"Приехали в никуда. Не знаем, что делать дальше", - беженцев с ОРДЛО бросили на произвол судьбы в России. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Беженцы, которые со вчерашнего дня эвакуировались в РФ с оккупированных территорий Донецкой области, рассказали, что на границе с Россией в Ростовской области образовались огромные автомобильные пробки. Тем, кому повезло пересечь границу, не знают, что делать дальше: места в пунктах временного пребывания закончились, еды, туалетов, связи с родными и возможности вернуться назад у них нет.
Об этом информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на Znak.
Как сообщается, в поселок Красный Десант, где находится много детских лагерей и санаториев, куда планировалось селить беженцев с оккупированных территорий, вчера и сегодня прибыло порядка 30 автобусов. На них приехали около 1 тыс. человек.
Девушки Кристина и Наталья, приехавшие в Россию на личном транспорте с детьми, рассказали, что простояли на границе с 18:00 пятницы до 8:00 субботы. По их словам, на границе с Ростовской областью образовалась пробка в 20 км. Уезжали они под вой сирен, их мужья остались дома.
Теперь женщины находятся в растерянности, поскольку не знают, что делать дальше. Им неизвестно, пускают ли в детские лагеря беженцев, приехавших на личном транспорте.
"Мы приехали в никуда. Не знаем, что дальше делать. На месте будем разбираться, где жить. Если не хватит мест, будем проситься к местным жителям", - рассказали они.
Среди беженцев очень много матерей с грудными детьми, которым не предоставили ни еды, ни возможности сходить в туалет, ни теплых помещений. "Если тут замерзнем насмерть, кто за это будет отвечать?" — говорят они, добавляя, что всю ночь провели на ногах, но до сих пор нет никакой определенности с тем, что будет дальше.
У большинства приехавших нет никакой связи с родными на Донбассе. Они рассказывают, что на оккупированных территориях отключен интернет и мобильная связь. Особое раздражение у беженцев вызывает то, что их массово вывезли ночью под вой сирен, а теперь границу на въезд на оккупированные территории закрыли. Водители автобусов, которые привезли беженцев, о закрытии границы на въезд узнали от корреспондента издания. "У меня в кармане 50 рублей. Будем таранить тогда ворота", — сказал один из них.
У людей нет еды, туалетов, а детский лагерь "Котлостроитель" уже не принимает постояльцев.
Представители местной администрации, которые отвечают за работу с расселением беженцев, говорят, что в Красном Десанте уже нет мест в санаториях и детских лагерях - все забито под завязку. Решается вопрос о перевозке прибывших с оккупированных территорий в Ростов, это порядка 80 км дороги. При этом квота на заселение - 400 человек.
Добавим, что ранее главари донецких террористов заявляли о том, что границу с Ростовской областью пересекли порядка 10 тысяч человек. Власти Ростовской области говорили, что для приема беженцев все готово, однако объявили режим ЧС.
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На фото показують завезені на т.з. сепарські мітинги провокаторів з за поребрика
Источник: https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/373374/
© Кавказский Узел
ЯК ЦЕ НЕ ЗНАЄТЕ ЩО РОБИТИ ?
- ПЕНЗЛЮЙТЕ У СИБІР, ЗАЛИЩІТЬ УКРАЇНУ НОРМАЛЬНИМ УКРАЇНЦЯМ
Ыыы.. пусть видосик запилят. Интересно на это посмотреть
Путинский гениальный план рухнул. БЕЖЕНЦЫ САМИ РАССКАЗАЛИ ВСЮ ПРАВДУ
Боронiть землю свою вiд загарбникiв й втiкати нiкуди не треба буде.
сцарь сказал на кладбище, значит на кладбище !
вы и так - генетический шлак, мрази совковые !
и нех обсуждать !