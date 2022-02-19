Мирный и дипломатический путь – этот тот путь, который нам нужен, – Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с вице-президентом США Камалой Харрис заявил о приверженности Украины мирному и дипломатическому пути урегулирования ситуации на востоке страны и противодействия российской агрессии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, телеканал "Украина 24" транслировал переговоры Зеленского с Харрис.
"Мирный и дипломатический путь – это тот путь, который нам нужен. Мы делали это последние 8 лет. Это наша земля, мы понимаем, что происходит. Единственное, чего мы хотим, – это вернуть мир в нашу страну, и в этой ситуации мы очень благодарны вам, США, как нашему союзнику и партнеру, благодарны президенту Байдену", - сказал Зеленский во время встречи с делегацией США на полях Мюнхенской конференции.
Он также поблагодарил Конгресс США за оказанную двухпартийную поддержку Украине.
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ти документ скажи.
хоч один
"в особі зеленського" .
главное - ехать
ехать по хорошей освещенной дороге
а куда - ему какая разница
@yurvaga
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https://twitter.com/yurvaga/status/1494977436399845376 4 ч
В России жесткий демографический кризис. А Путин готов бросить в мясорубку войны десятки (сотни) тысяч молодых мужчин. Кто будет детей рожать? Гастарбайтеры из Средней Азии? Значит, Путин реально уничтожает страну. Спасибо, отец родной...
При текущих мировых ценах на нефть в 90$, у россии соглашаться только за 45$ покупать.
И санкции на россию наложили и нефть по дешевке получили!
Только ведь примут ли они его??
Хотя....
Суть в том, что Украина пребывала в составе РФии по 300лет, не просто так. Всегда это было нечто подобное- провокации, в следствии которых, почувствовав слабость империи, Украина вместо того, чтобы дождаться её краха, пыталась пойти войной против орды. А они этого только и ждут, и всегда затягивали в своё болото Украину по итогу сражений, на очередные сто лет- до следующего раза, что называется. А потом опять всё по новой....
Ще скажіть, що Україна кілька разів нападала на підарашків.