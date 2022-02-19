Правоохранители документируют последствия сегодняшних обстрелов со стороны войск РФ на Донетчине. Больше всего пострадали села в Волновахском районе. ФОТОрепортаж

Девять населенных пунктов Донбасса пострадали вследствие обстрелов со стороны войск РФ. Полиция документирует последствия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникации Нацполиции.

Как отмечается, вследствие обстрелов повреждены дома, обесточен первый подъем Южнодонбасского водопровода. По фактам обстрелов открыты уголовные производства, на местах происшествий работают следственно-оперативные группы.

Сегодня, 19 февраля, с ночи до 11:00 под огнем со стороны незаконных вооруженных формирований оказались девять населенных пунктов, больше всего пострадали села в Волновахском районе.

Вследствие обстрела поврежден первый подъем ЮДВ, расположенный возле с. Васильевка, подающий воду на север области.

В 2:00 оккупанты обстрели с. Новогнатовка близ Волновахи, где был поврежден дом и хозяйственное помещение местного жителя. Пострадали стены, крыша, 10 окон.

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В соседнем селе Николаевка снаряд взорвался в огороде, вызвав разрушение дома. Повреждены дома по всей улице. Пострадавшие сообщили в полицию о повреждении колодца, системы газоснабжения и линий электропередач. Раненых среди населения нет.

Полицейские документируют последствия происшествий и оказывают помощь гражданам. По этим фактам открыты уголовные производства по ст. 438 ККУ (нарушение законов и обычаев войны).