РФ должна предоставить гарантии безопасности для эвакуации граждан с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, - Верещук

В Донецкой и Луганской областях работает горячая линия, куда люди могут позвонить по телефону и получить необходимую информацию и помощь.

Об этом заявила вице-премьер-министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"По гуманитарным коридорам и эвакуации людей с временно оккупированных территорий: у нас есть такая возможность и мы можем ее обеспечить. Однако есть одно "но" - это гарантии безопасности. Россия должна предоставить гарантии безопасности, чтобы такие коридоры не были использованы ею с целью провокации ", не было обстреляно и чтобы не пострадало мирное население", - заявила Верещук на брифинге об актуальной ситуации на Донбассе в Краматорске в субботу.

По ее словам, сейчас в Донецкой и Луганской областях работает горячая линия, куда люди могут позвонить по телефону и получить необходимую информацию и помощь.

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"Мы готовы взять на себя ответственность и обеспечить всем возможным – жильем, едой, медикаментами – всем, что нужно будет людям, которые захотят оставить временно оккупированные территории", - сказала она.

Ранее Верещук сообщала, что правительство Украины утвердило план гуманитарного реагирования по эвакуации граждан с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на случай эскалации боевых действий, а также призвало жителей ОРДЛО выезжать на подконтрольную украинскому правительству территорию.