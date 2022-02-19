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Новости Агрессия России против Украины Война
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Для дипломатического давления на РФ Кулеба посетит Мюнхенскую конференцию, встретится в США с Блинкеном и выступит на Генассамблее ООН, - МИД

Для дипломатического давления на РФ Кулеба посетит Мюнхенскую конференцию, встретится в США с Блинкеном и выступит на Генассамблее ООН, - МИД

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 19-23 февраля совершит зарубежные визиты для участия в мероприятиях ЕС и ООН и проведения переговоров с США, чтобы скоординировать усилия по воплощению глобальной стратегии сдерживания РФ от дальнейшей агрессии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

В субботу, 19 февраля, в составе делегации во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским министр посетит Мюнхенскую конференцию по безопасности, где проведет двусторонние встречи с министрами иностранных дел ряда иностранных государств.

В понедельник, 21 февраля, в Брюсселе глава МИД Украины Дмитрий Кулеба примет участие в Совете ЕС по иностранным делам как специальный гость.

"Министр проинформирует европейских коллег об актуальной ситуации с безопасностью вблизи государственной границы и на временно оккупированных территориях Украины, об усилиях нашего государства и его партнеров для снижения напряжения и активизации процесса политико-дипломатического урегулирования", - говорится в сообщении.

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Также 22 февраля запланирован визит Кулебы в Вашингтон. Министр проведет переговоры с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, ключевыми темами которых станет защита Украины от дальнейшей российской агрессии, усиление обороноспособности, обеспечение экономической и финансовой устойчивости.

"23 февраля в Нью-Йорке министр выступит на Генеральной ассамблее ООН, где расскажет широкому международному сообществу об актуальной ситуации на временно оккупированных территориях и вблизи государственной границы Украины", - сообщили в МИД.

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Автор: 

дипломатия (1462) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+3
Урод, Порошенко зупинив росіян з розваленою українською армією, а Зеленський закатав в асфальт 5 бюджетів оборони з 30% відкатами
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19.02.2022 13:46
+2
Кулеба напиши толковий текст Зеленьскому для Мюнхену,а то промову ЗЕ я боюсь більше чим обстрілів кацапів,може таке нагородити що потім не розгрібем
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19.02.2022 13:34
+1
Кулеба здриснув, Зеленський здриснув, щури
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19.02.2022 13:32
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Кулеба здриснув, Зеленський здриснув, щури
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19.02.2022 13:32 Ответить
Урод, Порошенко зупинив росіян з розваленою українською армією, а Зеленський закатав в асфальт 5 бюджетів оборони з 30% відкатами
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19.02.2022 13:46 Ответить
Оцінювати Росію з моральної точки зору немає сенсу, це як оцінювати Сталіна і Гітлера в 38-му
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19.02.2022 14:32 Ответить
Коли Коломойський зустрічався з ФСБ у 19-му, про що тоді повідомляла влада, як ти думаєш деган, про що вони домовлялися?
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19.02.2022 13:36 Ответить
ну ты же никуда не делся .осмотрись в офисе,все там...топят за отмену минских и за эвакуацию контроллирукмого Украиной донбасса.
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19.02.2022 13:37 Ответить
Кулеба напиши толковий текст Зеленьскому для Мюнхену,а то промову ЗЕ я боюсь більше чим обстрілів кацапів,може таке нагородити що потім не розгрібем
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19.02.2022 13:34 Ответить
наскільки зрозумів саме Кулеба виступить.... Якщо він - то спокійний а от Зе чути не можу - викликає огиду навіть тоді коли намагається казати правильні речі....
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19.02.2022 14:22 Ответить
Кульома має не вилазити з країн Європи, Америки, ОБСЄ, ООН, тощо. І працювати, працювати, працювати.
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19.02.2022 13:34 Ответить
Нехай ще в ООН Деніс Казанський (наприклад) виступить, киянку Монтян Мордор притягнув до Совбезу ООН, нехай притомного Донеччанина послухають...
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19.02.2022 13:35 Ответить
кулеба,зезедента уже домой отправь.он все равно тебе ничо умного не посоветует.
правда и здесь он нафиг не нужен.но все таки,приличнее быть в стране,когда враг у порога.
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19.02.2022 13:35 Ответить
В оон можно не ехать, не тратить время зря, все равно ничего не решает
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19.02.2022 13:39 Ответить
а де Вава, Ермак? что притихли? к шашлыкам готовятся?
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19.02.2022 13:47 Ответить
Воно, надіюсь, поїхало туди виключно за селфіками та магнітіками.
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19.02.2022 13:49 Ответить
Кулеба, тільки не давайте гідранту виступати з промовою про "мір" (капітуляцію).
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19.02.2022 13:48 Ответить
Кулеба не рискнул отправлять зенералиссимуса на серьезную встречу без суфлера, зебуинский лепет может плохо сказаться на международных отношениях
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19.02.2022 13:51 Ответить
Уклониссимуса...
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19.02.2022 14:10 Ответить
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19.02.2022 14:22 Ответить
Ждем вьіступление президента Украиньі на Мюнхенской конференции , будет интересно не только украинцам , а и ведущим мировьім СМИ . Все будет Украина !🇺🇦
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19.02.2022 14:11 Ответить
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19.02.2022 14:21 Ответить
годами укр.фемида покрывает откровенных врагов Украины и в таком случае ничего не остаётся делать кроме как самим принимать меры иначе будем ходить по круг
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19.02.2022 14:24 Ответить
Страна помойка путинская расия уже сасёт Укракинский гамбургер
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19.02.2022 14:25 Ответить
А де Єрмак, шеф Кулєби? 😲 Мордою не вийшов по пристойних адресах роз'їжджати? В омани їздив аж бігом.
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19.02.2022 14:27 Ответить
 
 