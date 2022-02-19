Кулеба пригласил Тройку ОБСЕ посетить Украину для установления фактов в рамках механизма раннего предупреждения

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригласил в Украину Тройку ОБСЕ для установления фактов в рамках механизма раннего предупреждения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

"Я приглашаю Тройку ОБСЕ, Анн Линде, Збигнева Рау и Буяра Османи, безотлагательно совершить визит в Украину для установления фактов в рамках механизма раннего предупреждения, который был активирован генеральным секретарем ОБСЕ Гельгой Шмид на прошлой неделе", - отметил Кулеба.

Тройка ОБСЕ состоит из бывшего, нынешнего и следующего действующих глав ОБСЕ.

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