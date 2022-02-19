Трасс ответила Зеленскому по поводу превентивных санкций: Решительно настроены ввести строгую цену для России в случае вторжения

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заверила, что в случае вторжения Россия получит пакет жестких экономических санкций.

Об этом она заявила во время выступления на Мюнхенской конференции безопасности, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Трасс отвечала на вопрос относительно заявления президента Украины Владимира Зеленского, который сказал, что санкции нужны до вторжения, а не "после бомбардировки".

"Я слышала, что президент Зеленский говорил о санкциях. Мы решительно настроены ввести строгую цену для России в случае вторжения, включая жесткие санкции. Мы остановим для олигархов возможность международного движения их средств, мы остановим их путешествия, мы усложним доступ российских компаний к финансовым рынкам ", - сказала Трасс.

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"Мы уже подготовили санкционный пакет, мы уже оказываем оборонную поддержку Украине", – добавила министр.

Напомним, во время встречи с вице-президентом США Камалой Гаррис на полях Мюнхенской конференции 19 февраля Владимир Зеленский заявил, что превентивные санкции против РФ могут помочь мирному урегулированию в вопросе деэскалации.