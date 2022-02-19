Зеленский в Мюнхене: Предлагаю созвать саммит постоянных членов Совбеза ООН, Турции и Германии

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает созвать саммит государств – постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) – с участием Турции и Германии.

"Я предлагаю созвать саммит государств - постоянных членов Совбеза ООН с участием Турции и Германии с целью решения вызовов безопасности в Европе и наработки новых, действенных гарантий безопасности для Украины. Гарантий сегодня, пока мы не являемся членами оборонного Альянса и фактически находимся в серой зоне – в вакууме безопасности", - сказал он в субботу, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Что еще страны-партнеры Украины могут сделать для нее в условиях российской агрессии, президент отметил: "продолжить действенно поддерживать Украину, ее устойчивость и обороноспособность, начать дискуссию о предоставлении Украине четкой европейской перспективы, открыть доступные для стран-кандидатов инструменты поддержки, как можно быстрее принять решение относительно четких и обозримых временных рамок вступления Украины в НАТО, а также всесторонне поддержать экономическую устойчивость и трансформацию в Украине.

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