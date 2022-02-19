Мир не поверит в выдумки России, направленные на оправдание агрессии против Украины, - Бербок
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Угроза для Украины очень велика, но если РФ снова решится нарушить суверенитет Украины - немедленно окажется под масштабными санкциями.
Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок после встречи глав МИД стран G7 на полях Мюнхенской конференции безопасности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Каким бы ни невероятным это ни казалось, мы стоим перед очень реальной угрозой военного конфликта в сердце Европы", - заявила министр.
Она подчеркнула, что мир знает, кто несет за это ответственность, и никакие боты в Твиттере, операции под фальшивым флагом и кампании по дезинформации не повлияют на это.
По словам Бербок, мир несколько месяцев наблюдает за скоплением российских войск вдоль границ Украины, чего не было после завершения холодной войны. В то же время, заявления представителей оккупационных администраций за последние 24 часа полностью соответствуют сценариям для "оправдания" военного вторжения.
"Мы не знаем, принято ли уже решение об атаке (руководством РФ. - Ред.), но считаем, что угроза для Украины действительно очень велика, и это уже имеет реальные последствия", - отметила глава немецкой дипломатии.
По ее словам, участники встречи подчеркнули, что Россия ошибается, если считает, что может усилить свою безопасность путем давления на других. Если же РФ снова решится нарушить суверенитет Украины, немедленно окажется под масштабными санкциями - политическими, экономическими, финансовыми, стратегическими и персональными в отношении тех, кто несет ответственность за этот кризис.
Однако главная задача – путем переговоров не допустить такого развития событий, подчеркнула Бербок.
Во время встречи главы МИД стран G7 выразили солидарность с Украиной и призвали Россию "не допускать роковую ошибку, отвести войска и не наносить ущерб ни Украине, ни себе".
Приглашенного на встречу министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу заверили в поддержке. Бербок проинформировала, что с 2014 года вместе с международными финансовыми институтами они предоставили Киеву более 48 млрд долларов помощи и готовы содействовать тому, что Украина получала помощь без задержек для обеспечения экономической и финансовой стабильности.
Как сообщалось, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время встречи глав МИД стран G7 в Мюнхене подробно проинформировал коллег об эскалации напряжения со стороны РФ и ситуации с безопасностью вблизи государственной границы и на временно оккупированных территориях Украины.
Глава МИД Украины также в очередной раз опроверг сообщение российской пропаганды о якобы подготовке Украины к наступательным военным операциям, диверсиям или провокациям.
Пожалуйста, подождите...
особливо нікчемні життя зрадників серед українців.
Повторююсь: Россия грохнет по Украине из всех стволов и ракетниц. Не переходя границы. И будет ждать, что скажет Киев? А Киев скажет: Мы не стреляем -- мы поговориь хотим!
...собственно -- забаньте Зелю, если я прав... *)
Послухайте, що говорить )(уйло, послухайте що говорять всі ті, хто має хоч мінімальний політичний вплив на Росії. Всі вони говорять одне. Україну, потрібно повернути в стойло, змінити українську владу, поставити тут якогось умовного Лукашенка, ніякої незалежності України не має, ніякого суверінітету не має, потрібно створити новий СРСР-2, о його розпад найбільша трагедія.
Як ракетний, допоможе досягти цієї мети? Що це дасть )(уйлу?
НІ! Цього не буде. )(уйлу потрібно саме захопити Україну, зломити український народ, приєднати Україну до Росії. І зробити це можна лише ща допомогою танків, піхоти та регулярної армії.
Ні ракетний обстріл, ні авіація не допоможе досягти мети.
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Это ДО ФИГА.
Украина бы так не сделала. Наоборот - мы говорим - а вы остановите свои выгодные трубопроводы чтобы мы могли зарабатывать на НАШИХ выгодных трубопроводах.
Взорвет дома в Донецке мешками с гексогеном, как в Москве?
Химическую атаку устроит в Донбассе?
Школу взорвет с детьми?
Убьет киселева в москве и скажет, что это плохие "укропы"?
А, я знаю! Ему нужно убить себя, и чтобы пропаганда потом свалила на "укропов". Можно же собой пожертвовать ради восстановления совка! который всё равно потом развалится.