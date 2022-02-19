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Новости Политика УкраиныЗа рубежом
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Очень сложно добиваться прогресса в переговорах, когда РФ приставила дуло пистолета к виску Украины, - Блинкен

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Очень сложно добиваться прогресса в переговорах, когда РФ приставила дуло пистолета к виску Украины, - Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 24 февраля в Европе будет предлагать ему "меры по укреплению доверия, способы снижения рисков, меры по дальнейшему развитию контроля над вооружениями".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом Блинкен сказал в интервью российскому телеканалу "Дождь" 19 февраля.

"У нас запланирована встреча 24 числа, в конце следующей недели в Европе. Но, как я сказал министру иностранных дел Лаврову в своем ответном письме, это предполагает, что за это время Россия не нападет на Украину", – заявил Блинкен.

На вопрос, есть ли что-нибудь конкретное, что он может предложить Лаврову, госсекретарь ответил: "Мы уже предложили множество сфер, в которых мы можем вести совместную работу по усилению безопасности для всех. Есть меры по укреплению доверия, есть способы снижения рисков, есть меры по дальнейшему развитию контроля за вооружениями. Есть вопросы размещения военных и вооружений, которые опять же на взаимной основе могут способствовать усилению безопасности для всех".

"Я уже встречался с министром иностранных дел Лавровым, в том числе в Женеве несколько недель назад. Мы полностью готовы работать над этим. Но делать все это с дулом пистолета, приставленным к виску Украины, когда 150 000 российских военных находятся на севере, востоке и на юге от границы – очень сложно добиваться прогресса в таком положении", – подчеркнул он.

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Топ комментарии
+10
Харьков, тероборона. Людей немерено, сейчас.

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19.02.2022 21:34
+9
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19.02.2022 21:35
+8
Українці в 2019 сказали - какая разніца.
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19.02.2022 21:17
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Еспресо


@EspresoTV



"Росіяни - теж люди. Вони не зможуть піти війною на Україну", - Зеленський у Мюнхені
https://espreso.tv/rosiyani-tezh-lyudi-voni-ne-zmozhut-piti-viynoyu-na-ukrainu-zelenskiy-u-*********

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19.02.2022 21:15 Ответить
Это он очень зря, конечно.
Но это, скорее, такой психологический приём - обращение непосредственно к россиянам. Бесполезно, конечно.
Но на самом деле Путин их мнения и раньше не спрашивал, и сейчас не будет.
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19.02.2022 21:29 Ответить
Блинкен-не ковбой.
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19.02.2022 21:38 Ответить
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19.02.2022 21:35 Ответить
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19.02.2022 21:36 Ответить
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19.02.2022 21:37 Ответить
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19.02.2022 21:38 Ответить
Странно , как врагу США открыли визу ? Абсурд
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19.02.2022 21:42 Ответить
Ну так его фамилия в списке ожидаемых санкций. Вот и решил напоследок...... потом визу не получит
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19.02.2022 22:07 Ответить
А еще санкциями пугают.
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19.02.2022 21:39 Ответить
А ми так століттями живемо.
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19.02.2022 21:15 Ответить
Українці в 2019 сказали - какая разніца.
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19.02.2022 21:17 Ответить
То в деяких у вуха надуло усілякого сміття.
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19.02.2022 21:19 Ответить
З плюсів багато чого надуло.
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19.02.2022 21:19 Ответить
то сказали малороси з паспортом України !
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19.02.2022 21:19 Ответить
Але виявилось, що їх багато.
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19.02.2022 21:20 Ответить
ось для цього і потрібен паспорт не громадянина .
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19.02.2022 21:22 Ответить
У Польщі такі є, та й у Латвії теж - добра штукенція
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19.02.2022 21:41 Ответить
одни сказали какая разница, лишь бы война закончилась - другие за всех остальных решили что в нато надо не спросив никого. вот и результаты вылазят.
все справедливо
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19.02.2022 21:50 Ответить
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19.02.2022 21:19 Ответить
Блинкен красавчик, Я представляю,как ему тяжело общатся с нашими идиотами у власти,и русской террористами?и это все нужно разрулить.Жесть.
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19.02.2022 21:20 Ответить
Нічого страшного!
"Приїзджайте в Прикарпаття
приїзджайте московити
завжди будуть раді вам
Дуже красно вас зустрінуть
Файну пісню заспівають":
https://www.youtube.com/watch?v=JfJ9SbiCJAY
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19.02.2022 21:21 Ответить
Ось що значить запустити хворобу, стурбовані та глибоко озабочені
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19.02.2022 21:28 Ответить
Слушне зауваження! Тому Україні потрібно дати такого ж пістолета. Або забрати пістолет у кацапів. Інших варіантів нема. Блінкен, Сподіваюся, це розуміє?
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19.02.2022 21:30 Ответить
Харьков, тероборона. Людей немерено, сейчас.

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19.02.2022 21:34 Ответить
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19.02.2022 21:35 Ответить
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19.02.2022 22:01 Ответить
Время Рейгана,Коля,Тэтчер,Миттерана прошло сейчас одни блинкены,шольцы,макроны и зеленские пресмыкаются перед ******,лишь бы он не осерчал и не напал.
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19.02.2022 21:34 Ответить
І встромити того пістолета в бридку кацапську дупу. І прокрутити кілька разів. Сподіваюсь, мушка велика
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19.02.2022 21:36 Ответить
Сейчас цена на нефть 90!

https://ru.investing.com/commodities/brent-oil

многие считают, что когда в россии появляются лишние деньги - тогда она устраивает войны.

в 2008 была Грузия. в 2014 Крым.

я считаю немного не так. когда цены на нефть высокие - россия считает, что западу будет тяжело объявить ЭМБАРГО. потому что это взвинтит цены на нефть еще выше. поэтому она не боится в такие периоды устраивать войны.
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19.02.2022 21:39 Ответить
На х дуло у скрони у нас есть нож у яиц!!!
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19.02.2022 21:40 Ответить
Блинкен - насправді красавчик ! Дякуєм !
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19.02.2022 21:40 Ответить
Ребята, ну это не серьезно........ Вас учить надо, что делать с гопником в подворотне? Я конечно понимаю, что развала запоребрика вы не хотите, но сделайте хотя бы так, чтобы вернуть эту орду в каменный век.
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19.02.2022 21:45 Ответить
Владимир Зеленский выступил на Мюнхенской конференции

Основные тезисы:

🔹у границ Украины стоит 150 тысяч российских солдат;
🔹Украина хочет мира. Европа хочет мира. Мир говорит, что не хочет воевать, а Россия, что не хочет наступать. Кто-то из нас врет;
🔹дети, глядя на воронку от мины, спрашивают - ... как так произошло... Что в XXI веке в Европе идет война длиннее Второй мировой;
🔹Мы будем защищать нашу землю, при поддержке партнеров или без нее;
🔹Крым и оккупированные районы Донбасса обязательно вернутся в Украину. И это произойдет мирным путем;
🔹Нам говорят двери открытые для вступления в НАТО, но пока что посторонних не пускают;
🔹Мы готовы к переговорам в любой точке мира. Мир в Украине нужен миру - в международно признанных границах.
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19.02.2022 21:45 Ответить
Приставьте дуло пистолета к детям рашисткой элиты, или хотя бы пригрозите, что жить они будут только на свой исторической родине, если это можно считать жизнью.
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19.02.2022 21:46 Ответить
Вот такая она, война руками украинцев с окупированных территорий против свободной части Украины




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19.02.2022 21:51 Ответить
Закройте небо
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19.02.2022 21:54 Ответить
Колонна военной техники, в темное время суток, движется по трассе М1 в сторону Бреста (С300 или С400)
https://charter97.org/be/news/2022/2/19/455371/
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19.02.2022 22:51 Ответить
 
 