Украина должна быть мостом между Западом и Востоком, а не линией борьбы между великими государствами, - глава МИД КНР Ван И в Мюнхене

Пекин не ставит под сомнение принцип, что суверенитет, независимость и территориальная целостность Украины должны уважаться.

Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И на Мюнхенской конференции безопасности, в которой принял участие виртуально, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украина должна быть мостом, соединяющим Запад и Восток, а не линией борьбы между великими государствами", - заявил Ван И.

По его словам, суверенитет, независимость и территориальная целостность любого государства, в том числе и Украины, должны уважаться. Глава МИД Китая подчеркнул, что Пекин не ставит этот принцип под вопрос.

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Говоря о НАТО, китайский чиновник высказал мнение, что "надо руководствоваться сегодняшней ситуацией и адаптировать Альянс".

Относительно нынешней ситуации безопасности Ван И заявил, что все стороны вправе выразить свою обеспокоенность. Китай надеется, что решение будет найдено через диалог и консультации, которые будут действительно гарантировать стабильность и безопасность в Европе.

По его словам, в Пекине видят путь выхода из кризиса в выполнении Минских соглашений. Глава МИД Китая призвал все стороны сосредоточиться именно на этом, "а не на том, чтобы усиливать напряжение и сеять панику".

Как сообщалось, глава КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин провели встречу в Пекине в преддверии церемонии открытия Олимпийских игр. Две страны опубликовали совместное заявление, в котором выступили против дальнейшего расширения НАТО. Этот документ вызвал критику как в Украине, так и многих партнеров.

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