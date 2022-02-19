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Украина должна быть мостом между Западом и Востоком, а не линией борьбы между великими государствами, - глава МИД КНР Ван И в Мюнхене

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Украина должна быть мостом между Западом и Востоком, а не линией борьбы между великими государствами, - глава МИД КНР Ван И в Мюнхене

Пекин не ставит под сомнение принцип, что суверенитет, независимость и территориальная целостность Украины должны уважаться.

Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И на Мюнхенской конференции безопасности, в которой принял участие виртуально, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украина должна быть мостом, соединяющим Запад и Восток, а не линией борьбы между великими государствами", - заявил Ван И.

По его словам, суверенитет, независимость и территориальная целостность любого государства, в том числе и Украины, должны уважаться. Глава МИД Китая подчеркнул, что Пекин не ставит этот принцип под вопрос.

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Говоря о НАТО, китайский чиновник высказал мнение, что "надо руководствоваться сегодняшней ситуацией и адаптировать Альянс".

Относительно нынешней ситуации безопасности Ван И заявил, что все стороны вправе выразить свою обеспокоенность. Китай надеется, что решение будет найдено через диалог и консультации, которые будут действительно гарантировать стабильность и безопасность в Европе.

По его словам, в Пекине видят путь выхода из кризиса в выполнении Минских соглашений. Глава МИД Китая призвал все стороны сосредоточиться именно на этом, "а не на том, чтобы усиливать напряжение и сеять панику".

Как сообщалось, глава КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин провели встречу в Пекине в преддверии церемонии открытия Олимпийских игр. Две страны опубликовали совместное заявление, в котором выступили против дальнейшего расширения НАТО. Этот документ вызвал критику как в Украине, так и многих партнеров.

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Топ комментарии
+37
Не хочу быть никаким мостом.
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19.02.2022 18:45
+32
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19.02.2022 18:50
+24
Украина должна быть Западом,хватит с нас этих мостов.
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19.02.2022 18:52
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что он за дичь несёт?
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19.02.2022 18:43 Ответить
він каже, що ***** і бацька старі маразматики
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19.02.2022 18:45 Ответить
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Він каже, шо єсть вєлікіє государства, а єсть пєрхоть ***********, імєнуємая мостами, шоб по цим мостам вєлікіє государства могли лазить своїми грязними чьоботями
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19.02.2022 18:56 Ответить
протів принципів він не протів, а на факти йому насрать
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19.02.2022 18:57 Ответить
Написано же, хочет чтобы Украина выполнила минские договорняки
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19.02.2022 18:50 Ответить
в порушення цих же самих договорняків
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19.02.2022 18:58 Ответить
А Ви не зрозуміли? 😊 Китаєць позначив кацапію, як власну територію - "восток" 😁 А Україну від того восток відділив. Назвав "мостом". Це правда не Захід, але й не ординський схід. 😁
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19.02.2022 19:19 Ответить
Перевожу с китайского: "Пуйло фу! Место! Лежать!"
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19.02.2022 19:45 Ответить
Мостик на українсько-японському кордоні
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19.02.2022 18:44 Ответить
Хай краще тим мостом буде Тайвань.
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19.02.2022 18:45 Ответить
Краще не треба. Бо чомусь у мене стурбованість за Asus, VIA Technologies, Gigabyte, Acer та інші тайванські бренди - ще пздою накриються, опинившись на такому слизькому мості...
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19.02.2022 19:55 Ответить
Не хочу быть никаким мостом.
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19.02.2022 18:45 Ответить
А Китай не хоче бути мостом між США та Японією?
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19.02.2022 18:46 Ответить
а это важно и своевременно. Китай-реальный хозяин московии сегодня , и сраное кремлевское хйло не посмеет его ослушаться.
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19.02.2022 18:47 Ответить
Помечтайте. Китайцам как раз на нас абсолютно начхать. Ели ***** у нас застрянет надолго то им Сибирь дешевле и быстрее досьанеться.
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19.02.2022 18:58 Ответить
І довго по нашій спині топтаться будуть? Ми тим "мостом" служили ще з часів "Великого переселення народів"!
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19.02.2022 18:48 Ответить
Украина вам не мост.
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19.02.2022 18:48 Ответить
А как это понимать.. За кого Китай.. За нас? Если за нас, то Путину звизда
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19.02.2022 18:50 Ответить
китай ніколи не буде за нас,для них ми Тайвань у Європі,якшо у руских проканає з нами то вони то саме зроблять з Тайваньом,китай грає свою гру-це та сама росія тільки в азії,вірити китайцям-це то саме що і вірити руским
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19.02.2022 22:01 Ответить
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19.02.2022 18:50 Ответить
Це фото мосту...
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19.02.2022 18:51 Ответить
Нє, просто класне фото
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19.02.2022 18:53 Ответить
вже 1 день не битий
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19.02.2022 19:02 Ответить
Боец! Шрамы лицо мужчины украшают! Зато остальные "зажопники" - по Европам да западным рванули!
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19.02.2022 19:34 Ответить
добавки не дали!
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19.02.2022 20:06 Ответить
Україна САМОСТІЙНО обере свій шлях.
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19.02.2022 18:51 Ответить
Украина должна быть Западом,хватит с нас этих мостов.
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19.02.2022 18:52 Ответить
Китайцы, как обычно, в своём репертуаре : "мы за мир во всём мире и миром поганяем". Только вот правда непонятно зачем усиленно вооружаются...
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19.02.2022 18:52 Ответить
Так на миролюбивую Украину посмотри! И что с этого вышло!
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19.02.2022 19:37 Ответить
Ну, в одном китайский товарищ прав, московия и Китай - таки да, Восток. А вот Украина, несмотря ни на шо - таки да, Запад.
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19.02.2022 18:53 Ответить
Еще одним Украина должна ? Мы уже хотели жить в мире и дружбе. И к чему это привело? А Китай еще тот "друг"
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19.02.2022 18:54 Ответить
Між іншим, цікава заявочка. З уст китайців це звучить не так банально, як від німеччини чи франції.
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19.02.2022 18:57 Ответить
НЕХАЙ ТОДІ КАЦАПНЯ ЗАБЕРАЄ МАНАТКИ І УБИРАЄТЬСЯ З НАШОГО "МОСТУ" !!!!!!!!!!
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19.02.2022 18:57 Ответить
Ви нічого не поняли! Вони вже майже відкрито заявили, що кацапстан - схід, їх зона впливу!
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19.02.2022 18:57 Ответить
умственные способности сегодняшней власти как и предыдущей, понятие стать мостом рассматривается буквально.
тоесть люди и государство превращаются в мост и функционируют.
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19.02.2022 18:58 Ответить
Все кому не лень бубнят про Минские соглашения. А кто-то из них читал хотя-бы эти соглашения.
Там самые первые пункты паРашей не выполняются с момента подписания этих договорняков !
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19.02.2022 18:59 Ответить
Прикиньте, Китай вже вважає московію своїми західними землями, а Україна міст між Китаєм і Європою!
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19.02.2022 19:00 Ответить
А давайте поговорим о Тибете, Тайване, правах человека в КНР?
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19.02.2022 19:02 Ответить
Украина никому ничего не должна.
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19.02.2022 19:03 Ответить
Все так як є Путін своїми ''маневрами'' примусив весь світ говорити про себе і Україну Про китайську Олімпіаду всі наче забули А це сотні мільярдів доларів роки підготовки якісь пов'язані плани... Вони йому цього не пробачуть
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19.02.2022 19:04 Ответить
Можливо...
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19.02.2022 19:18 Ответить
Китаец делает вид, что он Ни Хе Ра не понял.
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19.02.2022 19:05 Ответить
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19.02.2022 19:05 Ответить
Проведите учения на границе с рф
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19.02.2022 19:06 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=50Z52KUv844&list=PLfXSNLrIiT4zJ69Pjfjift7bCm-RnRq_1&index=2
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19.02.2022 20:25 Ответить
«Нет постоянных друзей, нет постоянных врагов, есть постоянные интересы китайской империи» этот тезис, который любил повторять британский премьер Черчиль, приписуют перу древнекитайского философа Конфуция. В этом и есть вся суть внешней политики Китая (от древности до современности) на мировой арене. Поэтому раша с плешивым куйлом - может курить бамбук!
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19.02.2022 19:06 Ответить
Якщо Україна захоче бути мостом, вона всім повідомить. А поки що йдіть всі вялікіє лісом
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19.02.2022 19:07 Ответить
Україна не міст і не двері для когось. Ми будемо частиною Заходу і крапка. Ци так дипломатично по-китайськи звучить "сіра зона"
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19.02.2022 19:08 Ответить
чума на тебе, червона китайська мерзото!
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19.02.2022 19:08 Ответить
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19.02.2022 19:09 Ответить
а чтор кроме голословной поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины сделал практически Китай???..Где его "последовательная поддержка" и в чём? В говорильне типеа как от Германии? так та хоть отмазку деньгами предлагает..Китай-соответчик агрессивной политики РФ.поскольку поддерживает не только амбиции путина,но и воен. сотрудничеством..ООН должна дать оценку действиям Китая,а не словам.
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19.02.2022 19:09 Ответить
Вау, це дуже сильний сигнал Росії. Це не жарт! Сподіваюсь, консультації принесуть гарантії миру Україні. Чекаємо розв'язки. Китай перекроює під себе миропорядок.
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19.02.2022 19:11 Ответить
Мост между великими слишком трудная и не благодарная миссия Быть самодостаточными, независимыми и благополучными гораздо правильнее.
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19.02.2022 19:17 Ответить
Янукович и Кучма тоже любили Украину мостом называть.
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19.02.2022 19:20 Ответить
Ну, тобто буферною зоною між КНР і Європою? ПНХ, Сі!
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19.02.2022 19:23 Ответить
На сегодня товарооборот Китая с США=800 миллиардов. дол. с ЕС примерно 570 миллиардов, с РФ 147 миллиардов. Какие тут коменты?
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19.02.2022 19:38 Ответить
Китайцы дали понять плешивому (своему рабу) , что бы не вые****ся .... это хороший знак
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19.02.2022 19:45 Ответить
Китайцы самые умные. Как бы их не задирал Запад, всегда спокойны как монахи кунфу. Можно притвориться бамбуком, пока эти белые обезьяны рвут друг другу глотки.
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19.02.2022 19:45 Ответить
Почему тогда Китай всегда поддерживает РФ в СБ ООН против Украины?
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19.02.2022 19:51 Ответить
Он в нейтралитете
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21.02.2022 12:48 Ответить
Пусть рашка будет мостом между Украиной и Китаем.
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19.02.2022 19:54 Ответить
неожиданное заявление от китая...
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19.02.2022 20:36 Ответить
Для цього потрібно мати ядерну зброю,а якщо її немає тоді блок НАТО як гаратія того ,що сусід "з бодуна" не спалить той "місток" між заходом та сходом.
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19.02.2022 20:41 Ответить
"Украина должна быть мостом между Западом и Востоком, ..."

Чтобы все, кому не лень, топтались по этому мосту своими грязными лаптями.
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19.02.2022 20:48 Ответить
И что значит это выступление китайца.
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19.02.2022 21:16 Ответить
Может отожмут у парашников Сибирь
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19.02.2022 22:04 Ответить
Суки
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19.02.2022 23:37 Ответить
Україні треба обмежувати "дружбу" з Китаєм. Це не дружня держава.
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20.02.2022 01:10 Ответить
Пішли вони лісом зі своїми інвестиціями разом із Арахамією.
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20.02.2022 01:12 Ответить
восток дєло тонкоє! але кацапський далекий схід--реально територія китаю!!!!!
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20.02.2022 04:18 Ответить
Китайці свого служку - путю - надрочили на те щоб вимазатись в донбаському лайні. А самі залишилися чистенькими , осторонь. Дуже мудро
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20.02.2022 10:30 Ответить
Это надо читать так-Украинские солдаты должны подставлять свои головы под российские снаряды, чтобы защитить их бюргерские задницы. А они будут раказываты, что нам делать и как жить. А Китайцам это все выгодно. Пока Путло занят с Украиной он не видит как они оотяпывают у него сотно квадратных колометров в год и территории за Уралом уже больше подконтрольны Китаю чем России.
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20.02.2022 10:38 Ответить
 
 