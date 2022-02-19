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Болельщики британского "Ливерпуля" во время поединка против "Норвича" развернули флаг Украины. ФОТО
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Болельщики "Ливерпуля" на своем стадионе "Энфилд" во время поединка английской премьер-лиги против "Норвича" развернули флаг Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, фотографию с желто-синим флагом разместила на своей странице в соцсети журналистка Маричка Падалко.
"Болельщики "Ливерпуля" развернули сегодня во время домашнего матча премьер-лиги флаг Украины. Фото мне только что прислал Imran Ghoorbin, который вместе с дочерью гостил в нашей семье во время финала Лиги чемпионов в Киеве в 2018. Ох, и были тогда времена ). You'll never walk alone! Thank you, Liverpool FC!" - пишет Падалко в своем сообщении.
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Когда ты идешь сквозь шторм
Не опускай головы
И не бойся темноты.
В конце шторма будет голубое небо
И прекрасная, серебряная песня жаворонка.
Иди сквозь ветер,
Иди сквозь дождь,
Даже если твои мечты разбиты и развеяны.
Иди вперед, иди вперед с надеждой в сердце
И ты никогда не будешь один,
Ты никогда не будешь один.
Иди вперед, иди вперед с надеждой в сердце
И ты никогда не будешь один,
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