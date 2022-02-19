Мир ответил на вызов России глобальной безопасности умиротворением, - Зеленский на Мюнхенской конференции
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что мировые лидеры ответили на вызов России глобальной безопасности умиротворением.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Система безопасности медленная. Еще раз дает сбой. Из-за эгоизма, самоуверенности, безответственности государств на глобальном уровне. Как следствие: преступления одних и безразличие других. Равнодушие, которое делает соучастником. Символично, что я говорю об этом именно здесь. 15 лет назад здесь РФ заявила о намерении бросить вызов глобальной безопасности. Чем ответил мир? Умиротворение. Результат? По меньшей мере - аннексия Крыма и агрессия против моего государства", - сказал Зеленский.
Он добавил, что "ООН, которая должна защищать мир и мировую безопасность, не может защитить себя".
"Когда нарушается ее Устав. Когда один из членов Совбеза ООН аннексирует территорию одной из основательниц ООН. А Крымскую платформу, формат и цель которой деоккупация Крыма и защита прав крымчан сама ООН игнорирует", - подчеркнул он.
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Він що, навмисно це робить?
Джерело:
Пам'ятаю як ковбасило зрадогонів та бєніних пропагандонів, коли Зєлін попередник на міжнародних зустрічах казав "моя країна".
Те ж саме від клована вже Ок?
Или на Г+Г - там твои. Почему здесь трёшься и срёшь?
Зєля, ти?
Полторы арахамии, так сказать.
Притензій немає
Andrei Piontkovsky
@apiontkovsky
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https://twitter.com/apiontkovsky/status/1495061798394998799 3 мин
Какая-то сволочь (и я подозреваю какая) крепко вбила в голову Зеленского недоверие к разведданным США. И он снова сегодня нёс ту жу ****ю в Мюнхене. В то самое время, когда на наших глазах путинский Гляйвиц пошагово развертывается именно так , как предупреждали союзники Украины.
Це той, хто "надо просто перестать стрелять" та "хочу просто посмотреть ему в глаза".
Текст майже правильний, але я не почув жодного разу фамілію Путєн, як людини, яка винна у війні, загибелі українців та загрозі, що нависла над Україною та Світом.
Зате дуже багато було звинувачень вбік наших партнерів - мало вони роблять і не так.
Справа в тому, що ти не на концерті, перед пересічним населенням виступаєш, які поржали та пішли - тебе слухають політики, які пам´ятають що ти казав місяць тому, рік, три роки. Вони пам´ятають навіть те, за що ти забув і якщо Байден з Джонсоном почали без тебе робити кроки по захисту України, то в цьому винен ти, зелений клован. Тобі, зеленій макакє, промовчати, а ти вивалив свої комплекси меньшевартості на весь Світ… дорослим ти ніколи не станеш…
Но мир не идеален. Он постоянно совершенствуется и будет совершенствоваться.
А для того чтобы достичь чего то в настоящем - надо профессионально разбираться в текущем моменте.
Для того чтобы запад стал грудью за Украину - надо всего лишь чтобы он принял страну Украина за идентичную странам запада.
По простому, на стране Украина должен стоять маркер "свой".
Но в настоящее время на стране Украина не стоит вообще никакого маркера.
Украина - это и совок, и нет.
Украинв- это и представитель цивилизованного мира и нет.
Поэтому запад и даёт исключительно оружие сейчас, чтобы определиться кто есть кто Украина.
И надо признать, что 100% вина того, что запад не определился с Украиной лежит непосредственно на Зеленском.
Лакмусовой бумажкой определения свой-чужой по отношению к Украине был конкурс на прокурора САП.
Чтобы дать это понять запад максимально акцентировал на этом внимание: личное обещание Зе Байдену, запись в меморандуме с МВФ, многочисленные заявления американских и европейских чиновников. И что Зе? Вдупль отморлзился и провалил не только конкурс САП, но конкурс НАБУ.
Один из международников уже открытым текстом озвучил не своё персональное мнение, а коллективнре мнение запада - зелёная команда крышует коррупцию.
А выборочное правосудие - это совок и маркер "чужой" на всей стране, который лично вывел своей рукой Зе.
Требования потом этого же Зе к западу принять чужого в НАТО - это нонсенс.
Правда абсолютный дилетант этого факта даже близко не осознает.
Но в Украине есть 25 миллионов свободных людей с маркером "свои" для запада, и власть с маркером "чужие", предпочитающая совковое выборочное правосудие.
Таким образом неопределёное положение страны и стало основной и пл сути единственной причиной хотелок Путлера. Ведь он может попытаться силовым методом нарисовать совковый маркер.
Не факт, что получится и не факт, что не получится.
Но подвесил страну в подобное неизвестное положение лично Зе, при котором страна ни на йоту не продвинулась от совка к западу. А попыток и действий по созданию своего собственного зелённого совка было немерянно.
Только вот строительство этого зелёного совка не входит ни в планы Путлера, ни в планы запада, ни в планы украинского народа.
Но совок может быть только один - кремлёвским. Квази совки это нонсенс.
А стоящий во главе совка клоун - это нечто из области фантастики для кремля.
И сколько бы не глядел в глазуи Путлера, для Путлера Зе может быть только и исключительно козлом отпущения. Путлер не потерпит ни конкуренции, ни такого унижения как общаться на равных с клоуном.
Зе дилетант. Абсолютный дилетант.
Дилетант во всех областях.
Дилетант, которфй всех учит жить. Прямо сейчас в Мюнхене.
Одна из китайских мудростец
Зеленскому нужно фильтровать то что он хочет сказать, и то что нужно говорить сейчас.
А сейчас не время для таких речей.
Это есть вынужденная крайняя мера, потому что наши гаранты безопасности не выполняют взятые на себя обязательства по обеспечению территориальной целостности Украины уже 8 лет!
3й ядерный потенциал не стоит десяти млрд кредитов, которые Украина обязана отдавать!
Против Ирана были введены в три раза белее тяжелые санкции, чем против наРФии!
Санкции должны динамически усиливаться через каждые 3 месяца, пока оккупанты не уберутся из Крыма и трети Донбасса.
При цьому про агресора ні слова.