Глава МВД Монастырский и группа иностранных журналистов попали под обстрел российских оккупантов на Донбассе

Под обстрел российских оккупантов попал министр внутренних дел Денис Монастырский и группа иностранных журналистов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке написал советник руководителя МВД Антон Геращенко.

Он отметил: "Министр внутренних дел Денис Монастырский, группа народных депутатов, а также 25 иностранных журналистов только что попали под миноментный обстрел на позиции 30 Бригады в районе пгт Новолуганского. Чудом никто не пострадал".

Журналисты CNN, FOXnews, Washington post, New York Times, Voice of America и других мировых медиа смогли убедиться, кто действительно готовится к наступлению на мирную Украину, а кто готовится к обороне".

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Также Геращенко опубликовал список представителей СМИ, находившихся на месте происшествия.