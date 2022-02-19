Трасс ответила Зеленскому по поводу превентивных санкций: Решительно настроены ввести строгую цену для России в случае вторжения
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заверила, что в случае вторжения Россия получит пакет жестких экономических санкций.
Об этом она заявила во время выступления на Мюнхенской конференции безопасности, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Трасс отвечала на вопрос относительно заявления президента Украины Владимира Зеленского, который сказал, что санкции нужны до вторжения, а не "после бомбардировки".
"Я слышала, что президент Зеленский говорил о санкциях. Мы решительно настроены ввести строгую цену для России в случае вторжения, включая жесткие санкции. Мы остановим для олигархов возможность международного движения их средств, мы остановим их путешествия, мы усложним доступ российских компаний к финансовым рынкам ", - сказала Трасс.
"Мы уже подготовили санкционный пакет, мы уже оказываем оборонную поддержку Украине", – добавила министр.
Напомним, во время встречи с вице-президентом США Камалой Гаррис на полях Мюнхенской конференции 19 февраля Владимир Зеленский заявил, что превентивные санкции против РФ могут помочь мирному урегулированию в вопросе деэскалации.
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МуркаЗеля, опять недовольна?
похвально...
а куда має дойти путін, що б санкції рішуче ввелися???
чи скільки тисяч має загинути???
***** - то ***** !
ограниченный доступ российских компаний к финансовым рынкам они переживут, у них в кубышке 650млрд $, на эти деньги кремляди купят много шредеров.
Если сами активно торгуем с оккупантом, то какие вопросы к Европе и США?
1 ч ·
Хорошие новости приходят из Московии.ВЗБУНТОВАЛИСЬ дети кремлевских УПЫРЕЙ.Как известно и дочери Путина и дети Пескова,Патрушева,Шойгу и остальных выродков живут на ЗАПАДЕ.Так вот новые Западные санкции в случае нападения на Украину включили в себя блокировку всех счетов Кремлевцев и их ДЕТОК и немедленную ВЫСЫЛКУ на Россию.А деткам ПОЧЕМУ ТО не хочется возвращаться,да ещё и без денег.По данным Госдепа детки устраивают настоящие скандалы своим ПРЕСТАРЕЛЫМ,ВЫШЕДШИМ ИЗ УМА родителям.Они их умоляют,что бы они напали на кого нибудь другого(хоть на Никарагуа к примеру)ну лишь бы не на Украину))))...И это не шутки друзья,там реальная ПАНИКА)))..
"Конгрессмен республиканец Грин: Белый Дом снял с повестки дня величайшие сдерживающие санкции против России"
В эфире "Вечернего редактора" на Fox Business Network конгрессмен Марк Грин (R-TN) отреагировал на заявление Белого дома ранее в тот же день о том, что исключение России из международной банковской системы Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT), вероятно, не будет частью первоначального пакета санкций, которые будут введены, если Россия решит вторгнуться в Украину, заявив, что просто "смехотворно" отказываться исключать Россию из SWIFT, тем более что это "вероятно, самый большой сдерживающий фактор из всех".
Грин сказал: "Они даже сказали, что транзакции SWIFT не обсуждаются, что, на мой взгляд, просто смешно. Мы никогда не должны были говорить, что не рассматриваем такую возможность. Это, наверное, самый большой сдерживающий фактор из всех".
блд....8 лет усложняют уже!
Дехто на Заході впевнений, що якщо члени кооперативу "Озеро" не зможуть літати до гейклубів Канн і Маямі і не зможуть на вечерю їсти в Москві устриці, зловлені у Франції вранці - то це сильно вдарить по Кремлю...
Дуже добре, що Зеленський різко і відверто переконує їх, що це не так, і дуже добре, що принаймні вони погодились на постачання зброї. Але погодилися не всі, а тільки дехто з них... Германія, наприклад, так і не зважилася.
_В переводе на понятный, прямой человеческий язык это означает: мы не собираемся вводить настоящие санкции, пока путлеровцы не начнут бомбить Киев...
подчеркиваю - не теорию, а опыт,
уже поумирали..... давно это было.
опять с нуля начинать. благо хоть материал уже есть
пришел и взял.....
только польша и прибалтика ещё хоть чем то помогают, потому, как сами в такой жопе побывали.....
превентивних санкцій..." - ну, нащо ви
брешете? Вона проігнорувала саме
формулювання "превентивні санкції". Вона
звично пообіцяла покарання тільки "після
того, як..." Preventive sanctions (українською -
попереджувальні заходи) - означає заходи
до початку дії, яку намагаються зупінити, а не
після такої.