РФ готовит теракты на оккупированном Донбассе, чтобы ввести регулярные войска под видом миротворцев, - Залужный

На оккупированных территориях Донбасса русские военные и спецслужбы готовят теракты. Жертвы среди мирных жителей будет использовать в качестве повода для введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ под видом миротворцев.

Об этом говорится в заявлении главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны.

Он подчеркнул, что, распространяя фейк о задержании якобы украинских диверсантов, Россия раскрывает собственные планы, среди которых - минирование мостов и путей, по которым оккупационная администрация вывозит мирных жителей на территорию РФ, минирование автомобилей, жилых домов и общественных объектов.

Залужный отмечает, что под особой опасностью находятся автобусы и поезда с детьми-сиротами и пожилыми людьми, вывозимыми по известным и запланированным ими графикам и маршрутам.

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"В очередной раз подчеркиваем, что Украина не планирует никаких наступательных действий на Донбассе. За последние дни обострения со стороны противника не было ни одной жертвы ни среди мирного населения, ни среди военных наемников. Противник использует принудительный вывоз мирного населения, прежде всего женщин и детей, для реализации своих кровавых провокаций", - заявил главнокомандующий.

Он добавил, что обнародованием этих намерений России Украина пытается сломать ее сценарии и сохранить жизнь сограждан с обеих сторон линии столкновения.

Также Залужный указал на коварство действий россиян на Донбассе.

"Незаконные вооруженные формирования, поддерживаемые государством-агрессором Российской Федерацией, продолжают массированные обстрелы позиций украинских военных. Сегодня в их результате двое наших воинов погибли, четверо получили ранения. Коварство действий противника заключается в применении артиллерии, которую умышленно разместили в населенных пунктах мирных жителей временно оккупированных территорий", - убежден главнокомандующий.

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