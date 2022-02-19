Джонсон предостерегает РФ: В случае вторжения в Украину мы введем санкции, а затем откроем "матрешку"

Британский премьер Борис Джонсон подтвердил готовность Лондона ввести санкции против отдельных лиц и стратегически важных российских предприятий в случае начала Россией военных действий в отношении Украины.

Об этом он заявил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Если Россия вторгнется в соседнюю страну, то мы наложим санкции на отдельных лиц и стратегически важные для России предприятия. Мы сделаем невозможным для них получать финансовые средства с лондонских рынков капитала. А потом мы откроем матрешку. "Матрешку" российских компаний и корпораций под государственным управлением, чтобы выявить стоящих за ними финансово ответственных", - сказал Джонсон.

По его словам, Великобритания и ее союзники усилят свои военные мощности и уже увеличили присутствие в рамках сил НАТО в Польше.

В то же время Джонсон заявил, что пока не знает, каковы планы России в отношении Украины.

"Мы не знаем, что намерен делать президент Путин", - сказал он, добавив, что "наблюдаемые признаки - зловещие".

"На этом этапе мы должны стремиться к движению по пути мира и диалога", - подчеркнул британский премьер. Он считает, что опасения РФ по поводу НАТО лишены оснований.

"Мы могли бы представить гарантии этого, если в них есть необходимость", - сказал британский премьер.

Кроме того, он не исключил, что напряженность между РФ и Западом – надолго.

"Мы должны быть готовы к тому, что кризис может затянуться. И тогда Россия будет в течение длительного времени искать в наших рядах слабое место", - считает Джонсон.

"Пока для этого еще есть время, призываю Кремль к деэскалации, к тому, чтобы отвести войска", - добавил премьер Великобритании.