У российской агрессии есть свой сценарий игры, который мы слишком хорошо знаем, - вице-президент США Харрис

Белый дом считает, что знает план Путина относительно агрессии против Украины.

Об этом заявила вице-президент Камала Харрис в выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Харрис подчеркнула, что государства НАТО едины в оценке действий России, поскольку они слишком очевидны. "У российской агрессии есть свой сценарий игры, который мы слишком хорошо знаем", - заявила она.

Вице-президент считает, что РФ еще некоторое время буде настаивать, что она не участвует в нападении на Украину, ожидая момента для вступления в игру.

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"Россия будет играть в собственное безразличие и невиновность и одновременно будет создавать ложные основания для нападения. Для этого она собирает силы в местах атаки. Поэтому мы сейчас получаем уведомление о распространении ложной российской пропаганды", - добавила она.

Харрис также утверждает, что подходы Вашингтона и Москвы к диалогу отличаются.

"Мы открыты для серьезной дипломатии. А Россия продолжает говорить на словах о том, что она открыта для диалога, а на практике – сужает пространство для диалога", - заявила она.

В то же время, Камала Харрис заявила, что США планируют остановить Россию беспрецедентным давлением в случае нападения на Украину.

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