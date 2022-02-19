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Новости Агрессия России против Украины Война
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Мы рассчитываем на дальнейшую поддержку от США, – Зеленский на встрече с Харрис

Мы рассчитываем на дальнейшую поддержку от США, – Зеленский на встрече с Харрис

Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с вице-президентом США Камалой Харрис заявил, что рассчитывает на дальнейшую поддержку США Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Зеленский заявил во время встречи с вице-президентом США на полях Мюнхенской конференции.

"Нам необходимы сейчас конкретные шаги, конкретная поддержка. Мы (уже. – Ред.) получаем поддержку от вас в вопросах обороны для Вооруженных сил. И мы готовы это обсуждать и продолжать этот диалог, потому что мы очень заинтересованы в этом (в поддержке. – Ред.). Когда я говорю "мы", я имею ввиду не только Украину, потому что наша сильная армия защищает Европу, и мы все хотим быть едины, хотим смотреть в мирное будущее вместе", - сказал Зеленский.

Читайте также: У российской агрессии есть свой сценарий игры, который мы слишком хорошо знаем, - вице-президент США Харрис

Автор: 

Зеленский (20196) поддержка (667) Харрис (122)


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Топ комментарии
+8
Уклонісімус про українську армію каже "ми"...
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19.02.2022 16:00
+7
карманы и пасть зашил?
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19.02.2022 15:59
+5


попросил, чтобы в прессе не "нагнетали", а так все пучком:
Диду, дэнги давай !
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19.02.2022 16:03
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карманы и пасть зашил?
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19.02.2022 15:59 Ответить


попросил, чтобы в прессе не "нагнетали", а так все пучком:
Диду, дэнги давай !
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19.02.2022 16:03 Ответить
Уклонісімус про українську армію каже "ми"...
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19.02.2022 16:00 Ответить
Великая Британия и США наши союзники!! это невероятно!
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19.02.2022 16:00 Ответить
вероятно - і це е.
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19.02.2022 16:04 Ответить
Зеее...Ти помилився членограй. Гарріс створена не для підтримки України а для чогось іншого, пігмейчик. Але ти не в її смаку.
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19.02.2022 16:01 Ответить
Жаль, Петю не выпускают. Вот его она б заценила!
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19.02.2022 17:02 Ответить
Что,уже не нагнетают?
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19.02.2022 16:02 Ответить
Вы не панимаєте... Он же думал, шо то Парашенка Байдєна толкаєт...
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19.02.2022 16:10 Ответить
та буде - розрахуевець, буде...
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19.02.2022 16:02 Ответить
Володя, не дивись в очко путіну-підару, там дірка
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19.02.2022 16:04 Ответить
ви багато очікуете від буби...
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19.02.2022 16:09 Ответить
https://novyny.live/politics/nato-peremeshchaet-svoi-ofis-iz-kieva-vo-lvov-smi-40285.html НАТО переміщує свій офіс з Києва до Львова
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19.02.2022 16:04 Ответить
Без редакторской правки у Зельца опять получаются спичи в стиле "фейсомобтейбулфорева"...
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19.02.2022 16:07 Ответить
США також розраховували що Блазень не буде перешкоджати обранню голови САП. Тим більше що він сам це півроку тому пообіцяв...
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19.02.2022 16:09 Ответить
зелення і Україна це різні речі.
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19.02.2022 16:12 Ответить
яке ж воно кончене!
гівноїд квартальний
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19.02.2022 16:11 Ответить
Так на этой неделе зелох рассказывал, что американцы нагнетают истерию. Зачем теперь клоун говорит, что стране нужна американская помощь?
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19.02.2022 16:13 Ответить
Шо взять с артіста...
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19.02.2022 16:15 Ответить
в псіхіатрів е діагноз.
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19.02.2022 16:22 Ответить
split persomality
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19.02.2022 16:28 Ответить
yes it is!
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19.02.2022 16:31 Ответить
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19.02.2022 16:32 Ответить
почему про шашлыки и дороги не сказал?
или этот бред для внутренних лохов 73% ?
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19.02.2022 16:17 Ответить
"Нам необходимы сейчас конкретные шаги, конкретна поддержка. Источник:
А якої воно ще підтримки хоче? 😲Те, що робить США - хіба не конкретні кроки, не конкретна підтримка?
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19.02.2022 16:18 Ответить
тобі, за пургу, стільки не платять....
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19.02.2022 16:23 Ответить
і я знаю, шо ти знаешь, а скока в юанях?
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19.02.2022 16:28 Ответить
Кому заплатил-то? Нелоху или Харрис?
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19.02.2022 16:31 Ответить
Харріс не бере - невеликий choice залишився...
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19.02.2022 16:40 Ответить
Ну просто ничего другого на его глупость и написать сложно было.
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19.02.2022 19:38 Ответить
розумію.
і завжди читаю Ваші дописи - в них багато смисла.
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19.02.2022 19:50 Ответить
Мы рассчитываем на дальнейшую поддержку от США, чтоб арахамия их за это ругал и называл вредителями - Зеленский
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19.02.2022 16:52 Ответить
aмеріканці ну дуже довірчіви - вони вірять словам....
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19.02.2022 17:24 Ответить
Главное, чтобы во время встречи не было ломки.
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19.02.2022 18:18 Ответить
слухав йоґо виступ - один переводить.
друґий швиденько пояснюе за першим - шукае смисл...
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19.02.2022 20:22 Ответить
 
 