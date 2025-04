Мы не заинтересованы в эскалации ситуации, - Кулеба опроверг фейковые заявления России о том, что два снаряда были выпущены из Украины на территорию РФ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опроверг фейковые заявления РФ о том, что два украинских снаряда упали на территории России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Кулеба заявил на 5-м Украинском ланче в Мюнхене в субботу.

"Это правда, что ситуация обостряется каждый час. Последнее - это фейковые заявления РФ о том, что два украинских снаряда упали на территории России, приблизительно в 100 км от российско-украинской границы. Мы не стреляли, это не наши снаряды. Это последнее, в чем мы заинтересованы, - дальше эскалировать ситуацию", - сказал министр.

Ранее на сайте Следственного комитета появилось сообщение о намерении расследовать взрыв снаряда в Ростовской области.

"Председатель Следственного комитета РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК России возбудить уголовное дело по этому факту и провести тщательное и всестороннее расследование всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.

Якобы, по данным СМИ, "снаряд, который был выпущен с территории Украины, разорвался в Ростовской области на расстоянии около километра от границы".

5-й Украинский ланч в Мюнхене на тему "Безопасность Европы решается в Украине" организован Фондом Виктора Пинчука и Ялтинской европейской стратегией (YES) по случаю Мюнхенской конференции по безопасности. В дискуссии, которую модерировала главный редактор журнала The Economist Занни Минтон Беддос, приняли участие историк и постоянный автор The Atlantic Энн Эпплбаум, министр иностранных дел Швеции Анн Линде, бывший министр обороны США генерал Джеймс Меттис и бывший директор Центрального разведывательного управления США генерал Дэвид Петреус.

Цель Украинского ланча в Мюнхене - продвижение Украины в повестке дня глобальной безопасности и подчеркнуть важность Украины для безопасности Европы и международного порядка. Дискуссия сосредоточилась на вопросах угрозы безопасности Украины, на том, что это значит для Европы, и какие пути продвижения существуют в этом вопросе.