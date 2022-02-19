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Твердое и решительное выступление Зеленского не всем на Западе понравится, но с ними нужно говорить именно так, - Гриценко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Твердое и решительное выступление Зеленского не всем на Западе понравится, но с ними нужно говорить именно так, - Гриценко

Выступление президента Украины Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности может положительно повлиять на позиции западных партнеров Украины.

Об этом пишет в фейсбуке бывший министр обороны Анатолий Гриценко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Выступление Зеленского в Мюнхене. Жесткое, решительное, порой агрессивное. По-моему, абсолютно верное по сути и абсолютно оправданное по тону в данной ситуации. И убедительное, для всех неангажированных дружбой с Путиным и способных быть ответственными. Достаточно уже дипломатических танцев с "партнерами", для которых Путин-агрессор до сих пор друг и союзник, несмотря на всю его враждебность и опасность для мира. Достаточно ритуальных обещаний об "открытых дверях" НАТО с дулом в кармане. Достаточно пропутинской мантры о "внутреннем конфликте" и "безальтернативности Минских договоренностей". Достаточно эгоизма и близорукости. Время ответственной политики, доверия и поддержки, время эффективных решений и совместных действий. Выступление Зеленского не всем на Западе понравится, это точно. Ибо не все доросли в своей ответственности к лидерству, несмотря на высокие должности. Но – говорить с ними надо и нужно говорить именно так. Пусть думают и взвешивают. Быстрых изменений в позициях ожидать не стоит, но – капля камень точит", – написал он.

Читайте также: Речь Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности. ВИДЕО
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Топ комментарии
+50
хоспидя!.. поеденный молью и притрушенный нафталином, политический труп Гриценко очнулся и испортил воздух..
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19.02.2022 20:26
+37
В международных отношениях больше всего цениться - ПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ! зелемойский - не политик и не дипломат - поэтому его заявления довольно безумны для Западных политиков
грицацуеву вообще не стоило вылазить из склепа
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19.02.2022 20:37
+26
Твердий це: пачєму ми єщє нє в ната?
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19.02.2022 20:26
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Страница 3 из 3
Опохмелився ...
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19.02.2022 21:10 Ответить
Анатолий Степанович, исключительно благодаря Вам и Вашей политической близорукости и амбициям, некто основатель партии регионов и хаявший "агрессивный блок" НАТО бывший зам мертвечука по сдпу (ноль), коньюктурно одевший вышиванку, выполз во второй тур вместо Йулии Тимошенко вместе с клованом. Как Вам нравится благодарные комментарии в их ареале обитания? Кажется Вы здесь раньше вели блоги. Теперь нет. Гидко? Отож бо
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19.02.2022 21:14 Ответить
твою вону перетрахав чи не кожен член з сдпуноль з неодноразовою ширкою.
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19.02.2022 21:32 Ответить
Я з панами бувшими комуняками, які на цей момент сліпо підтримують синьоносу політичну хвойду, яка ходить на вибори щораз з іншою партією, цапів не пас, щоб вони мені тикали
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19.02.2022 21:42 Ответить
от цікава інтерпретація воєнного загострення , як торг корумпованих так званих еліт України і росії (можна дивитись з 27:00) https://www.youtube.com/watch?v=1a9q7fLWkyQ&ab_channel=UKRLIFE.TV
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19.02.2022 21:15 Ответить
а Гриценко чмо, якщо коротко.
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19.02.2022 21:17 Ответить
Він не твердий та рішучій, а істеричний та зухвалий, той виступ був…
Взагалі, від істерічки, іншого очікувати іне доводилось…
Краще би не їздив, як рекомендував Байден…
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19.02.2022 21:16 Ответить
Кацап, умри в муках..."зухвалий", просто щезни.
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19.02.2022 21:21 Ответить
Лучше бы он так жестко и решительно с путиным разговаривал
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20.02.2022 09:01 Ответить
Україна погодилася позбавитися ядерної зброї тому що це було вигідно, розпродали танки, літаки тому що це було вигідно, щоб не витрачати гроші на армію.
Гриценко особисто долучився до розпродажу армії. А тепер хто всралася - невістка. Поклали, кладуть гроші в кишені і просять в заходу захистити нас, і ще так в нахабному тоні. Кому б це сподобалось.
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19.02.2022 21:19 Ответить
Идите нах троляки кремля. Это ***** хотело чтоб Зеля забился в угол и ждал нападения. Правильно и сделал что поехал. Нужно было ещё там нах немцев послать за их комментарий про будапештский меморандум
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19.02.2022 21:20 Ответить
Мабуть то Німеччина продавала тисячами українські танки, бронетранспортери і літаки по всьому світу з 90-х років, а якби "шахтарі Донбасу" "відкопали" парочку ядерних боєголовок у шахтах ти б зараз тут не сидів і не писав хєрню
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19.02.2022 21:28 Ответить
Ого який вой порохоботи підняли - а що Гриценко не так по суті сказав?
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19.02.2022 21:22 Ответить
Путин "шьёт" в России Гриценко судимось на 6 лет, а Порошенко жмёт Путину руку и обнимает. Ну не позор?!
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20.02.2022 09:15 Ответить
Казав , що не треба було випускати зе нікуди в такий час ! А це вилізло ще одне чудо , при якому з ЗСУ найбільше вкрали .
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19.02.2022 21:23 Ответить
Бть. Вылезло...
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19.02.2022 21:24 Ответить
Були б ви такі рішучі і агресивні в тих питаннях, які перед вами десятиліттями ставлять країни заходу), то може би в даному випадку агресивність і не знадобилася би
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19.02.2022 21:29 Ответить
как по мне Зеленский сказал все правильно но такое заявление должно было прозвучать еще в 14 от того же Турчинова как исполняющего обязанности президента ( ну да ладно с Турчиновым он стал ИО по воле случая ) но чего зацелованный в зад всеми порозоботами Порошенко не напомнил западу о меморандуме ?
Да сейчас порохоботы меня конечно "забанят" но да флаг им в руки и барабан на шею
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19.02.2022 21:31 Ответить
Пане, тільки що Бербок пояснила що таке меморандум. А до того декілька разів пояснювали американці. Перш ніж щось підписувати нашим варто би зрозуміти зміст того що підписуєш
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19.02.2022 21:35 Ответить
твой Бербок будет нести все что угодно что бы сохранить лицо запада - это что получается ЯО настоящее а меморандум так кусок туалетной бумаги кинутой нам западом россией ?
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19.02.2022 21:38 Ответить
Пане, погугліть що таке меморандум і що таке договір
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19.02.2022 21:40 Ответить
ну так чего тогда 20 лет трясли друг перед другом этим меморандумом - как сейчас помню разговоры что на нас ни кто не нападет у нас есть гарантии безопасности - или не было такого? вот тот же , и не зачем сейчас малодушничать
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19.02.2022 21:43 Ответить
Пане, чого трясли запитайте тих хто тряс і продавав танки і інше військове майно за кордон. Хто відмовився від яо в обмін на меморандум а не в обмін на міжнародний договір, хто довів країну до нестабільності і навіть проявів сепаратизму що використали братья
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19.02.2022 21:48 Ответить
Пане, чого трясли запитайте тих хто тряс і продавав танки і інше військове майно за кордон. Хто відмовився від яо в обмін на меморандум а не в обмін на міжнародний договір, хто довів країну до нестабільності і навіть проявів сепаратизму що використали братья
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19.02.2022 21:48 Ответить
ти, видать, не цікавився тим, як вчора шухричу пику натовкли. Бо, якби цікавився, то би втямив, що з 2014-го по 2019-тий Україна СІМНАДЦЯТЬ РАЗ скликала засідання Будапештського формату, і жодние засідання не відбулося через відмову одного з підписантів того меморандусу.
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19.02.2022 21:36 Ответить
Якщо це мені, то прочитайте ще раз мій попередній коментар і знайдіть що з цього приводу сказала Бербок і ще раніше пояснювали США
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19.02.2022 21:39 Ответить
не тобі
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19.02.2022 22:40 Ответить
было бы желание напомнить - зеленский смог и без присутствия кацапов
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19.02.2022 21:40 Ответить
а так і не нагадав
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19.02.2022 22:43 Ответить
Погоджуюсь з паном Гриценко. Дуже потужний виступ Президента. І це слід визнати і підтримати. Рівень коментарів вражає. І це читачі Української правди?
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19.02.2022 21:33 Ответить
Рівень ботоферм Зеленського чи Ольгіно вражає, вони навіть не знають де пишуть коментарі!
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19.02.2022 21:34 Ответить
поміняй методичку, ботяра подлякова. В тебе - для форуму УП. А тут - Цензор
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19.02.2022 21:37 Ответить
Ви ся заблудили, Наталі...
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19.02.2022 22:11 Ответить
Я вже думав що воно тихенько померло на прикінці 19-року і забули за нього..
Упс..
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19.02.2022 21:34 Ответить
Посмотрел выступление Зеленского в Мюнхене. В тяжёлые времена вселенная послала Украине достойного президента с которым мы победим
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19.02.2022 21:37 Ответить
пабєдітє много раз кіло кокаїна !!!
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19.02.2022 22:12 Ответить
Якби ще всєлєнная розуму тому достойному послала...
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19.02.2022 22:14 Ответить
А ми його пошлемо наху....
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19.02.2022 22:27 Ответить
Вот лизнул так лизнул! Гриценко самому не противно?!
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19.02.2022 21:38 Ответить
О, Грыць живой!
А "твёрдость и решительность" проявлять надо было раньше и в другом месте. Сейчас все уже в курсе, что такое Вова и чего стоят его слова. Ну а Украина, в нынешних обстоятельствах заново создающая ядерное оружие - это из области фантастики.
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19.02.2022 21:39 Ответить
По Наталії Тейлор зрозуміло звідки прибігають підлизувачі дупи Зеленського, позитивні коментатори строчать про несамовиті успіхи Зеленського аж пітніють, що плутають ресурси. І самі ж питають куди поділися боти Ольгіно, які в 19-му топили за Зеленського.
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19.02.2022 21:44 Ответить
Згоден
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19.02.2022 21:50 Ответить
Дякую, дуже дякую.
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19.02.2022 22:09 Ответить
Жму руку, обнимаю!
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20.02.2022 06:47 Ответить
При всій моїй неприязні до Зеленського той, хто писав йому промову, вчинив дуже правильно. Вісім років, як Росія веде руйнівну війну з Україною, а "стурбовані" союзники збираються запровадити санкції лише після "вторгнення" ! Коли Київ ***********? Який цинізм! Підкуплені Кремлем за свої ж нафто-газодолари!
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19.02.2022 22:00 Ответить
Не думав що воно може озвучити таке потужне послання… Просто не врізаю хто це міг написати… Але моцно, погодьтесь…
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19.02.2022 22:02 Ответить
я уже писал, чтобы огласили фамилию спичрайтера. Ему респект!!
зеленскому респект что прочитал))
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19.02.2022 22:48 Ответить
дабл Жучка, респект, що вміє читати- це до вчительки криво-рагульської школи та мамми Римми.
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20.02.2022 10:21 Ответить
вони там з Єлдаком трохи попутали, буба звертався до ООН а ж сам поперхнувся. Накладка. В ООН він виступав для Габону і Берега Слонової Кості, а тут зовсім інший елемент. Ну а ядерна зброя і Зеленський - це дійсно круто, так сказав аж в Мосійчук щось заклинило від екстазу.
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20.02.2022 00:17 Ответить
Правильно говорит дед. Им нравится пожестче.🤪
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19.02.2022 22:04 Ответить
Вибачте, я не прихильниця Зеленського, але деякі речі він сказав правильно:
- зараз шлях до НАТО для нас вимірюється не стільки часом, скільки ще в людських втратах - а вони вже почалися, тому вимагати забезпечення безпеки на цьому шляху є правильним, ми не можемо безкінечно жити з ордою, яка стоїть на кордоні і погрожує;
- завуальоване присоромлення Німеччини, Італії, Франції на міжнародному майданчику за те що мають, навіть не нейтральну позицію, а позицію плазуна перед Ху, так нехай подивляться інші держави що таке Стара Європа (бо вже повилазили німці з заявами, що Будапештська угода не має юридичних зобов'язань);
- і не треба казати, що Європа нічого не винна нам - винна, оскільки зараз війна не лише за України, а за Європу, за світогляд який вони декларують, а також є ймовірність, що Ху на Україні не зупиниться, не даремно була вимога відкотити НАТО до 1997 року.
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19.02.2022 22:15 Ответить
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19.02.2022 22:15 Ответить
Що гріценко , що зілєнскій два чоботи пара....настроїлі ...тепер будуть пєрєстраївать....мільярд дерев посадили ...бідність побороли.... Путіна посадили в клітку....пора єті єго мать братись за атомноє вооружєніє... шасливої дороги,дебіли !!!
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19.02.2022 22:19 Ответить
Істіна. Акі Боженька молвіл. 👆
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19.02.2022 22:41 Ответить
Виступ Зеленського не всім на Заході сподобається, це точно. Бо не всі доросли у своїй відповідальності до лідерства. ©
А хто доріс? "Найвеличніший лідер **********"? Чи Толік, який добре знає, що треба стояти за спиною Зе, щоби він, не дай боже, ***** Україну не здав?

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19.02.2022 22:34 Ответить
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19.02.2022 23:15 Ответить
Ты лучше вспомни как в бытность министром обороны при Ющенко загнал по дешевке ЗРК Бук, которых так сейчас нахватает украинским войскам.
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19.02.2022 23:16 Ответить
цікавий був час... Якщо щось добре- це ТЮлька-терафлютистка зробила, якщо зле, так усі інші.
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20.02.2022 10:30 Ответить
Тимошенко вообще волк в овечьей шкуре. Она 100% агент *****, но маскируется, в мелочах ему противоречит для правдоподобности, но всегда сдает по крупному, как тогда с газовым контрактом при Ющенко. А сейчас затихла, совсем русских не критикует, видимо ее готовят на роль гауляйтера захваченной Украины - будет типа спасать Украину продвигая "финляндизацию" как единственное решение.
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20.02.2022 13:20 Ответить
все вірно, тільки росіянців...
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20.02.2022 18:33 Ответить
на жаль, щоб не казав зеля, загалом то не має значення ,
бо нічого він не може зробити, бо немає можливостей..

максимум що може, то не здавати Україну пуйлу і не робити дерибан країні, але для цього багато геройських промов не треба
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19.02.2022 23:22 Ответить
Геополітика і політика--це не сцена 95 кварталу,де можна говорити все що завгодно. допомога зброєю це не заслуга зеленого чмо,а всупереч,бо потрібно народ України захищати. а грицацуй--просто маразматик з мисленням ком. взводу. Ніяк не влізе в той табун баранів від влади,але лізе без вазеліна .
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19.02.2022 23:28 Ответить
Как мне нравятся эти рассуждения про Будапештский меморандум--какой он плохой, почему он не работает, почему Запад нас плохо и мало защищает по этой бумажке,а почему"плохой"Порошенко в 14 году не махал этой бумажкой в ООН и не стучал туфлей по трибуне ?
А КТО же подписал такую дешевку и лишил нас статуса ядерной державы, не потребовав НИЧЕГО взамен?
Лучший Президент (по опросам) Л.Кучма!
Но виноват Порошенко!
Нарид невыликовний!
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19.02.2022 23:32 Ответить
Для зелених цей меморандум як банан для А... , Це Єлдакова відмазка, яку він поширив с еред с воїх симпатиків. Вся його нова ботоферма тільки і про це. Бабетта тільки і говорить про цей шлях, Шуфрич туди ж, і Толян теж почав предрікати Будапешт. Зараз Притула притулиться до "лучезарного" Смешко вже там. А що там було, знає тільки Макарович, то була його згода передати ракети Єльцину
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20.02.2022 00:25 Ответить
Всплыл
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19.02.2022 23:43 Ответить
тогда греби к берегу...
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20.02.2022 10:47 Ответить
Лучше бы он так жестко и решительно с путиным разговаривал
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20.02.2022 08:59 Ответить
А сколько после Гриценко Министров обороны в Украине сменилось, что на него всех "собак вешают"???!!!
Гриценко 2005 - 2007
Ехануров 2007 - 2009
Иващенко 2009 - 2010
Ежель 2010 - 2012
Саламатин 2012 - 2012
Лебедев 2012 - 2014
Замана 2014 - 2014
Тенюх 2014 - 2014
Коваль 2014 - 2014
Гелетей 2014 - 2014
Полторак 2014 - 2019
Загороднюк 2019 - 2020
Таран 2020 - 2021
Резников 2021
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20.02.2022 09:56 Ответить
РЕСПЕКТ А.С. Гриценко и тому, кто написал текст этой Мюнхенской речи, молодец!!!
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21.02.2022 00:22 Ответить
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