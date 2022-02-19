РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7000 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныЭкономикаЗа рубежом
5 879 51
ГТС (994) Польша (7455) Северный поток (1428) Моравецкий Матеуш (285)

Украинская ГТС могла бы легко заменить оба "Северных потока", - премьер-министр Польши Моравецкий

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика За рубежом

Украинская ГТС могла бы легко заменить оба

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий настаивает, что российский газопровод "Северный поток-2" должен быть включен в санкционный пакет на случай вторжения РФ в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом он сказал во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности и заявил, что украинская ГТС может легко заменить оба "Северных потока".

"Конечно, президент Путин использует газ как оружие, поэтому мы упорно выступаем за то, чтобы "Северный поток-2" не запускался как новая газовая система, но также чтобы отключить "Северный поток-1", - сказал Моравецкий."

По его словам, Украина и ее газовая система способны пропускать 130 млрд кубов газа, тогда как оба "Северных потока" вместе - 100 млрд кубов.

"Поэтому их можно легко заменить. И Путин не сможет так легко атаковать Украину, если он хотя бы частично будет зависим от выполнения его контрактов и поставок газа через Украину. Такова была ситуация до строительства "Северного потока-1". И поэтому хотя бы " Северный поток-2" должен быть частью санкционного пакета", - сказал польский премьер.

Читайте также: Зеленский обсудил с Моравецким поставку газа в Украину через польские LNG-терминалы
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+12
Да,немцы -продажные, а меркель-просто шлюха, до последнего продавлива сп2.
показать весь комментарий
19.02.2022 20:30
+5
А ТИМ ЧАСОМ...

З підтримкою України виступив Міністр закордонних справ Китаю. Виступив різко, з натяком проти російської пропаганди.

НА МЮНХЕНСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ КИТАЯ ПОДДЕРЖАЛ УКРАИНУ

***************** МЮНХЕНСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ КИТАЯ ПОДДЕРЖАЛ УКРАИНУ





ТОП

19:49, 19.02.2022

19 февраля во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности Министр иностранных дел Китая Ван И выразил поддержку Украине.





Он заявил о необходимости защиты ее независимости и территориальной целостности. Также Ван И подчеркнул, что Украина должна быть мостом, соединяющим Запад и Восток, а не линией борьбы между великими государствами.

Дословно, цитата:



Суверенитет, независимость и территориальная целостность каждой страны должны быть защищены, потому что это основная норма международных отношений. Украина не исключение. В документе, которое китайское правительство выпустило на прошлой неделе, повторяется, что мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность всех стран. Если кто-то хочет поставить под сомнение такую позицию Китая, это будет означать раздувание ситуации и искажение позиции Китая, - подчеркнул глава МИД Китая.
показать весь комментарий
19.02.2022 20:42
+3
Вот кто друг Украине
показать весь комментарий
19.02.2022 20:38
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Угу. И шо???
показать весь комментарий
19.02.2022 20:23 Ответить
Я теж не люблю німців. Продажні вони.
показать весь комментарий
19.02.2022 20:24 Ответить
Не надо ля-ля, они нам помогали поликлинику отремонтировать.(Харьковская обл.)
Правда харкивские падлюки наживались.
показать весь комментарий
19.02.2022 20:53 Ответить
Це копійки.
показать весь комментарий
19.02.2022 20:55 Ответить
Ну все равно приятно.
А от всех этих политиков тошнит.
И от Пети, и от Юли ну и от Зели.
Хотя при Зеле построили дорог за 3 года больше чем при Пете за 4 в разы.
показать весь комментарий
19.02.2022 21:05 Ответить
Так "хотя" или "тошнит"?
показать весь комментарий
19.02.2022 21:09 Ответить
Это значит ЧТО "ПН ПОТОКИ" МОЖНО ЗАКРЫТЬ при желании !
показать весь комментарий
19.02.2022 20:25 Ответить
Да,немцы -продажные, а меркель-просто шлюха, до последнего продавлива сп2.
показать весь комментарий
19.02.2022 20:30 Ответить
А других в Гитлерюгенд, простите их комсомол и не брали.
показать весь комментарий
19.02.2022 20:42 Ответить
Вот кто друг Украине
показать весь комментарий
19.02.2022 20:38 Ответить
Німці проти !
показать весь комментарий
19.02.2022 20:40 Ответить
В случае войны ГТС может быть (и наверняка будет) повреждена. Тогда санкции с СП-2 снимут на раз.
показать весь комментарий
19.02.2022 20:40 Ответить
А ТИМ ЧАСОМ...

З підтримкою України виступив Міністр закордонних справ Китаю. Виступив різко, з натяком проти російської пропаганди.

НА МЮНХЕНСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ КИТАЯ ПОДДЕРЖАЛ УКРАИНУ

***************** МЮНХЕНСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ КИТАЯ ПОДДЕРЖАЛ УКРАИНУ





ТОП

19:49, 19.02.2022

19 февраля во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности Министр иностранных дел Китая Ван И выразил поддержку Украине.





Он заявил о необходимости защиты ее независимости и территориальной целостности. Также Ван И подчеркнул, что Украина должна быть мостом, соединяющим Запад и Восток, а не линией борьбы между великими государствами.

Дословно, цитата:



Суверенитет, независимость и территориальная целостность каждой страны должны быть защищены, потому что это основная норма международных отношений. Украина не исключение. В документе, которое китайское правительство выпустило на прошлой неделе, повторяется, что мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность всех стран. Если кто-то хочет поставить под сомнение такую позицию Китая, это будет означать раздувание ситуации и искажение позиции Китая, - подчеркнул глава МИД Китая.
показать весь комментарий
19.02.2022 20:42 Ответить
Но в ООН китай всегда голосует за РФ
показать весь комментарий
19.02.2022 20:51 Ответить
Вы даёте фальшивую информацию.
Китай не признал ни одной из оккупированных Россией территорий. И не только это.
показать весь комментарий
19.02.2022 20:54 Ответить
Де це він писав про визнання Китаєм окупації?
показать весь комментарий
19.02.2022 21:20 Ответить
Я всегда даю правдивую информацию.

Индия и Китай встали на сторону России на заседании Совбеза ООН по Украине.

Несмотря на отрицательное отношение Москвы американское предложение было принято: за него проголосовали 10 членов Совбеза. Против голосовали Россия и Китай. Индия, Габон и Кения воздержались.

Индия и Китай встали на сторону России на заседании Совбеза ООН по Украине - ЭкспертРУ - Международные отношения. Кризис на Украине. Заседании Совбеза ООН по Украине. ООН. Новости ООН. Отношения России и Китая. Китай новости. Отношения России и Индии. Индия новости. Россия. Новости России. Россия новости. (1 февраля 2022) (expert.ru)
показать весь комментарий
19.02.2022 23:10 Ответить
Вы даёте путинско-фашистский источник. К ним нет доверия в цивилизованном мире.
показать весь комментарий
19.02.2022 23:18 Ответить
Я даю факты, которые вы не можете опровергнуть

https://gordonua.com/news/worldnews/kitay-ne-podderzhal-provedenie-zasedanie-sovbeza-oon-po-ugroze-vtorzheniya-rf-v-ukrainu-1593233.html
показать весь комментарий
20.02.2022 00:54 Ответить
Повторяю ещё раз. Россия не признаёт суверенитет Украины. Китай ответил на это заявлением Министра иностранных дел, вот точная цитата из его выступления на Мюнхенской конференции по безопасности:

Суверенитет, независимость и территориальная целостность каждой страны должны быть защищены, потому что это основная норма международных отношений. Украина не исключение. В документе, которое китайское правительство выпустило на прошлой неделе, повторяется, что мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность всех стран. Если кто-то хочет поставить под сомнение такую позицию Китая, это будет означать раздувание ситуации и искажение позиции Китая, - подчеркнул глава МИД Китая.
показать весь комментарий
20.02.2022 02:12 Ответить
это единственное такого рода китайское заявление, все остальные против Украины. всегда
показать весь комментарий
20.02.2022 10:24 Ответить
Китай не признал "суверенитет" ни одной из оккупированных Россией территорий - ни одной, никогда. И не признает.
показать весь комментарий
20.02.2022 17:26 Ответить
А что они собираются качать по украинской гтс если против России введут санкции на продажу энергоресурсов?
И просто интересно после вторжения РФ транзит продолжится?
показать весь комментарий
19.02.2022 20:49 Ответить
Напоминание тупым немцам от наших друзей поляков что еще не вечер
показать весь комментарий
19.02.2022 20:51 Ответить
В банде ЛНР заявили, что "обнаружили взрывное устройство под мостом на шоссе, по которому следуют автобусы с беженцами", передает ТАСС.
показать весь комментарий
19.02.2022 20:53 Ответить
А шо это к вечеру в болотах вой затих шо операция Матреха или только применение реанимировали пузыри пускающих
показать весь комментарий
19.02.2022 20:55 Ответить
Польша в 1920 году спасла Европу от нашествия красной чумы. Может повторить.
показать весь комментарий
19.02.2022 21:04 Ответить
Это же элементарно. Путин сам перекроет оба северные потоки и пустит газ поперёк Украины, если Украина откажется от оплаты за его прокачку в Европу.
показать весь комментарий
19.02.2022 21:05 Ответить
Україна має платити за прокачку газу в європу своєю територією?
Від чого така фантазія накрила чи це по Фрейду?)
показать весь комментарий
19.02.2022 21:24 Ответить
Потому, что для газпрома, платить, это хуже чем не платить. Поэтому Украина по любому скоро не будет платить за его прокачку, в виду отсутствия газа в той трубе. Ну а Вы сами как думаете, почему он по вашему должен платить Украине а не себе?
показать весь комментарий
19.02.2022 21:37 Ответить
Не розумію вашої логіки. Україна ніколи не платила за прокачку московського газу, а лише брала оплату, раніше натурою: газ в обмін на прокачку, а зараз майже за безцінь прокачує за плату
показать весь комментарий
19.02.2022 22:20 Ответить
Ничто не вечно под луной. Раньше, то была одна казна, доходы от продажи газа были общие. А последние 30 лет, Украина независимая, самостоятельная, свободная страна. Страна, не друг, ни брат, ни союзник. Что же тут не логичного? Ну не хочет газпром Украине деньги вечно платить, за ту советскую трубу. Платить вообще не так приятно, как получать от кого то. Так мир устроен. И продавать надо всегда на взаимовыгодных условиях. А какая выгода россии от Украины? Если Украине действительно нужен газ в той трубе, то надо создать выгодные условия. Если не бесплатно, то обменять на что нибудь. Есть же и у Украины свои рычаги влияния. Например транзит Днепровской воды через Крым. Вы торгуйтесь, а не капризничайте безо всякой причины.
показать весь комментарий
19.02.2022 22:45 Ответить
Розмріялись московити). Не буде халяви, як і Криму не буде.
показать весь комментарий
20.02.2022 00:40 Ответить
Вот ты сам себе и ответил. Видишь, можешь думать, когда захочешь. Халява кончилась после развала СССРа.
показать весь комментарий
20.02.2022 05:34 Ответить
Ты же вкурсе чмошник, что рашка скиздила все имущество, которое пропорционально принадлежало всем республикам? И деньги всех вкладчиков Сбербанка ССР точно также скиздила? Там сотни миллиардов долларов по курсу!

Халява говоришь закончилась, гавно набутылочное лишнехромосомное?
показать весь комментарий
20.02.2022 23:42 Ответить
твой вонючий козлостан высосал из Украины нефти и газа в 1960-70-х столько, что Украине хватило бы на 200 лет!

это было ДО открытия месторождений в Сибири (которые разрабатывали также украинцы)!

начни теперь придуриваться что ты об этом не знал
показать весь комментарий
20.02.2022 23:44 Ответить
Эй товарищ! А не сильно ли Вы борзанули со своими претензиями? Давай те на пальцах считать, кто из кого соки высасывал. Украина вошла в союз первобытной крестьянской страной, в хатах с глиняными полами и соломенными крышами, а выходила из него прибарахлившись и развитой индустрией и наукой и новыми территориями. Я в курсе про Украинский газ из 60-70х. Так и куда он делся? Он в промышленность Украины вернулся, в виде рельсов и самолётов, удобрений, тракторов и продуктов нефтехимии. А в рашке и деревни и города только при Пуtинe газофицировались, и жила рашка в нищете, но с кровавыми мозолями на руках работяг. А про вклады и имущество, так это у вас товарищь, вообще наглость. Вы из союза тикалы, от того, что он был вами же и обанкрочен. С громадными долгами он был, которые Вы на несчастную рашку повесили, и не одна падла ни одного доллара не дала на его погашение. И, что Вы там, за какое то имущество плетёте и бумажки деньги уже дохлого СССРа? Видно Вам товарищь сифилис, мозги проел, раз Вы кроме стекляного протеза, ни о чём больше думать не можете. Может и в Вашей импотенции, тоже рашка виновата?
показать весь комментарий
24.02.2022 21:38 Ответить
ввиду
показать весь комментарий
20.02.2022 13:32 Ответить
Одна молодая девушка сказала "Ни одного поцелуя без любви. Я выйду замуж за самого самого, который будет меня любить всю жизнь. "
И жизнь прошла, старая дева смотрит на женатые пары, и ждёт старичка вдовца. А может? Последний шанс.
Спасибо Юлии Владимировне, что не позволила воздать ни один консорциум. Наша труба осталась нашей.
показать весь комментарий
19.02.2022 21:08 Ответить
- не кажіть ...
показать весь комментарий
19.02.2022 21:15 Ответить
Глубокая аллюзия и очень верная мысль. ЯЧто не отменяет того факта, что потрут тебя отсюда, дружище. Местные колхозники умных не шибко любят
показать весь комментарий
19.02.2022 21:16 Ответить
Колхозники эт чё. Я раз в три месяца с Юрием Евгеньевичем ругаюсь (на неделю)
показать весь комментарий
19.02.2022 21:30 Ответить
А консорциум с кем? с лукашенко? Хотя в то время это было бы грамотно...5 лет минимум кацапы бы не могли рыпаться...
показать весь комментарий
19.02.2022 22:53 Ответить
путин строил северный поток 2, потому что он знал, что в случае нападения на Украину, украинский газопровод будет разбомблен, и россия не сможет зарабатывать на поставках газа в европу.

теперь северный поток 2 достроен. путин считает, что можно уже нападать.
показать весь комментарий
19.02.2022 21:30 Ответить
Українська ГТС на відміну від тих сраних потоків має істотну перевагу завдяки наявності у своєму складі величезних за обсягом(майже 32 млрд м3) газосховищ природного походження. А також наявність компрессорних станцій на протязі всіх гілок газопроводу(яких у "потоках" - тільки на вході і на виході), що дає споживачам більше впевненності у надійності і безперебійності газопостачання. Але для фріців то не аргумент, бо ім вигідніше мати прямий доступ(завдяки політичному гешефту з ******) до "труби"(а ***** відповідно - прямий механізм контролю і тиску на хєрманію). Оці "потоки" - це як (вибачте за порівняння) злягання двох підарасів, один з яких більш активний, а інший довірливо підставляє цьому більш активному свою дупу. Та то вже його(себто іх хєрманська)справа - може йому таке до вподоби
показать весь комментарий
19.02.2022 22:22 Ответить
Де СП2, українська ГТС, і де Маковецький? Займися ти Балтик Пайп. Тільки Данія мозок трахнула на рік, скоро Газпром дозвіл давати буде.
показать весь комментарий
20.02.2022 00:37 Ответить
Ха! коли не було ніяких потоків. а була одна українська труба. українська влада сосала лапу в міжнародній політиці. А треба було тоді вплоть до шантажу не пускати газ в європу без гарантій ( не таких як будапештські) все просрали...вибачте. тепер коли кацапія побудувала за багато років інші шляхи українські довбойоби волають про зраду.
показать весь комментарий
20.02.2022 04:17 Ответить
 
 