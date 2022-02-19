С начала суток 19 февраля погибли два наших воина, четверо получили ранения. Российские оккупанты 70 раз обстреляли украинскую территорию, - пресс-центр штаба ООС

Ситуация в районе проведения операции объединенных сил остается контролируемой украинскими военнослужащими. По состоянию на 17 часов 19 февраля со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 70 нарушений, 60 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в вечернем своде о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17:00 19 февраля 2022 года.

В своде отмечается: "Российско-оккупационные войска обстреляли:

Шесть раз Новотроицкое – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, артиллерии калибра 122 мм и автоматических станковых гранатометов.

Гранитное – из артиллерии калибра 122 мм.

Четыре раза Старогнатовку - из артиллерии калибра 152мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.

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Три раза Новоселовку – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.

Болотенное – из минометов калибра 82 мм.

Водяное – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.

Широкино – из минометов калибра 120 мм.

Мироновский – из артиллерии калибра 122 мм.

Три раза Новогнатовку – из минометов калибра 120 мм.

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Три раза Светлодарск – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Три раза Майское – из минометов калибра 120 мм и противотанковых управляемых комплексов.

Дважды Лобачево – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.

Дважды Южное - из минометов калибра 82 мм, противотанковых управляемых комплексов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Четыре раза Новозвановку – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Дважды Луганское – из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и ручного противотанкового гранатомета.

Дважды Авдеевку – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанковых управляемых комплексов.

Пять раз Счастье – из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

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Четыре раза Крымское – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.

Четыре раза Марьинку – из минометов калибра 120 мм и противотанковых управляемых комплексов.

Дважды Опытное – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Трижды Нью-Йорк – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Лопаскино – из минометов калибра 82 мм.

Трижды Новолуганское – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.

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Дважды Станицу-Луганскую – из танка и минометов калибра 120 мм.

Причепиловку - из минометов калибра 120 мм.

Сизое - из минометов калибра 120 мм.

Новогригоровку - из артиллерии калибра 122 мм.

Пять раз Троицкое – из минометов калибра 120 мм.

Старый Айдар – из артиллерии калибра 122 мм.

Три раза Шумы – из минометов калибра 120мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов.

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Трижды Зайцево – из артиллерии калибра 152 мм, минометов калибра 120 мм.

Станицу Луганскую – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.

Дважды Трехизбенку – из минометов калибра 120 мм.

Богдановку – из минометов калибра 120 мм.

Авдеевку – из минометов калибра 120 мм

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Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

В результате обстрела двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения несовместимые с жизнью. Четверо военнослужащих получили ранения разной степени тяжести и находятся в лечебных учреждениях. Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших.

Объединенные силы контролируют ситуацию и адекватно реагируют на потенциальные угрозы врага.

Подразделения Объединенных сил продолжают выполнять определенные задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.