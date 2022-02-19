Очень сложно добиваться прогресса в переговорах, когда РФ приставила дуло пистолета к виску Украины, - Блинкен
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 24 февраля в Европе будет предлагать ему "меры по укреплению доверия, способы снижения рисков, меры по дальнейшему развитию контроля над вооружениями".
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом Блинкен сказал в интервью российскому телеканалу "Дождь" 19 февраля.
"У нас запланирована встреча 24 числа, в конце следующей недели в Европе. Но, как я сказал министру иностранных дел Лаврову в своем ответном письме, это предполагает, что за это время Россия не нападет на Украину", – заявил Блинкен.
На вопрос, есть ли что-нибудь конкретное, что он может предложить Лаврову, госсекретарь ответил: "Мы уже предложили множество сфер, в которых мы можем вести совместную работу по усилению безопасности для всех. Есть меры по укреплению доверия, есть способы снижения рисков, есть меры по дальнейшему развитию контроля за вооружениями. Есть вопросы размещения военных и вооружений, которые опять же на взаимной основе могут способствовать усилению безопасности для всех".
"Я уже встречался с министром иностранных дел Лавровым, в том числе в Женеве несколько недель назад. Мы полностью готовы работать над этим. Но делать все это с дулом пистолета, приставленным к виску Украины, когда 150 000 российских военных находятся на севере, востоке и на юге от границы – очень сложно добиваться прогресса в таком положении", – подчеркнул он.
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Еспресо
@EspresoTV
"Росіяни - теж люди. Вони не зможуть піти війною на Україну", - Зеленський у Мюнхені
https://espreso.tv/rosiyani-tezh-lyudi-voni-ne-zmozhut-piti-viynoyu-na-ukrainu-zelenskiy-u-*********
Но это, скорее, такой психологический приём - обращение непосредственно к россиянам. Бесполезно, конечно.
Но на самом деле Путин их мнения и раньше не спрашивал, и сейчас не будет.
все справедливо
"Приїзджайте в Прикарпаття
приїзджайте московити
завжди будуть раді вам
Дуже красно вас зустрінуть
Файну пісню заспівають":
https://www.youtube.com/watch?v=JfJ9SbiCJAY
https://ru.investing.com/commodities/brent-oil
многие считают, что когда в россии появляются лишние деньги - тогда она устраивает войны.
в 2008 была Грузия. в 2014 Крым.
я считаю немного не так. когда цены на нефть высокие - россия считает, что западу будет тяжело объявить ЭМБАРГО. потому что это взвинтит цены на нефть еще выше. поэтому она не боится в такие периоды устраивать войны.
Основные тезисы:
🔹у границ Украины стоит 150 тысяч российских солдат;
🔹Украина хочет мира. Европа хочет мира. Мир говорит, что не хочет воевать, а Россия, что не хочет наступать. Кто-то из нас врет;
🔹дети, глядя на воронку от мины, спрашивают - ... как так произошло... Что в XXI веке в Европе идет война длиннее Второй мировой;
🔹Мы будем защищать нашу землю, при поддержке партнеров или без нее;
🔹Крым и оккупированные районы Донбасса обязательно вернутся в Украину. И это произойдет мирным путем;
🔹Нам говорят двери открытые для вступления в НАТО, но пока что посторонних не пускают;
🔹Мы готовы к переговорам в любой точке мира. Мир в Украине нужен миру - в международно признанных границах.
https://charter97.org/be/news/2022/2/19/455371/