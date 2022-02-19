Все высказали непоколебимую поддержку Украины и готовность к дальнейшим решительным шагам, - Кулеба встретился с главами МИД стран Большой семерки в Мюнхене

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба принял участие во встрече министров иностранных дел стран G7 (Великобритания, Канада, США, ФРГ, Франция, Италия и Япония) в рамках участия в 58-й Мюнхенской конференции по безопасности.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины, встреча в таком формате состоялась впервые с 2018 года.

"Министры иностранных дел Группы семи выразили непоколебимую поддержку Украины и готовность к дальнейшим решительным шагам для сдерживания дальнейшей агрессии РФ. Они подтвердили министру Кулебе, что готовы предпринять шаги, в результате которых Россия испытает тяжелый санкционный удар и окажется в тотальной международной изоляции", - говорится в сообщении.

Кулеба снова опроверг сообщение российской пропаганды о якобы подготовке Украины к наступательным военным операциям, диверсиям или провокациям. Он также подчеркнул, что сообщение российских СМИ о якобы попадании украинских снарядов на территорию РФ является дезинформацией.

"Благодарен немецкой коллеге Анналене Бербок как председательствующей в министерском формате Группы семы за приглашение принять участие. Группа семи неуклонно стоит на стороне Украины. Я озвучил партнерам конкретные потребности Украины. Из их реакции делаю вывод, что они окажут эту конкретную поддержку. Кроме этого, в выдумки российской дезинформации о якобы атаках со стороны Украины никто не верит", - подчеркнул министр.

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