав,
Рюзьгая свинья обвислой жопой
Претендует сесть на пьедестал, --
Пьедестал всемирного почета.
"Рюзьге, мол, духовностью богат".
Чтобы мир спасти от сей мразоты -
Покупай скорее автомат!
2006 г.
https://2ch.hk/b/thumb/232363769/16044370476320s.jpg
Просто представьте себе, сколько денег стоили эти перемещения техники. И как стали бы жить их пенсионеры, потратив эти деньги на социальные проекты и на пенсионный/жилищный фонд.