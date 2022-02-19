Задача Евросоюза – избавиться от зависимости от российского газа, – фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции
Европейский Союз стремится избавиться от зависимости от газа из России, поскольку Москва может манипулировать поставками газа и использовать его как рычаг давления.
Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".
"Мы решили сделать все возможное, чтобы избавиться от этой зависимости. Мы обратились к нашим друзьям, которые поставляют сжиженный газ, в том числе в США, и это нам очень помогло. Кроме того, мы имеем разветвленную систему газопроводов и интерконнекторов, благодаря которым газ можно получить в любой точке ЕС, а также проводить реверсии, в том числе для Украины", - сказала фон дер Ляйен.
По ее словам, примерно 24% всей энергии в ЕС – это газ. ЕС импортирует 90% этого газа, и 40% из этого импорта – российский газ.
"Это достаточно большая зависимость, хотя в разных странах ЕС потребность очень разная. Франция полагается на ядерную энергию и не так зависима, а Германия и Италия имеют большие потребности в российском газе", - сказала президент Еврокомиссии.
По ее словам, в последние 6 месяцев "Газпром" поставляет самый низкий возможный уровень газа, который они должны поставлять по контрактам.
"Их контракты называют "плати или поставляй", и они часто выбирают "плати". И потому в наших хранилищах накопления газа пребывания на самом низком уровне за 10 лет. При этом цены на газ выросли до небес, и потому это очень странное поведение от компании, которая должна стремиться к максимальным поставкам", - добавила она.
Фон дер Ляйен отметила, что кроме альтернативных путей поставок газа, ЕС вкладывает значительные средства в альтернативные источники энергии.
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"она утонула"
в 2013 проти НАТО і за дружбу з расєєю була половина українців.
Політична сила з орієнтуванням на расєю були одні з найпопулярніших.
Тепер показати, що ти за расєю, це як в мордою в лайно.
она будет сидеть на игле. В Европе одна из основных экономик- немецкая, вот и весь фокус. Кто контролирует экономику, тот и
проводит нужную себе политику.
если с китайцами договорится.... по 130 $
https://youtu.be/Rdz0bPrfx90
Похоже Германия готова к переходу на энергию нового технологического уклада. Часть Азии и Мексика уже во всю осваивает новые источники.
https://youtu.be/FwVhWfmvPlc
Тоді припиниться транзит агресорського газу через Україну. Україні майже вистачить власного газу (враховуючи те що промисловість зруйновано). А що не вистачить - купимо в Росії напряму, без дебільних переплат.
Монстру нужно рубить ВСЕ головы!!