Украина должна быть мостом между Западом и Востоком, а не линией борьбы между великими государствами, - глава МИД КНР Ван И в Мюнхене
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Пекин не ставит под сомнение принцип, что суверенитет, независимость и территориальная целостность Украины должны уважаться.
Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И на Мюнхенской конференции безопасности, в которой принял участие виртуально, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Украина должна быть мостом, соединяющим Запад и Восток, а не линией борьбы между великими государствами", - заявил Ван И.
По его словам, суверенитет, независимость и территориальная целостность любого государства, в том числе и Украины, должны уважаться. Глава МИД Китая подчеркнул, что Пекин не ставит этот принцип под вопрос.
Говоря о НАТО, китайский чиновник высказал мнение, что "надо руководствоваться сегодняшней ситуацией и адаптировать Альянс".
Относительно нынешней ситуации безопасности Ван И заявил, что все стороны вправе выразить свою обеспокоенность. Китай надеется, что решение будет найдено через диалог и консультации, которые будут действительно гарантировать стабильность и безопасность в Европе.
По его словам, в Пекине видят путь выхода из кризиса в выполнении Минских соглашений. Глава МИД Китая призвал все стороны сосредоточиться именно на этом, "а не на том, чтобы усиливать напряжение и сеять панику".
Как сообщалось, глава КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин провели встречу в Пекине в преддверии церемонии открытия Олимпийских игр. Две страны опубликовали совместное заявление, в котором выступили против дальнейшего расширения НАТО. Этот документ вызвал критику как в Украине, так и многих партнеров.
Пожалуйста, подождите...
тоесть люди и государство превращаются в мост и функционируют.
Там самые первые пункты паРашей не выполняются с момента подписания этих договорняков !
Чтобы все, кому не лень, топтались по этому мосту своими грязными лаптями.