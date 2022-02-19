Твердое и решительное выступление Зеленского не всем на Западе понравится, но с ними нужно говорить именно так, - Гриценко
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Выступление президента Украины Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности может положительно повлиять на позиции западных партнеров Украины.
Об этом пишет в фейсбуке бывший министр обороны Анатолий Гриценко, сообщает Цензор.НЕТ.
"Выступление Зеленского в Мюнхене. Жесткое, решительное, порой агрессивное. По-моему, абсолютно верное по сути и абсолютно оправданное по тону в данной ситуации. И убедительное, для всех неангажированных дружбой с Путиным и способных быть ответственными. Достаточно уже дипломатических танцев с "партнерами", для которых Путин-агрессор до сих пор друг и союзник, несмотря на всю его враждебность и опасность для мира. Достаточно ритуальных обещаний об "открытых дверях" НАТО с дулом в кармане. Достаточно пропутинской мантры о "внутреннем конфликте" и "безальтернативности Минских договоренностей". Достаточно эгоизма и близорукости. Время ответственной политики, доверия и поддержки, время эффективных решений и совместных действий. Выступление Зеленского не всем на Западе понравится, это точно. Ибо не все доросли в своей ответственности к лидерству, несмотря на высокие должности. Но – говорить с ними надо и нужно говорить именно так. Пусть думают и взвешивают. Быстрых изменений в позициях ожидать не стоит, но – капля камень точит", – написал он.
Пожалуйста, подождите...
Взагалі, від істерічки, іншого очікувати іне доводилось…
Краще би не їздив, як рекомендував Байден…
Гриценко особисто долучився до розпродажу армії. А тепер хто всралася - невістка. Поклали, кладуть гроші в кишені і просять в заходу захистити нас, і ще так в нахабному тоні. Кому б це сподобалось.
Да сейчас порохоботы меня конечно "забанят" но да флаг им в руки и барабан на шею
Упс..
А "твёрдость и решительность" проявлять надо было раньше и в другом месте. Сейчас все уже в курсе, что такое Вова и чего стоят его слова. Ну а Украина, в нынешних обстоятельствах заново создающая ядерное оружие - это из области фантастики.
зеленскому респект что прочитал))
- зараз шлях до НАТО для нас вимірюється не стільки часом, скільки ще в людських втратах - а вони вже почалися, тому вимагати забезпечення безпеки на цьому шляху є правильним, ми не можемо безкінечно жити з ордою, яка стоїть на кордоні і погрожує;
- завуальоване присоромлення Німеччини, Італії, Франції на міжнародному майданчику за те що мають, навіть не нейтральну позицію, а позицію плазуна перед Ху, так нехай подивляться інші держави що таке Стара Європа (бо вже повилазили німці з заявами, що Будапештська угода не має юридичних зобов'язань);
- і не треба казати, що Європа нічого не винна нам - винна, оскільки зараз війна не лише за України, а за Європу, за світогляд який вони декларують, а також є ймовірність, що Ху на Україні не зупиниться, не даремно була вимога відкотити НАТО до 1997 року.
А хто доріс? "Найвеличніший лідер **********"? Чи Толік, який добре знає, що треба стояти за спиною Зе, щоби він, не дай боже, ***** Україну не здав?
бо нічого він не може зробити, бо немає можливостей..
максимум що може, то не здавати Україну пуйлу і не робити дерибан країні, але для цього багато геройських промов не треба
А КТО же подписал такую дешевку и лишил нас статуса ядерной державы, не потребовав НИЧЕГО взамен?
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