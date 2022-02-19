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Кулеба пригласил Тройку ОБСЕ посетить Украину для установления фактов в рамках механизма раннего предупреждения

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Кулеба пригласил Тройку ОБСЕ посетить Украину для установления фактов в рамках механизма раннего предупреждения

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригласил в Украину Тройку ОБСЕ для установления фактов в рамках механизма раннего предупреждения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

"Я приглашаю Тройку ОБСЕ, Анн Линде, Збигнева Рау и Буяра Османи, безотлагательно совершить визит в Украину для установления фактов в рамках механизма раннего предупреждения, который был активирован генеральным секретарем ОБСЕ Гельгой Шмид на прошлой неделе", - отметил Кулеба.

Тройка ОБСЕ состоит из бывшего, нынешнего и следующего действующих глав ОБСЕ.

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Отличньій ход , в Кремле задергаются , 100% !
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19.02.2022 18:59 Ответить
По великому рахунку, кремлю на*рати на обсє.... Обмежують доступ, погрози зброєю, конфіскацією авто, збиття беспілотників, пошкодження камер спотереження. А скільки випадків порушень обсє "не бачило", щоб не накаляти відносини? Для ***** обсє - ніщо і ткг - ніщо. Та й "нормандія" - ніщо. В нього є монархічне "Я" і все. Впевнений, йому навіть гаага по барабану, він своє віджив
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19.02.2022 19:23 Ответить
Жаль только никто никуда не поедет, они же не дураки умирать
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19.02.2022 19:06 Ответить
Что вы все твердите- нет ядерного оружия, нет ядерного оружия, есть Будапештский меморандум, есть Будапештский меморандум.

Чтобы заставить всех гарантов заняться наконец безопасностью Украины надо

осознать одну простую вещь - Украина живет в XXI веке, а не в 17-ом и потому у нее есть аж пять АЭС. И чтобы всех обделанных гарантов привести в чувство всего-то надо издать один указ Президента Украины примерно такого содержания:

Привести в полную готовность силы противорадиационной защиты.
Подготовить убежища, развернуть дезактивационные пункты, сформировать из сил территориальной обороны дезактивационные отряды.
Раздать населению средства защиты от радиации.
Подготовить все действующие атомные реакторы, имеющиеся на территории Украины, к мгновенному переводу в режим неконтролируемой ядерной реакции. Выгрузить из недействующих реакторов ядерное топливо, переместить к границам угрожающих безопасности Украины государств и подготовить его к использованию в режиме "грязной" ядерной бомбы.

После издания Указа и принятия мер следует направить правительствам стран Европы, Азии, Америки и международным организациям документ, поименованный как "Киевский меморандум" в котором объявляется, что с целью самозащиты от военного захвата страны Украина предпринимает исключительные меры по нанесению агрессорам непоправимого ущерба путем радиоактивного заражения территорий противника и меры максимального снижения возможного ущерба для собственного населения.

Таким вот способом. Дешево не возьмете, гады!

А кто наложил из под хвоста на гарантии безопасности Украины- сами виноваты!
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19.02.2022 19:10 Ответить
Это идеальное действие с точки зрения Кремля. Просто их мечта. Они выдумывают провокации с "химическим опужием на Донбассе" - а тут был бы ***************...

Подобные действия будут названы ядерным терроризмом. Названы не только Рашкой. С соответствующими последствиями.
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19.02.2022 19:22 Ответить
Не терроризм ,а самооборона.
Хоча в попередньому коменті лякає фраза роздати населенню засоби захисту.. - їх просто нема ( хіба совдеповські протигази та озк), так як і масок не було в час пік пандемії..
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19.02.2022 19:29 Ответить
Радиопротекторы наверняка есть. После Чернобыля не может не быть в госрезервах. А это уже полдела в защите. Потом, взрослым можно будет в пунктах дезактивации выдавать Каберне.
В Украине, как нигде в мире, изучены последствия радиоактивного заражения и разработаны методики нивелирования последствий. Это преимущество в конфликте со смертельным врагом. На войне все средства хороши.
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19.02.2022 19:46 Ответить
Тогда нам союзники не ПТУР привезут, а пошлют нас куда подальше.
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19.02.2022 19:24 Ответить
Не пошлють, всеруться. Або бігом десантом всі аес візьмуть
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19.02.2022 19:31 Ответить
Это более вероятный вариант: получим вместо союзников "второй фронт".
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19.02.2022 19:41 Ответить
Кулеба очень неплох. дал проверку на вшивость

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19.02.2022 19:21 Ответить
Ну ты глянь. во понаехали из-за поребрика на Цензор! И что только не гонят - и "на руку России", и "отвернется Запад" и даже "второй фронт Украина получит".
Нет, не зря говорят, что на фабрике троллей только полные дебилы задерживаются надолго. Украине-то только и нужен сейчас этот второй фронт с Западом. Пусть наступают поскорее. Они еще не успеют до Киева доехать по дорогам, усыпанным цветами, как в Киеве объявят о формальной капитуляции перед объединенными силами Европы и США. Ну а далее как по накатанной- прием в НАТО потом в ЕС.
И ваш Великий Пу больше не у дел.
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19.02.2022 20:10 Ответить
 
 