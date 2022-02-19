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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
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"Приехали в никуда. Не знаем, что делать дальше", - беженцев с ОРДЛО бросили на произвол судьбы в России. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Беженцы, которые со вчерашнего дня эвакуировались в РФ с оккупированных территорий Донецкой области, рассказали, что на границе с Россией в Ростовской области образовались огромные автомобильные пробки. Тем, кому повезло пересечь границу, не знают, что делать дальше: места в пунктах временного пребывания закончились, еды, туалетов, связи с родными и возможности вернуться назад у них нет.

Об этом информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на Znak.

Как сообщается, в поселок Красный Десант, где находится много детских лагерей и санаториев, куда планировалось селить беженцев с оккупированных территорий, вчера и сегодня прибыло порядка 30 автобусов. На них приехали около 1 тыс. человек.

Девушки Кристина и Наталья, приехавшие в Россию на личном транспорте с детьми, рассказали, что простояли на границе с 18:00 пятницы до 8:00 субботы. По их словам, на границе с Ростовской областью образовалась пробка в 20 км. Уезжали они под вой сирен, их мужья остались дома.

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Теперь женщины находятся в растерянности, поскольку не знают, что делать дальше. Им неизвестно, пускают ли в детские лагеря беженцев, приехавших на личном транспорте.

"Мы приехали в никуда. Не знаем, что дальше делать. На месте будем разбираться, где жить. Если не хватит мест, будем проситься к местным жителям", - рассказали они.

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Среди беженцев очень много матерей с грудными детьми, которым не предоставили ни еды, ни возможности сходить в туалет, ни теплых помещений. "Если тут замерзнем насмерть, кто за это будет отвечать?" — говорят они, добавляя, что всю ночь провели на ногах, но до сих пор нет никакой определенности с тем, что будет дальше.

У большинства приехавших нет никакой связи с родными на Донбассе. Они рассказывают, что на оккупированных территориях отключен интернет и мобильная связь. Особое раздражение у беженцев вызывает то, что их массово вывезли ночью под вой сирен, а теперь границу на въезд на оккупированные территории закрыли. Водители автобусов, которые привезли беженцев, о закрытии границы на въезд узнали от корреспондента издания. "У меня в кармане 50 рублей. Будем таранить тогда ворота", — сказал один из них.

У людей нет еды, туалетов, а детский лагерь "Котлостроитель" уже не принимает постояльцев.

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Представители местной администрации, которые отвечают за работу с расселением беженцев, говорят, что в Красном Десанте уже нет мест в санаториях и детских лагерях - все забито под завязку. Решается вопрос о перевозке прибывших с оккупированных территорий в Ростов, это порядка 80 км дороги. При этом квота на заселение - 400 человек.

Добавим, что ранее главари донецких террористов заявляли о том, что границу с Ростовской областью пересекли порядка 10 тысяч человек. Власти Ростовской области говорили, что для приема беженцев все готово, однако объявили режим ЧС.

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Приехали в никуда. Не знаем, что делать дальше, - беженцев с ОРДЛО бросили на произвол судьбы в России 01
Приехали в никуда. Не знаем, что делать дальше, - беженцев с ОРДЛО бросили на произвол судьбы в России 02
Приехали в никуда. Не знаем, что делать дальше, - беженцев с ОРДЛО бросили на произвол судьбы в России 03
Приехали в никуда. Не знаем, что делать дальше, - беженцев с ОРДЛО бросили на произвол судьбы в России 04
Приехали в никуда. Не знаем, что делать дальше, - беженцев с ОРДЛО бросили на произвол судьбы в России 05

Автор: 

беженцы (1637) россия (95326) эвакуация (2061) Донбасс (26955) ОРДЛО (246)


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Топ комментарии
+161
Приїхали в нікуди - ярче ********* и не
опишешь
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19.02.2022 12:53
+107
зато без биндэр............
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19.02.2022 12:56
+93
путін, ввєді!

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19.02.2022 12:55
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Страница 6 из 6
Провладні тролі і боти розповсюджують московську пропаганду і розпалюють жаданий кремлем внутрішній конфлікт у державі.
На фото показують завезені на т.з. сепарські мітинги провокаторів з за поребрика
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19.02.2022 18:43 Ответить
А як що ці сєпари завтра попросяться тобі додому ? Які будуть співчуття до руцкомірскіх.
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19.02.2022 19:32 Ответить
Роспотребнадзор попросил исключить размещение беженцев на Кубани и Ставрополье
Источник: https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/373374/

© Кавказский Узел
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19.02.2022 18:37 Ответить
НЕОБХОДИМО ЧТОБЫ СЛУЖБА ПСИХОЛОГОВ И ПСИХИАТРОВ ООН ОБСЛЕДОВАЛИ ЖИТЕЛЕЙ ОККУПИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ И СДЕЛАЛИ СВОЙ ВЫВОД !!!
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19.02.2022 19:09 Ответить
Чого їм погано жилося в мирній Україні ?
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19.02.2022 19:10 Ответить
Тепер жінки перебувають у розгубленості, оскільки не знають, що робити далі. Їм невідомо, чи в дитячі табори пускають біженців, що приїхали на особистому транспорті."Ми приїхали у нікуди. Не знаємо, що робити далі. На місці розбиратимемося, де жити. Якщо не вистачить місць - проситимемося до місцевих жителів", - розповіли вони. Джерело:

ЯК ЦЕ НЕ ЗНАЄТЕ ЩО РОБИТИ ?
- ПЕНЗЛЮЙТЕ У СИБІР, ЗАЛИЩІТЬ УКРАЇНУ НОРМАЛЬНИМ УКРАЇНЦЯМ
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19.02.2022 19:30 Ответить
" проситимемося до місцевих жителів"

Ыыы.. пусть видосик запилят. Интересно на это посмотреть
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19.02.2022 20:09 Ответить
Всего лишь тысяча человек. Маловато будет, миллиона бы полтора - три вывезли это было бы дело.
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19.02.2022 19:36 Ответить
Короче...Чемодан, вокзал, расєя.)))))))))
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19.02.2022 20:29 Ответить
Будете в наших краях проходить мимо, проходите
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19.02.2022 20:32 Ответить
Я *** морально деградую, мені ж повинно бути їх шкода - а на тому місці тричі *****
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19.02.2022 20:43 Ответить
"Может потому что ты мудак?" ))
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19.02.2022 21:11 Ответить
Не… Патамушта я твой элякулятдонор, эмбицил)))
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19.02.2022 21:25 Ответить
Ничего страшного.Будет что вспомнить и рассказать внукам какими дебилами были ,если дебилизм вылечат.
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19.02.2022 21:33 Ответить
ЩА по 10 штук, на рыльник , бухарей перехвадчикаф..... и все в паряде!
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19.02.2022 21:44 Ответить
ДЕ ТИ?
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19.02.2022 21:48 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=nZIMXdbe12I&t=271s https://www.youtube.com/watch?v=nZIMXdbe12I&t=271s


Путинский гениальный план рухнул. БЕЖЕНЦЫ САМИ РАССКАЗАЛИ ВСЮ ПРАВДУ
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19.02.2022 22:00 Ответить
Нахрена злорадствовать? Сами скоро можем беженцами стать, и куда побежим? Европа типа Польши и Венгрии часть примет, но потом остальным откажет. И тогда туда, где примут. "Ополченцы" обстреливают своих и те бегут от "наступления".
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19.02.2022 22:12 Ответить
Така доля всiх втiкачiв.
Боронiть землю свою вiд загарбникiв й втiкати нiкуди не треба буде.
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20.02.2022 08:56 Ответить
Так сказать-мыча и стуча рогами.
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19.02.2022 22:27 Ответить
Вони ж не знали що рашиссти з московії страшний за міфічних "фашистів" з Київа.... за те й страждають . Хоча мають радіти - вони у рюсскам мірє , як мріяли.
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20.02.2022 01:40 Ответить
получили сполна за свой идиотизм ,хотели "схавать " больше , чем можно проглотить , наделали беды всей Украине , а теперь " не знаем куда ехать !!! " у вас же русская ксива , можно за Уралом место поискать , там китайцы еще не все захватили .....
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20.02.2022 08:49 Ответить
Чомусь не шкода. Скільки десятків років звисока кричали "ми кармильци". хотіли руцьке мір, отримаєте - стандарт "руцьке свинья"
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20.02.2022 11:02 Ответить
Русише швайне.
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20.02.2022 11:48 Ответить
на автобусі попередження було де ти?
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20.02.2022 13:42 Ответить
який противний прокацаплений голос : "Вы что хотите, чтоб мы на кладбище..."
сцарь сказал на кладбище, значит на кладбище !
вы и так - генетический шлак, мрази совковые !
и нех обсуждать !
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20.02.2022 15:00 Ответить
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