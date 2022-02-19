Санкции Евросоюза против России коснутся важнейших секторов ее экономики, - фон дер Ляйен

Европейский Союз готов немедленно применить санкции против РФ, если она начнет агрессию против Украины, и они будут касаться важнейших секторов российской экономики, включая энергетику и технологии.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.