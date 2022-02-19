Мир ответил на вызов России глобальной безопасности умиротворением, - Зеленский на Мюнхенской конференции

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что мировые лидеры ответили на вызов России глобальной безопасности умиротворением.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Система безопасности медленная. Еще раз дает сбой. Из-за эгоизма, самоуверенности, безответственности государств на глобальном уровне. Как следствие: преступления одних и безразличие других. Равнодушие, которое делает соучастником. Символично, что я говорю об этом именно здесь. 15 лет назад здесь РФ заявила о намерении бросить вызов глобальной безопасности. Чем ответил мир? Умиротворение. Результат? По меньшей мере - аннексия Крыма и агрессия против моего государства", - сказал Зеленский.

Он добавил, что "ООН, которая должна защищать мир и мировую безопасность, не может защитить себя".

"Когда нарушается ее Устав. Когда один из членов Совбеза ООН аннексирует территорию одной из основательниц ООН. А Крымскую платформу, формат и цель которой деоккупация Крыма и защита прав крымчан сама ООН игнорирует", - подчеркнул он.

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