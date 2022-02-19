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Новости Агрессия России против Украины Война
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Глава МВД Монастырский и группа иностранных журналистов попали под обстрел российских оккупантов на Донбассе

Под обстрел российских оккупантов попал министр внутренних дел Денис Монастырский и группа иностранных журналистов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке написал советник руководителя МВД Антон Геращенко.

Он отметил: "Министр внутренних дел Денис Монастырский, группа народных депутатов, а также 25 иностранных журналистов только что попали под миноментный обстрел на позиции 30 Бригады в районе пгт Новолуганского. Чудом никто не пострадал".
Журналисты CNN, FOXnews, Washington post, New York Times, Voice of America и других мировых медиа смогли убедиться, кто действительно готовится к наступлению на мирную Украину, а кто готовится к обороне".

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Также Геращенко опубликовал список представителей СМИ, находившихся на месте происшествия.

Глава МВД Монастырский и группа иностранных журналистов попали под обстрел российских оккупантов на Донбассе 01

обстрел (26850) Донбасс (26955) Монастырский (335)


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Топ комментарии
+36
alim ansarov


@alimansarov

·
https://twitter.com/alimansarov/status/1494957879907991552 6 ч



Во время первой чеченской войны я недоумевал почему за нас воюют украинские добровольцы. Гораздо позже я уяснил, что они воевали за себя!
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19.02.2022 17:36
+24
Не важливо. Головне, що були люди які ще тоді усвідомлювали шо з себе представляє кацапсяче лайно.
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19.02.2022 17:46
+21
Сегодня мы могли лишиться Арахамии и Монастырского. Неудачный день.
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19.02.2022 17:40
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alim ansarov


@alimansarov

·
https://twitter.com/alimansarov/status/1494957879907991552 6 ч



Во время первой чеченской войны я недоумевал почему за нас воюют украинские добровольцы. Гораздо позже я уяснил, что они воевали за себя!
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19.02.2022 17:36 Ответить
І скільки їх було? Жменька. УНА-УНСО.
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19.02.2022 17:41 Ответить
Не важливо. Головне, що були люди які ще тоді усвідомлювали шо з себе представляє кацапсяче лайно.
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19.02.2022 17:46 Ответить
В Грузии тоже была "жменька" украинских добровольцев против кацапии в Абхазии, эта "жменька" лупанула кацапню так, что даже Ельцин звонил Кравчуку жаловался и требовал вывести их из Грузии, Кравчук, как не странно, послал уго *****
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19.02.2022 17:54 Ответить
08.08.08 во время этого конфликта после первого дня боев "горишь, бубновый!" сверхдержавные решили больше не летать, от греха подальше
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20.02.2022 00:25 Ответить
Да ладно… По версии рашка ТВ один Кролик Джихада вырезал больше русни, чем все чеченские бойцы…
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19.02.2022 18:26 Ответить
Та Агрохімії орден потрібно видати, що журналісти таких СМІ попали під обстріл разом з ним.
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19.02.2022 17:36 Ответить
Журналісти найвпливовіших видань світу. Пуйло добавив собі кілька пунктів папулярності. Акули пера як розпишуть... Але санкції потом.
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19.02.2022 17:44 Ответить
Адін вапрос - нахіра там був Агрохімія ?

Вєртольот МВД, тобто Монастирського - з ним все ясно.

Агрохімія там нах ?

Свідоцтво УБД отримати ?
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19.02.2022 18:30 Ответить
Проверить фейки.
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19.02.2022 20:09 Ответить
то депутати верховної ради з журналістами, тепер міністр вутрішніх справ з журналістами попали під обстріл..наче по одному сценарію вивозили журналюг і за дивом не попадали в них...
хто наступний вивозитиме журналістів, щоб пережили і написали після цього?
напевне офіси президента та прокурора
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19.02.2022 17:47 Ответить
цікаво що арахамія втікав у перших рядах залишивши позаду жінок кореспондентів.
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19.02.2022 18:59 Ответить
Он прикрывался что ли иностранцами?
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19.02.2022 17:37 Ответить
это тот моня стырский, который недавно грозно заявлял, что не чего-то там не допустит?
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19.02.2022 17:40 Ответить
Сегодня мы могли лишиться Арахамии и Монастырского. Неудачный день.
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19.02.2022 17:40 Ответить
это сверху падали фейки СNN
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19.02.2022 17:44 Ответить
Единственный и уникальный раз сегодня, когда пожалел, что Лугандон не попал в цель
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19.02.2022 17:45 Ответить
Ага.
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19.02.2022 17:47 Ответить
Там еще безуглая была.....эх....
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19.02.2022 19:11 Ответить
А чого на скріні дата 18?
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19.02.2022 17:41 Ответить
Це мабуть та група яку возили дитячий садок знімати.
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19.02.2022 17:45 Ответить
А Трухин с собой взял ? Тот, как Сусанин, отвёл бы их в лес....
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19.02.2022 17:42 Ответить
абхазохамия уже выступил, что нужно разобраться с провокацией?... кто стрелял, куда стрелял...
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19.02.2022 17:42 Ответить
А німці там є? "Бургерам " було б корисно пару разів від страху обісратись .
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19.02.2022 17:43 Ответить
Як мінімум журналісти двох найвпливовіших німецьких видань.
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19.02.2022 17:45 Ответить
із скріна зверху не зрозуміло:
там щось обведено червоним колом, мабуть
"фейкомьотчики із СNN та прочіє ворожі ЗЄ-льним піндоси"
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19.02.2022 17:48 Ответить
нe факт що бургeрам то покажуть
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19.02.2022 17:56 Ответить
В том-то и дело...
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19.02.2022 18:10 Ответить
все! зараз вєрховний гівнокомандувач всіх нагородить і присвоїть позачергові звання. про те, що вони вже УБД ні в якого сумніву немає.
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19.02.2022 17:43 Ответить
Монастирському героя України!
Скільки разів воно всралося?
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19.02.2022 17:44 Ответить
Тоха прокоментував Ну,ви поняли...
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19.02.2022 17:45 Ответить
Цікаво,а монастирський та його челядь

рідким,а чи твердим в штани наклали???
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19.02.2022 17:52 Ответить
ботва в комментах радуется.
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19.02.2022 17:57 Ответить
ну что вы как маленькие? Надо крикнуть пароль: перестаньте стрелять - и всё... Можно выходить из подвала. Только сразу, не задерживаясь
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19.02.2022 18:00 Ответить
Да ,ветеранів та учасників поприбавилось!
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19.02.2022 18:14 Ответить
Всі напади Росії останніх днів та особливо цей буде використано проти Кремля по максимуму. Одне діло для журналістів писати про обстріли, роблячи копіпасти чи огляди, інтерв'ю зі свідками тощо - і зовсім інше виявитися самому мішенню російсько-фашистського обстрілу. Дивом вцілілою.
Наслідки не забаряться.

А ТИМ ЧАСОМ...

Диктор одного з центральних польських каналів весело повідомив, щоб громадяни не думали навіть влазити до військових колон під час їх руху. Бо вага військової техніки кільканадцять або кількадесят тон, гальмує вона з особливостями, і непрошений автомобіль, який влізе в колону, піде на утилізацію.
Глядачі добре зрозуміли, що автомобіль піде на металолом разом з тупим водієм.
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19.02.2022 18:21 Ответить
..жаль Зели Супермена там не было, он бы им всем показал, что покушал перед этим ну или как "сдал анализы" после этого..
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19.02.2022 18:21 Ответить
а теперь обезьяна пустьназовет их скобеевыми
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19.02.2022 18:27 Ответить
О, тут статусом УБД не обійдеться! Такий подвиг потягне на Героїв України.
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19.02.2022 18:40 Ответить
какая косорукая св* не попала в арахамию?
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19.02.2022 19:30 Ответить
ВИДЕО ОБСТРЕЛА https://www.youtube.com/watch?v=uc75ZcBD6jg https://www.youtube.com/watch?v=uc75ZcBD6jg


Монастырский хорошо в придорожной грязюке повалялся. Наверное, первый раз за время войны под обстрелом
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19.02.2022 20:44 Ответить
То, что Монастырский попал под обстрел - это ему справедливая, но не доведенная до конца кара. Которая обязательно его еще настигнет. За то, что он как Трухина, укрывает известных ему оборотней в полиции Днепра.
Я лично ему написал семь заявлений. А с него никакого толку!
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19.02.2022 20:56 Ответить
Журналистов CNN надо было заранее предупредить, что на всякий случай им заказали катафалки.
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19.02.2022 21:14 Ответить
хз чого. але якось як почув про дяпутатів, захотілось щоб ворог влучив.
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19.02.2022 23:07 Ответить
Для чого журналістів з собою потягли, попіаритись? Краще б весь депутатський корпус туди вивезли. Шансів порадувати українців у бойовиків було б більше.
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20.02.2022 16:37 Ответить
 
 