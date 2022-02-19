Мирный и дипломатический путь – этот тот путь, который нам нужен, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с вице-президентом США Камалой Харрис заявил о приверженности Украины мирному и дипломатическому пути урегулирования ситуации на востоке страны и противодействия российской агрессии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, телеканал "Украина 24" транслировал переговоры Зеленского с Харрис.

"Мирный и дипломатический путь – это тот путь, который нам нужен. Мы делали это последние 8 лет. Это наша земля, мы понимаем, что происходит. Единственное, чего мы хотим, – это вернуть мир в нашу страну, и в этой ситуации мы очень благодарны вам, США, как нашему союзнику и партнеру, благодарны президенту Байдену", - сказал Зеленский во время встречи с делегацией США на полях Мюнхенской конференции.

Он также поблагодарил Конгресс США за оказанную двухпартийную поддержку Украине.