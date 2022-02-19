С начала суток российские войска на Донбассе 101 раз срывали тишину, - пресс-центр Объединенных сил

Со стороны вооруженных формирований РФ с начала суток было зафиксировано 101 нарушение режима тишины, из которых 88 – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом говорится в сведении о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 20:00, 19 февраля, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 20 часов 19 февраля со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 101 нарушение, 88 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения", - говорится в сообщении.

В частности, российско-оккупационные войска шесть раз обстреляли Новотроицкое (из минометов калибра 120 мм и 82 мм, артиллерии калибра 122 мм и автоматических станковых гранатометов) и Гранитное (из артиллерии калибра 122 мм), четыре раза – Старогнатовку (с артиллерии калибра 152 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм), трижды – Новоселовку (из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм) и Болотенное (из минометов калибра 82 мм); дважды – Водяное (из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм), Широкино (из минометов калибра 120 мм) и Мироновский (из артиллерии калибра 122 мм).

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От вражеских обстрелов также пострадали Новогнатовка (четыре раза – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм); Светлодарск (четыре раза - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов); Майское (трижды – из минометов калибра 120 мм и противотанковых управляемых комплексов), Лобачево (трижды – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм); Южное (дважды - из минометов калибра 82 мм, противотанковых управляемых комплексов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия); Новозвановка (четыре раза – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов); Луганское (трижды – из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и ручного противотанкового гранатомета); Авдеевка (два - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанковых управляемых комплексов); Счастье (пять раз - из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов); Крымское (пять раз - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов); Марьинка (четыре раза – из минометов калибра 120 мм и противотанковых управляемых комплексов); Опытное (два - из минометов калибра 120 мм и 82 мм); Нью-Йорк (трижды – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов); Лопаскино (дважды – из минометов калибра 82 мм); Новолуганское (четыре раза – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм); Станица Луганская (четыре раза – из танка, артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм); Причепиловка (дважды – из минометов калибра 120 мм); Сизое (из минометов калибра 120 мм); Новогригоровка (из артиллерии калибра 122 мм); Троицкое (пять раз – из минометов калибра 120 мм).

Также русские наемники открывали огонь по Старому Айдару – из артиллерии калибра 122 мм; по Шумах, трижды – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов; по Зайцевому, трижды – из артиллерии калибра 152 мм, минометов калибра 120 мм; по Станице Луганской – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.

Оккупанты обстреляли дважды Трехизбенку - из минометов калибра 120 мм; Богдановку – из минометов калибра 120 мм; Авдеевку – из минометов калибра 120 мм; Новоселовку вторую – из минометов калибра 120 мм; Новотошковское – из минометов калибра 120 мм; Новоалександровку - из минометов калибра 120 мм.

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Обстреляли и Чермалык – из минометов калибра 120 мм, и Пески – из ручных противотанковых гранатометов.

В пресс-центре ОС напомнили, что, кроме того, в Донецкой области был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

Также в ведомстве напоминают, что в результате обстрела два украинских военнослужащих получили осколочные ранения, несовместимые с жизнью, а четверо военнослужащих - получили ранения разной степени тяжести и находятся в лечебных учреждениях.

В Командовании Объединенных сил выразили искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших.

"Объединенные силы контролируют ситуацию и адекватно реагируют на потенциальные угрозы со стороны врага. Подразделения Объединенных сил продолжают выполнять определенные задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - отмечается в сообщении.

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