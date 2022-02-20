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Зеленский на Мюнхенской конференции: Я не знаю, чего хочет президент России, поэтому предлагаю встретиться
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не знает, чего хочет президент Российской Федерации Владимир Путин, поэтому предлагает встретиться с ним.
"Я не знаю, чего хочет президент РФ, поэтому предлагаю встретиться", – сказал Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Так Зеленский ответил на вопрос о том, как он интерпретирует намерения президента РФ, что он намерен делать, принял ли он решение о вторжении в Украину.
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Нафиг ты нужен, бестолочь. Встречаться (если вообще встречаться) нужно с тем, кто хоть что то решает. Иди лучше на рояле сыграй, у тебя это лучше всего получается
Ви думаєте що під час війни розумно публікувати такі провокаційні матеріали, які ще більше розколюють суспільство? Або ви дурні і цього не розумієте? По коментарях все видно. І цей матеріал зараз підігрує Путіну і тільки.
Я не захищатиму Зеленського, але який би він не був, і які б помилки не робив, він зараз президент моєї країни, і вашої також (я сподіваюсь, принаймні), а вона знаходиться під загрозою великої біди. І в цей час ви не публікуєте текст промови (яка була просто блискуча на мій погляд, і там є справді дуже важливі тези), а публікуєте "оце". Питання: НАВІЩО?
І взагалі пане Бутусов, останнім часом по ваших дуже "мудрих" словах і діях, ви більше нагадуєте якогось провокатора, ніж свідомого українця і тим більш журналіста. Я сам журналіст і знаю про що кажу, з огляду на вищенаписане. Ваше хамство і тим більше рукоприкладство - це признак розуму і гідності? Якщо б ви хотіли допомогти країні, то маєте знати, що під час війни треба мати холодну голову і виваженість, а не творити оцей жалюгідний цирк і картинку для російсьских пропагандонів. Навіть цинічний пустобріх Порох і той зараз веде себе куди стриманіше щодо політичних опонентів і влади.
Може краще би воно слідкувало за своїм язиком ?
Будь яка війна закінчується переговорами. То якщо існує хоч один варіант з шансом хоча б 0,1% чи не потрібно його використати щоб уникнути кровопролиття? А чого хоче Путін - питання ледь не риторичне, з одного боку він хоче контроль над Україною та відновлення імперії, з іншого - бути володарем світу і щоб всі країни його боялися, поважали та йшли на будь-які поступки. Його ультиматими НАТО і Америці - цьому яскравий приклад. Чи він хворий - певно так. Але діагнози краще хай ставлять відповідні спеціалісти.
Ну ты сходи проверь
Твоей попы не жалко, Вов.
делать то чего он хочет. Может он хочет Ленку твою трахнуть, а может у него развился комплекс
Наполеона Бонапарта и появилось желание к захвату чужих территорий, ты ему позвони спроси а
встречатся тебе с *****м не стоит потому что эта старая кгбистская тварь 100 % тебя обманет, а ты
молодой еще и что нибудь подпишеш что не нужно подписывать.Так что послушай людей постар-
ше и мудрее тебя не ищи встречи с гбистом.
Нормальний політик ніколи не скаже - "Я не знаю...."
кремлівський вбивця від нього 😡
Це вже не смішно ,бо від такого гавнокомандуючого можна очікувати
все що завгодно , крім оборони нашоі краіни , так як він навіть не знає
хто на нас напав і як оборонятися !
https://tverezo.info/post/152458