Очень сложно добиваться прогресса в переговорах, когда РФ приставила дуло пистолета к виску Украины, - Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 24 февраля в Европе будет предлагать ему "меры по укреплению доверия, способы снижения рисков, меры по дальнейшему развитию контроля над вооружениями".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом Блинкен сказал в интервью российскому телеканалу "Дождь" 19 февраля.

"У нас запланирована встреча 24 числа, в конце следующей недели в Европе. Но, как я сказал министру иностранных дел Лаврову в своем ответном письме, это предполагает, что за это время Россия не нападет на Украину", – заявил Блинкен.

На вопрос, есть ли что-нибудь конкретное, что он может предложить Лаврову, госсекретарь ответил: "Мы уже предложили множество сфер, в которых мы можем вести совместную работу по усилению безопасности для всех. Есть меры по укреплению доверия, есть способы снижения рисков, есть меры по дальнейшему развитию контроля за вооружениями. Есть вопросы размещения военных и вооружений, которые опять же на взаимной основе могут способствовать усилению безопасности для всех".

"Я уже встречался с министром иностранных дел Лавровым, в том числе в Женеве несколько недель назад. Мы полностью готовы работать над этим. Но делать все это с дулом пистолета, приставленным к виску Украины, когда 150 000 российских военных находятся на севере, востоке и на юге от границы – очень сложно добиваться прогресса в таком положении", – подчеркнул он.

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