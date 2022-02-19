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Новости Война в Украине
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обстрел (10833) Донбасс (26287)

С начала суток 19 февраля погибли два наших воина, четверо получили ранения. Российские оккупанты 70 раз обстреляли украинскую территорию, - пресс-центр штаба ООС

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

С начала суток 19 февраля погибли два наших воина, четверо получили ранения. Российские оккупанты 70 раз обстреляли украинскую территорию, - пресс-центр штаба ООС

Ситуация в районе проведения операции объединенных сил остается контролируемой украинскими военнослужащими. По состоянию на 17 часов 19 февраля со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 70 нарушений, 60 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в вечернем своде о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17:00 19 февраля 2022 года.

В своде отмечается: "Российско-оккупационные войска обстреляли:

Шесть раз Новотроицкое – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, артиллерии калибра 122 мм и автоматических станковых гранатометов.

Гранитное – из артиллерии калибра 122 мм.

Четыре раза Старогнатовку - из артиллерии калибра 152мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.

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Три раза Новоселовку – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.

Болотенное – из минометов калибра 82 мм.

Водяное – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.

Широкино – из минометов калибра 120 мм.

Мироновский – из артиллерии калибра 122 мм.

Три раза Новогнатовку – из минометов калибра 120 мм.

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Три раза Светлодарск – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Три раза Майское – из минометов калибра 120 мм и противотанковых управляемых комплексов.

Дважды Лобачево – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.

Дважды Южное - из минометов калибра 82 мм, противотанковых управляемых комплексов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Четыре раза Новозвановку – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Дважды Луганское – из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и ручного противотанкового гранатомета.

Дважды Авдеевку – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанковых управляемых комплексов.

Пять раз Счастье – из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

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Четыре раза Крымское – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.

Четыре раза Марьинку – из минометов калибра 120 мм и противотанковых управляемых комплексов.

Дважды Опытное – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Трижды Нью-Йорк – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Лопаскино – из минометов калибра 82 мм.

Трижды Новолуганское – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.

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Дважды Станицу-Луганскую – из танка и минометов калибра 120 мм.

Причепиловку - из минометов калибра 120 мм.

Сизое - из минометов калибра 120 мм.

Новогригоровку - из артиллерии калибра 122 мм.

Пять раз Троицкое – из минометов калибра 120 мм.

Старый Айдар – из артиллерии калибра 122 мм.

Три раза Шумы – из минометов калибра 120мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов.

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Трижды Зайцево – из артиллерии калибра 152 мм, минометов калибра 120 мм.

Станицу Луганскую – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.

Дважды Трехизбенку – из минометов калибра 120 мм.

Богдановку – из минометов калибра 120 мм.

Авдеевку – из минометов калибра 120 мм

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Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

В результате обстрела двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения несовместимые с жизнью. Четверо военнослужащих получили ранения разной степени тяжести и находятся в лечебных учреждениях. Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших.

Объединенные силы контролируют ситуацию и адекватно реагируют на потенциальные угрозы врага.

Подразделения Объединенных сил продолжают выполнять определенные задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

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Топ комментарии
+29
Швидкого одужання нашим пораненим захисникам.
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19.02.2022 18:00
+28
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19.02.2022 17:59
+25
І нахрен в НАТО армія, яка грае роль мішені для озброених макак,де волонтери купують безпілотники для розвідки,а верховний- смарфони ебабусям!
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19.02.2022 18:06
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Правила форума Совет форумчан
Зеленько опять врот себе ноги !
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19.02.2022 17:59 Ответить
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19.02.2022 17:59 Ответить
Швидкого одужання нашим пораненим захисникам.
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19.02.2022 18:00 Ответить
як там дороги, допомагають
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19.02.2022 18:01 Ответить
Чому не пишете, скільки рюських орків пішли в небуття, за наших Воїнів😡
Вічна память загиблим....
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19.02.2022 18:03 Ответить
Таке відчуття, що ніхто не відповідає, на жаль бояться спровокувати.
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19.02.2022 19:22 Ответить
Бо жодного. Останній орк знищений підрозділами ЗСУ 27 січня.
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19.02.2022 20:39 Ответить
І нахрен в НАТО армія, яка грае роль мішені для озброених макак,де волонтери купують безпілотники для розвідки,а верховний- смарфони ********!
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19.02.2022 18:06 Ответить
Скільки разів була відповідь по орках?
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19.02.2022 18:07 Ответить
это означает что пуйло вышло с Минска.
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19.02.2022 18:08 Ответить
я конечно понимаю.... и не знаю как поступать стране.... всё очень сложно...враг коварен и силён и не адэкватен....(( но заявлять что всё мол всё под контролем при двух погибших, четверых раненых, и это только сегодня, а было ещё и вчера и позавчера ведь.... дома развалены ,люди ранены и обстреляны по 70 раз в сутки жилые районы ,в том числе в детский сад... это называется контролируема....((
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19.02.2022 18:11 Ответить
Ви взагалі не читаєте новин? Всі ці роки, майже кожного дня, вбивають по 1-2 українських воїна
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19.02.2022 22:06 Ответить
я живу новинами діточка...... з 6 ранку до 12 ночі.... я дивлюся і раду. і політ шоу,і оон і інше . у мене друг кіборг, і друзі з правого сектору . спілкуюсь кожного дня, нема сенсу щось більше писаті... все що ти знаеш,я давно забув,коли ти заходив,я з відти виходив .всього найкращого..)) не тобі казати хто і скільки де загинуло((
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19.02.2022 22:11 Ответить
Треба вимагати у гарантів «Будапешту» та інших країн Європи миротворців на всьому ОРДЛо! По іншому ніхто на почне вирішувати цю проблему. А це-проблема усієї Європи. Х@йло не вгамується,поки не отримає Україну(а за нею і Європу) , або кілок йому в голову.
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19.02.2022 18:13 Ответить
Именно! Почему РыФы сует своих "миротворцев" в конфликтах где она замешана? Почему весь мир обходит стороной? Правильно Зеля сказал о Будапешстком... Надеюсь там ядерное уже готово...
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19.02.2022 21:26 Ответить
об этом преЗЕдент заявил с высокой трибуны???? или таки шофер шефира важнее был??????
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19.02.2022 18:23 Ответить
Заявив вже та поставив ультиматум. Не те що Петя великий "дипломат"
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19.02.2022 21:05 Ответить
ну дай Боже нашому теляті... *****-вовка з"їсти...
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19.02.2022 21:26 Ответить
а есть убитые со стороны орков?или только с нашей
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19.02.2022 18:25 Ответить


Встань Тарасе подивися.
З новою бідою,
Твій народ знову схилився
Битвою з Ордою.
Знов хоронять козаченьків
Вбитих за свободу.
Плачуть вдови молоденькі
З нашого народу.
Посивіли тати й мами
На труні дитини.
За доньками та синами
Чорні, як хустини.
Знов прилізли Московити
Волю в нас забрати.
Полонити й всіх добити
В землю затоптати.
Встань, та дай-но нам пораду
Дорви ті кайдани.
Поведи у бій громаду,
Залікуй їм рани.
Об'єднай всіх українців
Своїм сильним словом.
Півдня, західних та східців
З Донецьком та Львовом.
Розквіте твоя Вкраїна
Доб'єм супостата.
Буде вільна Україна
А для них розплата.

29.05.2018 Анатолий К.
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19.02.2022 18:31 Ответить
Какие нахрен миротворцы,на упреждение надо пи@@@чить желательно ракетами малого радиуса действия но к сожалению какие к херам ракеты если сильвупле на дороги не хватает.
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19.02.2022 18:41 Ответить
фото загиблих пацанів, в оон і собез европи.
нехай побачать що ******** не діють....
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19.02.2022 18:48 Ответить
Двоє загиблих наших... хочеться проклясти бога разом з рфією!
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19.02.2022 18:49 Ответить
Такі трагічні однобічні повідомлення викликають нездорові сумніви - а чи вміємо ми воювати ? Орки також мають втрати. Українці мають бути переконані, що наша армія сильніша.
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19.02.2022 18:56 Ответить
Виродки вже гатять відкрито, практично з усього що є... А "байрактари" в ангарах ржавіють
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19.02.2022 19:04 Ответить
Так коли вже нам конкретно розкажуть як відповили на загибель наших хлопців, чи всі як клоун бояться скривдить ху.ла. Коли цей бред 95 квартала вже закінчиться ?
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19.02.2022 19:13 Ответить
Клоун тут ты. При порошенко много данных было сколько ЗСУ завило за сутки?
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19.02.2022 20:10 Ответить
В дерхаві де президент кловун васі кловуни і всі пре
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19.02.2022 23:14 Ответить
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглим за Батьківщину Героям...
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19.02.2022 19:17 Ответить
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашим воїнам-захисникам!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам. Воїн, вбий російського загарбника, виконай свій священний обов'язок!
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19.02.2022 19:18 Ответить
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19.02.2022 19:35 Ответить
Смерть рашистським *********!!!
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19.02.2022 20:39 Ответить
Будьте вы прокляты, рашисты, вместо со своим Уйлом Владимировичем Путлером!
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19.02.2022 20:41 Ответить
Якби адекватно реагували, то москалі б не стріляли. Жидомасони забороняють звільняти українцям українські землі?
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19.02.2022 21:05 Ответить
Сьогодні до речі депутати попали під обстріл під Новолуганським. А де наш сивочолий? А да, до Шустера вчора ходив, на бої без правил.
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19.02.2022 21:07 Ответить
Проверь кальсоны, он тебе туда наклад, и соблюдай тишину, а то знаешь что будет..
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20.02.2022 07:39 Ответить
а зеля продолжает наживаться на войне
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19.02.2022 21:13 Ответить
Это другое…
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20.02.2022 07:38 Ответить
Так кидати їм на кожен їхній снаряд десять наших! Ця бесхребетна влада вже якісно дістала!
Світла пам'ять загиблим і одужання пораненим.
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19.02.2022 21:15 Ответить
Була б моя воля, за те що на смертях наших захисників боти роблять рейтинг своїм работовладцям... - розчленував.
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19.02.2022 21:20 Ответить
руського з одним «С
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19.02.2022 21:36 Ответить
Смешной ты, льоня.)))
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19.02.2022 21:41 Ответить
убейся о поребрик муфлон винторогий, или бегом в залесье!!!...
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19.02.2022 21:47 Ответить
З залєс'я і пише
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19.02.2022 22:10 Ответить
Загинув за Україну..
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19.02.2022 22:28 Ответить


Смертельное осколочное ранение получил наш собрат, капитан Сидоров Антон Олегович, разведчик. В январе ему исполнилось только 35 лет.
Мужчина служил в рядах ВСУ с 2005 года, а на фронте оказался с самых первых дней войны.

Дома в Киеве у него осталась жена и три дочери, старшей из которых 11 лет, а младшей не исполнилось даже года.
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19.02.2022 22:33 Ответить
РЮЗЬГЕЯ СВИНЬЯ

Рюзьгая свинья - не просто образ.
"Разжиганья" вовсе не боясь,
Наконец-то скажем в полный голос:
Вся рассея - рюзьгая свинья!
Та свинья свирепа и космата,
В грязной луже гордо возлежа.
Кроме водки, наглости и мата
Больше за душою - ни шиша.
Грязная, вонючая скотина,
Нечисть, осквернившая собой
Некогда Европы половину,
Синь Невы и снег кавказских гор.
Под ее ярмом народы стонут,
Ее рыло по уши в крови.
И безвинных трупов миллионы
В котлован империи легли.
Ни стыда, ни совести, ни чести -
Нагло хрюкнув, русская свинья
Мир учить берется с новой спесью,
Штатам набивается в "друзья".
На просторах Азии с Европой,
Всех поработив и в грязь втоптав,
Рюзьгая свинья обвислой жопой
Претендует сесть на пьедестал, --
Пьедестал всемирного почета.
"Рюзьге, мол, духовностью богат".
Чтобы мир спасти от сей мразоты -
Покупай скорее автомат!
2006 г.
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20.02.2022 00:34 Ответить
А нашим за те, що не стріляють у відповідь все ще доплачують, чи вже ні?
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20.02.2022 07:32 Ответить
 
 