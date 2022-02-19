Украина может подвергнуть сомнению обязательства по Будапештскому меморандуму, - Зеленский в Мюнхене

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума, однако, если они не состоятся или по их результатам не будут приняты конкретные решения по гарантиям безопасности для Украины, то Киев может подвергнуть сомнению обязательства стран-гарантов.

"Я, как президент, впервые инициирую проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума. Украина делает это в четвертый раз. Но и Украина, и я - делаем это в последний раз", - сказал он в субботу, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, передает Цензор.НЕТ из ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он добавил, что уже поручил министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе созвать консультации.

"Если они снова не состоятся или по их результатам не будут приняты конкретные решения по гарантиям безопасности для нашего государства, Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 года подвергнуты сомнению", - сказал он.

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Также Зеленский отметил, что за отказ от третьего ядерного потенциала в мире Украина получила гарантии безопасности.

"Оружия у нас нет. Как и безопасности. Нет и части территории, которая по площади больше Швейцарии, Нидерландов или Бельгии. А главное - нет миллионов наших граждан. Всего этого нет. Но кое-что есть. Это право. Право требовать перейти от политики умиротворение на обеспечение гарантий безопасности и мира", - подытожил президент.

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