Украина требует честных ответов о перспективах членства в ЕС и НАТО, - Зеленский на Мюнхенской конференции

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что Украина требует честных ответов о перспективах членства в Европейском Союзе и НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"8 лет назад украинцы сделали свой выбор, многие отдали за него жизнь. Неужели через 8 лет после этого Украина должна постоянно призывать к признанию европейской перспективы? С 2014 года РФ убеждает, что мы выбрали ложный путь, что в Европе нас никто не ждет. Разве не Европа должна постоянно говорить и обосновывать действиями, что это неправда? Разве не ЕС должен сегодня сказать: наши граждане положительно относятся к вступлению Украины в Союз? Почему мы избегаем этого вопроса? Разве Украина не заслуживает прямых честных ответов?" - сказал Зеленский.

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По его словам, чтобы "действительно помочь Украине, западным странам, не нужно постоянно говорить только о датах предполагаемого вторжения".

"Мы будем защищать свою землю и 16 февраля, и 1 марта, и 31 декабря. Нам гораздо больше нужны другие даты. И все отлично понимают, какие", - подчеркнул он.

"Это касается и НАТО. Нам говорят – двери открыты. Но пока – посторонним вход воспрещен. Если не все члены альянса хотят видеть нас или все члены альянса не хотят видеть нас, скажите честно. Открытые двери – это хорошо, но нам нужны открытые ответы, а не годами незакрытые вопросы. Разве право на правду не входит в наши расширенные возможности?" - добавил Зеленский.

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