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Новости Война в Украине
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G7 (503) Кулеба Дмитрий (1784) Мюнхен (162)

Все высказали непоколебимую поддержку Украины и готовность к дальнейшим решительным шагам, - Кулеба встретился с главами МИД стран Большой семерки в Мюнхене

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Все высказали непоколебимую поддержку Украины и готовность к дальнейшим решительным шагам, - Кулеба встретился с главами МИД стран Большой семерки в Мюнхене

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба принял участие во встрече министров иностранных дел стран G7 (Великобритания, Канада, США, ФРГ, Франция, Италия и Япония) в рамках участия в 58-й Мюнхенской конференции по безопасности.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины, встреча в таком формате состоялась впервые с 2018 года.

"Министры иностранных дел Группы семи выразили непоколебимую поддержку Украины и готовность к дальнейшим решительным шагам для сдерживания дальнейшей агрессии РФ. Они подтвердили министру Кулебе, что готовы предпринять шаги, в результате которых Россия испытает тяжелый санкционный удар и окажется в тотальной международной изоляции", - говорится в сообщении.

Кулеба снова опроверг сообщение российской пропаганды о якобы подготовке Украины к наступательным военным операциям, диверсиям или провокациям. Он также подчеркнул, что сообщение российских СМИ о якобы попадании украинских снарядов на территорию РФ является дезинформацией.

"Благодарен немецкой коллеге Анналене Бербок как председательствующей в министерском формате Группы семы за приглашение принять участие. Группа семи неуклонно стоит на стороне Украины. Я озвучил партнерам конкретные потребности Украины. Из их реакции делаю вывод, что они окажут эту конкретную поддержку. Кроме этого, в выдумки российской дезинформации о якобы атаках со стороны Украины никто не верит", - подчеркнул министр.

Читайте также: Речь Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности. ВИДЕО

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Топ комментарии
+8
Респект цензору, що тепер новина українською з'являється раніше ніж російською.
Колись було навпаки.
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19.02.2022 18:53
+6
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19.02.2022 18:52
+5
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19.02.2022 18:58
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19.02.2022 18:52 Ответить
Шуфрич теперь похож на адмирала Нельсона, которому вставили глаз...
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19.02.2022 18:55 Ответить
натянули...
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19.02.2022 18:58 Ответить
и швабру. Правда швабру с єтого ракурса не видно)
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19.02.2022 18:59 Ответить
Респект Бутусову. Добряче відмудохав.
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19.02.2022 18:56 Ответить
Бандерівець Красень мущіна.
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19.02.2022 19:16 Ответить
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19.02.2022 19:21 Ответить
Чо, красава. Он сейчас являет собой наглядный пример как будут выгляедеть в Украине так называемые любители "рускага мира". И я не согласен с Савиком относительно Бутусова, что он типа тот повел себя неподобающе как для публичной информационной программы. Наоборот все должны видеть что сраные защитнички оккупантов подобные Шуфричу будут чувствовать себя в Украине крайне неуютно.
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19.02.2022 19:23 Ответить
Мудак Шустер повел себя не подобаючи, когда позвал коллаборантов на эфир. Жаль мураеву никогда не достается. Та еще паскуда
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19.02.2022 21:57 Ответить
ну исправили же)
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19.02.2022 18:55 Ответить
Респект цензору, що тепер новина українською з'являється раніше ніж російською.
Колись було навпаки.
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19.02.2022 18:53 Ответить
Английская версия все равно хромает.
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19.02.2022 19:04 Ответить
Треба подивиться !
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19.02.2022 19:46 Ответить
Там далеко не все новости.
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19.02.2022 19:54 Ответить
Президент США Джо Байден прокомментировал намерение украинского коллеги Владимира Зеленского лететь в Германию на Мюнхенскую конференцию. Свое мнение он выразил в ходе пресс-конференции в Белом доме по теме ситуации вокруг Украины.

Американский лидер отметил, что решение Зеленского лететь в Мюнхен в разгар эскалации в Донбассе может быть «не самым мудрым» выбором. «Но решать ему», - приводят слова Байдена

Ранее в Вашингтоне выразили обеспокоенность в связи с предстоящей поездкой Зеленского в Мюнхен. В Белом Доме считают, что президент России Владимир Путин может якобы этим каким-то образом «воспользоваться» этим обстоятельством.
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19.02.2022 18:55 Ответить
***** как раз этого хотел.
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19.02.2022 18:58 Ответить
Внешняя политика Украиньі заслуживает вьісокой оценки . А как вспомнишь Климкина ...
Лучше не вспоминать !
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19.02.2022 18:57 Ответить
Ваша дерьмаковська кулеба не варта і ломаного нігтя Клімкіна.
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19.02.2022 18:59 Ответить
Мені подобався Клімкін, але Кулеба чи не єдиний адекватний з усіх міністрів
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19.02.2022 19:23 Ответить
Оборони теж толковий! Мабуть, вперше.
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19.02.2022 19:49 Ответить
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19.02.2022 18:58 Ответить
ПОТРІБНО тиснути на реальні плани і цифри допомоги !
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19.02.2022 18:58 Ответить
Мостом між Китаєм і Заходом - будь ласка!
Роль такого трансконтинентального хабу дуже вигідна.
Але при чім тут московія???
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19.02.2022 19:02 Ответить
"Звернення Айдера Рустемова до народів Кавказу, Татарстану, Башкортостану та до їхніх родичів!"

https://www.youtube.com/watch?v=wWiM4fOTPpY
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19.02.2022 19:03 Ответить
У нас ужасная жопа, Россия прямо говорит что утопит нас в крови. Короче, я окончательно в них разочаровался. Дипломатия у нас мертва. Никакой реакции, одни дежурные заявления.
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19.02.2022 19:05 Ответить
ЕС,США,НАТО должны иметь чёткое представление,какие санкции собирается внедрять Германия и соответствуют ли они категории "жёсткие"...
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19.02.2022 19:05 Ответить
Смотри. Санкции введут. Но они должны успеть сработать. Если там Зеленский через неделю-две подпишет капитуляцию нам уже будет плевать на санкции.
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19.02.2022 19:07 Ответить
G7-респект...
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19.02.2022 19:08 Ответить
под решительными (как тсами они утверждают) санкциями нужно немедленно начать депортацию членов семей российских олигархов и топ-чиновников с !уютных стран" и заморозка их активов в западных банках.А получившие гражданство западных стран должны получит временное (на неопределённый срок) приостановление гражданства и рассматриваться как иностранные лица.Вот эта должна стать первой быстродействующей и очень эфективно санкцией.Вторая-запрет для российских воздушных и водных суден заходить в порты запада и остановка всех бизнес-проектов с РФ..Дальше вряд ли придётсЯ усиливать санкции,потому как в РФ сами олигархи порвути путина...
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19.02.2022 19:15 Ответить
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19.02.2022 19:44 Ответить
що, шаги будуть ще рішучіші???
та ну нах...й...
за 8 років дошагали до жмені зброї і то не всі.
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19.02.2022 19:45 Ответить
Пишаються 1.5 мільярдами баксів військової допомоги... Та бюджет одного Москвабаду - під 30 мільярдів баксів щорічно
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19.02.2022 21:59 Ответить
Я так розумію далі ми маємо чекати на "дуже непохитну" і "надзвичайно непохитну"
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19.02.2022 19:51 Ответить
Благаю Бога щоби він, заради благодаті для німеччини, засунув якомога глибше її рішучість в її дупу...
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19.02.2022 22:02 Ответить
 
 