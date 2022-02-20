Зеленский на Мюнхенской конференции: Я не знаю, чего хочет президент России, поэтому предлагаю встретиться

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не знает, чего хочет президент Российской Федерации Владимир Путин, поэтому предлагает встретиться с ним.

"Я не знаю, чего хочет президент РФ, поэтому предлагаю встретиться", – сказал Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Так Зеленский ответил на вопрос о том, как он интерпретирует намерения президента РФ, что он намерен делать, принял ли он решение о вторжении в Украину.

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