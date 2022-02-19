Украина требует честных ответов о перспективах членства в ЕС и НАТО, - Зеленский на Мюнхенской конференции
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что Украина требует честных ответов о перспективах членства в Европейском Союзе и НАТО.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"8 лет назад украинцы сделали свой выбор, многие отдали за него жизнь. Неужели через 8 лет после этого Украина должна постоянно призывать к признанию европейской перспективы? С 2014 года РФ убеждает, что мы выбрали ложный путь, что в Европе нас никто не ждет. Разве не Европа должна постоянно говорить и обосновывать действиями, что это неправда? Разве не ЕС должен сегодня сказать: наши граждане положительно относятся к вступлению Украины в Союз? Почему мы избегаем этого вопроса? Разве Украина не заслуживает прямых честных ответов?" - сказал Зеленский.
По его словам, чтобы "действительно помочь Украине, западным странам, не нужно постоянно говорить только о датах предполагаемого вторжения".
"Мы будем защищать свою землю и 16 февраля, и 1 марта, и 31 декабря. Нам гораздо больше нужны другие даты. И все отлично понимают, какие", - подчеркнул он.
"Это касается и НАТО. Нам говорят – двери открыты. Но пока – посторонним вход воспрещен. Если не все члены альянса хотят видеть нас или все члены альянса не хотят видеть нас, скажите честно. Открытые двери – это хорошо, но нам нужны открытые ответы, а не годами незакрытые вопросы. Разве право на правду не входит в наши расширенные возможности?" - добавил Зеленский.
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Пишатися підтримкою Європи, тим, що нам привезли зброю, інструкторів, розмістили поряд з нашими кордонами на всяк випадок військо, тим що за нас вступилися країни Великої сімки. А потім просто в обличчя їм усім показати середній палець і через губу прокаркати, що вони нас "ніхера" не підтримали?! Да ти, падлюка убога, вже стільки мільонів від Європи отримав, що офшори мали б репнути, як и пики в твоїх майбутніх однокамерників!
зЕлох, кто с коррупцию заменил мафией? Наверное Порох! Запад и НАТО у тебя писюниста должны спрашивать: когда Украина в НАТО и ЕС вступит и перестанешь мозги им ипать? У тебя вся т. н. "команда" из преступников-взяточников, не говоря про прошлое, без конверта никуда! Ты блин ради пахана Народа Игорька Валерьивича, всю Украину продать готов! Ты блин, не Порх тупорылую няшу№2 засунул и т.д. и т.п. ...!
Бобочка, так когда мы всё таки вступим в ЕС и НАТО???