Необходимо создать Фонд устойчивости и восстановления нашего государства и программу ленд-лиза, - Зеленский в Мюнхене

Президент Украины Владимир Зеленский призвал западные страны к созданию для Украины Фонда устойчивости и обновления, а также программу ленд-лиза.

"Нужно создать Фонд устойчивости и восстановления нашего государства и программу ленд-лиза, предоставить Украине новое вооружение, технику, оборудование для нашей армии, выработать эффективный пакет превентивных санкций для сдерживания российской агрессии", – сказал Зеленский в субботу, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности , передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Он добавил, что странам Запада необходимо гарантировать Украине интеграцию в энергетический рынок ЕС, добавив, что "Северный поток-2 уже сейчас используется как оружие против Украины и Европы".

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