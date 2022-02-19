У российской агрессии есть свой сценарий игры, который мы слишком хорошо знаем, - вице-президент США Харрис
Белый дом считает, что знает план Путина относительно агрессии против Украины.
Об этом заявила вице-президент Камала Харрис в выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Харрис подчеркнула, что государства НАТО едины в оценке действий России, поскольку они слишком очевидны. "У российской агрессии есть свой сценарий игры, который мы слишком хорошо знаем", - заявила она.
Вице-президент считает, что РФ еще некоторое время буде настаивать, что она не участвует в нападении на Украину, ожидая момента для вступления в игру.
"Россия будет играть в собственное безразличие и невиновность и одновременно будет создавать ложные основания для нападения. Для этого она собирает силы в местах атаки. Поэтому мы сейчас получаем уведомление о распространении ложной российской пропаганды", - добавила она.
Харрис также утверждает, что подходы Вашингтона и Москвы к диалогу отличаются.
"Мы открыты для серьезной дипломатии. А Россия продолжает говорить на словах о том, что она открыта для диалога, а на практике – сужает пространство для диалога", - заявила она.
В то же время, Камала Харрис заявила, что США планируют остановить Россию беспрецедентным давлением в случае нападения на Украину.
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19/02/2022 13:30 Kiyv
Northrop Grumman/Boeing E-8 Joint STARS - самолёт боевого управления и целеуказания, создан на базе пассажирского лайнера Boeing 707-300.
Boeing RC-135 (заводское обозначение - Boeing 739) - семейство крупных стратегических разведывательных самолётов
https://www.flightradar24.com/multiview/2ade7b9f,2adf0039
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Розвідувальний Boeing E-8C Повітряних сил США піднявся в небо з авіабази Рамштайн, що у Німеччині, подолав повітряний простір Європи та направився до України[1].
Пролетівши від західного кордону нашої держави, над північними та центральними областями, літак приступив до виконання свого розвідувального завдання на південь від Харкова у напрямку окупованого Донбасу
Годину тому повернувся на Сіцілію
)
https://vpk.name/news/577301_prognozy_krovozhadnyh_politologov.html?new#new
...но это по их плану , а как там карта ляжет х. его з.
Але, ніби пронесло.
150 тысяч кацапских рыл 2 месяца не могла взять Джохар, который обороняли чеченские старики и дети с берданками! один раз, чеченцы чуть не оприходовали всю эту толпу!
еще раз: старики с детьми, с берданками, чуть не оприходовали "могучую и непобедимую"
В Украине рылам прийдется сражаться с РЕГУЛЯРНОЙ АРМИЕЙ!
кацапы один единственный раз сражались с регулярной армией в Хишаме... ну как сражались, обсерались!
1991-1993 Грузию,
1992 Приднестровье
1992 - 1997 Таджикистан
1992-1993 Абхазия
1994-1996 Чечню
1999 Дагестан
1999-2009 Чечню
2008 Южную Осетию
2009-2017 Северный Кавказ
2014 -по н.в. Украина. Окупирован Крым, Война в Лугандоне
2015-по н.в. Сирия
2018 Центрально-Африканская Республика
до этого момента, большинство украинцев уверены, что москали - наши братья и никакой войны быть не может! москали долго и упорно утверждают, что это именно так!
долгое время разрушаются армия, милиция, овощ регулярно сокращает армию, которая уже превратилась в стройбат!
западный мир понятия не имеет, что это за Украина такая и где она находится - для всего западного мира - мы - раша и мы все русские!
и даже при таких исходных данных - москали действуют скрытно, чтобы иметь возможность, в любой момент, откатить назад и сказать, что это не они!
2022
ни у кого нет иллюзий, что москали - наши враги! многие собственными руками ликвидировали рашапиторов
Украинская Армия - одетая, обутая, вооруженная, натренированная, огромное количество Ветеранов, получивших опыт войны!
Национальная Гвардия, Полиция, сейчас - территориальная оборона
Западный мир прекрасно осведомлёт, что агрессор - РФ, а жертва агрессии - Украина! Более того, предпринимает усилия остановить потенциальную войну, более того, жаждет ввергнуть рф во времена динозавров
оце саме про кацапів.. їх понти)
вони вже "порахували" що:
https://vpk.name/news/577301_prognozy_krovozhadnyh_politologov.html?new#new
- «мощном огневом ударе России», которым якобы будут уничтожены «практически все системы наблюдения и связи, артиллерийские и танковые формирования ВСУ»
- В российском экспертном сообществе называются несколько часов, иногда даже несколько десятков минут. При этом как-то забывается, что все это мы уже проходили. Фраза «взять город одним парашютно-десантным полком за два часа» стала уже классикой жанра.
понти як завжди.. навіть для самих кацапів зрозумілі..
Але правда в тому, що кремль, розповсюджуючі ці понти в ЗМІ - самі в в них повірили!
і тепер дйсно так "думають".. на повному серьозі..
Российские войска остаются на территории Беларуси на неопределенный срок?
Так называемый «госсекретарь Совбеза» рб Александр Вольфович заявил (https://www.belta.by/society/view/volfovich-sovmestnaja-gruppirovka-*****************-uspeshno-spravilas-s-zadachami-sojuznoj-reshimosti-485726-2022/), что российские войска останутся в Беларуси и после окончания учений «Союзная решимость».
«Никто не говорил, что завтра или послезавтра российские военные вернутся в РФ», - заявил Александр Вольфович.
«Завтра завершаются учения «Союзная решимость», а внезапная проверка продолжается. Когда и до каких пор, это будет определено главнокомандующими», - сказал он. https://t.me/charter97_org/62288
так что, благодаря лендлизу - территории освободим, всё что кацапы разрушат - мы отстроим! а для кацапстана это закончится фатально
Всякая мразь типа: Бигуса, Лещенко, Наема,Шабунина!!!
Итого по их милости по памяти вспоминаю программы вооружения и перевооружения ВСУ:
- контрабанда из РФ необходимых ПВО Украины клистронов;
- высотомеров для авиации;
- заваленная практически готовая система управления войсками Дзвін;
- закупка касок и бронежилетом;
- создание москитного флота; 30 МБАк Гюрза, десант катеров около 10 штук ; ракетных катеров Лань не менее 10шт.
- производство боеприпасов в Украине.
И прочее и прочее!
И Зелена шмаркля затормозившая Нептун,тВільху, ПВО Корал, стратегическиц беспилотник Сокол и прочее!
- Чем отличается "русская рулетка" от "путинской"?
- Способом заряжания. В "русской рулетке" в барабан револьвера один патрон вкладывается, а в "путинской" - один вынимается..."
Бездарный Гляйвиц Путина-Пушилина с химическими диверсантами и «эвакуацией детей» с головой выдаёт военных преступников.
Если мы хотим остановить большую войну, общественный Нюрнберг надо начинать сегодня.
Да, и не забыть пацана Риббентропа. Повесить его по понятиям.
Война идет как и раньше против кровожадного коммунизма.
Он же не лох какой педальный, чтобы на T-модели Форда ездить, дедушко то.
Это не шутка, в Гугл полно фотографий автомобиля Ленина.