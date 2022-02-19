Нардепы Арахамия, Завитневич, Мысягин и Безуглая прибыли в зону проведения ООС. ФОТО

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, глава Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич, народные депутаты Юрий Мысягин и Марьяна Безуглая прибыли в зону проведения ООС.

Об этом сообщила в телеграмм-канале спикер политсилы "Слуга народа" Юлия Палийчук, информирует Цензор.НЕТ.

По ее информации, народные депутаты проведут мониторинг ситуации с безопасностью, пообщаются с военными, передадут закупленные накануне дроны на передовые позиции наших военных.





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