Санкции Евросоюза против России коснутся важнейших секторов ее экономики, - фон дер Ляйен
Европейский Союз готов немедленно применить санкции против РФ, если она начнет агрессию против Украины, и они будут касаться важнейших секторов российской экономики, включая энергетику и технологии.
Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Топ комментарии
+11 Alexey Chernyavsky
показать весь комментарий19.02.2022 12:02
+9 Дмитрий Иванов #445055
показать весь комментарий19.02.2022 12:14
+7 Олег Петрович #320765
показать весь комментарий19.02.2022 12:09
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Oleksandr Andrushchenko@alexandrsea
·https://twitter.com/alexandrsea/status/1494763657921716235 2 ч
Байден:
З цієї хвилини в Московії не працюють Мастеркард, Віза, всі рахунки РФ в валюті блокуються
А санкції проти другорядних секторів?
Труби від Ямалу до ФРН - німецьки.
Турбіни у Криму - німецьки.
Навіть російськи "орлани" літають ЗАВДЯКИ НІМЕЦЬКИМ ДВИГУНАМ,і з німецькою електронікою.
не знаю ким шановні.....
киздіти не мішки носити........
у людини від безкарності дах з,їхав
а ви, ****, про здоровий глузд киздите...
Коли почистимо від цих кацапських глистів країну, тоді і поговоримо. А графік можеш собі засунути в дупу, лісом на Залісся, лаптєголовий.
В России появилось бабло на войну.
стежмо за Сувалкським коридором
Более 30 многоцелевых вертолётов были замечены (https://vk.com/feed?w=wall-161051187_10500) на предельно малой высоте в Кореличском районе Гродненской области.
https://t.me/charter97_org/62280
"Мы столкнулись с вопиющей попыткой России переписать правила нашей международной системы.
Но мы все еще надеемся, что мир восторжествует и что дипломатия приведет нас к миру.
Каким образом Европа поддерживает эти усилия:
Во-первых, мы подготовили санкции, которые могут иметь серьезные последствия для Москвы в случае дальнейшего военного нападения.
Мышление Кремля, которое исходит из темного прошлого, может стоить России процветающего будущего.
Во-вторых, мы диверсифицируем поставщиков и источники, чтобы сделать ЕС более энергетически независимым.
3-е, мы поддерживаем демократию в Украине.
Страна, которая сейчас сильнее, чем 8 лет назад.
И в-четвертых, ЕС и трансатлантическое сообщество полностью согласованы и едины.
Когда снова и снова Россия пыталась разделить нас, мы отвечали единым голосом и общим посланием."
Если ЕС диверсифицирует поставщиков и источники энергии, т.е. откажется от российского газа и нефти, то это и только это даст эффект. Все остальные санкции - фикция. Но про полный отказ от РФ, как поставщика, т.е. про эмбарго речь не идет, а диверсификация вещь относительная и требует много времени.
https://twitter.com/***********/status/1494956708086571014