Нардепы Арахамия, Завитневич, Мысягин и Безуглая прибыли в зону проведения ООС. ФОТО
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, глава Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич, народные депутаты Юрий Мысягин и Марьяна Безуглая прибыли в зону проведения ООС.
Об этом сообщила в телеграмм-канале спикер политсилы "Слуга народа" Юлия Палийчук, информирует Цензор.НЕТ.
По ее информации, народные депутаты проведут мониторинг ситуации с безопасностью, пообщаются с военными, передадут закупленные накануне дроны на передовые позиции наших военных.
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+65 Alex Bender
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+53 Юрий Петров #225294
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+37 Sergey Dolgopolov #459832
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возле Днепра))
"передовая", кули))
Так что флайтрадар, не всё отображает.
Ну сел он в Днепре. и хорошо.
Постоял и взлетел С ВЫКЛЮЧЕННЫМ транспондером. Сделал работу. Вернулся в Днепр и опять включил.
Стосовно Арахамії - то да, з ним в одному літаку летіти - вже зашквар.
Стосовно Арахамії - то да, з ним в одному літаку летіти - вже зашквар.
ризикуючи своім життям ?
Мешканці Донбасу, які повірили путінським пропагандистам і вирішили тікати до Ростова, в реальності зустрічають зовсім інший прийом.
Понад три десятки автобусів з жінками та дітьми всю ніч простояли у селищі Червоний Десант Неклинівського району Ростовської області після оголошення евакуації.
Не було ні сніданку , ні обігріву !
ЖДУТ 10 ТИШЬЧ, не срамши, не емши почти сутки
https://www.pravda.com.ua/news/2022/02/19/7324602/
За деньгами и поехали: на бабушку, маму и младенца получается 30 тысяч рыблей, что по меркам Донбасса деньги немалые.
Получат выплату - и обратно двинутся.
Если, конечно, доживут, потому что сыр бесплатный, как известно, кладут в мышеловку.
А не положена ли эвакуированным временная прописка в РФ?
А не положена ли по временной прописке выплата материнского капитала?
Паспорта и российкое гражданство у них уже есть...
Все, хана бюджету РФ.
Ай, да Пушилин с пасечником, ай да молодцы.
походу Арахнида заценила полёты самолётами на шару..
Ото чувак там несе дві маленьких коробки - то є "закуплені напередодні дрони"!
На лица военных посмотрела,там все без слов понятно.
РебятаЮ после их отъездаЮ срочно кардинально меняйте позиции!!!!!
Точные координаты будут в Москве одновременно с их вылетом обратно!
Даже не надо быть снайпером.
«Среди встреч Главы государства следует отметить следующие: с Премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, с канцлером Германии Олафом Шольцом, с вице-президентом США Камаллой Гаррис, с представителями международных финансовых институций и другими партнерами и друзьями Украины. Владимир Зеленский ожидает конкретных договоренностей о предоставлении нашему государству дополнительной военной и финансовой поддержки для усиления устойчивости Украины.
Визит распланирован динамично, возвращение в Киев - сегодня,» - сообщили в ОП.
показали людям "абизянку без штанов" - и можно возвращать в клетку
@super_cat_UA
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https://twitter.com/super_cat_UA/status/1494942553128452096 3 ч
За останні 9 годин у ФБ Джо Байдена вісім постів присвячені України. Тобто весь ФБ Байдена зараз про Україну. За останню добу у ФБ Зеленського НУЛЬ постів
только не обжирайте солдат, суки...
Приехали, баре, военнные во фрунт перед этой мразью. Ну приехали, поторговали на камеру фейсами, поотвлекали военных, хорошо покушали и домой...