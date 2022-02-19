Глава МВД Монастырский и группа иностранных журналистов попали под обстрел российских оккупантов на Донбассе
Под обстрел российских оккупантов попал министр внутренних дел Денис Монастырский и группа иностранных журналистов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке написал советник руководителя МВД Антон Геращенко.
Он отметил: "Министр внутренних дел Денис Монастырский, группа народных депутатов, а также 25 иностранных журналистов только что попали под миноментный обстрел на позиции 30 Бригады в районе пгт Новолуганского. Чудом никто не пострадал".
Журналисты CNN, FOXnews, Washington post, New York Times, Voice of America и других мировых медиа смогли убедиться, кто действительно готовится к наступлению на мирную Украину, а кто готовится к обороне".
Также Геращенко опубликовал список представителей СМИ, находившихся на месте происшествия.
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@alimansarov
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https://twitter.com/alimansarov/status/1494957879907991552 6 ч
Во время первой чеченской войны я недоумевал почему за нас воюют украинские добровольцы. Гораздо позже я уяснил, что они воевали за себя!
Вєртольот МВД, тобто Монастирського - з ним все ясно.
Агрохімія там нах ?
Свідоцтво УБД отримати ?
хто наступний вивозитиме журналістів, щоб пережили і написали після цього?
напевне офіси президента та прокурора
там щось обведено червоним колом, мабуть
"фейкомьотчики із СNN та прочіє ворожі ЗЄ-льним піндоси"
Скільки разів воно всралося?
рідким,а чи твердим в штани наклали???
Наслідки не забаряться.
А ТИМ ЧАСОМ...
Диктор одного з центральних польських каналів весело повідомив, щоб громадяни не думали навіть влазити до військових колон під час їх руху. Бо вага військової техніки кільканадцять або кількадесят тон, гальмує вона з особливостями, і непрошений автомобіль, який влізе в колону, піде на утилізацію.
Глядачі добре зрозуміли, що автомобіль піде на металолом разом з тупим водієм.
Монастырский хорошо в придорожной грязюке повалялся. Наверное, первый раз за время войны под обстрелом
Я лично ему написал семь заявлений. А с него никакого толку!