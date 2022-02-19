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Мирный и дипломатический путь – этот тот путь, который нам нужен, – Зеленский

Мирный и дипломатический путь – этот тот путь, который нам нужен, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с вице-президентом США Камалой Харрис заявил о приверженности Украины мирному и дипломатическому пути урегулирования ситуации на востоке страны и противодействия российской агрессии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, телеканал "Украина 24" транслировал переговоры Зеленского с Харрис.

"Мирный и дипломатический путь – это тот путь, который нам нужен. Мы делали это последние 8 лет. Это наша земля, мы понимаем, что происходит. Единственное, чего мы хотим, – это вернуть мир в нашу страну, и в этой ситуации мы очень благодарны вам, США, как нашему союзнику и партнеру, благодарны президенту Байдену", - сказал Зеленский во время встречи с делегацией США на полях Мюнхенской конференции.

Он также поблагодарил Конгресс США за оказанную двухпартийную поддержку Украине.

Автор: 

армия РФ (19011) Зеленский (20196) россия (95326) Харрис (122)


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Топ комментарии
+14
мирный членограй, готов сдаться
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19.02.2022 16:10
+13
Це лише я не вірю цьому брехунові?
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19.02.2022 16:09
+13
Але не шляхом здачі інтересів України на догоду *****
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19.02.2022 16:09
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старе ***** вимагає крові
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19.02.2022 16:09 Ответить
Це лише я не вірю цьому брехунові?
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19.02.2022 16:09 Ответить
От **** и не слова про наше Велике будивництво совместно с Россией!
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19.02.2022 16:39 Ответить
ні , ще всі ті хто підтримує Україну зброєю , грошима , добрим словом . Всі невірять та мовчать , крім вас звичайно .
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19.02.2022 16:49 Ответить
вони підтримують Україну, а не брехуна
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19.02.2022 17:16 Ответить
саме так саме так ....... але чомусь в особі зеленського .
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19.02.2022 17:20 Ответить
в якому хоч одному супровідному документі написано " в особі зеленського" ?
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19.02.2022 17:25 Ответить
а які ви бачили ? Я його бачив на всіх зустрічах та переговорах . Не вас , чи весь народ України , а саме його . Я впевнений на сто відсотків що якби хоч децл було правди про його ≪кремлёвость≫ американці швидко би з цим впорались . Да , до нього є безліч притензій, як і до всіх його попередників , але якби особисто він був людиною ***** то вже б давно України не було , просто була б суцільна війна .
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19.02.2022 17:42 Ответить
нахіра ти мені написав 200 слів ?

ти документ скажи.

хоч один
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19.02.2022 17:53 Ответить
нахІра ? я вас , не тебЕ , запитую в яких документах ви розумієтеся і які на вашу думку можут бути у відкритому доступі ?
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19.02.2022 18:00 Ответить
для чого ти мене питаєш про якісь документи, якшо це ти, а не я, заявив, що :

"в особі зеленського" .
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19.02.2022 18:07 Ответить
Все упорошки не верят.
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19.02.2022 16:57 Ответить
лично ты веришь ?
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19.02.2022 17:17 Ответить
Але не шляхом здачі інтересів України на догоду *****
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19.02.2022 16:09 Ответить
та то уже нюансы.

главное - ехать

ехать по хорошей освещенной дороге

а куда - ему какая разница
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19.02.2022 17:19 Ответить
мирный членограй, готов сдаться
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19.02.2022 16:10 Ответить
А хтось чув, щоб за останній час Зєля прямо сказав, що ми не будемо звільняти Донбас? Саме Зє, а не його підлеглі.
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19.02.2022 16:10 Ответить
Підлеглі не отримують рояліті з прокату на засРашці,тому інколи таке говорять.
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19.02.2022 16:14 Ответить
А ти чув, шо він прямо сказав про "будемо визволяти" ?
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19.02.2022 17:02 Ответить
Юрий Агапов


@yurvaga

·
https://twitter.com/yurvaga/status/1494977436399845376 4 ч



В России жесткий демографический кризис. А Путин готов бросить в мясорубку войны десятки (сотни) тысяч молодых мужчин. Кто будет детей рожать? Гастарбайтеры из Средней Азии? Значит, Путин реально уничтожает страну. Спасибо, отец родной...
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19.02.2022 16:13 Ответить
Западу можно было бы такие санкции на россию наложить:

При текущих мировых ценах на нефть в 90$, у россии соглашаться только за 45$ покупать.

И санкции на россию наложили и нефть по дешевке получили!
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19.02.2022 16:14 Ответить
а почему именно по 45, а не по 89 или 12 ?
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19.02.2022 17:03 Ответить
Шлях капітуляції та зазирання в очі )(уйла - це той шлях, який нам потрібен, - Зепоц.
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19.02.2022 16:14 Ответить
путін вважає Зеленського слабким. і хоче напасти на Україну поки Зеленський при владі. а то скоро вибори і президент може змінитися.
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19.02.2022 16:16 Ответить
Жоден злочинець не йшов з влади внаслідок виборів чи добровільно.
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19.02.2022 16:25 Ответить
так він може змінитися на бойко чи мураєва
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19.02.2022 17:34 Ответить
Осталось 794 дня, когда сопливый клоун-скоморох оставит с позором кресло Президента и уйдет обратно, откуда и выползло-в свой квартал к своим скоморохам.

Только ведь примут ли они его??

Хотя....
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19.02.2022 16:19 Ответить
Давайте признаемся честно: если бы у нас все эти 2.5 года был бы нормальный президент, а не это шутовское барыжное ******, то такого кризиса на границах точно не было бы.
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19.02.2022 16:21 Ответить
Кризис на границах начался с приходом байдена. При Трампе было намного спокойнее.
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19.02.2022 16:24 Ответить
Вот оказывается кто виноват!
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19.02.2022 16:26 Ответить
Не то, что бы виноват. Тут другая картина вырисовывается. Либо Байден - слабый президент, либо сами США - слабеющая держава. В любом из этих случаев будет переполяризация мира. На сегодняшний день Украина - единственная страна, кто непосредственно защищает западные и американские ценности такие как демократия, свобода выбора и .т.д., конечно это идёт в комплекте с защитой своего суверенитета и территории.
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19.02.2022 16:38 Ответить
мразь зеленая, "мир" ты увидиш от орков вагнеровцев что по иронии судьбы ты спас же их взрывами домов это будет такая "благодарность" как говорил)(уйло террористов нужно уничтожать а не спасать
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19.02.2022 16:22 Ответить
Він зрадник. Зрадникові легше пояснити свої злочини миролюбністю.
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19.02.2022 16:22 Ответить
А деньгі, дєньгі нужни? Хтось тебе питати буде, що тобі потрібно? Ти такого раю очікував? А працювати, важко, в поті лиця? А воювати, як прийдеться? Ні? Не чекав?
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19.02.2022 16:22 Ответить
мір в очку путіна маніт і маніт нашого найвеличнішого! прям як дуліна червоні трухани міхалича
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19.02.2022 16:24 Ответить
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19.02.2022 16:27 Ответить
"Кац предлагает сдаться"?
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19.02.2022 16:27 Ответить
Сьогодні поставив жовто-блакитний прапор на своє авто (брав на ОККО на Окружній). Проїхав по Києву, більше прапорів не побачив. Пропоную усім приєднатись до акції. Разом нас не здолати!
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19.02.2022 16:30 Ответить
Всі притомні так роблять ще з 2014р, "друже".
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19.02.2022 16:53 Ответить
Ну купите же этому дебилу мозги!
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19.02.2022 16:34 Ответить
История, причем совсем новая показывает, что подобные конфликты не решаются мирным образом.
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19.02.2022 16:48 Ответить
Похоже это вообще не Зеленскому и не Украине решать. Кажется у взрослых дядей свои планы судя по маразму который творится.
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19.02.2022 16:51 Ответить
вот как раз ты малоПИД...роский, бенин, Нарко-Дегенерат и не понимаеш что происходит, все пытаешся угодить и ботаксному и гнилому аферисту бене и у корыта остаться, так не бывает, ЗЕБилы закончаться и конец...
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19.02.2022 17:10 Ответить
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19.02.2022 17:15 Ответить
тормоз, мирным путе предлагают только впихнуть филиал парашки нам
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19.02.2022 20:44 Ответить
"Нет, нам нужно воевать!". Опровергали порохоботы, лёжа на своих, продавленных, советских, перетянутых за копейки, диванах. А сколько раз такое было в истории?! -это мы не учили, книжек не читали, и очень слабограмотны по этим причинам.
Суть в том, что Украина пребывала в составе РФии по 300лет, не просто так. Всегда это было нечто подобное- провокации, в следствии которых, почувствовав слабость империи, Украина вместо того, чтобы дождаться её краха, пыталась пойти войной против орды. А они этого только и ждут, и всегда затягивали в своё болото Украину по итогу сражений, на очередные сто лет- до следующего раза, что называется. А потом опять всё по новой....
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19.02.2022 21:06 Ответить
Це ще що за висір ? Ви повний профан у історії.
Ще скажіть, що Україна кілька разів нападала на підарашків.
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20.02.2022 12:39 Ответить
 
 