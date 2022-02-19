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Новости Война в Украине Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
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РФ должна предоставить гарантии безопасности для эвакуации граждан с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, - Верещук

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

РФ должна предоставить гарантии безопасности для эвакуации граждан с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, - Верещук

В Донецкой и Луганской областях работает горячая линия, куда люди могут позвонить по телефону и получить необходимую информацию и помощь.

Об этом заявила вице-премьер-министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"По гуманитарным коридорам и эвакуации людей с временно оккупированных территорий: у нас есть такая возможность и мы можем ее обеспечить. Однако есть одно "но" - это гарантии безопасности. Россия должна предоставить гарантии безопасности, чтобы такие коридоры не были использованы ею с целью провокации ", не было обстреляно и чтобы не пострадало мирное население", - заявила Верещук на брифинге об актуальной ситуации на Донбассе в Краматорске в субботу.

По ее словам, сейчас в Донецкой и Луганской областях работает горячая линия, куда люди могут позвонить по телефону и получить необходимую информацию и помощь.

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"Мы готовы взять на себя ответственность и обеспечить всем возможным – жильем, едой, медикаментами – всем, что нужно будет людям, которые захотят оставить временно оккупированные территории", - сказала она.

Ранее Верещук сообщала, что правительство Украины утвердило план гуманитарного реагирования по эвакуации граждан с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на случай эскалации боевых действий, а также призвало жителей ОРДЛО выезжать на подконтрольную украинскому правительству территорию.
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Топ комментарии
+31
Хтось зрозумів взагалі, ЩО ЦЯ КУРКА НЕСЕ ?
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19.02.2022 21:01
+29
В Госдуме предложили передать беженцам из Донбасса жильё умерших от коронавируса россиян

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19.02.2022 21:03
+16
Боже яка кончена !
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19.02.2022 21:03
Комментировать
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Правила форума Совет форумчан
Хтось зрозумів взагалі, ЩО ЦЯ КУРКА НЕСЕ ?
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19.02.2022 21:01 Ответить
говорит, что в принципе одобряет такое преступление, как принудительная депортация
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19.02.2022 21:14 Ответить
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19.02.2022 21:31 Ответить
Тётка вещает, что в данный момент применимо слово Эвакуация.

Тоиздь, другими словами, подтверждает версию Кремля об опасности военного вторжения на эти территории
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19.02.2022 21:54 Ответить
Дегенератка 🦠
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19.02.2022 21:59 Ответить
Верещук психбольная. Какие гарантии сепаратисткам Донбасса, которых наконец -то вывозят с Украины? У них мужья и сыновья остались, пошли на мобилизацию, чтобы наших защитников убивать, а они сами уже давно с рос. паспортами и похерили Украину 8 лет назад. Верещук просто идиотка. Этих людей надо вычеркнуть из граждан Украины и не пускать на нашу территорию, а не гарантии ей от Путина. Тьфу.
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20.02.2022 00:11 Ответить
Не закатывай истерику, а сыпь афоризмами. А теперь вспомни за что голосовала!
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20.02.2022 09:48 Ответить
Шоколадная шоколада, я голосовала за Гриценка. Ты разве забыл? Память у тебя отшибло.
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20.02.2022 21:36 Ответить
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21.02.2022 10:16 Ответить
Ну и как в заднем проходе!?
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21.02.2022 10:29 Ответить
Я ее сегодня видел. Это просто писец. Она гипнотизировала меня секунд 10, стала напротив меня, загородила собой проход і хотела от меня отримати військове вітання. Думал испепелит меня , когда её проигнорил і привітав командуючого, который вышел из транспорта после нее.
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19.02.2022 21:18 Ответить
Співчуваю. 😔 Сподіваюся, ця зустріч не відіб'є у вас смак до життя і жінок?
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19.02.2022 21:21 Ответить
время покажет
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19.02.2022 21:29 Ответить
Ну вона несе, а хоть в это верит.
Говорят у нее муж какой то СБУшник.
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19.02.2022 21:19 Ответить
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19.02.2022 21:26 Ответить
"Щодо гуманітарних коридорів та евакуації людей з тимчасово окупованих територій: у нас є така можливість і ми можемо її забезпечити. Проте є одне "але" - це безпекові гарантії. Росія має надати гарантії безпеки, щоб такі коридори не були використані нею з метою провокації", не було обстріляно, і щоб не постраждало мирне населення", - заявила Верещук на брифінгу про актуальну ситуацію на Донбасі в Краматорську у суботу Джерело: https://censor.net/ua/n3317365
Ирина Андреевна Верещук що будете «БОМБИТИ» Тимчасово окуповані території України ??

Це стосується й НАТО. Нам кажуть: двері відкриті. Але поки що стороннім вхід заборонено. Якщо не всі члени Альянсу хочуть нас бачити або всі члени Альянсу не хочуть нас бачити - скажіть чесно. Відкриті двері - це добре, але нам потрібні відкриті відповіді, а не роками незакриті питання. Хіба право на правду не входить до наших розширених можливостей? Найкращий час для неї - найближчий саміт у Мадриді.

РФ заявляє, що Україна прагне вступу до Альянсу, щоб повернути Крим силовим шляхом. Тішить, що слова «повернути Крим» з'являються в їхній риториці. Але вони неуважно читали статтю 5 Статуту НАТО: колективні дії передбачені для захисту, а не нападу. Крим і окуповані райони Донбасу неодмінно повернуться до України, але тільки мирним шляхом. ...
Выступление президента Зеленского в Мюнхене
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19.02.2022 21:44 Ответить
В Госдуме предложили передать беженцам из Донбасса жильё умерших от коронавируса россиян

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19.02.2022 21:03 Ответить
А детей и внуков умерших послать нαφγй.
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19.02.2022 21:05 Ответить
Мне нравится Лукашенко- сказал шо нам Ковид пох.., и никто не болеет.
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19.02.2022 21:23 Ответить
та луке не все равно,от чего сябры сдохнут?
от ковида,или от дручбы с раиськой...все едино
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20.02.2022 08:02 Ответить
Абсолютно байдуже на долю тих вилупків.
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19.02.2022 21:03 Ответить
Боже яка кончена !
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19.02.2022 21:03 Ответить
Це говорить людина, яка не виконує свої прямі обов'язки, а лише льотає каналами поливаючи брудом п'ятого.
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19.02.2022 21:04 Ответить
Та п'ятого уже можно помянуть.(политически
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19.02.2022 21:35 Ответить
никак портрет четвёртого не можешь снять со стены ?
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19.02.2022 21:57 Ответить
ця зелена курка підігрує гібридній атаці москви...
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19.02.2022 21:04 Ответить
Вона що оху...ла ??? Приберіть цю б...дь з парасолькою... і не поширюйте її блювоту!!! Вона хоче відповідати за все, що може статися з крисами, які дрищуть в Рассею????
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19.02.2022 21:04 Ответить
Она просит открыть КПВВ и гарантировать возможность эвакуации, но вы не останавливайтесь.
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19.02.2022 21:13 Ответить
навіщо вона таке говорить ? вона мабуть знає про плани Зеленського спровокувати еРеФію на вторгнення ???
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19.02.2022 21:05 Ответить
это не эвакуация..а депортация..
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19.02.2022 21:06 Ответить
Нєєє. На ростов, так на ростов, у рідну говень . Начпуя вони тут потрібні? Для додаткових провокацій?
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19.02.2022 21:06 Ответить
Вона зрадниця не менше ніж Зеля.
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19.02.2022 21:07 Ответить
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19.02.2022 21:07 Ответить
Леццо у него стало какое то дебильное ! Как и было !
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19.02.2022 21:20 Ответить
👍
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19.02.2022 21:38 Ответить
Хай бере свою парасольку , і летить к ...беням в Гімалаї...
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19.02.2022 21:07 Ответить
Вже були одні гарантії перед котлом..
Чому вони стільки чекали якщо хотіли виїхати..я не про одиначок/пенсіонерів/інвалідів,я про здорових фізично чоловіків і жінок,чому якщо вони хотіли не виїхали раніше..а живуть народжують дітей,навчаються,отже все влаштовує
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19.02.2022 21:08 Ответить
Когда наконец то будут обнародована администрацией США самая секретная информация со времен карибского кризиса? Вроде обещали. Или я что то упустил? Или снова болтовня.
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19.02.2022 21:08 Ответить
Вы про фильм о вангеровцев или пресс-конференцию сбежавшего сбушника?
Может вас интересует интрига "Кто подслушивал премьера"?
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19.02.2022 21:16 Ответить
а ты внешний долг США видел ?
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19.02.2022 21:18 Ответить
Идиотка,когда прилетает мина,как ты докажешь чья она?
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19.02.2022 21:08 Ответить
верещущка верещить зелене лайно шо воно меле
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19.02.2022 21:08 Ответить
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19.02.2022 21:08 Ответить
нищеброд какой то
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19.02.2022 21:15 Ответить
Чим гірше за арахамію???
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19.02.2022 21:18 Ответить
нее всё по делу пусть компенсируют . В Крыму камни с неба , этим хаты ковидные .
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19.02.2022 21:17 Ответить
зачем нам бамбазята?
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19.02.2022 21:14 Ответить
Днями прозвучало что РФ вроде по 10 тыс р дадут всем беженцам для подержки. Дают или нет---не слыхал пока. Возможно народ и повёлся, рванул на выходные как бы. А то что границу назад закрывать станут, не сказали им. Сюр-прайз конечно великолепный конечно. Может и дойдёт до упоротых. Но сомневаюсь. Скорее всего обратно попрут днями. Это действие чем то перекликается когда бульбаши свозили втихаря желающих в ЕС, а потом на колючую проволоку отрядами направляли и с детьми тоже. Идея конечно продумана там же где и эта что пошла с вчерашнего дня. Изуверы ещё те.
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19.02.2022 21:16 Ответить
Теоретически дадут, но на действующий карту российского банка, потом.
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19.02.2022 21:21 Ответить
Та лучше бы наличкой дали. Тогда с понедельнка сорвутся массово. Может тогда дойдёт? За кого держат все эти годы любителей русского мира браты наши северные.
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19.02.2022 21:32 Ответить
петулишин даже отказался предоставлять гарантии тем кто выезжает на россию и что их жилье не будет передано в упраление ммм. или просто взорвано по пьяни лидерами луганды.
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19.02.2022 21:17 Ответить
В центре Донецка с 14-го года стоят пустые жилищные комплексы "МАКО"
А клоповники беженцев никому не нужны.
Хорошо видно вечером. Максимум 75% окон светится. В "МАКО" Напротив Звёздочки они ваще никогда не зажигались
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19.02.2022 21:25 Ответить
ну туда бурят и мордву заселят,которые приехали убивать украинцев за ипотеку.
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19.02.2022 21:29 Ответить
Только не смейтесь. В Тельмановском р-не (на территории ОРДО) не дают пахать землю владельцы которой переехали в Украину. Правда при условии поступления налогов.
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19.02.2022 21:47 Ответить
Малохольна, які гарантії безпеки тебе турбуть для зрадників і колаборантів? ще й з мордорськими паспортами... гарантії для біосміття - аксюморон.
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19.02.2022 21:23 Ответить
А її ж пхали на міністра оборони. Бережи Боже Україну!
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19.02.2022 21:27 Ответить
запхати її в дупу Зелі, й хай би там жила... керувала глистами.
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19.02.2022 21:40 Ответить
Кого ж вона хоче звідти евакуювати, якщо ще не встигли виїхати за 8 років ? Бабушек сепарів чи дітей сепарів які люто ненавидять Україну і яких треба вивчити на держамовленні в українських університетах ???
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19.02.2022 21:27 Ответить
Верещучка така, що готова і вагнерівців евакуювати. Не треба недооцінювати ступінь мерзотності цієї паскуди.
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19.02.2022 21:33 Ответить
про шо воно верещить?....які гарантії від путлера..?
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19.02.2022 21:29 Ответить
Каким боком Украина к кацапскому шухеру с беженцами?! Куда верещук собирается забирать этих убогих? К себе домой или к агрохими? А може к зеленскому на хату?
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19.02.2022 21:32 Ответить
ТИ ВЖЕ ПО МЕМОРАНДУМУ ОТРИМАЛА ГАРАНТІЇ І ПО ДОГОВУРУ ДРУЖБИ ЩЕ ХОЧЕШ!!!
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19.02.2022 21:33 Ответить
тупая бабенка
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19.02.2022 21:37 Ответить
старуха Шапокляк, скоро нею дітей в школах будуть лякати - не хочете вчитись, подзвонимо шапокляк, вона вас швидко навчить.
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19.02.2022 21:38 Ответить
Не будете вчитись - вона вас реінтегрує. Та ще й в ОРДЛО.
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19.02.2022 21:56 Ответить
Верещук, ты хотела быть министром - так давай работай, реинтегрируй,
надо гарантии - так обеспечивай их, а не языком болтай ....
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19.02.2022 21:38 Ответить
Вспомните Иловайский Коридор и прочие "Гарантии россии".
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19.02.2022 21:48 Ответить
Половина пенсіонерів живе на 2000гр.а вона ще бидло ,,путін введи" хоче посадить на нашу голову!
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19.02.2022 21:52 Ответить
Логіка залізна, але точка відправлення ідіотська. Від чого їх евакуювати?!
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19.02.2022 22:03 Ответить
ДУРА *** !!!!!
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19.02.2022 22:52 Ответить
Овца, читай Бісмарка.
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19.02.2022 22:56 Ответить
Россия вышла из женевской конвенции в 2019году!
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19.02.2022 23:02 Ответить
Це вже не смішно Відверті вороги держави знищують Україну.
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19.02.2022 23:17 Ответить
...носятся с ними как дураки со ступой...а потому что латентные скрытые враги...5 колонна типа Шуфрича...
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19.02.2022 23:26 Ответить
Эта кобыла прямо таки жаждет создать благоприятные условия для диверсии кацапов. Её поганый рот надо зашить проволокой
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20.02.2022 07:17 Ответить
 
 