РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4311 посетитель онлайн
Новости Война
15 410 86

Следком РФ заявляет, что разорвавшийся в километре от границы в Ростовской области снаряд якобы прилетел от украинских военных

Следком РФ заявляет, что разорвавшийся в километре от границы в Ростовской области снаряд якобы прилетел от украинских военных

Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК России возбудить уголовное дело по факту разрыва снаряда в Ростовской области в километре от украинской границы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета  РФ.

Как отмечается, по этому факту он поручил провести тщательное и всестороннее расследование всех обстоятельств.

Однако российская сторона до начала проведения расследования уже заявила, что снаряд якобы прилетел с украинской территории от украинских военных. Главный следственный орган РФ уверенно заявляет об этом, ссылаясь на российские СМИ.

"По данным СМИ, на территории Ростовской области вблизи границы с Украиной военнослужащие украинских вооруженных сил произвели массированные обстрелы с применением тяжелого вооружения. В результате обстрела снаряд, который был выпущен с территории Украины, разорвался в Ростовской области на расстоянии около километра от границы", - уверяют в Следственном комитете РФ.

Читайте также: Российские СМИ сообщают о разрыве снаряда в Ростовской области в километре от украинской границы

Автор: 

взрыв (6721) граница (5256) Следком рф (277)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+52
показать весь комментарий
19.02.2022 13:37
+43
добре, що автобуси з біженцями не підірвали... поки що...
показать весь комментарий
19.02.2022 13:37
+35
Было бы удивительно, если бы следком сказал что-то другое!!
показать весь комментарий
19.02.2022 13:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
добре, що автобуси з біженцями не підірвали... поки що...
показать весь комментарий
19.02.2022 13:37 Ответить
Всьо , пара начінать вайну. Всі на сафарі на подлих хахлов!!! Щоправда мокші завжди дюже поважали українських артилеристів за їх снайперську працю
показать весь комментарий
19.02.2022 13:42 Ответить
Northrop Grumman/Boeing E-8 Joint STARS - самолёт боевого управления и целеуказания, создан на базе пассажирского лайнера Boeing 707-300.
Boeing RC-135 (заводское обозначение - Boeing 739) - семейство крупных стратегических разведывательных самолётов
https://www.flightradar24.com/multiview/2ade7b9f,2adf0039

показать весь комментарий
19.02.2022 13:48 Ответить
Е@АНЫЙ СЛЕДКОМИТЕТ ЭТО ВАШЕ ХУ@ЛО ОКУРОЧНОЕ ВЫС@АЛОСЬ И К ВАМ В РОСТОВСЬКУ Б@ЯДС@У СВОЛОСТЬ И ПРИЛЕТЕЛО.. СДЕЛАЙТЕ АНАЛИЗ СОДЕРЖИМОМ НА ГЕННЫ..
показать весь комментарий
19.02.2022 13:56 Ответить
Нашли кому верить !
показать весь комментарий
19.02.2022 13:37 Ответить
Было бы удивительно, если бы следком сказал что-то другое!!
показать весь комментарий
19.02.2022 13:37 Ответить
На снарядові була етикетка " зроблено Ярошем "
показать весь комментарий
19.02.2022 13:43 Ответить
Візитівка наклеєна залишилась.
показать весь комментарий
19.02.2022 13:56 Ответить
Не попали русня в колону з "беженцями"...
показать весь комментарий
19.02.2022 13:37 Ответить
Вітром занесло?
показать весь комментарий
19.02.2022 13:37 Ответить
Вітром нанесло туалетний папір у ямку...
показать весь комментарий
19.02.2022 13:42 Ответить
показать весь комментарий
19.02.2022 13:37 Ответить
Дуже схоже..нащадки гитлера готують новий Гляйвіц. Може пронесе..і ***** здохне.
показать весь комментарий
19.02.2022 15:06 Ответить
смешно, их разобьют советом взять карту, линейку и померять ))
показать весь комментарий
19.02.2022 13:37 Ответить
Не разобьют. Они не знают что такое карта и линейка.
показать весь комментарий
19.02.2022 13:44 Ответить
Вставлю свои пять копеек))) Расстояние на картах меряют измерителем ( типа циркуля ) , а не линейкой, но Вашу мысль о том , что они с картами ( кроме игральных) не дружат, целиком поддерживаю. А уж что они линейкой меряют, не при дамах
показать весь комментарий
19.02.2022 14:17 Ответить
Вважаю, що "там" потрібен мікрометр...
показать весь комментарий
19.02.2022 14:54 Ответить
И дико пугаются курвиметра
показать весь комментарий
19.02.2022 15:15 Ответить
странно что до воронежа и москвы не долетел)
а то в следкоме рашки на физику плюют.. как и на дальность полетов снарядов)
показать весь комментарий
19.02.2022 13:38 Ответить
Если бы снаряд был в синих шлепанцах... Тогда да...
показать весь комментарий
19.02.2022 13:54 Ответить
пардон! в синих шлепанцах, с клетчатой кошелкой и ...извините, ножовкой !!! )))
показать весь комментарий
19.02.2022 14:46 Ответить
Начали твари пи***ть, повод искать для вторжения.
показать весь комментарий
19.02.2022 13:39 Ответить
Ніт. Це все для того, щоб "сомнєвающієся" в політєкє партіі нє сомнєвалісь.
показать весь комментарий
19.02.2022 15:09 Ответить
Диспетчер Карлос ніс, втомився, і упустив.
показать весь комментарий
19.02.2022 13:39 Ответить
Индийское кино менее предсказуемо, чем следком *********
показать весь комментарий
19.02.2022 13:39 Ответить
"па чістой случайності мальчікі в трусіках как раз ушлі на пєрєкур"...
показать весь комментарий
19.02.2022 13:39 Ответить
Запускал лично Яценюк. У них как раз фотожоп подходящий имеется.
показать весь комментарий
19.02.2022 13:40 Ответить
У них вообще очень смешные имена. Наверное, им самим смешно когда они их выпирают.
показать весь комментарий
19.02.2022 13:42 Ответить
Что вы говорите!
И территорию лугандона пролетел и над кацапией километр пролетел…
показать весь комментарий
19.02.2022 13:40 Ответить
"А что, укропы ж их салом мажут"...
показать весь комментарий
19.02.2022 13:44 Ответить
Ага, нопесано на каждом осколке - на мацкву! Тока не долетело малость.
показать весь комментарий
19.02.2022 13:41 Ответить
запамятайте першу цихру - 1км, далі буде 300м, потім 50, а далі, о господи....... , прямісінько у самісінький скреп, нє, ну не дибіли а?
показать весь комментарий
19.02.2022 13:42 Ответить
кацапи нiколи незмiряться з державнiстю Украiни,бо втратили прямий доступ до сухопутного кордону з эвропою! Украiнскi полiтики мають вимагати на основi Будапештського меморандуму повернення ядерноi зброi вiд пiдписантiв цього документа.
показать весь комментарий
19.02.2022 13:42 Ответить
про що ви пишите ? ваш Ізраїль навіть Залізний Купол не дав !
показать весь комментарий
19.02.2022 13:53 Ответить
Мало того.. Ісраель заборонив всім третім краінам продавати зброю Украіні. Натомість будує в Києві за наші гроші свій голокост..заперечуючи голодомор. Отакі тварюки..
показать весь комментарий
19.02.2022 15:10 Ответить
Нічого нового і оригінального з 38-го, 39-го років
показать весь комментарий
19.02.2022 13:42 Ответить
та він двое суток блукав, місце шукав...
показать весь комментарий
19.02.2022 13:43 Ответить
а где в этот момент был мальчик с трусиками ?
показать весь комментарий
19.02.2022 13:44 Ответить
стирал трусики...
показать весь комментарий
19.02.2022 13:49 Ответить
і само прібівался
показать весь комментарий
19.02.2022 15:12 Ответить
То Бастрикін ще той експерт

показать весь комментарий
19.02.2022 13:44 Ответить
Це як ? Вазьму в руки я ****** ?
показать весь комментарий
19.02.2022 14:58 Ответить
Для местных лохов к этой ямке парочку прибитых бомжей не хватает
показать весь комментарий
19.02.2022 13:46 Ответить
та хотя бы спаленных лаптей)))
показать весь комментарий
19.02.2022 14:47 Ответить
Ещё не вечер - подвезут
показать весь комментарий
19.02.2022 15:12 Ответить
В феврале часть техники войск нацгвардии РФ перебрасывается без номерных знаков. Именно росгвардейцы могут контролировать эвакуированных с ЛДНР.
показать весь комментарий
19.02.2022 13:46 Ответить
Курви кремлівські
показать весь комментарий
19.02.2022 13:47 Ответить
А як в 2014 році з території Ростовської області на нашу територію летіли "пачками" снаряди і "гради" то що, язик в дупі був?
показать весь комментарий
19.02.2022 13:48 Ответить
Бомжи срусские какую то яму вырыли, а они ее как яму от снаряда показывают
показать весь комментарий
19.02.2022 13:48 Ответить
Якого підрозділу була візітка? Що знову Ярош?
показать весь комментарий
19.02.2022 13:48 Ответить
Тупо, как всегда..
показать весь комментарий
19.02.2022 13:56 Ответить
Вывсеврете! Своими глазами видел! Мальчик в трусиках цвета аквафрэш был распят и расстрелян из украинской крупнокалиберной артиллерии за свои русскоязычные челюсти! Один снаряд отрикошетировал от этой самой челюсти и полетел прямо на дворец путина в Геленджике! Но снегири своими патриотичными телами закрыли путь украинскому снаряду! И он упал бы на мирные войска эрэфии собранные у границ (конечно для мира) но зацепился за швабру торчащую из багажника проезжающей вдоль границы машины гибдд и упал в километре от границы.

И не говорите что придумываю! Скоро все это и на ютубе увидите, когда с четырнадцатого дубля всетаки удастся это снять!
показать весь комментарий
19.02.2022 13:57 Ответить
А то хто ж! Нічого не змінюється на **********!
показать весь комментарий
19.02.2022 14:00 Ответить
😁😁😁 Как быстро определили?
показать весь комментарий
19.02.2022 14:03 Ответить
Невже нам не знайти пару снарядів, що залетіли з боку рашки і порушити свою кримінальну справу?
показать весь комментарий
19.02.2022 14:04 Ответить
Восемь лет верят бараны бесу путлеру, сколько еще надо бопванам, шобы вкоючить остатки мозгов, даже дремучмй совок зеленский, уже почти понял цели комуно-фашиста путоера
показать весь комментарий
19.02.2022 14:13 Ответить
Из российских СМИ: - "Беженцы из ЛНР жалуются на отсутствие туалетов в Ростовской области"
показать весь комментарий
19.02.2022 14:15 Ответить
Пусть гадят в штаны...
показать весь комментарий
19.02.2022 14:35 Ответить
дык.. под берёзкой.. да лопушком..
показать весь комментарий
19.02.2022 14:37 Ответить
для лопухов ешшо не сезон! придется майкой ))))
показать весь комментарий
19.02.2022 14:48 Ответить
Нє, якби українці стріяли то прям по кремлівській площі.
Так що не зачьот вам, кацапчеги.
показать весь комментарий
19.02.2022 14:23 Ответить
А какой снаряд оставляет вертикальную воронку с равномерным бруствером по диаметру?
Ну, кроме старомодной авиабомбы, которая падает вертикально.
показать весь комментарий
19.02.2022 14:35 Ответить
9 букв
показать весь комментарий
19.02.2022 14:36 Ответить
Ну а от кого же ещё? Только кто в это поверит кроме самих кацапов? Этим "фиговым листком" вторжение не прикрыть. Зачем хернёй маяться не понимаю? Решили-добро пожаловать...в ад. Нет- так сваливайте обратно на свои болота со своим металлоломом.
показать весь комментарий
19.02.2022 14:38 Ответить
Кацап, нах...- це туди
показать весь комментарий
19.02.2022 14:41 Ответить
Та невже?????
показать весь комментарий
19.02.2022 14:42 Ответить
А чего сразу ВСУ? Все хотят шарахнуть по раше. Может это поляки стрельнули из дальнобойной пушки. Или молдаване.
показать весь комментарий
19.02.2022 14:43 Ответить
Цікаво, як він туди потрапив, коли ОБСЄ звітує, що українська арта відведена. ЦІ всі вкиди потрібно спростовувати та показувати на весь світ, щоб навіть в самих ватних істот не виникало сумнівів хто є хто.
показать весь комментарий
19.02.2022 14:44 Ответить
Многие в России не осознают, что война - это пустые холодильники дома и полные холодильники в моргах!
показать весь комментарий
19.02.2022 14:45 Ответить
Нечем осознавать. Мозги заменены телевизором.
показать весь комментарий
19.02.2022 14:55 Ответить
Как определили, что это был украинский снаряд? Он пел украинский гимн или на месте падения нашли визитку Яроша?
показать весь комментарий
19.02.2022 14:50 Ответить
Следком РФ! Откройте глаза! У вас сумашедший со своєй разкладушкой, без очереди, в сакральний мавзолей лезет!
А ви про снаряд, котрий прилетел из ОРДЛО
показать весь комментарий
19.02.2022 14:52 Ответить
Пацаны, которые служили в артполках и артдивизонах во времена СССР хорошо знают что такое воронка от снаряда калибра от 23 до 152 мм. То, что паказывает российское ватные СМИ - следы от китайской петарды. Российские СМИ - олигофрения. Парафин ваше оружие.
показать весь комментарий
19.02.2022 15:15 Ответить
Ждём указ госдуры о присвоении следкому имени Троцкого.
показать весь комментарий
19.02.2022 15:34 Ответить
блин думал поляцкое дрг и негры на абрамсахъ с финскими лыжами. а тут такой фейк
показать весь комментарий
19.02.2022 15:49 Ответить
Специалисты, скажите, это следы какого транспортного средства ?
показать весь комментарий
19.02.2022 15:55 Ответить
Похоже на БМП, ну или любую другую технику на базе МТЛБ или как в народе говорят "маталыги"
показать весь комментарий
19.02.2022 16:54 Ответить
Зорян со Шкиряком вообще распоясались! Стреляют этими снарядами по невинным детям. Укрофашисты проклятые.Что то писькова не слышно. Давно оно не пи*дело о провокационных действиях ВСУ.
показать весь комментарий
19.02.2022 16:04 Ответить
Згову та аргесифна фінляндська воєнщина, пардон, ДиНиРивівська
показать весь комментарий
19.02.2022 16:21 Ответить
 
 