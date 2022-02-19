Мы рассчитываем на дальнейшую поддержку от США, – Зеленский на встрече с Харрис
Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с вице-президентом США Камалой Харрис заявил, что рассчитывает на дальнейшую поддержку США Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Зеленский заявил во время встречи с вице-президентом США на полях Мюнхенской конференции.
"Нам необходимы сейчас конкретные шаги, конкретная поддержка. Мы (уже. – Ред.) получаем поддержку от вас в вопросах обороны для Вооруженных сил. И мы готовы это обсуждать и продолжать этот диалог, потому что мы очень заинтересованы в этом (в поддержке. – Ред.). Когда я говорю "мы", я имею ввиду не только Украину, потому что наша сильная армия защищает Европу, и мы все хотим быть едины, хотим смотреть в мирное будущее вместе", - сказал Зеленский.
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попросил, чтобы в прессе не "нагнетали", а так все пучком:
Диду, дэнги давай !
гівноїд квартальний
или этот бред для внутренних лохов 73% ?
А якої воно ще підтримки хоче? 😲Те, що робить США - хіба не конкретні кроки, не конкретна підтримка?
і завжди читаю Ваші дописи - в них багато смисла.
друґий швиденько пояснюе за першим - шукае смисл...