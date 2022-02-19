Зеленский в Мюнхене: Предлагаю созвать саммит постоянных членов Совбеза ООН, Турции и Германии
Президент Украины Владимир Зеленский предлагает созвать саммит государств – постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) – с участием Турции и Германии.
"Я предлагаю созвать саммит государств - постоянных членов Совбеза ООН с участием Турции и Германии с целью решения вызовов безопасности в Европе и наработки новых, действенных гарантий безопасности для Украины. Гарантий сегодня, пока мы не являемся членами оборонного Альянса и фактически находимся в серой зоне – в вакууме безопасности", - сказал он в субботу, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Что еще страны-партнеры Украины могут сделать для нее в условиях российской агрессии, президент отметил: "продолжить действенно поддерживать Украину, ее устойчивость и обороноспособность, начать дискуссию о предоставлении Украине четкой европейской перспективы, открыть доступные для стран-кандидатов инструменты поддержки, как можно быстрее принять решение относительно четких и обозримых временных рамок вступления Украины в НАТО, а также всесторонне поддержать экономическую устойчивость и трансформацию в Украине.
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Подякуємо, що він не сказав, що це США провокує війну.
він нічого не просив)
До лампочки їхня підтримка. Вони тільки істерію у нас нагнітати вміють.
"Лондон запретит въезд российским олигархам и наложит ограничения на передвижение капиталов в случае нового вторжения в Украину, заявили в МИД Британии"
Все должны, все обязаны, а мы и дальше будем делать так, как сочтем нужным!
Ну и нахрена этот саммит?
Или ты баран думаешь, что соберутся несколько стран-членов совета безопастности ООН разработают какое либо решение, проголосуют без рашки и дело в шляпе?
Может еще предложишь им онлайн-голосование внедрить?
Огромное количество товаров двойного назначения, будут запрещены к экспорту в Украину.
Нам банально, даже топливо для АЭС никто не продаст!
Это точно путь в никуда.
ПАМ'ЯТАЙ
Коли Україна за право
життя
З катами боролась, жила
і вмирала,
І ждала, хотіла лише
співчуття,
Європа мовчала.
Коли Україна в нерівній
борьбі
Вся сходила кров'ю і
слізьми стікала
І дружної помочі ждала
собі,
Європа мовчала.
Коли Україна в залізнім
ярмі
Робила на пана і в
ранах орала,
Коли ворушились і скелі
німі,
Європа мовчала.
Коли Україна криваві
жнива
Зібравши для ката, сама
умирала
І з голоду навіть згубила
слова,
Європа мовчала.
Коли Україна життя прокляла
І ціла могилою стала,
Як сльози котились і в
демона зла,
Європа мовчала.
Олександр Олесь 22. 08. 1931
лучше послушайте Джонсона, это красава!
https://www.youtube.com/watch?v=Mul2WQ2X0QE
Россия потеряет все и упадет: мощное обращение Джонсона к Путину / Россия, Вторжение / Украина 24
2021 г.
Здесь журналист откровенно оппонирует нацистским идеям Жириновского, прямо намекает что тот просто фюрер. Важный нюанс - ликвидацию украинцев как народа депутат госДуры рассеи Жириновский видит только через русский язык и русификацию. Итак:
В. Ворсобин:
- А кого грабят украинцы? Они просто хотят жить так, как хотят. Что вы им диктуете?
В. Жириновский:
- Да потому что живут на русской земле, потому что они русские люди. Их заставили забыть историю и своей Родины, России, их заставили забыть русский родной язык. Их заставили стать врагами и всякую гадость говорить про нашу страну. А вы поддерживаете это, Ворсобин.
В. Ворсобин:
- Я не хочу войны.
В. Жириновский:
- А мы не хотим нормально жить? С какой стати мы тысячу лет себя должны защищать?
В. Ворсобин:
- Так живите спокойно у себя, и мы будем спокойно жить у себя в стране. Украинцы пусть живут у себя в стране, и живут так, как хотят.
В. Жириновский:
- Пусть живут в Канаде, Ворсобин. А это наша земля, русская земля, Киевская Русь, а не Украина. Русские там жили всегда, а их выдавливали. Австрийцы начали их убивать в 1914 году…
В. Ворсобин:
- Вам нужны чужие территории, Владимир Вольфович, вам нужна территория Украины?
В. Жириновский:
- Ничего чужого не надо, Ворсобин. Меня не интересует ваш дом в Твери или квартира в Москве.
В. Ворсобин:
- Вы от фюрера мало отличаетесь, вам нужны чужие территории, которые он считал своими…
В. Жириновский:
- Это наши территории, Ворсобин, только наши. Это граница наша с Венгрией, со Словакией, с Румынией, со Швецией. Это наша земля, поэтому не надо говорить.
В. Ворсобин:
- А народ куда денете, в лагеря отправите?
https://im.kommersant.ru/Issues.photo/CORP/2013/12/05/KMO_137549_00173_1_t218_170803.jpg
В. Жириновский:
- Кого?
В. Ворсобин:
- Ну, который живет на «вашей» земле, который по нечаянности живет там. Они же не знают, что это не их земля, а ваша, Владимир Вольфович. Куда народ денете?
В. Жириновский:
- Мы снова переучим их. Новые учебники на русском языке, нормальная история. И преподаватели приедут из Москвы, русские из Петербурга. Они же нам гадость делают каждый день и час. Им «Северный поток» не нравится. Это наглость. Это наш «Северный поток», он идет, минуя Украину. С какой стати мы должны ориентироваться, что там, в Киеве думают? Так они специально эту пакость делают, чтобы зарабатывать и здесь. Продажные все они. У них в Одессе есть рынок - Привоз, они всю жизнь торговали: сало, горилка и т.д. Это же казаки, Запорожская Сечь. Турки платят - с турками воюют, Речь Посполитая платит - с ними воюют. А когда их везде поизбивали за то, что они православные русские, к царю русскому побежали. Всего-то их 80 тысяч было.
В. Ворсобин:
- Вы их с помощью книжек решите переучить или с помощью оружия?
В. Жириновский:
- Да интернет есть. Снова открыть русские школы, русские театры. Всё сделаем так, чтобы вернуть национальное самосознание. Нет украинского народа, нет украинской культуры, нет украинского языка, это всё наша общая, русская культура. Нижегородский диалект на «о» - это что, язык другой, что ли?
В. Ворсобин:
- Подождите. Вы включите украинское телевидение, попробуйте понять, что там говорят. Это на самом деле тяжело, это все-таки другой язык. А белорусов тоже не существует, это тоже русские?
В. Жириновский:
- Да. Я хочу привести пример. 30 июля 1840 года Николай I запретил использование термина «Белоруссия», заменив его на «губернии северо-западного края». В это время на территории Белоруссии Запад уже тогда раскручивал русофобию, пользуясь наследием Речи Посполитой в этих землях. Царь был вынужден мобилизовать общество. Это что, не доказательство того, что мы уже 200-300 лет защищаем свою русскую землю? А Запад, Австро-Венгрия, Германия навязывают - Украина, Белоруссия.
В. Ворсобин:
- А вы знаете, Владимир Вольфович, что вы сейчас делаете? Вот вас послушают белорусы, украинцы, вы думаете, они будут вам сочувствовать? Они еще больше возненавидят Москву. Вы, по сути, сейчас стравливаете украинцев и русских. Вы отказываете первым вообще в их существовании, вы их оскорбляете. По сути, вы сейчас оскорбляете целые страны и целые народы, Владимир Вольфович.
В. Жириновский:
- Нет, Ворсобин. А вы подпеваете, вы - «пятая колонна». Вы, как «Эхо Москвы», подпеваете всем - пусть будет плохо русским, пусть будет хорошо чухонцам, белорусам, украинцам, грекам, евреям, цыганам, всем пусть будет хорошо, кроме русских. Вы работаете в Москве, лучшая радиостанция мира, вы русский человек, а кого вы защищаете, кто вам платит деньги?
Богдан Хмельницкий уже после Переяславской рады вел переговоры со шведами о союзе.
Сразу заключил Переяславскую раду и начал вести переговоры со шведами на всякий случай о союзе. Они всегда и вашим, и нашим, чтобы заработать - русские заплатят, шведы заплатят, поляки заплатят, турки заплатят.
В. Ворсобин:
- Владимир Вольфович, я защищаю русский народ от таких, как вы, которые кидают его в разные войны. Из-за таких политиков, как вы, русский народ теряет тысячи и миллионы жизней, потому что они идут в мясорубку из-за каких-то прекраснодушных идей вроде ваших.
В. Жириновский:
- Какие же прекраснодушные идеи? Защищать свой дом. Ворсобин, это наш дом. И вся Украина усыпана трупами русских солдат. Где эта доблестная украинская армия? Бандиты одни типа Махно. Они что, Берлин освобождали, Париж освобождали? Что они делали? Их никогда не было.
" жму руку, абнімаю, лєнка пока тут посідіт, журналісти кончєниє за нєй слєдят..." - https://www.facebook.com/100020439610469/videos/1908613882670687/?notif_id=1645287321473303¬if_t=video_processed&ref=notif
и будут сидеть в нищете. зато Украину будут контролировать!)))
цель оправдывает последствия, конечно же! )))
Но украинцы это знают и так - а у Зе это просто выхлоп , кста самый лучший с того бреда что оно говорило Нам и всем до этого...