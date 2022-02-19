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Новости Война
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Правоохранители документируют последствия сегодняшних обстрелов со стороны войск РФ на Донетчине. Больше всего пострадали села в Волновахском районе. ФОТОрепортаж

Правоохранители документируют последствия сегодняшних обстрелов со стороны войск РФ на Донетчине. Больше всего пострадали села в Волновахском районе. ФОТОрепортаж

Девять населенных пунктов Донбасса пострадали вследствие обстрелов со стороны войск РФ. Полиция документирует последствия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникации Нацполиции.

Как отмечается, вследствие обстрелов повреждены дома, обесточен первый подъем Южнодонбасского водопровода. По фактам обстрелов открыты уголовные производства, на местах происшествий работают следственно-оперативные группы.

Сегодня, 19 февраля, с ночи до 11:00 под огнем со стороны незаконных вооруженных формирований оказались девять населенных пунктов, больше всего пострадали села в Волновахском районе.

Вследствие обстрела поврежден первый подъем ЮДВ, расположенный возле с. Васильевка, подающий воду на север области.

В 2:00 оккупанты обстрели с. Новогнатовка близ Волновахи, где был поврежден дом и хозяйственное помещение местного жителя. Пострадали стены, крыша, 10 окон.

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Правоохранители документируют последствия сегодняшних обстрелов со стороны войск РФ на Донетчине. Больше всего пострадали села в Волновахском районе 01
Правоохранители документируют последствия сегодняшних обстрелов со стороны войск РФ на Донетчине. Больше всего пострадали села в Волновахском районе 02
Правоохранители документируют последствия сегодняшних обстрелов со стороны войск РФ на Донетчине. Больше всего пострадали села в Волновахском районе 03
Правоохранители документируют последствия сегодняшних обстрелов со стороны войск РФ на Донетчине. Больше всего пострадали села в Волновахском районе 04
Правоохранители документируют последствия сегодняшних обстрелов со стороны войск РФ на Донетчине. Больше всего пострадали села в Волновахском районе 05
Правоохранители документируют последствия сегодняшних обстрелов со стороны войск РФ на Донетчине. Больше всего пострадали села в Волновахском районе 06

В соседнем селе Николаевка снаряд взорвался в огороде, вызвав разрушение дома. Повреждены дома по всей улице. Пострадавшие сообщили в полицию о повреждении колодца, системы газоснабжения и линий электропередач. Раненых среди населения нет.

Полицейские документируют последствия происшествий и оказывают помощь гражданам. По этим фактам открыты уголовные производства по ст. 438 ККУ (нарушение законов и обычаев войны).

Правоохранители документируют последствия сегодняшних обстрелов со стороны войск РФ на Донетчине. Больше всего пострадали села в Волновахском районе 07

Автор: 

обстрел (26850) Нацполиция (16418) Донецкая область (9482) наемники рф (2070)


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Південь Донецької області, якщо Пуйло визнає Диниру і там заворушиться потрібно забрати неодмінно.
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19.02.2022 14:46 Ответить
ублюдки роблять велику помилку розв'язуючи цю війну. Терпіння жителів України - не безмежне.
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19.02.2022 14:47 Ответить
Нужнабылапроста атвести вайска и не правациравать?
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19.02.2022 14:48 Ответить
Пуйло обстрілює російськомовних мешканців Донбасу
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19.02.2022 14:50 Ответить
Ну и результат этого документировани? 8 лет документируют. Хотят дождаться, чтобы Путина судили посмертно?
Лучше привезите туда десяток журналимтов ведущих мировых СМИ.
Эффект будет в разы бОльший.
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19.02.2022 14:54 Ответить
Мокші потім будуть виплачувати нам репарації.
Світове правосуддя вже дозріло до цього рішення.
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19.02.2022 15:01 Ответить
Да хоть сам ***** приедет и из автомата половину тех сел перестреляет. Все равно - "Украина виновата, мы знаем кто стреляет, от кого вы на защищаете". Там вата 100%.
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19.02.2022 15:14 Ответить
Знайомі місця....
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19.02.2022 19:47 Ответить
 
 