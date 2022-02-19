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Новости Война
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По состоянию на 12:00 19 февраля погиб 1 воин, зафиксировано 37 обстрелов со стороны войск РФ в направлении 12 населенных пунктов, - Бутусов

По состоянию на 12:00 19 февраля погиб 1 воин, зафиксировано 37 обстрелов со стороны войск РФ в направлении 12 населенных пунктов, - Бутусов

По состоянию на 12:00 19 февраля российские войска произвели 37 обстрелов в направлении 12 украинских населенных пунктов.

Об этом сообщил в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ.

"Россия применяет, по данным украинских военных, артиллерию калибра 152 мм и 122 мм, 120-мм минометы и другое вооружение", - пишет он.

Бутусов напоминает, что вследствие прямого попадания погиб в бою один украинский воин.

"Напряжение на Донбассе растет. У границ с оккупированным Донбассом резко увеличилась активность и перемещение российских войск", - добавил он.

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По состоянию на 12:00 19 февраля погиб 1 воин, зафиксировано 37 обстрелов со стороны войск РФ в направлении 12 населенных пунктов, - Бутусов 01

Автор: 

обстрел (26850) Донбасс (26955) Бутусов Юрий (4343) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+8
Москалі убили УКРАЇНЦЯ. І байдуже, якого він етнічного походження
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19.02.2022 13:31
+4
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19.02.2022 13:17
+4
Байрактары молчат? Боятся спровоцировать *****?
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19.02.2022 13:29
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Россияне убили русского
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19.02.2022 13:17 Ответить
И это правда. Орде пофиг кого убивать, лишь бы цели ********** реализовывать
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19.02.2022 13:20 Ответить
Москалі убили УКРАЇНЦЯ. І байдуже, якого він етнічного походження
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19.02.2022 13:31 Ответить
Да, так и есть
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19.02.2022 13:53 Ответить
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19.02.2022 13:17 Ответить
Для вбивці Путлєра , людські життя нічого не значать , бо це не людина , а якась неземна потвора , яка думає жити вічно 😡але
здохнеш скоро , так як не маєш права жити на цій землі !
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19.02.2022 13:23 Ответить
Байрактары молчат? Боятся спровоцировать *****?
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19.02.2022 13:29 Ответить
Що там мзч? Вже роздуплилося гнівним виступом на безпековій конференції? Хоча б таким, як в ООН про шефіра?
А, звісно, то ж ШЕФІР, а то діти - у садочку, чи вивезені до ********* - байдуже. БАЙДУЖЕ ЙОМУ - вони до нього ЖОДНОГО СТОСУНКУ НЕ МАЮТЬ...
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19.02.2022 13:30 Ответить
Дивлячись сцену у шустера відчув що пан Бутусов вирішив серйозно поборотись за життя шурфіча
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19.02.2022 13:36 Ответить
Передивись уважніше.
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19.02.2022 13:40 Ответить
кацапура й колаборанти все по нас гатять.... де відповідь, де кацапські трупи???? народ чекає.
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19.02.2022 14:16 Ответить
Опять началось "низзя стрелять в ответ ато путин нападет".Самая позорная война в истории,украинцев убивают на украине и они не могут выстрелить в ответ чтобы не раздражать кацапов.Кацапы все равно начнут войну,это очевидно,так нафига терпеть этот позор?Солдат уже погиб от этого.
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19.02.2022 14:39 Ответить
37 обстрілів, один загинув.
а де ж ті долбані санкції?
чи вони допомагають після смерті???
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19.02.2022 15:03 Ответить
 
 