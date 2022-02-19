Необходимо создать Фонд устойчивости и восстановления нашего государства и программу ленд-лиза, - Зеленский в Мюнхене
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский призвал западные страны к созданию для Украины Фонда устойчивости и обновления, а также программу ленд-лиза.
"Нужно создать Фонд устойчивости и восстановления нашего государства и программу ленд-лиза, предоставить Украине новое вооружение, технику, оборудование для нашей армии, выработать эффективный пакет превентивных санкций для сдерживания российской агрессии", – сказал Зеленский в субботу, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности , передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Он добавил, что странам Запада необходимо гарантировать Украине интеграцию в энергетический рынок ЕС, добавив, что "Северный поток-2 уже сейчас используется как оружие против Украины и Европы".
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Тільки все це при ньому робити точно не будуть. Максимум - джавеліни
"Порошенко: ПТРК "Джавелин" прибыли в ВСУ"
30 апр. 2018 г.
гархерантії.
агентов рашки не хочет чистить...
на армию - вообще насрать...
НО
дайте денег! дайте новые петриот!!
"Бизнес у группы Коломойского-Боголюбова большой. В основном это металлургические и ферросплавные заводы, горно-обогатительные комбинаты и предприятия топливно-энергетического комплекса (нефтедобывающие, нефтеперерабатывающие, а также трейдерские сети, которые реализуют готовые нефтепродукты)." ...
Самый первый жулик? Единственная проблема Украины. Арестованных счетов Сирии и Афганистана в США на много больше. Провести конфискацию средств не самого крупного олигарха можно удалённо?
Австрийский Фирташ нужен Штатам? Неуловимый
ДжоКоломойский?
Вы формируете у нас "комплекс маленького народа"
Весь мир затаив дыхание ждёт когда Украина передаст Штатам неуловимого Коломойского.
Тот самый Беня, который в 2019 прямым текстом предложил продать Украину русне.
Тот самый Евгений Пригожин который вмешивался в выборы и организовал "Агенство интернет исследований" наверное поболее важен для США чем мелкий (для Америки) жулик Коломойский.
кто вошел в топ-10 самых разыскиваемых преступников США
Неубедительные у вас доводы. но всё равно, спасибо.
Является ли международным жуликом и убийцей лицо не осуждённое в США. Или у вас тоже до суда навешивают ярлыки на подозреваемых/подследственных?
Может быть только запрет на въезд?
Кто же его посадит он же памятник.Как же ему отстаивать девичью честь если он не въездной? А если вся цель в возмещении убытков от уголовных преследований?
Опять же, не тот масштаб. Что такое Беня для США? Копейки. Там суды дороже обойдутся.
Там высшая, не понятная нам, экономическая борьба евреев, где Коломойский краем проходит, как один из не самых крупных. Украина здесь не при чём. То спор
словяневреев между собой. Если по ходу сожрут Коломойского, туда ему и дорога.
Спасибо за возможность общаться.
2021 г.
Здесь журналист откровенно оппонирует нацистским идеям Жириновского, прямо намекает что тот просто фюрер. Важный нюанс - ликвидацию украинцев как народа депутат госДуры рассеи Жириновский видит только через русский язык и русификацию. Итак:
В. Ворсобин:
- А кого грабят украинцы? Они просто хотят жить так, как хотят. Что вы им диктуете?
В. Жириновский:
- Да потому что живут на русской земле, потому что они русские люди. Их заставили забыть историю и своей Родины, России, их заставили забыть русский родной язык. Их заставили стать врагами и всякую гадость говорить про нашу страну. А вы поддерживаете это, Ворсобин.
В. Ворсобин:
- Я не хочу войны.
В. Жириновский:
- А мы не хотим нормально жить? С какой стати мы тысячу лет себя должны защищать?
В. Ворсобин:
- Так живите спокойно у себя, и мы будем спокойно жить у себя в стране. Украинцы пусть живут у себя в стране, и живут так, как хотят.
В. Жириновский:
- Пусть живут в Канаде, Ворсобин. А это наша земля, русская земля, Киевская Русь, а не Украина. Русские там жили всегда, а их выдавливали. Австрийцы начали их убивать в 1914 году…
В. Ворсобин:
- Вам нужны чужие территории, Владимир Вольфович, вам нужна территория Украины?
В. Жириновский:
- Ничего чужого не надо, Ворсобин. Меня не интересует ваш дом в Твери или квартира в Москве.
В. Ворсобин:
- Вы от фюрера мало отличаетесь, вам нужны чужие территории, которые он считал своими…
В. Жириновский:
- Это наши территории, Ворсобин, только наши. Это граница наша с Венгрией, со Словакией, с Румынией, со Швецией. Это наша земля, поэтому не надо говорить.
В. Ворсобин:
- А народ куда денете, в лагеря отправите?
В. Жириновский:
- Кого?
В. Ворсобин:
- Ну, который живет на «вашей» земле, который по нечаянности живет там. Они же не знают, что это не их земля, а ваша, Владимир Вольфович. Куда народ денете?
В. Жириновский:
- Мы снова переучим их. Новые учебники на русском языке, нормальная история. И преподаватели приедут из Москвы, русские из Петербурга. Они же нам гадость делают каждый день и час. Им «Северный поток» не нравится. Это наглость. Это наш «Северный поток», он идет, минуя Украину. С какой стати мы должны ориентироваться, что там, в Киеве думают? Так они специально эту пакость делают, чтобы зарабатывать и здесь. Продажные все они. У них в Одессе есть рынок - Привоз, они всю жизнь торговали: сало, горилка и т.д. Это же казаки, Запорожская Сечь. Турки платят - с турками воюют, Речь Посполитая платит - с ними воюют. А когда их везде поизбивали за то, что они православные русские, к царю русскому побежали. Всего-то их 80 тысяч было.
В. Ворсобин:
- Вы их с помощью книжек решите переучить или с помощью оружия?
В. Жириновский:
- Да интернет есть. Снова открыть русские школы, русские театры. Всё сделаем так, чтобы вернуть национальное самосознание. Нет украинского народа, нет украинской культуры, нет украинского языка, это всё наша общая, русская культура. Нижегородский диалект на «о» - это что, язык другой, что ли?
В. Ворсобин:
- Подождите. Вы включите украинское телевидение, попробуйте понять, что там говорят. Это на самом деле тяжело, это все-таки другой язык. А белорусов тоже не существует, это тоже русские?
В. Жириновский:
- Да. Я хочу привести пример. 30 июля 1840 года Николай I запретил использование термина «Белоруссия», заменив его на «губернии северо-западного края». В это время на территории Белоруссии Запад уже тогда раскручивал русофобию, пользуясь наследием Речи Посполитой в этих землях. Царь был вынужден мобилизовать общество. Это что, не доказательство того, что мы уже 200-300 лет защищаем свою русскую землю? А Запад, Австро-Венгрия, Германия навязывают - Украина, Белоруссия.
В. Ворсобин:
- А вы знаете, Владимир Вольфович, что вы сейчас делаете? Вот вас послушают белорусы, украинцы, вы думаете, они будут вам сочувствовать? Они еще больше возненавидят Москву. Вы, по сути, сейчас стравливаете украинцев и русских. Вы отказываете первым вообще в их существовании, вы их оскорбляете. По сути, вы сейчас оскорбляете целые страны и целые народы, Владимир Вольфович.
В. Жириновский:
- Нет, Ворсобин. А вы подпеваете, вы - «пятая колонна». Вы, как «Эхо Москвы», подпеваете всем - пусть будет плохо русским, пусть будет хорошо чухонцам, белорусам, украинцам, грекам, евреям, цыганам, всем пусть будет хорошо, кроме русских. Вы работаете в Москве, лучшая радиостанция мира, вы русский человек, а кого вы защищаете, кто вам платит деньги?
Богдан Хмельницкий уже после Переяславской рады вел переговоры со шведами о союзе.
Сразу заключил Переяславскую раду и начал вести переговоры со шведами на всякий случай о союзе. Они всегда и вашим, и нашим, чтобы заработать - русские заплатят, шведы заплатят, поляки заплатят, турки заплатят.
В. Ворсобин:
- Владимир Вольфович, я защищаю русский народ от таких, как вы, которые кидают его в разные войны. Из-за таких политиков, как вы, русский народ теряет тысячи и миллионы жизней, потому что они идут в мясорубку из-за каких-то прекраснодушных идей вроде ваших.
В. Жириновский:
- Какие же прекраснодушные идеи? Защищать свой дом. Ворсобин, это наш дом. И вся Украина усыпана трупами русских солдат. Где эта доблестная украинская армия? Бандиты одни типа Махно. Они что, Берлин освобождали, Париж освобождали? Что они делали? Их никогда не было.
украинского народаЖириновского"
воспаление мозга у ..ондона, а операцию делать нельзя - корона,
дай Бог отгавкался !
На***фуй економіка, на**уй оборона.
Это не мои мысли, но вполне мыли западного европейца или американца, да и некоторых в восточной Европе, например венгров.
І відправляйте в ОПу.
Якби був чесний фонд підтримки України скільки грошей би дали приватні особи та бізнес но вони бачать шо тут прірва і все вкрадуть враз
Не потрудился даже найти где здесь можно лайкнуть саму публикацию и соответственно лайкнул её.
Т.к. почему нет? Украина что не нуждается в такой помощи? Нуждается! Украина, что не помогала Западу, когда они нуждались в совместных операциях в Ираке, и недавно в Афганистане? Украина, что не помогла? Помогла!
Зеленский добавил, что Запад отказывается озвучивать весь пакет ограничений, которые планирует применить против Российской Федерации, в случае усиления агрессии на украинских территориях.
А как дела обстоят с судебной реформой?
Сколько за последние полгода было скандальных законов, которые твоя банда протолкнула, наплевав на Конституцию?
А как быть с бандитом коломойским, который в розыске в США, Европе и даже Израиле, но с которым ты шуры-муры крутишь?
Сколько скандалов с твоими слугами-уродами, которые были спущены на тормозах?
Ты анонсировал массу популистских программ с космическими бюджетами, но просрал оборонный заказ за прошлый год и возможно за этот!
Так кто и что тебе должен?
Если ты пенсионерам телефоны раздавать собрался, вместо закупки вооружений, то с какой стати эти вооружения должны предоставлять другие государства?!
Украина сама могла бы начать борьбу с врагом, раз у нас война 8й год! И только потом ждать от других!
- Где визовый режим с паРашкой?!
- Почему титановые руды из Житомира все 8 лет поступают на Титан Фирташа в Крыму, плюс электричество из материковой Украины! Теперь наш же титан в виде ракет может вернуться в Украину, неся смерть!
Вариантов нанести урон врагу много. Не вижу желания. Барыжнечество было и продолжается.