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Новости Война
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Нардепы Арахамия, Завитневич, Мысягин и Безуглая прибыли в зону проведения ООС. ФОТО

Нардепы Арахамия, Завитневич, Мысягин и Безуглая прибыли в зону проведения ООС. ФОТО

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, глава Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич, народные депутаты Юрий Мысягин и Марьяна Безуглая прибыли в зону проведения ООС.

Об этом сообщила в телеграмм-канале спикер политсилы "Слуга народа" Юлия Палийчук, информирует Цензор.НЕТ.

По ее информации, народные депутаты проведут мониторинг ситуации с безопасностью, пообщаются с военными, передадут закупленные накануне дроны на передовые позиции наших военных.

Нардепы Арахамия, Завитневич, Мысягин и Безуглая прибыли в зону проведения ООС 01

Нардепы Арахамия, Завитневич, Мысягин и Безуглая прибыли в зону проведения ООС 02
Нардепы Арахамия, Завитневич, Мысягин и Безуглая прибыли в зону проведения ООС 03

Читайте также: Министры и нардепы по поручению Зеленского завтра посетят линию разграничения, - Данилов

Автор: 

Данилов (1066) Арахамия (988) операция Объединенных сил (6766) Верещук (504) Завитневич (54) Мысяк Виктор (2) Безуглая (290)


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Топ комментарии
+65
а нах?.. чтобы отвлечь военных от выполняемых задач, зебуины ?
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19.02.2022 12:43
+53
Враги народа прибыли на позиции ВСУ для шпионажа. Украинцев там нет
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19.02.2022 12:44
+37
Хламмидия и к.о.
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19.02.2022 12:43
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а нах?.. чтобы отвлечь военных от выполняемых задач, зебуины ?
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19.02.2022 12:43 Ответить
не, ну если теперь сепары удачно стрельнут - то хоть одно хорошее дело в своей жизни сделают...
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19.02.2022 13:04 Ответить
безугла, арахамия и прочая проросийская шелупонь прибыли в ООС за УБД и для сбора информации для расеи.
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19.02.2022 13:06 Ответить
кстати, видел этот борт на флайрадаре.. и приземлился он в 200-250 км от линии фронта..

возле Днепра))

"передовая", кули))
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19.02.2022 13:08 Ответить
Да, потом он может выключить транспондер и сесть в Чугуеве или Краматорске.
Так что флайтрадар, не всё отображает.
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19.02.2022 13:37 Ответить
он именно сел, а не віключил трансподер.
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19.02.2022 15:20 Ответить
Вы не поняли.
Ну сел он в Днепре. и хорошо.
Постоял и взлетел С ВЫКЛЮЧЕННЫМ транспондером. Сделал работу. Вернулся в Днепр и опять включил.
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20.02.2022 12:21 Ответить
Что бы получить корочки УБД.
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19.02.2022 15:33 Ответить
Тєпєрь я спакоєн...
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19.02.2022 12:43 Ответить
Хламмидия и к.о.
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19.02.2022 12:43 Ответить
Агрохимия..
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19.02.2022 14:10 Ответить
Таракания
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19.02.2022 15:11 Ответить
Враги народа прибыли на позиции ВСУ для шпионажа. Украинцев там нет
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19.02.2022 12:44 Ответить
Ты еще прокукарекай о братских народах и о том, что Киев основали московский князья.
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19.02.2022 13:21 Ответить
Поцікався хто такий Юрій Мисягин і стули пельку, будь такий ласкавий.
Стосовно Арахамії - то да, з ним в одному літаку летіти - вже зашквар.
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19.02.2022 13:25 Ответить
Мисягін - зебіл. Решта все - у минулому. Я не чув і не читав жодних заяв Мисягін стосовно жодного! зашквару зелених чи то рузіна, чи інших. А стосовно порядних людей у слуга, то це все одно, що казати по порядних людей нацистській НСДАП. Порядні - Антон Поляков(покійний) і ще декілька цю банду залишили.
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19.02.2022 14:09 Ответить
ну нафіга вони там потрібні?
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19.02.2022 12:44 Ответить
Ну Арайімія , зараз ти отримаєш за всі чорні зради на форумі.
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19.02.2022 12:44 Ответить
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19.02.2022 12:45 Ответить
Бзд.кло... даже не заступался за шуфрика, осиновым листиком вокруг порхал, чухан.
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19.02.2022 12:47 Ответить
Аагенти хутіна приїхали подивитсь обстановку, шоб передати дані своїм кремлівським хазяям!
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19.02.2022 12:45 Ответить
Поцікався хто такий Юрій Мисягин і стули пельку, будь такий ласкавий.
Стосовно Арахамії - то да, з ним в одному літаку летіти - вже зашквар.
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19.02.2022 13:26 Ответить
А хто він такий? Він прислуга зеленого клоуна. Він що, відверто вийшов та сказав, що Трухін злочинець, чи він не отримує конвертик щомісяця, чи може він висловився щодо того, що три роки на армію зелена наволоч не звертала уваги, а лише крала на "великому крадівництві". Він мовчить, його всле влаштовує! Ми всі вже побачили цих "борців", які різко позитикали свої пащи пачкою доларів.
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19.02.2022 13:46 Ответить
Группа захвата?
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19.02.2022 12:45 Ответить
Зараз їм Севрюга і Скумбрія будуть танцювати па-де-де із Буковеля. Канкан не танцюють бо нема Буби, він зараз на балалайці ..... в Мюнхені грає. Жокей Арахахмія є, цього вистачить.
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19.02.2022 12:45 Ответить
Диверсійна група на чолі з Арахнідія
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19.02.2022 12:45 Ответить
Химии автомат в зубы и хотя бы полгода на линию, может тогда будет прислушиваться к Байдену?
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19.02.2022 12:46 Ответить
Всім трьом лопати - нехай копають ! І то під наглядом . А верещук вміє літати на мотузках - нехай замість безпілотника літає .
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19.02.2022 15:27 Ответить
АраХламидия приехал рассказать войскам о провокациях западных СМИ и лично Байден
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19.02.2022 12:46 Ответить
Уррррраааа! Ми врятовані!
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19.02.2022 12:47 Ответить
мабуть десь у Сєвєродонецьку, або в Слов'янську, не ближче
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19.02.2022 12:47 Ответить
Мудаки, приехали к военным без масок, еще и небритые, як с запою.
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19.02.2022 12:49 Ответить
Щоб в них міна попала.
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19.02.2022 12:49 Ответить
Чого ці потвори зелені туди поперлися , щоби іх наші хлопці захищали від клятоі москальні,
ризикуючи своім життям ?

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19.02.2022 12:49 Ответить
а приїхали вони туди для інструктажу військових, шмаркля янелоховська через них хоче передати наказ хлопцям на передку -не відповідати на "провокації", тобто стояти на смерть у повний рост з хлібом і сілью, принаймі до того моменту поки те чучало не повернеться з Мюнхена.
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19.02.2022 13:00 Ответить

Мешканці Донбасу, які повірили путінським пропагандистам і вирішили тікати до Ростова, в реальності зустрічають зовсім інший прийом.

Понад три десятки автобусів з жінками та дітьми всю ніч простояли у селищі Червоний Десант Неклинівського району Ростовської області після оголошення евакуації.


Не було ні сніданку , ні обігріву !
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19.02.2022 12:50 Ответить
Абизьяния и Безмозглая. Мисягин, не позорься!
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19.02.2022 12:51 Ответить
Евакуируйте их на Растов, к той старане.
ЖДУТ 10 ТИШЬЧ, не срамши, не емши почти сутки
https://www.pravda.com.ua/news/2022/02/19/7324602/
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19.02.2022 12:52 Ответить
"Всем эвакуированным президент России Путин распорядился выдать по 10 тысяч рублей."

За деньгами и поехали: на бабушку, маму и младенца получается 30 тысяч рыблей, что по меркам Донбасса деньги немалые.
Получат выплату - и обратно двинутся.
Если, конечно, доживут, потому что сыр бесплатный, как известно, кладут в мышеловку.
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19.02.2022 13:42 Ответить
Тут такая мысль мне в голову пришла (народ то в ЛДНР ушлый, по две пенсии ухитряются в одни руки получать - украинскую и местную - и на российскую облизываются).
А не положена ли эвакуированным временная прописка в РФ?
А не положена ли по временной прописке выплата материнского капитала?
Паспорта и российкое гражданство у них уже есть...
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19.02.2022 13:57 Ответить
"До мая 2019 года заявления о получении ежемесячной денежной выплаты из средств материнского (семейного) капитала принимались только по месту регистрации (прописки). С 12 мая такое заявление можно подать и по месту фактического проживания. Теперь для получения выплаты не нужна даже временная регистрация,"

Все, хана бюджету РФ.
Ай, да Пушилин с пасечником, ай да молодцы.
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19.02.2022 13:58 Ответить
меня вообще то интересует как там настроение у вчерашнего так сказать героя БУТУСОВА ЮРИЯ, после отпизжевания немножко вражину шуфрича...мне показалось что ЮРИЙ так завёлся что есле бы это было где то один на один не накамеру .то он бы задушил шуфрича окончательно....
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19.02.2022 12:52 Ответить
І зникли ...
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19.02.2022 12:52 Ответить
Сча безуглая как станцует танец краба на передовой,у и без того обдолбанных впопучленцев башни вконец посносит
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19.02.2022 12:53 Ответить
..а чего-то более полезного, чем эти совершенно бесполезные, даже вредные, засланцы, самолёт ЗСУ не привёз?..
походу Арахнида заценила полёты самолётами на шару..
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19.02.2022 12:53 Ответить
"передадуть закуплені напередодні дрони на передові позиції наших військових"

Ото чувак там несе дві маленьких коробки - то є "закуплені напередодні дрони"!

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19.02.2022 12:54 Ответить
То, ма'ть, суші для нарідних обранців...
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19.02.2022 12:57 Ответить
Эти дебилы даже закосить под пороха не способны
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19.02.2022 12:58 Ответить
АГА... ДРОНИ купили ВОЛОНТЕРИ, а ці диверсанти підмазались.... ото вже ж паскуди...
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19.02.2022 14:02 Ответить
Ці добровольці теж шмалятимуть по кацапам?
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19.02.2022 12:55 Ответить
Ну вот первая часть фотосесиии уже налицо.
На лица военных посмотрела,там все без слов понятно.
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19.02.2022 12:56 Ответить
Вроде на передке ещё не открывали филиал Сухумского обезьяньего питомника.
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19.02.2022 12:58 Ответить
НЕ ДАЙ БОГ!!!!!
РебятаЮ после их отъездаЮ срочно кардинально меняйте позиции!!!!!
Точные координаты будут в Москве одновременно с их вылетом обратно!
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19.02.2022 13:00 Ответить
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19.02.2022 13:03 Ответить
Испанский стыд.
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19.02.2022 13:07 Ответить
гастроли умалишенных артистов шапито им. В.А. Зелупы!
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19.02.2022 13:07 Ответить
Какой шанс у военных войти в Историю Украины!
Даже не надо быть снайпером.
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19.02.2022 13:08 Ответить
Какая история? Это шушера об которую даже руки не стоит марать, у меня они кроме брезгливости ни каких чувств больше не вызывают.
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19.02.2022 15:30 Ответить
пиар-команда прибыла на фотосессию
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19.02.2022 13:09 Ответить
Есть пожелание выдать им по каске и автомату и оставить на предке в окопе до окончания этой эскалации.. Ну хоть какую то пользу может принесут...Верещук будет отпугивать противника своим голосом, а Арахамия физиономией.
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19.02.2022 13:09 Ответить
Верещук можно в тыл на зонтике закинуть под видом спившейся Захаровой.... и разрулить все бістро и без вістрелов....
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19.02.2022 13:11 Ответить
Зеленский вернется из Мюнхена сегодня же - Офис президента

«Среди встреч Главы государства следует отметить следующие: с Премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, с канцлером Германии Олафом Шольцом, с вице-президентом США Камаллой Гаррис, с представителями международных финансовых институций и другими партнерами и друзьями Украины. Владимир Зеленский ожидает конкретных договоренностей о предоставлении нашему государству дополнительной военной и финансовой поддержки для усиления устойчивости Украины.

Визит распланирован динамично, возвращение в Киев - сегодня,» - сообщили в ОП.
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19.02.2022 13:10 Ответить
а нах он там.. без пианино.
показали людям "абизянку без штанов" - и можно возвращать в клетку
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19.02.2022 15:22 Ответить
"а нах он там.. без пианино?" - да он и здесь что с пианино, что без пианино нах не нужен.
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19.02.2022 15:35 Ответить
Головне - "підхід" "відхід" "фіксація"! Тепер вони - "ГОЛОВНІ БОРЦУНИ ЗА УКРАЇНУ"!!!
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19.02.2022 13:10 Ответить
АГА. І Посвідчення учасника Бойових Дій дадуть... бесплатно у Метро кататись.... Земельну ділянку....
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19.02.2022 14:06 Ответить
У моноскота в зоне ООС - корпоратив?
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19.02.2022 13:11 Ответить
Бойовий кіт


@super_cat_UA

·
https://twitter.com/super_cat_UA/status/1494942553128452096 3 ч



За останні 9 годин у ФБ Джо Байдена вісім постів присвячені України. Тобто весь ФБ Байдена зараз про Україну. За останню добу у ФБ Зеленського НУЛЬ постів
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19.02.2022 13:16 Ответить
літаком військово-транспорним. Більше ж їм возити нічого....
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19.02.2022 13:17 Ответить
Хламідія і зелени шлюхи приїхали попиаритися..Гидко дивитися на цю зелену ганебну падаль..
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19.02.2022 13:18 Ответить
хорошая (на самом деле не очень) попытка, подоляковское, но нет
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19.02.2022 13:21 Ответить
некому сказать сухумской бибизяне, что руки желательно вытащить из карманов?
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19.02.2022 13:20 Ответить
Слуги на гастролях, рейтинги нужно повышать , срочно нужно заниматься очковтирательством типа "Вони працюють"
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19.02.2022 13:21 Ответить
Що, приземлилися в Горлівці? По місцях "боєвої слави" "95 кварталу" і Володі Гундоса?, чи десь в Маріуполі, чи Краматорську на третій полосі і заважаєте бійцям викорнувати свої прямі обов'язки, будуть з вами возитися, як няньки в дитячих садочках. УБД буде? Буде і квартири отримаєте і підвищену зарплату, ордена і медалі, але навіть в приціл не бачивши ворога. Хоча, що я мелю, вони з ними сидять в парламенті. У "зелених" половина тих, що разом душею і серцем з нарідом даунбаса і расєєю.
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19.02.2022 13:27 Ответить
пиар для шоубизнеса у власти - фсё....
только не обжирайте солдат, суки...
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19.02.2022 13:28 Ответить
документы захотели получить?
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19.02.2022 13:28 Ответить
ваЗЕлиновский Сброд решили попиариться, особенно сочинская макака и безМозглая!!!
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19.02.2022 13:28 Ответить
А эта дурочка с магадана Безугла, что там в ООС будет делать!!?? Она всё видит через ИСКАЖЁННЫЕ очки ЗЕЛЕНСКОГО.
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19.02.2022 13:28 Ответить
Толку с этого Арахамии.
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19.02.2022 13:29 Ответить
Деревню дураков - арахамию нужно поженить с колобком - безуглой. Пара будет хоть куда! А на свадьбу подарить громадные бейджи "УБД".
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19.02.2022 13:31 Ответить
Поженить? что бы потом Франкинштейнов плодить?
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19.02.2022 15:38 Ответить
Помітив злість та гнів на обличчях військових. Таке враження що раз не втримаються і почнуть №издити тих моноскотів.
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19.02.2022 13:31 Ответить
И шо сразу война прекратилась потому что агрохимия приехал? Чиполлино, ну на фига ты военных от выполнения задач отрываешь? Встречай вас , провожай, накрывай поляну, беседуй (о том по чём в Одессе рубероид), проводи экскурсии, делай селфи и тд. Ну кому это нужно? Или ты думаешь что солдаты тебя сильно уважают и будут слушать открыв рот? И во вторых - во врем войны парламента в стране не существует. Вся полнота Влады передаётся ставке или генеральному штабу.
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19.02.2022 13:37 Ответить
как то дико советские украинские депутаты приехали инспектировать Армию Украины, которая к советскому никакого отношения не имеет ( у советских нет своего государства, ссср распалось в 1991г , у них осталась одна столица Мацква)
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19.02.2022 13:41 Ответить
Тепер воїнам потрібно бути особливо обачними, щоб не показати цим «слугам» чогось зайвого!
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19.02.2022 13:58 Ответить
Кремлевские крысы пробрались на украинские позиции, ничего хорошего .
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19.02.2022 14:03 Ответить
Схоже на Краматорський аеродром за мікрорайоном, який місцеві називають "Даманським".
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19.02.2022 14:09 Ответить
"Передать накануне закупленные дроны..." Кем закупленные, Агрохимией, полудурью Безуглой или женой Альфовца, сжигавшего дом профсоюзов в Киеве?
Приехали, баре, военнные во фрунт перед этой мразью. Ну приехали, поторговали на камеру фейсами, поотвлекали военных, хорошо покушали и домой...
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19.02.2022 14:46 Ответить
Це "подарунок" від криворізького опариша у вигляді зеленого непотребу, замість обіцяного підвищення зарплати.
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19.02.2022 14:55 Ответить
Цікаво, шо робитимуть на лінії розмежування ці "трускавецькі патріоти"?

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19.02.2022 15:27 Ответить
BEZDELNIKI PRIEXALI NA SAFARI
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19.02.2022 15:31 Ответить
о! і Безмозгла там? а шо воно там робить?
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19.02.2022 16:36 Ответить
и где этот шальной снаряд для арахамии.....
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19.02.2022 16:36 Ответить
 
 