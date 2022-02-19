С начала суток 19 февраля погибли два наших воина, четверо получили ранения. Российские оккупанты 70 раз обстреляли украинскую территорию, - пресс-центр штаба ООС
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Ситуация в районе проведения операции объединенных сил остается контролируемой украинскими военнослужащими. По состоянию на 17 часов 19 февраля со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 70 нарушений, 60 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в вечернем своде о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17:00 19 февраля 2022 года.
В своде отмечается: "Российско-оккупационные войска обстреляли:
Шесть раз Новотроицкое – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, артиллерии калибра 122 мм и автоматических станковых гранатометов.
Гранитное – из артиллерии калибра 122 мм.
Четыре раза Старогнатовку - из артиллерии калибра 152мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.
Три раза Новоселовку – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.
Болотенное – из минометов калибра 82 мм.
Водяное – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
Широкино – из минометов калибра 120 мм.
Мироновский – из артиллерии калибра 122 мм.
Три раза Новогнатовку – из минометов калибра 120 мм.
Три раза Светлодарск – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Три раза Майское – из минометов калибра 120 мм и противотанковых управляемых комплексов.
Дважды Лобачево – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.
Дважды Южное - из минометов калибра 82 мм, противотанковых управляемых комплексов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Четыре раза Новозвановку – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.
Дважды Луганское – из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и ручного противотанкового гранатомета.
Дважды Авдеевку – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанковых управляемых комплексов.
Пять раз Счастье – из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Четыре раза Крымское – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.
Четыре раза Марьинку – из минометов калибра 120 мм и противотанковых управляемых комплексов.
Дважды Опытное – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
Трижды Нью-Йорк – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Лопаскино – из минометов калибра 82 мм.
Трижды Новолуганское – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.
Дважды Станицу-Луганскую – из танка и минометов калибра 120 мм.
Причепиловку - из минометов калибра 120 мм.
Сизое - из минометов калибра 120 мм.
Новогригоровку - из артиллерии калибра 122 мм.
Пять раз Троицкое – из минометов калибра 120 мм.
Старый Айдар – из артиллерии калибра 122 мм.
Три раза Шумы – из минометов калибра 120мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов.
Трижды Зайцево – из артиллерии калибра 152 мм, минометов калибра 120 мм.
Станицу Луганскую – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
Дважды Трехизбенку – из минометов калибра 120 мм.
Богдановку – из минометов калибра 120 мм.
Авдеевку – из минометов калибра 120 мм
Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.
В результате обстрела двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения несовместимые с жизнью. Четверо военнослужащих получили ранения разной степени тяжести и находятся в лечебных учреждениях. Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших.
Объединенные силы контролируют ситуацию и адекватно реагируют на потенциальные угрозы врага.
Подразделения Объединенных сил продолжают выполнять определенные задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.
Пожалуйста, подождите...
Вічна память загиблим....
Встань Тарасе подивися.
З новою бідою,
Твій народ знову схилився
Битвою з Ордою.
Знов хоронять козаченьків
Вбитих за свободу.
Плачуть вдови молоденькі
З нашого народу.
Посивіли тати й мами
На труні дитини.
За доньками та синами
Чорні, як хустини.
Знов прилізли Московити
Волю в нас забрати.
Полонити й всіх добити
В землю затоптати.
Встань, та дай-но нам пораду
Дорви ті кайдани.
Поведи у бій громаду,
Залікуй їм рани.
Об'єднай всіх українців
Своїм сильним словом.
Півдня, західних та східців
З Донецьком та Львовом.
Розквіте твоя Вкраїна
Доб'єм супостата.
Буде вільна Україна
А для них розплата.
29.05.2018 Анатолий К.
нехай побачать що ******** не діють....
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам. Воїн, вбий російського загарбника, виконай свій священний обов'язок!
Світла пам'ять загиблим і одужання пораненим.
Смертельное осколочное ранение получил наш собрат, капитан Сидоров Антон Олегович, разведчик. В январе ему исполнилось только 35 лет.
Мужчина служил в рядах ВСУ с 2005 года, а на фронте оказался с самых первых дней войны.
Дома в Киеве у него осталась жена и три дочери, старшей из которых 11 лет, а младшей не исполнилось даже года.
Рюзьгая свинья - не просто образ.
"Разжиганья" вовсе не боясь,
Наконец-то скажем в полный голос:
Вся рассея - рюзьгая свинья!
Та свинья свирепа и космата,
В грязной луже гордо возлежа.
Кроме водки, наглости и мата
Больше за душою - ни шиша.
Грязная, вонючая скотина,
Нечисть, осквернившая собой
Некогда Европы половину,
Синь Невы и снег кавказских гор.
Под ее ярмом народы стонут,
Ее рыло по уши в крови.
И безвинных трупов миллионы
В котлован империи легли.
Ни стыда, ни совести, ни чести -
Нагло хрюкнув, русская свинья
Мир учить берется с новой спесью,
Штатам набивается в "друзья".
На просторах Азии с Европой,
Всех поработив и в грязь втоптав,
Рюзьгая свинья обвислой жопой
Претендует сесть на пьедестал, --
Пьедестал всемирного почета.
"Рюзьге, мол, духовностью богат".
Чтобы мир спасти от сей мразоты -
Покупай скорее автомат!
2006 г.