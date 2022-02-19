Для дипломатического давления на РФ Кулеба посетит Мюнхенскую конференцию, встретится в США с Блинкеном и выступит на Генассамблее ООН, - МИД
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 19-23 февраля совершит зарубежные визиты для участия в мероприятиях ЕС и ООН и проведения переговоров с США, чтобы скоординировать усилия по воплощению глобальной стратегии сдерживания РФ от дальнейшей агрессии.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.
В субботу, 19 февраля, в составе делегации во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским министр посетит Мюнхенскую конференцию по безопасности, где проведет двусторонние встречи с министрами иностранных дел ряда иностранных государств.
В понедельник, 21 февраля, в Брюсселе глава МИД Украины Дмитрий Кулеба примет участие в Совете ЕС по иностранным делам как специальный гость.
"Министр проинформирует европейских коллег об актуальной ситуации с безопасностью вблизи государственной границы и на временно оккупированных территориях Украины, об усилиях нашего государства и его партнеров для снижения напряжения и активизации процесса политико-дипломатического урегулирования", - говорится в сообщении.
Также 22 февраля запланирован визит Кулебы в Вашингтон. Министр проведет переговоры с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, ключевыми темами которых станет защита Украины от дальнейшей российской агрессии, усиление обороноспособности, обеспечение экономической и финансовой устойчивости.
"23 февраля в Нью-Йорке министр выступит на Генеральной ассамблее ООН, где расскажет широкому международному сообществу об актуальной ситуации на временно оккупированных территориях и вблизи государственной границы Украины", - сообщили в МИД.
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правда и здесь он нафиг не нужен.но все таки,приличнее быть в стране,когда враг у порога.