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Мир не поверит в выдумки России, направленные на оправдание агрессии против Украины, - Бербок

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Мир не поверит в выдумки России, направленные на оправдание агрессии против Украины, - Бербок

Угроза для Украины очень велика, но если РФ снова решится нарушить суверенитет Украины - немедленно окажется под масштабными санкциями.

Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок после встречи глав МИД стран G7 на полях Мюнхенской конференции безопасности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Каким бы ни невероятным это ни казалось, мы стоим перед очень реальной угрозой военного конфликта в сердце Европы", - заявила министр.

Она подчеркнула, что мир знает, кто несет за это ответственность, и никакие боты в Твиттере, операции под фальшивым флагом и кампании по дезинформации не повлияют на это.

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По словам Бербок, мир несколько месяцев наблюдает за скоплением российских войск вдоль границ Украины, чего не было после завершения холодной войны. В то же время, заявления представителей оккупационных администраций за последние 24 часа полностью соответствуют сценариям для "оправдания" военного вторжения.

"Мы не знаем, принято ли уже решение об атаке (руководством РФ. - Ред.), но считаем, что угроза для Украины действительно очень велика, и это уже имеет реальные последствия", - отметила глава немецкой дипломатии.

По ее словам, участники встречи подчеркнули, что Россия ошибается, если считает, что может усилить свою безопасность путем давления на других. Если же РФ снова решится нарушить суверенитет Украины, немедленно окажется под масштабными санкциями - политическими, экономическими, финансовыми, стратегическими и персональными в отношении тех, кто несет ответственность за этот кризис.

Однако главная задача – путем переговоров не допустить такого развития событий, подчеркнула Бербок.

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Во время встречи главы МИД стран G7 выразили солидарность с Украиной и призвали Россию "не допускать роковую ошибку, отвести войска и не наносить ущерб ни Украине, ни себе".

Приглашенного на встречу министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу заверили в поддержке. Бербок проинформировала, что с 2014 года вместе с международными финансовыми институтами они предоставили Киеву более 48 млрд долларов помощи и готовы содействовать тому, что Украина получала помощь без задержек для обеспечения экономической и финансовой стабильности.

Как сообщалось, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время встречи глав МИД стран G7 в Мюнхене подробно проинформировал коллег об эскалации напряжения со стороны РФ и ситуации с безопасностью вблизи государственной границы и на временно оккупированных территориях Украины.

Глава МИД Украины также в очередной раз опроверг сообщение российской пропаганды о якобы подготовке Украины к наступательным военным операциям, диверсиям или провокациям.

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Топ комментарии
+12
Із рубрики - мілості просім в расію , братья дончанє . .
..
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19.02.2022 20:48
+11
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19.02.2022 20:43
+11
. .
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19.02.2022 20:52
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Правила форума Совет форумчан
НЕ! Ну надо хорошенько отпи"здеть путина !! Что б больше он сюда гнида не лез !!!
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19.02.2022 20:41 Ответить
Дві жінки в уряді ФРН з яйцями,т а всі мужики євнухи і Пуйлососи.
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19.02.2022 20:44 Ответить
Бербок от Зеленых..топить ее начали русские гниды, когда Зеленые начали лидировать в соцопросах..и утопили таки..Зеленые младшие партнеры в коалиции..ограничена рамками коалиции, но все равно она умничка..
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19.02.2022 23:00 Ответить
для роіські нічого не має значення.
особливо нікчемні життя зрадників серед українців.
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19.02.2022 20:45 Ответить
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20.02.2022 01:46 Ответить
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19.02.2022 20:43 Ответить
Ну про МН-17 уже забыли.
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19.02.2022 20:44 Ответить
Мою думку я сказал пред своим позапрошлым, регулярным субботним баном на Цензоре.
Повторююсь: Россия грохнет по Украине из всех стволов и ракетниц. Не переходя границы. И будет ждать, что скажет Киев? А Киев скажет: Мы не стреляем -- мы поговориь хотим!
...собственно -- забаньте Зелю, если я прав... *)
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19.02.2022 20:47 Ответить
А ніщо це Росії?
Послухайте, що говорить )(уйло, послухайте що говорять всі ті, хто має хоч мінімальний політичний вплив на Росії. Всі вони говорять одне. Україну, потрібно повернути в стойло, змінити українську владу, поставити тут якогось умовного Лукашенка, ніякої незалежності України не має, ніякого суверінітету не має, потрібно створити новий СРСР-2, о його розпад найбільша трагедія.
Як ракетний, допоможе досягти цієї мети? Що це дасть )(уйлу?
НІ! Цього не буде. )(уйлу потрібно саме захопити Україну, зломити український народ, приєднати Україну до Росії. І зробити це можна лише ща допомогою танків, піхоти та регулярної армії.
Ні ракетний обстріл, ні авіація не допоможе досягти мети.
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19.02.2022 21:19 Ответить
Послухайте сперва Льва Давидовича Троцкого: Движение все, конечная цель ничто!
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19.02.2022 21:28 Ответить
Иди уже отсюда ***** своего слушай
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19.02.2022 21:35 Ответить
Із рубрики - мілості просім в расію , братья дончанє . .
..
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19.02.2022 20:48 Ответить
а в так называемой «ЛНР» разрешили изымать необходимые «для нужд обороны» транспортные средства и имущество у предприятий и граждан (пункт 4).

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19.02.2022 21:22 Ответить
. .
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19.02.2022 20:52 Ответить
Работа там найдётся. Копать не перекопать.
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19.02.2022 21:10 Ответить
Ну так чего ждёшь, мордва жопорукая, вперёд
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19.02.2022 21:36 Ответить
Жириновский же орал всех в Сибирь, подымать экономику...вот начало положено
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19.02.2022 21:40 Ответить
Ну хоч щось.
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19.02.2022 20:53 Ответить
это очень много. Представьте, Германия готова остановить СП-2, в который вбахала миллиарды.
Это ДО ФИГА.
Украина бы так не сделала. Наоборот - мы говорим - а вы остановите свои выгодные трубопроводы чтобы мы могли зарабатывать на НАШИХ выгодных трубопроводах.
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19.02.2022 21:14 Ответить
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19.02.2022 20:57 Ответить
немчучня з франчучнейю повірять леґко...
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19.02.2022 20:57 Ответить
***** захватил треть донбасса,крым,приднестровье.южную осетию,абхазию,семипалатинск и эта госпожа только раззадоривает его на захват новых территорий ибо нет конкретикии что такое масштабные санкции,запрет на въездд в ЕС петушилину?
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19.02.2022 21:05 Ответить
конкретики более чем достаточно. Одной остановки СП-2 хватит с головой.
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19.02.2022 21:14 Ответить
пока одно балабольство.
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19.02.2022 21:19 Ответить
тебе из Германии виднее.
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19.02.2022 21:59 Ответить
Звичайно, не повірить. Але проковтне.
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19.02.2022 21:24 Ответить
Кацапско-рашистские захватчики по своей циничности, подлости и человеконенавистничеству оставили далеко позади своих немецко-фашистких учителей !
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19.02.2022 21:25 Ответить
Какой путин придумает казус белли?

Взорвет дома в Донецке мешками с гексогеном, как в Москве?

Химическую атаку устроит в Донбассе?

Школу взорвет с детьми?

Убьет киселева в москве и скажет, что это плохие "укропы"?

А, я знаю! Ему нужно убить себя, и чтобы пропаганда потом свалила на "укропов". Можно же собой пожертвовать ради восстановления совка! который всё равно потом развалится.
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19.02.2022 21:25 Ответить
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19.02.2022 22:15 Ответить
Яка різниця німцям чим смердітиме газ з ерефії.Трупами чи фіалками.Головне побілше грошей заробити.Більших Іуд в Європі не знайти.
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19.02.2022 22:36 Ответить
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20.02.2022 00:36 Ответить
Öбнуленное
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20.02.2022 06:52 Ответить
**** пивинне сдохнути.
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20.02.2022 09:05 Ответить
 
 