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Новости Газовая война Агрессия России против Украины Война
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Задача Евросоюза – избавиться от зависимости от российского газа, – фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции

Задача Евросоюза – избавиться от зависимости от российского газа, – фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции

Европейский Союз стремится избавиться от зависимости от газа из России, поскольку Москва может манипулировать поставками газа и использовать его как рычаг давления.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

"Мы решили сделать все возможное, чтобы избавиться от этой зависимости. Мы обратились к нашим друзьям, которые поставляют сжиженный газ, в том числе в США, и это нам очень помогло. Кроме того, мы имеем разветвленную систему газопроводов и интерконнекторов, благодаря которым газ можно получить в любой точке ЕС, а также проводить реверсии, в том числе для Украины", - сказала фон дер Ляйен.

По ее словам, примерно 24% всей энергии в ЕС – это газ. ЕС импортирует 90% этого газа, и 40% из этого импорта – российский газ.

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"Это достаточно большая зависимость, хотя в разных странах ЕС потребность очень разная. Франция полагается на ядерную энергию и не так зависима, а Германия и Италия имеют большие потребности в российском газе", - сказала президент Еврокомиссии.

По ее словам, в последние 6 месяцев "Газпром" поставляет самый низкий возможный уровень газа, который они должны поставлять по контрактам.

"Их контракты называют "плати или поставляй", и они часто выбирают "плати". И потому в наших хранилищах накопления газа пребывания на самом низком уровне за 10 лет. При этом цены на газ выросли до небес, и потому это очень странное поведение от компании, которая должна стремиться к максимальным поставкам", - добавила она.

Фон дер Ляйен отметила, что кроме альтернативных путей поставок газа, ЕС вкладывает значительные средства в альтернативные источники энергии.

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Автор: 

Газ (10223) Урсула фон дер Ляйен (508)


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Топ комментарии
+22
"Дійшло"! На другому десятку років! А Україна про це казала ще з часів Ющенка!
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19.02.2022 13:19
+19
***** докерувалося.
в 2013 проти НАТО і за дружбу з расєєю була половина українців.
Політична сила з орієнтуванням на расєю були одні з найпопулярніших.
Тепер показати, що ти за расєю, це як в мордою в лайно.
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19.02.2022 13:18
+17
опа, снизошло озарение и глаза вдруг открылись? с чего вдруг?
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19.02.2022 13:17
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Правила форума Совет форумчан
...і побудувати "Північний потік 3"!!!
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19.02.2022 13:17 Ответить
хай будують, по тим трубам відходи можна доправляти в рашу
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19.02.2022 13:24 Ответить
У Європейців сердце не камінь. Пройде час і попустить. А Путєн то для них радной.
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19.02.2022 13:33 Ответить
В точку
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19.02.2022 14:04 Ответить
все по войновичу и его "москва 2042"
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19.02.2022 13:36 Ответить
труба ЮЙК ?

"она утонула"
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19.02.2022 13:59 Ответить
опа, снизошло озарение и глаза вдруг открылись? с чего вдруг?
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19.02.2022 13:17 Ответить
***** докерувалося.
в 2013 проти НАТО і за дружбу з расєєю була половина українців.
Політична сила з орієнтуванням на расєю були одні з найпопулярніших.
Тепер показати, що ти за расєю, це як в мордою в лайно.
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19.02.2022 13:18 Ответить
...І отримати по пиці.
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19.02.2022 13:34 Ответить
"Дійшло"! На другому десятку років! А Україна про це казала ще з часів Ющенка!
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19.02.2022 13:19 Ответить
Чет мне кажется врёт, что бы отказаться от зависимости вы построили северный поток 1, 2? Офигенный план однако))
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19.02.2022 13:19 Ответить
Вобще отказать от газа и перекрыть поток денег в раху. Они китаю продают по 120, а вы дурачки по 1000 покупаете. Конченные
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19.02.2022 13:23 Ответить
Уже не просто так отказаться. Сумасшедшая бабка Меркель закрыла большинство АЭС и теперь без газа никак.
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19.02.2022 14:25 Ответить
Причина не сумасшествие - а осознанное предательство, госизмена!
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19.02.2022 15:13 Ответить
Це вже навіть жирафи в Африці зрозуміли . Рік тому .
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19.02.2022 13:24 Ответить
Наконец политики поумнели, а нужно бы лет 10 назад думать о будущем. Нет, надо было подвести под третью мировую. Теперь эти импотенты будут виноваты в случае потерь и жертв.
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19.02.2022 13:24 Ответить
Також наркомани?
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19.02.2022 13:29 Ответить
Сильно слушали этку комсомолку -проститутку-Меркель!!Герой блин Германии!!Э теперь . что??Будете путину яйца лизать и на коленях просить газ?????
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19.02.2022 13:35 Ответить
Странно они эту задачу выполняют...
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19.02.2022 13:38 Ответить
Пока Германия не поставит терминалы приёмки сжиженного газа,
она будет сидеть на игле. В Европе одна из основных экономик- немецкая, вот и весь фокус. Кто контролирует экономику, тот и
проводит нужную себе политику.
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19.02.2022 13:42 Ответить
Поставит. На другой стороне Балтики ***** уже начал строить огромный завод СПГ. Наверняка не для поляков или финов.
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19.02.2022 13:47 Ответить
как? такой обьем заменить нечем
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19.02.2022 13:56 Ответить
Хорошо,хоть сейчас дошло,а могло не дойти.С их озабоченостями.
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19.02.2022 13:57 Ответить
ничего, хло в Китай газ продаст !

если с китайцами договорится.... по 130 $
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19.02.2022 14:01 Ответить
Видимо решили наконец-то анонсировать Роша
https://youtu.be/Rdz0bPrfx90
Похоже Германия готова к переходу на энергию нового технологического уклада. Часть Азии и Мексика уже во всю осваивает новые источники.
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19.02.2022 14:12 Ответить
Ха-ха-ха.... https://www.youtube.com/watch?v=OnYSUynQoLU
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19.02.2022 15:55 Ответить
Хо-хо
https://youtu.be/FwVhWfmvPlc
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09.03.2022 22:21 Ответить
У Германии не было колоний, во всяком случае продолжительное время. Немцы просто очень много экспортируют и имеют полный доступ на рынки ЕС и США, самые богатые рынки.
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19.02.2022 15:04 Ответить
Европейский Союз стремится избавиться от зависимости от газа из России, поэтому Германия с путинцами построили СП-1 и СП-2.
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19.02.2022 14:21 Ответить
Европейцам треба понять,що москали ради того,щоб продавать газ,способны устроить всем ядерную зиму.Сколько по вашему тогда,будет стоить газ?
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19.02.2022 14:22 Ответить
Давно пора...
Тоді припиниться транзит агресорського газу через Україну. Україні майже вистачить власного газу (враховуючи те що промисловість зруйновано). А що не вистачить - купимо в Росії напряму, без дебільних переплат.
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19.02.2022 14:45 Ответить
Нельзя с Россией вести какую-либо торговлю, т.к. любой доход для русских в конечном счете отливается в пули и снаряды убивающие украинских солдат.
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19.02.2022 15:06 Ответить
З чим боровся на те і напоровся. Якщо будемо купувати на сході, то в Татарстані або в іншій країні, але не в московії.Для мокшанської федерації час пішов на місяці,. Події в Україні це її передсмертні конвульсії.
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19.02.2022 17:50 Ответить
Ну до жирафа тоже доходить на сьомий день. Лишилось реалізувати
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19.02.2022 14:52 Ответить
Невже нарешті зрозуміли?
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19.02.2022 14:53 Ответить
С газом - понятно, а почему про нефть забыла? По-моему 48% поставок нефти в Европу - из мокшандии!
Монстру нужно рубить ВСЕ головы!!
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19.02.2022 15:31 Ответить
Всегда смешило когда парашенцы в патриотическом угаре хвастаются могуществом параши. Если им на пол года закрыть нефтегазовый краник, они начнут, от своего "изобилия", жрать, живьем, друг друга. Потому, что вся их "могучая" экономика, это шаровые деньги доставаемые из земли.
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19.02.2022 15:51 Ответить
 
 