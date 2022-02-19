РФ должна предоставить гарантии безопасности для эвакуации граждан с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, - Верещук
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В Донецкой и Луганской областях работает горячая линия, куда люди могут позвонить по телефону и получить необходимую информацию и помощь.
Об этом заявила вице-премьер-министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"По гуманитарным коридорам и эвакуации людей с временно оккупированных территорий: у нас есть такая возможность и мы можем ее обеспечить. Однако есть одно "но" - это гарантии безопасности. Россия должна предоставить гарантии безопасности, чтобы такие коридоры не были использованы ею с целью провокации ", не было обстреляно и чтобы не пострадало мирное население", - заявила Верещук на брифинге об актуальной ситуации на Донбассе в Краматорске в субботу.
По ее словам, сейчас в Донецкой и Луганской областях работает горячая линия, куда люди могут позвонить по телефону и получить необходимую информацию и помощь.
"Мы готовы взять на себя ответственность и обеспечить всем возможным – жильем, едой, медикаментами – всем, что нужно будет людям, которые захотят оставить временно оккупированные территории", - сказала она.
Ранее Верещук сообщала, что правительство Украины утвердило план гуманитарного реагирования по эвакуации граждан с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на случай эскалации боевых действий, а также призвало жителей ОРДЛО выезжать на подконтрольную украинскому правительству территорию.
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Тоиздь, другими словами, подтверждает версию Кремля об опасности военного вторжения на эти территории
Говорят у нее муж какой то СБУшник.
Ирина Андреевна Верещук що будете «БОМБИТИ» Тимчасово окуповані території України ??
Це стосується й НАТО. Нам кажуть: двері відкриті. Але поки що стороннім вхід заборонено. Якщо не всі члени Альянсу хочуть нас бачити або всі члени Альянсу не хочуть нас бачити - скажіть чесно. Відкриті двері - це добре, але нам потрібні відкриті відповіді, а не роками незакриті питання. Хіба право на правду не входить до наших розширених можливостей? Найкращий час для неї - найближчий саміт у Мадриді.
РФ заявляє, що Україна прагне вступу до Альянсу, щоб повернути Крим силовим шляхом. Тішить, що слова «повернути Крим» з'являються в їхній риториці. Але вони неуважно читали статтю 5 Статуту НАТО: колективні дії передбачені для захисту, а не нападу. Крим і окуповані райони Донбасу неодмінно повернуться до України, але тільки мирним шляхом. ...
Выступление президента Зеленского в Мюнхене
от ковида,или от дручбы с раиськой...все едино
помянуть.(политически
Чому вони стільки чекали якщо хотіли виїхати..я не про одиначок/пенсіонерів/інвалідів,я про здорових фізично чоловіків і жінок,чому якщо вони хотіли не виїхали раніше..а живуть народжують дітей,навчаються,отже все влаштовує
Может вас интересует интрига "Кто подслушивал премьера"?
А клоповники беженцев никому не нужны.
Хорошо видно вечером. Максимум 75% окон светится. В "МАКО" Напротив Звёздочки они ваще никогда не зажигались
надо гарантии - так обеспечивай их, а не языком болтай ....