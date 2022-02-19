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Необходимо создать Фонд устойчивости и восстановления нашего государства и программу ленд-лиза, - Зеленский в Мюнхене

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Необходимо создать Фонд устойчивости и восстановления нашего государства и программу ленд-лиза, - Зеленский в Мюнхене

Президент Украины Владимир Зеленский призвал западные страны к созданию для Украины Фонда устойчивости и обновления, а также программу ленд-лиза.

"Нужно создать Фонд устойчивости и восстановления нашего государства и программу ленд-лиза, предоставить Украине новое вооружение, технику, оборудование для нашей армии, выработать эффективный пакет превентивных санкций для сдерживания российской агрессии", – сказал Зеленский в субботу, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности , передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Он добавил, что странам Запада необходимо гарантировать Украине интеграцию в энергетический рынок ЕС, добавив, что "Северный поток-2 уже сейчас используется как оружие против Украины и Европы".

Читайте также: Украина может подвергнуть сомнению обязательства по Будапештскому меморандуму, - Зеленский в Мюнхене

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Топ комментарии
+20
Скорее всего его выступление скоординировоно с США и Британией. Пу хотел Пу получит ядерные ракеты англосаксов под Харьковом иЧерниговом. На этом все гарантии безопасности для русни закончатся
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19.02.2022 18:16
+16
но с коррупцией не хочет бороться...
агентов рашки не хочет чистить...
на армию - вообще насрать...
НО
дайте денег! дайте новые петриот!!
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19.02.2022 18:15
+15
Мойша есть Мойша ! Дайте денег и "ВСЕ" будет! ... потом
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19.02.2022 18:12
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Правила форума Совет форумчан
Ти диви- не даремно поїхав.
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19.02.2022 18:11 Ответить
Ага.
Тільки все це при ньому робити точно не будуть. Максимум - джавеліни
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19.02.2022 18:12 Ответить
Молодець. Знатний шантажєр. Вміє єврей торгуватися. Їз жирною Європою певно інакше не можна. Відбудуться касками.
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19.02.2022 18:15 Ответить
Зуб даєш?
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19.02.2022 18:17 Ответить
Брехун. При Порошенко надали Джавелін. В бан за брехню.
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19.02.2022 18:23 Ответить
Як же ви остогидли, брехуни тольконеПорошенко.

"Порошенко: ПТРК "Джавелин" прибыли в ВСУ"

30 апр. 2018 г.
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19.02.2022 18:31 Ответить
не переймайся - то Шуфрич пише
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19.02.2022 18:34 Ответить
Скорее всего его выступление скоординировоно с США и Британией. Пу хотел Пу получит ядерные ракеты англосаксов под Харьковом иЧерниговом. На этом все гарантии безопасности для русни закончатся
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19.02.2022 18:16 Ответить
комментарий отмечен как спам
у мене така ж думка. Воно, звичайно, дурне, але такі цікаві заяви без англосаксів навряд чи можна казати
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19.02.2022 18:18 Ответить
и у меня такое озчузчение, что его прямую речь ему написал сценарист оттудава
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19.02.2022 18:35 Ответить
Отримає ***** свої гархерантії.
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19.02.2022 18:23 Ответить
не даремно поїхав, лобзік у ЗЄ-бєні завжли з собою
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19.02.2022 18:21 Ответить
дайте йому асфальту...
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19.02.2022 18:23 Ответить
Гарячого у пельку
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19.02.2022 19:13 Ответить
Украине нужно Программа Маршалла
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19.02.2022 18:11 Ответить
😄 Вгадай що буде з грошима по цій програмі? Якщо вгадаєш, отримаєш відповідь на сакраментальне питання, чому ми не в НАТО
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19.02.2022 18:16 Ответить
Перед программой Маршалла была операция Большая порка
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19.02.2022 18:18 Ответить
А ВОТ И МАРЩАЛ ! ДАВАЙ БАБЛО ОН РАЗБЕРЕТСЯ ЧТО КУДА !
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19.02.2022 18:32 Ответить
Мойша есть Мойша ! Дайте денег и "ВСЕ" будет! ... потом
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19.02.2022 18:12 Ответить
но с коррупцией не хочет бороться...
агентов рашки не хочет чистить...
на армию - вообще насрать...
НО
дайте денег! дайте новые петриот!!
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19.02.2022 18:15 Ответить
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19.02.2022 18:32 Ответить
А больше Коломойский ничего не хочет? Только шаровое бабло?
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19.02.2022 18:12 Ответить
Он был бы еще не против если бы его заводики охраняли солдаты НАТО, но тут ему не свезло.
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19.02.2022 18:13 Ответить
У него нет заводов
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19.02.2022 18:15 Ответить
Ну, конечно. Почитай что такое группа Приват.
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19.02.2022 18:17 Ответить
Та ви шо?
"Бизнес у группы Коломойского-Боголюбова большой. В основном это металлургические и ферросплавные заводы, горно-обогатительные комбинаты и предприятия топливно-энергетического комплекса (нефтедобывающие, нефтеперерабатывающие, а также трейдерские сети, которые реализуют готовые нефтепродукты)." ...
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19.02.2022 18:36 Ответить
І зареєстровати його в офшорі на квартал.
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19.02.2022 18:12 Ответить
Відновлення України можливе лише після знищення ублюдків.
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19.02.2022 18:12 Ответить
як ззовні, так і зсередини
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19.02.2022 18:16 Ответить
Денюжки для бабушки и друзяшек. Ковид-фонд, который нам дало МВФ уже распиляло на дороги.
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19.02.2022 18:12 Ответить
То, что нужно - вопрос открытый. А вот криворожский вислюк нам совершенно не нужно.
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19.02.2022 18:12 Ответить
Дозвольте зброю всім людям, і ми самі себе захистимо
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19.02.2022 18:13 Ответить
Украине нужно иностранные технологии, инвестиции и оружие
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19.02.2022 18:13 Ответить
А Штатам нужен Беня Коломойский.
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19.02.2022 18:21 Ответить
Уважаемый Maxim Ak-Murza скажите ваше мнение. Зачем Штатам нужен Коломойский?
Самый первый жулик? Единственная проблема Украины. Арестованных счетов Сирии и Афганистана в США на много больше. Провести конфискацию средств не самого крупного олигарха можно удалённо?
Австрийский Фирташ нужен Штатам? Неуловимый Джо Коломойский?
Вы формируете у нас "комплекс маленького народа"
Весь мир затаив дыхание ждёт когда Украина передаст Штатам неуловимого Коломойского.
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19.02.2022 18:53 Ответить
Шо значит - зачем? По хозяину Украины тюремная решетка плачет. И может, вы мне расскажете как Беня хочет в ЕС и НАТО? Тот самый Беня, который в 2019 прямым текстом предложил продать Украину русне. Тот самый Беня, которому Нелох, с вашей помощью, отдал Украину на откуп.
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19.02.2022 18:57 Ответить
Вы даже не можете представить себе сколько "уважаемых людей", по которым американская решетка плачет, умерли в своих постелях окруженные не тюремщиками а любящими родственниками.
Тот самый Беня, который в 2019 прямым текстом предложил продать Украину русне.
Тот самый Евгений Пригожин который вмешивался в выборы и организовал "Агенство интернет исследований" наверное поболее важен для США чем мелкий (для Америки) жулик Коломойский.
кто вошел в топ-10 самых разыскиваемых преступников США
Неубедительные у вас доводы. но всё равно, спасибо.

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19.02.2022 19:34 Ответить
А у меня нет задачи переубеждать платных пропагандонов. Тем более тех, кто зарабатывает, пытаясь отбелить международных жуликов и убийц.
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19.02.2022 19:37 Ответить
Будьте столь любезны: последний вопрос от платного пропагандона.
Является ли международным жуликом и убийцей лицо не осуждённое в США. Или у вас тоже до суда навешивают ярлыки на подозреваемых/подследственных?
Может быть только запрет на въезд?
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19.02.2022 20:05 Ответить
В деле Бени фигурирует рекордная сумма отмытых денег. Эскобар, по сравнению в Беней - мелкая базарная шпана. А еще там фигурирует десяток трупов. И если Беня не считает себя виновным, то почему же он сдрыстнул отовсюду аж впереди собственного визга? Мог бы отстаивать свою девичью честь в судах, но он предпочел безопасное убежище в Украине, где успешно возмещает убытки от уголовных преследований в США, Великобритании, Швейцарии и Израэле за счет госбюджета, любезно предоставленного ему его карманной зеленой мартышкой.
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19.02.2022 20:12 Ответить
Кто же его посадит он же памятник. Как же ему отстаивать девичью честь если он не въездной? А если вся цель в возмещении убытков от уголовных преследований?
Опять же, не тот масштаб. Что такое Беня для США? Копейки. Там суды дороже обойдутся.
Там высшая, не понятная нам, экономическая борьба евреев, где Коломойский краем проходит, как один из не самых крупных. Украина здесь не при чём. То спор словян евреев между собой. Если по ходу сожрут Коломойского, туда ему и дорога.
Спасибо за возможность общаться.
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19.02.2022 20:33 Ответить
коломойский, перелогиньтесь
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19.02.2022 19:11 Ответить
Фирташ в Вене ждёт экстрадицию в США. с 14-го года.
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19.02.2022 19:36 Ответить
А тим часом з допомогою своїх друзяк а Україні обдирає нас за доставку газу, користуючись трубами які народ повсюдно купував за свої гроші, канали для труб рили арендовані людьми трактори і екскаватори. Всі хором скидаємося жебраку Фірташу на адвокатів.
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19.02.2022 19:57 Ответить
Вы сомневаетесь в американском правосудии? Тоже захотели в платные пропагандоны?
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19.02.2022 20:09 Ответить
А мені Порше потрібен.
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19.02.2022 18:26 Ответить
Вам (нам) Порошенко - тут! им (да и нам))))) каламойша - там!
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19.02.2022 18:45 Ответить
Дайош 200% доплати за інтенсивність праці слуг мудрого наріду... Нє -500%!!!
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19.02.2022 18:14 Ответить
Жириновский: «Нет украинского народа, нет украинской культуры, нет украинского языка».

2021 г.

Здесь журналист откровенно оппонирует нацистским идеям Жириновского, прямо намекает что тот просто фюрер. Важный нюанс - ликвидацию украинцев как народа депутат госДуры рассеи Жириновский видит только через русский язык и русификацию. Итак:

В. Ворсобин:

- А кого грабят украинцы? Они просто хотят жить так, как хотят. Что вы им диктуете?

В. Жириновский:

- Да потому что живут на русской земле, потому что они русские люди. Их заставили забыть историю и своей Родины, России, их заставили забыть русский родной язык. Их заставили стать врагами и всякую гадость говорить про нашу страну. А вы поддерживаете это, Ворсобин.

В. Ворсобин:

- Я не хочу войны.

В. Жириновский:

- А мы не хотим нормально жить? С какой стати мы тысячу лет себя должны защищать?

В. Ворсобин:

- Так живите спокойно у себя, и мы будем спокойно жить у себя в стране. Украинцы пусть живут у себя в стране, и живут так, как хотят.

В. Жириновский:

- Пусть живут в Канаде, Ворсобин. А это наша земля, русская земля, Киевская Русь, а не Украина. Русские там жили всегда, а их выдавливали. Австрийцы начали их убивать в 1914 году…

В. Ворсобин:

- Вам нужны чужие территории, Владимир Вольфович, вам нужна территория Украины?

В. Жириновский:

- Ничего чужого не надо, Ворсобин. Меня не интересует ваш дом в Твери или квартира в Москве.

В. Ворсобин:

- Вы от фюрера мало отличаетесь, вам нужны чужие территории, которые он считал своими…


В. Жириновский:

- Это наши территории, Ворсобин, только наши. Это граница наша с Венгрией, со Словакией, с Румынией, со Швецией. Это наша земля, поэтому не надо говорить.

В. Ворсобин:

- А народ куда денете, в лагеря отправите?



В. Жириновский:

- Кого?

В. Ворсобин:

- Ну, который живет на «вашей» земле, который по нечаянности живет там. Они же не знают, что это не их земля, а ваша, Владимир Вольфович. Куда народ денете?

В. Жириновский:

- Мы снова переучим их. Новые учебники на русском языке, нормальная история. И преподаватели приедут из Москвы, русские из Петербурга. Они же нам гадость делают каждый день и час. Им «Северный поток» не нравится. Это наглость. Это наш «Северный поток», он идет, минуя Украину. С какой стати мы должны ориентироваться, что там, в Киеве думают? Так они специально эту пакость делают, чтобы зарабатывать и здесь. Продажные все они. У них в Одессе есть рынок - Привоз, они всю жизнь торговали: сало, горилка и т.д. Это же казаки, Запорожская Сечь. Турки платят - с турками воюют, Речь Посполитая платит - с ними воюют. А когда их везде поизбивали за то, что они православные русские, к царю русскому побежали. Всего-то их 80 тысяч было.

В. Ворсобин:

- Вы их с помощью книжек решите переучить или с помощью оружия?

В. Жириновский:

- Да интернет есть. Снова открыть русские школы, русские театры. Всё сделаем так, чтобы вернуть национальное самосознание. Нет украинского народа, нет украинской культуры, нет украинского языка, это всё наша общая, русская культура. Нижегородский диалект на «о» - это что, язык другой, что ли?

В. Ворсобин:

- Подождите. Вы включите украинское телевидение, попробуйте понять, что там говорят. Это на самом деле тяжело, это все-таки другой язык. А белорусов тоже не существует, это тоже русские?

В. Жириновский:

- Да. Я хочу привести пример. 30 июля 1840 года Николай I запретил использование термина «Белоруссия», заменив его на «губернии северо-западного края». В это время на территории Белоруссии Запад уже тогда раскручивал русофобию, пользуясь наследием Речи Посполитой в этих землях. Царь был вынужден мобилизовать общество. Это что, не доказательство того, что мы уже 200-300 лет защищаем свою русскую землю? А Запад, Австро-Венгрия, Германия навязывают - Украина, Белоруссия.

В. Ворсобин:

- А вы знаете, Владимир Вольфович, что вы сейчас делаете? Вот вас послушают белорусы, украинцы, вы думаете, они будут вам сочувствовать? Они еще больше возненавидят Москву. Вы, по сути, сейчас стравливаете украинцев и русских. Вы отказываете первым вообще в их существовании, вы их оскорбляете. По сути, вы сейчас оскорбляете целые страны и целые народы, Владимир Вольфович.

В. Жириновский:

- Нет, Ворсобин. А вы подпеваете, вы - «пятая колонна». Вы, как «Эхо Москвы», подпеваете всем - пусть будет плохо русским, пусть будет хорошо чухонцам, белорусам, украинцам, грекам, евреям, цыганам, всем пусть будет хорошо, кроме русских. Вы работаете в Москве, лучшая радиостанция мира, вы русский человек, а кого вы защищаете, кто вам платит деньги?
Богдан Хмельницкий уже после Переяславской рады вел переговоры со шведами о союзе.
Сразу заключил Переяславскую раду и начал вести переговоры со шведами на всякий случай о союзе. Они всегда и вашим, и нашим, чтобы заработать - русские заплатят, шведы заплатят, поляки заплатят, турки заплатят.

В. Ворсобин:

- Владимир Вольфович, я защищаю русский народ от таких, как вы, которые кидают его в разные войны. Из-за таких политиков, как вы, русский народ теряет тысячи и миллионы жизней, потому что они идут в мясорубку из-за каких-то прекраснодушных идей вроде ваших.

В. Жириновский:

- Какие же прекраснодушные идеи? Защищать свой дом. Ворсобин, это наш дом. И вся Украина усыпана трупами русских солдат. Где эта доблестная украинская армия? Бандиты одни типа Махно. Они что, Берлин освобождали, Париж освобождали? Что они делали? Их никогда не было.
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19.02.2022 18:16 Ответить
Жириновский: «Нет украинского народа Жириновского"
воспаление мозга у ..ондона, а операцию делать нельзя - корона,
дай Бог отгавкался !
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19.02.2022 18:24 Ответить
А як же ж: http://surl.li/bkknj
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19.02.2022 18:16 Ответить
Ось його понесло! Мабуть щось з'їв !
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19.02.2022 18:18 Ответить
Плагіатор.
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19.02.2022 18:18 Ответить
Чмо ти обісране , цілий день гімном кидаєшся в США і ЄС , і до речі ні слова про Путіна і вбивство наших воїнів , та після тотального дерибану країни і саботажу який ти і твоя зелена свора вчиняє, потрібен план Маршала що б Україна відродилася !
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19.02.2022 18:20 Ответить
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Піаритися на публіку на кістках наших воїнів та "Остаточне прощавай" - це була фішка недогетьмана... а потім по телефону "жму руку, абнімаю, Владімір Владіміровіч".
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19.02.2022 18:28 Ответить
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Хорошо Зеленский сегодня напихал западным обеспокойщикам.
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19.02.2022 18:20 Ответить
https://fr24.com/*******/2adf0039
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19.02.2022 18:20 Ответить
Хочеться на перше місце поставити , - Ленд -Ліз постачанням Високоточної і оборонної ракетної техніки для перехоплення та техніки для подавлення Реб .І безпілотна Авіація.
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19.02.2022 18:21 Ответить
ще вчора гундосе чмо говорило що на першім місці - асфальт. не забувайся
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19.02.2022 18:28 Ответить
Да , було Таке Діло. Но ми повинні не забувати , щ Україна не закінчується на особі президента. Вони приходять і Уходять а Україна стоїть уже Віками і буде стояти. Все буде Україна!!!
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19.02.2022 18:55 Ответить
""Потрібно створити Фонд стійкості і відновлення нашої держави і програму ленд-лізу, надати Україні нове озброєння, техніку, обладнання для нашої армії, виробити ефективний пакет превентивних санкцій для стримування російської агресії", - сказав Зеленський в суботу,"- і назвати його супервелике мегапіzдівництво!
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19.02.2022 18:23 Ответить
Молодець. Дайте грошей і багато, для стабільності. І дайте зброю. А я буду смартфони пенсіонерам купувати щоб за мене голосували і будувати хер зна що і ніхто не зна нащо. І звідтіля буду красти гроші на чорний день.
На***фуй економіка, на**уй оборона.
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19.02.2022 18:24 Ответить
Хм, странное очучение что это говорит уже не Вова, а... Петя. Как-то риторика поменялась резко на умную.
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19.02.2022 18:24 Ответить
Ніхто нічого не дасть і не створить поки Зеленський перестане брехати світовим лідерам про боротьбу з корупцією.
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19.02.2022 18:25 Ответить
Дядечки и тетечки из НАТО такие сидят и думают, а чего еще ты хочешь мальчик? Мы тут и так со скрипом согласились прикрутить наш взрослый бизнес с Россией, а если к этому придется еще и крупно на Украину тратиться, то может она нам не так уж и нужна, и дешевле России отдать да жить как раньше...

Это не мои мысли, но вполне мыли западного европейца или американца, да и некоторых в восточной Европе, например венгров.
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19.02.2022 18:25 Ответить
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не дождешься лаптеногое! Потому что ваш карликовый педофил на Украине не остановится! И ЕС будет следующей целью! И многие это в Европе это понимают
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19.02.2022 18:29 Ответить
Алё, я за Украину и к России не имею вообще никакого отношения. Но надо быть реалистом и не нарываться на пешее эротическое путешествие. Порошенко был умнее и дипломатичней, заставил Украине помогать даже когда никто не хотел этого делать, а Зеленский умудряется отбрыкиваться, когда ему все сами помощь суют.
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19.02.2022 18:33 Ответить
"пешее эротическое путешествие" , вас бы репетиторам русским поставить. Они обычно так няшно не выражаются))
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19.02.2022 19:15 Ответить
Так, зедібіли, пишіть список що кому потрібно.
І відправляйте в ОПу.
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19.02.2022 18:28 Ответить
Фонд стійкості та відновлення нашої держави та програму ленд-лізу Джерело: так покажи власним прикладом так зроби фонд України внеси гроші в фонд першим -зі своїх офшорів та хай туди внесуть та форбс компашка а то як грабувати країну то воні перші а як дати допомогу на захист то в них нема чи вони вже с братьями порешали и откупніе уже озвучені
Якби був чесний фонд підтримки України скільки грошей би дали приватні особи та бізнес но вони бачать шо тут прірва і все вкрадуть враз
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19.02.2022 18:31 Ответить
Тут на все 100%.
Не потрудился даже найти где здесь можно лайкнуть саму публикацию и соответственно лайкнул её.
Т.к. почему нет? Украина что не нуждается в такой помощи? Нуждается! Украина, что не помогала Западу, когда они нуждались в совместных операциях в Ираке, и недавно в Афганистане? Украина, что не помогла? Помогла!
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19.02.2022 18:40 Ответить
Юродива попрошайка клянчить допомогу, ховаючи свое бабло. А за це може на роялі зіграти. Шкурку не прищеми, зе.
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19.02.2022 18:40 Ответить
"У меня был разговор с лидером одной из ведущих стран. Мне сказали, война начнется через несколько дней. Я сказал - введите санкции сегодня. Мне ответили, введем когда начнется война", - рассказал Зеленский.

Зеленский добавил, что Запад отказывается озвучивать весь пакет ограничений, которые планирует применить против Российской Федерации, в случае усиления агрессии на украинских территориях.
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19.02.2022 18:43 Ответить
что то самалеты перестали прилетать -это оценка доверия к зэлупе и дЕрмаку
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19.02.2022 18:45 Ответить
Кажеся шмаркля довыступался с высоких трибун.
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19.02.2022 18:46 Ответить
Ты уже провел открытый и прозрачный конкурс, на избрание руководителей САП, ДБР, НАБУ?
А как дела обстоят с судебной реформой?
Сколько за последние полгода было скандальных законов, которые твоя банда протолкнула, наплевав на Конституцию?
А как быть с бандитом коломойским, который в розыске в США, Европе и даже Израиле, но с которым ты шуры-муры крутишь?
Сколько скандалов с твоими слугами-уродами, которые были спущены на тормозах?
Ты анонсировал массу популистских программ с космическими бюджетами, но просрал оборонный заказ за прошлый год и возможно за этот!
Так кто и что тебе должен?
Если ты пенсионерам телефоны раздавать собрался, вместо закупки вооружений, то с какой стати эти вооружения должны предоставлять другие государства?!
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19.02.2022 18:52 Ответить
САП заблокував, щоб красти легше було, і просить грошей. Це чесна людина? Покидьок!
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19.02.2022 19:57 Ответить
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19.02.2022 20:52 Ответить
А что, зебиленок уже не смеется и "готов принимать со всех сторон"? Що трапилось?
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19.02.2022 21:24 Ответить
Более всего меня раздражало в действиях украинских чиновников то, что они ждут, что кто то начнет борьбу, что им все что то должны в мире.
Украина сама могла бы начать борьбу с врагом, раз у нас война 8й год! И только потом ждать от других!
- Где визовый режим с паРашкой?!
- Почему титановые руды из Житомира все 8 лет поступают на Титан Фирташа в Крыму, плюс электричество из материковой Украины! Теперь наш же титан в виде ракет может вернуться в Украину, неся смерть!
Вариантов нанести урон врагу много. Не вижу желания. Барыжнечество было и продолжается.
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19.02.2022 21:57 Ответить
Зеленский мыслит глобально. Молодец!
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19.02.2022 23:01 Ответить
 
 