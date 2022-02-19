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Болельщики британского "Ливерпуля" во время поединка против "Норвича" развернули флаг Украины. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Болельщики британского

Болельщики "Ливерпуля" на своем стадионе "Энфилд" во время поединка английской премьер-лиги против "Норвича" развернули флаг Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фотографию с желто-синим флагом разместила на своей странице в соцсети журналистка Маричка Падалко.

"Болельщики "Ливерпуля" развернули сегодня во время домашнего матча премьер-лиги флаг Украины. Фото мне только что прислал Imran Ghoorbin, который вместе с дочерью гостил в нашей семье во время финала Лиги чемпионов в Киеве в 2018. Ох, и были тогда времена ). You'll never walk alone! Thank you, Liverpool FC!" - пишет Падалко в своем сообщении.

Болельщики британского Ливерпуля во время поединка против Норвича развернули флаг Украины 01

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Топ комментарии
+44
Круто!!!
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19.02.2022 21:36
+30
ла-ла-ла *****, співали
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19.02.2022 21:38
+27
Прапор Свободи. Слава Україні !!
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19.02.2022 21:40
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Круто!!!
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19.02.2022 21:36 Ответить
От якби Челсі розгорнуло такий прапор - о це було б круто!
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19.02.2022 21:38 Ответить
Сначала не понял, а потом как понял
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19.02.2022 22:10 Ответить
Абрамович подумает.
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20.02.2022 06:36 Ответить
Скоро он там сам с прапором бегать будет
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20.02.2022 06:53 Ответить
ла-ла-ла *****, співали
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19.02.2022 21:38 Ответить
Дякуємо !!!
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19.02.2022 21:40 Ответить
Мировой тренд! Ла-ла-ла-ла!
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19.02.2022 21:40 Ответить
Прапор Свободи. Слава Україні !!
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19.02.2022 21:40 Ответить
You'll never walk alone!
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19.02.2022 21:40 Ответить
Подяка британцям! Але треба ще, що б: "путін - *****" - стало улюбленою кричалкою ультрас всього світу.
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19.02.2022 21:41 Ответить
Гімн Ліверпуля
You'll Never Walk Alone (Ти ніколи не будеш одиноким)
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19.02.2022 21:42 Ответить
Если ты попал в шторм,

Не теряйся

И забудь скорей пустоту.

Скоро буря пройдет,

Выйдет солнце

Песни птиц гонят прочь темноту.

Иди через снег,

Иди через дождь,

И пусть ветер все мечты разбил…

Иди, иди - с надеждой в душе

Ты никогда не будешь один…

Иди, иди - с надеждой в душе

Ты никогда не будешь один…

Никогда не будешь один.

Когда ты идешь сквозь шторм

Не опускай головы

И не бойся темноты.

В конце шторма будет голубое небо

И прекрасная, серебряная песня жаворонка.

Иди сквозь ветер,

Иди сквозь дождь,

Даже если твои мечты разбиты и развеяны.

Иди вперед, иди вперед с надеждой в сердце

И ты никогда не будешь один,



Ты никогда не будешь один.

Иди вперед, иди вперед с надеждой в сердце

И ты никогда не будешь один,

Ты никогда не будешь один.

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19.02.2022 21:59 Ответить
Стрим Цимбалюка идет на ютубе 🇺🇦🇺🇦🇺🇦🔱🔱🔱🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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19.02.2022 21:43 Ответить
Дякуємо!
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19.02.2022 21:48 Ответить
Молодцы, так держать!!!
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19.02.2022 21:49 Ответить
С1986 года, 17 тачек поменял -- и везде под лобовухой Золото-Блакитний...
Держим! Держим! *)
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19.02.2022 21:57 Ответить
А мене жінка питала - чому без прапорця? Кажу, дурепа, ми на Таврії, куди вже далі?
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20.02.2022 06:57 Ответить
Это супер, конечно. А Соболев в это время, чего делал? С 2019 года сметун затихарился, видать устал.
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19.02.2022 22:06 Ответить
YNWA
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19.02.2022 22:09 Ответить
В славному місті Верона взагал некомільфо з'являтись на поліі без таких прапорів
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19.02.2022 22:11 Ответить
Дякую,друзі !Для нас це дуже важливо!
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19.02.2022 22:13 Ответить
От хто наші справжні друзі, long live for UK!
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19.02.2022 22:19 Ответить
На матче Ливерпуль-Норвич болельщики Ливерпуля развернули флаг Украины. Ещё одно подтверждение, что весь мир и болельщики Ливерпуля с нами! А вот на чью мельницу льют воду болельщики Норвича, которые не развернули флаг Украины?
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19.02.2022 22:20 Ответить
а я з дитинства вболівав за Ліверпуль.
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19.02.2022 22:22 Ответить
Жалоба в УЕФА из-за поребрика уже отправлена?
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19.02.2022 23:27 Ответить
Думаю, це був вболівальник українського походження / заробітчанин / студент. Пересічним корінним вболівальникам байдуже.

От якби прапор був на пів-сектора, його б тримали щонайменше 20 людей - то тоді так, масова підтримка вболівальників
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20.02.2022 08:34 Ответить
 
 