Мы не видим признаков отвода войск РФ от Украины, но еще не поздно остановить подготовку к войне, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что скопление военных сил РФ вдоль украинских границ продолжается и риск конфликта остается очень высоким.

"Наступили очень опасные дни для Европы: Россия непрерывно сосредотачивает войска вдоль украинских границ, наибольшее сосредоточение со времен холодной войны. Мы сейчас не знаем, что произойдет в будущем, но риск конфликта очень высокий. Мы пытаемся применять дипломатические усилия, пытаемся найти дипломатическое решение, но сейчас мы не видим никаких признаков отведения войск и деэскалации. Наоборот – сосредоточение сил РФ продолжается", - сказал Столтенберг, выступая в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Читайте также: Пока не видим признаков отвода российских войск от украинской границы, - Столтенберг

Вместе с тем Столтенберг высказал убеждение, что "еще не поздно остановить подготовку к войне, еще не поздно для Российской Федерации изменить этот курс, еще не поздно начать нарабатывать мирные решения".

Генсек Альянса также заявил, что НАТО готово участвовать в существенном расширенном диалоге с Москвой.

Читайте также: Любая дальнейшая агрессия со стороны России дорого ей обойдется, - Столтенберг