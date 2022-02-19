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Новости Агрессия России против Украины Война
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Мир ответил на вызов России глобальной безопасности умиротворением, - Зеленский на Мюнхенской конференции

Мир ответил на вызов России глобальной безопасности умиротворением, - Зеленский на Мюнхенской конференции

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что мировые лидеры ответили на вызов России глобальной безопасности умиротворением.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Система безопасности медленная. Еще раз дает сбой. Из-за эгоизма, самоуверенности, безответственности государств на глобальном уровне. Как следствие: преступления одних и безразличие других. Равнодушие, которое делает соучастником. Символично, что я говорю об этом именно здесь. 15 лет назад здесь РФ заявила о намерении бросить вызов глобальной безопасности. Чем ответил мир? Умиротворение. Результат? По меньшей мере - аннексия Крыма и агрессия против моего государства", - сказал Зеленский.

Он добавил, что "ООН, которая должна защищать мир и мировую безопасность, не может защитить себя".

"Когда нарушается ее Устав. Когда один из членов Совбеза ООН аннексирует территорию одной из основательниц ООН. А Крымскую платформу, формат и цель которой деоккупация Крыма и защита прав крымчан сама ООН игнорирует", - подчеркнул он.

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Зеленский (20196) Мюнхен (198)


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Топ комментарии
+39
Что он неправильного сказал?
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19.02.2022 17:04
+25
Сьогодні поставив ЖОВТО-БЛАКІТНИЙ ПРАПОР НА СВОЄ АВТО. Проїхав по Києву, більше прапорів не побачив. Пропоную всім ПРИЄДНАТИСЬ ДО АКЦІЇ. Разом нас не здолати! Ворог має бачити українські прапори над Україною!
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19.02.2022 17:00
+17
от саздателя "пасматреть в глаза" и "сойтись посередине" обвинения миру вьіглядят особенно умилительно
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19.02.2022 17:04
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19.02.2022 17:11 Ответить
Текст сам по себе хороший. Но тема текста гадская. Так что написан текст профи, но как бы не на часи.
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19.02.2022 17:12 Ответить
Молодець! Гарно консолідує, звинувачуючи захід.
Він що, навмисно це робить?
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19.02.2022 17:09 Ответить
авжеж
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19.02.2022 17:14 Ответить
"Щонайменше - анексія Криму і агресія проти моєї держави", - сказав Зеленський."

Джерело:

Пам'ятаю як ковбасило зрадогонів та бєніних пропагандонів, коли Зєлін попередник на міжнародних зустрічах казав "моя країна".

Те ж саме від клована вже Ок?
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19.02.2022 17:10 Ответить
Вьінипанимаааити, етадругоооое...
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19.02.2022 17:14 Ответить
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19.02.2022 17:15 Ответить
Украина, чмо ты ублюдочное, не "твое государство" не "твоя держава". Украина - государство украинцев, а ты всего лишь временный исполняющий обязанности президента. причем очень херово исполняющий.
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19.02.2022 17:10 Ответить
тупое чмо, ещё что-то и воняет.
Или на Г+Г - там твои. Почему здесь трёшься и срёшь?
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19.02.2022 17:24 Ответить
В тебе?
Зєля, ти?
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19.02.2022 17:17 Ответить
да да.. Поищешь новые новые лица.. Я понимаю. пожрешь дерьма)) Но тебе ж не привыкать)) А насчет сроков зеленского тут ты абсолютно прав. У него уже не только 111 статья на лбу вытатуирована за вагнеровцев, там полный набор по всему УК)) Так что срок у него будет не один. Это точно.))
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19.02.2022 17:26 Ответить
У тебя скорее, коэффициент интеллекта 73
Полторы арахамии, так сказать.
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19.02.2022 17:27 Ответить
Перший раз скажу щось позитивне про нього, але він сказав а*уєнно.
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19.02.2022 17:11 Ответить
Виступ не дивився , цікаво в кінці своєї промови він поклянчив гроші " на дарогі " ?)
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19.02.2022 17:11 Ответить
про покушение на водителя шефира на этот раз не упоминал?
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19.02.2022 17:11 Ответить
якщо це все, що він сказав, то добре.

Притензій немає
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19.02.2022 17:12 Ответить
только б экспромтом ничего не прогундосил... ибо экспромт не его))))
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19.02.2022 17:31 Ответить













Andrei Piontkovsky


@apiontkovsky

·
https://twitter.com/apiontkovsky/status/1495061798394998799 3 мин



Какая-то сволочь (и я подозреваю какая) крепко вбила в голову Зеленского недоверие к разведданным США. И он снова сегодня нёс ту жу ****ю в Мюнхене. В то самое время, когда на наших глазах путинский Гляйвиц пошагово развертывается именно так , как предупреждали союзники Украины.
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19.02.2022 17:48 Ответить
все по плану оно несет. Оно давно и целенаправленно хрипит антизападную риторику, ни слова плохого не говоря в адрес рашки и особенно Пуйла. Сегодня его главная задача - своими высерами максимально утомить западную коалицию, так как она мешает договорняку с Кремлем
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19.02.2022 17:13 Ответить
"західній коаліції" пора розчехлитись і вилізти зі своїх теплих піжам.
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19.02.2022 17:16 Ответить
вечер в хату - там зебло западной коалиции, которую ты почему-то взял в кавычки, ядерным оружием угрожает. еще вопросы есть?
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19.02.2022 17:49 Ответить
Тут такое дело, что у запада свой интерес в этом раскладе.
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19.02.2022 17:16 Ответить
1. который сходится с нашим. 2. есть выбор в данной ситуации
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19.02.2022 17:50 Ответить
Чуваки даже на английском c переводом нормальным пишут, что он два слова связать не может. И противоречит себе. Хотя некоторые и умиляются "какой лидер".
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19.02.2022 17:14 Ответить
НУ КТО ТО !!! ВСТАВТЕ ЕМУ КЛЯП В РОТ !!!!!!!!!!
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19.02.2022 17:15 Ответить
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19.02.2022 17:15 Ответить
Та невже! Ти ж казав, що війна вигідна Порошенко. Що треба просто припинити стріляти, подивився в очі путлеру і побачив там бажання миру. Зеля, УЙДИ !!!!! УЙДИ!!!!
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19.02.2022 17:17 Ответить
Мордор повинен бути знищений
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19.02.2022 17:17 Ответить
Не фанат Зеленського, але тут він 100% правий. ЄС без США це купка воєнних та економічних імпотентів.
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19.02.2022 17:20 Ответить
ну и шо - правильно сказал, потому что ВЫБОРА НЕТ!
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19.02.2022 17:26 Ответить
Демагогія та блюзнірство з вуст Зепоца.

Це той, хто "надо просто перестать стрелять" та "хочу просто посмотреть ему в глаза".
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19.02.2022 17:28 Ответить
Це,хіба,не воно тринділо про те що "Захід нагнітає","шкодить економіці"?! Це не той "величний" що хоче із вбивцею українців "зійтись посередині"?! Він вже назвав Росію агресором чи ще поки,"та сторона"!
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19.02.2022 17:30 Ответить
Підготуватись акторішка міг??? З якого дублю він ролі записував??? Що за слюнявий торопига???
Текст майже правильний, але я не почув жодного разу фамілію Путєн, як людини, яка винна у війні, загибелі українців та загрозі, що нависла над Україною та Світом.
Зате дуже багато було звинувачень вбік наших партнерів - мало вони роблять і не так.
Справа в тому, що ти не на концерті, перед пересічним населенням виступаєш, які поржали та пішли - тебе слухають політики, які пам´ятають що ти казав місяць тому, рік, три роки. Вони пам´ятають навіть те, за що ти забув і якщо Байден з Джонсоном почали без тебе робити кроки по захисту України, то в цьому винен ти, зелений клован. Тобі, зеленій макакє, промовчати, а ти вивалив свої комплекси меньшевартості на весь Світ… дорослим ти ніколи не станеш…
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19.02.2022 17:33 Ответить
Да уж... Сказано много красивых и правильных слов.
Но мир не идеален. Он постоянно совершенствуется и будет совершенствоваться.
А для того чтобы достичь чего то в настоящем - надо профессионально разбираться в текущем моменте.
Для того чтобы запад стал грудью за Украину - надо всего лишь чтобы он принял страну Украина за идентичную странам запада.
По простому, на стране Украина должен стоять маркер "свой".
Но в настоящее время на стране Украина не стоит вообще никакого маркера.
Украина - это и совок, и нет.
Украинв- это и представитель цивилизованного мира и нет.
Поэтому запад и даёт исключительно оружие сейчас, чтобы определиться кто есть кто Украина.
И надо признать, что 100% вина того, что запад не определился с Украиной лежит непосредственно на Зеленском.
Лакмусовой бумажкой определения свой-чужой по отношению к Украине был конкурс на прокурора САП.
Чтобы дать это понять запад максимально акцентировал на этом внимание: личное обещание Зе Байдену, запись в меморандуме с МВФ, многочисленные заявления американских и европейских чиновников. И что Зе? Вдупль отморлзился и провалил не только конкурс САП, но конкурс НАБУ.
Один из международников уже открытым текстом озвучил не своё персональное мнение, а коллективнре мнение запада - зелёная команда крышует коррупцию.
А выборочное правосудие - это совок и маркер "чужой" на всей стране, который лично вывел своей рукой Зе.
Требования потом этого же Зе к западу принять чужого в НАТО - это нонсенс.
Правда абсолютный дилетант этого факта даже близко не осознает.
Но в Украине есть 25 миллионов свободных людей с маркером "свои" для запада, и власть с маркером "чужие", предпочитающая совковое выборочное правосудие.
Таким образом неопределёное положение страны и стало основной и пл сути единственной причиной хотелок Путлера. Ведь он может попытаться силовым методом нарисовать совковый маркер.
Не факт, что получится и не факт, что не получится.
Но подвесил страну в подобное неизвестное положение лично Зе, при котором страна ни на йоту не продвинулась от совка к западу. А попыток и действий по созданию своего собственного зелённого совка было немерянно.
Только вот строительство этого зелёного совка не входит ни в планы Путлера, ни в планы запада, ни в планы украинского народа.
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19.02.2022 17:33 Ответить
Да, Зеленский основал ,,мягкую,, диктатуру ( насколько она может такой быть ) , выделил в обществе Зе своих , которым можно все , даже не слышит и не замечает оппозицию( Янучара и тот замечал), вселил в людей неуверенность и беспокойство ,, козлячим ,, законотворчеством, не скрываемой зависимостью от хозяина - Коломойского , бешеной безнаказанной коррупцией. Реформа судебной системы- ,, море слез,, И не понятная личная любовь к Путлеру , к Раше - желание имбецила ,, посмотреть в глаза,,..Он полтора года ни разу не назвал Путина оккупантом и убийцей и фашистом , наверное и никогда не назовёт - ну очень интеллигентный парень.....Сколько за год Украина могла сделать современного оружия - если бы этот комик не отдавал деньги олигархам и не закапывал бы в дороги за откаты. Почему его друзья комики- клоуны с нулевым интеллектом и слегка долбанутые - все в Правительстве???
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19.02.2022 18:00 Ответить
Зе полусовок. Беня махровый совок. Соответственно они и видят мир вокруг совковым.
Но совок может быть только один - кремлёвским. Квази совки это нонсенс.
А стоящий во главе совка клоун - это нечто из области фантастики для кремля.
И сколько бы не глядел в глазуи Путлера, для Путлера Зе может быть только и исключительно козлом отпущения. Путлер не потерпит ни конкуренции, ни такого унижения как общаться на равных с клоуном.
Зе дилетант. Абсолютный дилетант.
Дилетант во всех областях.
Дилетант, которфй всех учит жить. Прямо сейчас в Мюнхене.
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19.02.2022 18:26 Ответить
Люди с низким уровнем интеллекта и культуры прежде всего - всех , всему учат , особенно тому в чем не разбираются. У Зе , как и у Путлера - комплекс неполноценности , такие люди особенно опасны , так как ничего из этой жизни не берут - они никого не видят , ни к кому не прислушиваются. Завышенная самооценка и гордыня ( на пустом месте). Пустышка. Клоун может быть только клоуном.
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19.02.2022 18:48 Ответить
Нельзя недооценивать противника - это ведет к поражению как мега ошибка.
Одна из китайских мудростец
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19.02.2022 20:05 Ответить
Тут все правильно сказал иногда он и правильные вещи говорит, говорит правильно но часто подыгрывает роСоссии.
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19.02.2022 17:37 Ответить
Товариство! Ще раз закликаю поставити ЖОВТО-БЛАКИТНІ НА СВОЇХ ХАТАХ І АВТОМОБІЛЯХ. Ворог має бачити, що тут його не чекають!
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19.02.2022 17:39 Ответить
По сути он прав, надо было ещё и будапештским меморандумом по их очам проехаться!
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19.02.2022 17:40 Ответить
Про ООН все верно сказал. За США и Британию - там главы государств тратят все свое время и силы пытаясь остановить *****. И что они услышали? что они слышали на протяжении последнего месяца - что они нагнетают, дезинформируют, а сейчас еще их обвинили в эгоизме, равнодушии.
Зеленскому нужно фильтровать то что он хочет сказать, и то что нужно говорить сейчас.
А сейчас не время для таких речей.
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19.02.2022 17:41 Ответить
всё верно.
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19.02.2022 17:54 Ответить
Заяви, что наши земли не достанутся врагу, что все важные объекты и атомные станции заминированы ...
Это есть вынужденная крайняя мера, потому что наши гаранты безопасности не выполняют взятые на себя обязательства по обеспечению территориальной целостности Украины уже 8 лет!
3й ядерный потенциал не стоит десяти млрд кредитов, которые Украина обязана отдавать!
Против Ирана были введены в три раза белее тяжелые санкции, чем против наРФии!
Санкции должны динамически усиливаться через каждые 3 месяца, пока оккупанты не уберутся из Крыма и трети Донбасса.
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19.02.2022 18:21 Ответить
Паскуда, яка нічого не зробила для зміцнення обороноздатності країни, яка дозволяє дорозтягувати цю країну різним бєням, яка мимрила про "мір в глазах", заборонила давати відповідь на обстріли (і тепер пукнути боїться, коли ворог безкарно убиває воїнів і цивільних) ПОВЧАЄ і ВИМАГАЄ.
При цьому про агресора ні слова.
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19.02.2022 18:25 Ответить
Що там ще цвірінкає, цей зеленський?!як би ж він сам боровся з рф ! Замість цього, пригрів біля себе російськіх кротів, єрмака та інш. Навмисне провалив операцію з вагнерами...А тепер без стида каже, що ніхто нічого в світі не зробив! Як нам не повезло з ним, люди!
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19.02.2022 18:43 Ответить
очень не воспринимаю соплю как президента, но тут вроде он как раз все по делу сказал...надо давать пинка и наезжать на зажравшихся европейцев и заснувшего дедушку Байдена...иначе они 3ю мировую проспят
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19.02.2022 21:53 Ответить
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