Мы рассчитываем на дальнейшую поддержку от США, – Зеленский на встрече с Харрис

Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с вице-президентом США Камалой Харрис заявил, что рассчитывает на дальнейшую поддержку США Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Зеленский заявил во время встречи с вице-президентом США на полях Мюнхенской конференции.

"Нам необходимы сейчас конкретные шаги, конкретная поддержка. Мы (уже. – Ред.) получаем поддержку от вас в вопросах обороны для Вооруженных сил. И мы готовы это обсуждать и продолжать этот диалог, потому что мы очень заинтересованы в этом (в поддержке. – Ред.). Когда я говорю "мы", я имею ввиду не только Украину, потому что наша сильная армия защищает Европу, и мы все хотим быть едины, хотим смотреть в мирное будущее вместе", - сказал Зеленский.

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