Народ Российской Федерации не сможет пойти войной против Украины, - Зеленский в Мюнхене

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что народ Российской Федерации не сможет пойти на войну против украинского народа.

"Российская Федерация, когда мы говорим Российская Федерация – все-таки это целый народ. И поэтому я считаю, что они не смогут пойти войной против украинского народа", – сказал он в субботу, отвечая на вопросы на Мюнхенской конференции по безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Президент Украины также добавил, что "хотя сейчас на временно оккупированных территориях много провокаций, мы должны сохранять спокойствие".

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