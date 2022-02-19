Следком РФ заявляет, что разорвавшийся в километре от границы в Ростовской области снаряд якобы прилетел от украинских военных

Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК России возбудить уголовное дело по факту разрыва снаряда в Ростовской области в километре от украинской границы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета РФ.

Как отмечается, по этому факту он поручил провести тщательное и всестороннее расследование всех обстоятельств.

Однако российская сторона до начала проведения расследования уже заявила, что снаряд якобы прилетел с украинской территории от украинских военных. Главный следственный орган РФ уверенно заявляет об этом, ссылаясь на российские СМИ.

"По данным СМИ, на территории Ростовской области вблизи границы с Украиной военнослужащие украинских вооруженных сил произвели массированные обстрелы с применением тяжелого вооружения. В результате обстрела снаряд, который был выпущен с территории Украины, разорвался в Ростовской области на расстоянии около километра от границы", - уверяют в Следственном комитете РФ.

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