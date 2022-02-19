По состоянию на 12:00 19 февраля погиб 1 воин, зафиксировано 37 обстрелов со стороны войск РФ в направлении 12 населенных пунктов, - Бутусов
По состоянию на 12:00 19 февраля российские войска произвели 37 обстрелов в направлении 12 украинских населенных пунктов.
Об этом сообщил в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ.
"Россия применяет, по данным украинских военных, артиллерию калибра 152 мм и 122 мм, 120-мм минометы и другое вооружение", - пишет он.
Бутусов напоминает, что вследствие прямого попадания погиб в бою один украинский воин.
"Напряжение на Донбассе растет. У границ с оккупированным Донбассом резко увеличилась активность и перемещение российских войск", - добавил он.
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+8 Said_
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+4 Чайка Київ
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+4 Vladimir Chayka
показать весь комментарий19.02.2022 13:29
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здохнеш скоро , так як не маєш права жити на цій землі !
А, звісно, то ж ШЕФІР, а то діти - у садочку, чи вивезені до ********* - байдуже. БАЙДУЖЕ ЙОМУ - вони до нього ЖОДНОГО СТОСУНКУ НЕ МАЮТЬ...
а де ж ті долбані санкції?
чи вони допомагають після смерті???