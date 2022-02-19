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Новости Агрессия России против Украины Санкции против России Война
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Санкции Евросоюза против России коснутся важнейших секторов ее экономики, - фон дер Ляйен

Санкции Евросоюза против России коснутся важнейших секторов ее экономики, - фон дер Ляйен

Европейский Союз готов немедленно применить санкции против РФ, если она начнет агрессию против Украины, и они будут касаться важнейших секторов российской экономики, включая энергетику и технологии.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Автор: 

санкции (11251) Урсула фон дер Ляйен (508)


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Топ комментарии
+11
Заблокируйте наворованное бабло Ротенбергов и Уткиных и ***** писец приснится и без санкций.
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19.02.2022 12:02
+9
Юра просто не выдержал. Потому как он часто бывает на фронте и общается с нашими военными и видит, что творят свинопсы. А потом приезжает в глибокий тыл и видит трындец который творится, а именно полная свобода действий для прокацапский мрази, которая чувствует полную безнаказанность
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19.02.2022 12:14
+7
Я лично зауважал Юрия Бутусова что он заехал в рожу шуфричу. Спасибо Юрий
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19.02.2022 12:09
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Правила форума Совет форумчан
Дякуємо за непохитну підтримку України...
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19.02.2022 12:02 Ответить
Заблокируйте наворованное бабло Ротенбергов и Уткиных и ***** писец приснится и без санкций.
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19.02.2022 12:02 Ответить
не тільки у верхівки - взагалі по рашці блоканути треба, чекаю:

Oleksandr Andrushchenko@alexandrsea

·https://twitter.com/alexandrsea/status/1494763657921716235 2 ч

Байден:
З цієї хвилини в Московії не працюють Мастеркард, Віза, всі рахунки РФ в валюті блокуються
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19.02.2022 12:09 Ответить
да,было бы сильно..
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19.02.2022 12:40 Ответить
Або не торкнуться. Ох уж ці європейці. Слова ж мають говоритися для озвучування дії, а не просто щоб не мовчати
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19.02.2022 12:03 Ответить
"Включаючи енергетику" - це вже цікаво, але хотілося б конкретніше
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19.02.2022 12:04 Ответить
А санкциивключите наверное тогда когда ***** будет объявлять ультиматум вашим послам во Львове??
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19.02.2022 12:04 Ответить
Припиніть закупівлю енергоносіїв, так, це сильно вдарить по економіці Європи, але ці втрати не будуть такими важкими в порівнянні з тим, що отримає Європа в разі створення нового Гілтлера, це вже будуть втрати на десятки і може сотні мільйонів, і не грошей, людей!
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19.02.2022 12:04 Ответить
Это рекомендация для зе-власти Украины?
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19.02.2022 12:13 Ответить
З себе треба починати. Наприклад перестати купляти бензин для свого авто. Він весь кацапський і гроші йдуть х-лу на войнушки.
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19.02.2022 12:31 Ответить
без відключення свіфту це напівміри.
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19.02.2022 12:05 Ответить
Це, насправді, туфта, що дійсно може рашку вбити, це припинення торгівлі, припинення закупівлі енергоносіїв, ось це "голка у яйці".
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19.02.2022 12:08 Ответить
так правильно, відключення від свіфту паралізує торгівельні відносин
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19.02.2022 12:15 Ответить
И будут они баксы за углеводороды садовыми тачками через границу возить.
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19.02.2022 12:59 Ответить
А яйцо в утке, а утка в зайце. А заяц, доволен, что ему кащей бессмертный, утку в жопу засунул? А заяц, это Европа? А волк, это Си Дзиньпин? А щука, это Лукашенко? А сокол, это Асад, или Николас Мадура?
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19.02.2022 12:57 Ответить
Свіфт потрібен щоб стягувати з кацапів наявні борги.
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19.02.2022 12:32 Ответить
ТОЛЬКО ЭМБАРГО СПАСЕТ ОТЦА РУССКОЙ ДЕМОКРАТИИ!
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19.02.2022 12:05 Ответить
Санкції - дорога з двостороннім рухом. Набагато дешевше було надати Україні реальну важку зброю. І припинити вівіз капіталів олігархами, для акумуляції у ВПК.
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19.02.2022 12:05 Ответить
Чуємо таке 8 років.
А санкції проти другорядних секторів?
Труби від Ямалу до ФРН - німецьки.
Турбіни у Криму - німецьки.
Навіть російськи "орлани" літають ЗАВДЯКИ НІМЕЦЬКИМ ДВИГУНАМ,і з німецькою електронікою.
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19.02.2022 12:06 Ответить
Я лично зауважал Юрия Бутусова что он заехал в рожу шуфричу. Спасибо Юрий
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19.02.2022 12:09 Ответить
Юра просто не выдержал. Потому как он часто бывает на фронте и общается с нашими военными и видит, что творят свинопсы. А потом приезжает в глибокий тыл и видит трындец который творится, а именно полная свобода действий для прокацапский мрази, которая чувствует полную безнаказанность
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19.02.2022 12:14 Ответить
Не выдержал не подхъодит. .Этим ублюдкам шушричам нужно не просто харю бить. а в тюрьму сажать млять
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19.02.2022 14:20 Ответить
ми потім, колись, як що, вдаримо санкціями, по економіці, по оточенню.
не знаю ким шановні.....
киздіти не мішки носити........
у людини від безкарності дах з,їхав
а ви, ****, про здоровий глузд киздите...
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19.02.2022 12:11 Ответить
Нажаль, вони будуть суп з топора їсти, аби тільки Україну підкорити... Кажуть в СРСР їм було краще, звісно краще, бо паразитували на поневолених республіках (народах)
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19.02.2022 12:11 Ответить
А потом прекратили паразитировать
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19.02.2022 13:10 Ответить
досі паразитують
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19.02.2022 13:36 Ответить
На графике всё видно. Республики позднего Совка паразитировали не на Украине или Эстонии, а на сибирской нефти.
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19.02.2022 13:39 Ответить
Ти, мабуть, і уявлення не маєш, яка у нас корупція, російська корупція, яка за любої можливості краде без совісті. Вони як мали владу при совку, так і досі мають (приклад: Медведчук і ко).

Коли почистимо від цих кацапських глистів країну, тоді і поговоримо. А графік можеш собі засунути в дупу, лісом на Залісся, лаптєголовий.
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19.02.2022 15:14 Ответить
Коррупция есть и в рф и в Азербайджане, но в экономике они круто пошли вверх. Нефть рулит. График не мой, это данные МВФ и ВБ.
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19.02.2022 16:02 Ответить
Вам нужно начинать делать швейцарские часы или японские микросхемы, ну или кроликов выращивать. Что ни будь такое, что не требует дорогостоящего сырья, энергии и других ресурсов. Но, что то я не вижу на этом цензоре никаких планов развития, новых созидательных идей и изобретений в экономике. И Вы совершенно напрасно откладываете борьбу с коррупцией на конец очереди тех нужных дел.
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19.02.2022 18:48 Ответить
Кремляді очевидно вважають, що краще втратити трохи від санкцій, але отримати місце у новому світовому фінансовому порядку. Тому напівміри не дадуть результату, тільки повна ізоляція.
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19.02.2022 12:12 Ответить
Всему виноватые дорогая нефть и дорогой газ.
В России появилось бабло на войну.
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19.02.2022 12:14 Ответить
то точно
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19.02.2022 12:19 Ответить
Цікаво, якщо санкції будуть введені у разі вторгнення, то чи буде сприйматися вторгненням, наступ російських "добровольців" з окупованих територій і захоплення нових міст. Адже рф, як завжди, скаже, що це шахтарі та трактористи?
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19.02.2022 12:35 Ответить
...а вторгнення може статись не там, де його тепер чекаюьб
стежмо за Сувалкським коридором

Более 30 многоцелевых вертолётов были замечены (https://vk.com/feed?w=wall-161051187_10500) на предельно малой высоте в Кореличском районе Гродненской области.
https://t.me/charter97_org/62280
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19.02.2022 12:36 Ответить
Санкции должны давить лично на Пуйла и его ближайшее шобло. Кацапы стерпят все
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19.02.2022 12:46 Ответить
Так может уже пора ввести эти санкции прямо сейчас, так сказать на пол шишечки, как пробник - пробный вариант духов, а не в сотый раз рассказывать какие они будут ужасные? разговоры до ***** не доходят , нужно действие.
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19.02.2022 12:52 Ответить
Так когда непомерные санкции будут введены против Пуйла? Или, этих обстрелов мало? А, где «глубочайшая озабоченность»?
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19.02.2022 13:03 Ответить
Глава ЕС (Урсула - подруга Меркель) провозгласила новые подходы, которые "разденут" Россию.

"Мы столкнулись с вопиющей попыткой России переписать правила нашей международной системы.
Но мы все еще надеемся, что мир восторжествует и что дипломатия приведет нас к миру.

Каким образом Европа поддерживает эти усилия:

Во-первых, мы подготовили санкции, которые могут иметь серьезные последствия для Москвы в случае дальнейшего военного нападения.

Мышление Кремля, которое исходит из темного прошлого, может стоить России процветающего будущего.

Во-вторых, мы диверсифицируем поставщиков и источники, чтобы сделать ЕС более энергетически независимым.

3-е, мы поддерживаем демократию в Украине.

Страна, которая сейчас сильнее, чем 8 лет назад.

И в-четвертых, ЕС и трансатлантическое сообщество полностью согласованы и едины.

Когда снова и снова Россия пыталась разделить нас, мы отвечали единым голосом и общим посланием."

Если ЕС диверсифицирует поставщиков и источники энергии, т.е. откажется от российского газа и нефти, то это и только это даст эффект. Все остальные санкции - фикция. Но про полный отказ от РФ, как поставщика, т.е. про эмбарго речь не идет, а диверсификация вещь относительная и требует много времени.

https://twitter.com/***********/status/1494956708086571014
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19.02.2022 13:05 Ответить
Ключевая фраза: "мы отвечали единым голосом и общим посланием."
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19.02.2022 23:35 Ответить
Если бы ответили сразу после оккупации Грузии или после оккупации Крыма должным образом, а не фиктивными санкциями, то не было бы сейчас такой ситуации. Но они и сейчас не хотят вводить эмбарго и отключать SWIFT, они хотят отделаться болтовнёй
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20.02.2022 00:41 Ответить
swift отключите
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19.02.2022 13:11 Ответить
 
 