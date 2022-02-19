РФ готовит теракты на оккупированном Донбассе, чтобы ввести регулярные войска под видом миротворцев, - Залужный
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
На оккупированных территориях Донбасса русские военные и спецслужбы готовят теракты. Жертвы среди мирных жителей будет использовать в качестве повода для введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ под видом миротворцев.
Об этом говорится в заявлении главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны.
Он подчеркнул, что, распространяя фейк о задержании якобы украинских диверсантов, Россия раскрывает собственные планы, среди которых - минирование мостов и путей, по которым оккупационная администрация вывозит мирных жителей на территорию РФ, минирование автомобилей, жилых домов и общественных объектов.
Залужный отмечает, что под особой опасностью находятся автобусы и поезда с детьми-сиротами и пожилыми людьми, вывозимыми по известным и запланированным ими графикам и маршрутам.
"В очередной раз подчеркиваем, что Украина не планирует никаких наступательных действий на Донбассе. За последние дни обострения со стороны противника не было ни одной жертвы ни среди мирного населения, ни среди военных наемников. Противник использует принудительный вывоз мирного населения, прежде всего женщин и детей, для реализации своих кровавых провокаций", - заявил главнокомандующий.
Он добавил, что обнародованием этих намерений России Украина пытается сломать ее сценарии и сохранить жизнь сограждан с обеих сторон линии столкновения.
Также Залужный указал на коварство действий россиян на Донбассе.
"Незаконные вооруженные формирования, поддерживаемые государством-агрессором Российской Федерацией, продолжают массированные обстрелы позиций украинских военных. Сегодня в их результате двое наших воинов погибли, четверо получили ранения. Коварство действий противника заключается в применении артиллерии, которую умышленно разместили в населенных пунктах мирных жителей временно оккупированных территорий", - убежден главнокомандующий.
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вместе со всем населением, включая горстку цыган,
осколки еврейских общин и немецкую слободу,
христиан, мусульман и поклонников культа Вуду.
В океане город выгрузят на острова,
на прощание поцелуют, скажут ласковые слова,
наобещают с три короба, не сделают ни хрена.
В заключение - землетрясение, и руины смоет волна.
Борис Херсонський
Плод Дагомысских соглашений 1992 года.
это как
Сатана - Христос!!
Активісти впіймали одного з організаторів проросійського мітингу на площі Свободи разом із заготовленими плакатами
чому цьому покидьку не розбили пику?
Париж гибнет практически всегда, Лондон - часто, Вашингтон - регулярно…
А Москва - НЕТ!!!
Это потому, что фильм-катастрофа должен пугать зрителя, а не радовать!
Сарацин 🌙@SaraceniVostok·1 чНа военную технику, которая пребывает к границе с Украиной в Белгородской области нанесены тактические знаки "Z ". Эти флюресцентной краской наносят условные символы подразделений что бы свои вертолетчики и штурмовики не ударили ночью.
Хоча може і не мер вінен, а то власник асфальтового заводу. До речи, колись казали, що Гройсман власник дуже великої кількості асфальтових заводів в Україні...
И эта ситуация отличается от Карабаха, который недавно освободил Азербайджан.
Вопрос - Как Мы будем освобождать Донбасс военным путем после того как пуйло признает ОРДиЛО?!
5 ч
Увага!
Звертаємо особливу увагу наших громадян на тимчасово окупованих територіях, що ваше життя перебуває під загрозою.
Закликаємо в ці дні не користуватися громадським транспортом, транспортом для «евакуації», уникати місць скупчення людей, громадських установ.
Звертайте увагу на «ремонтні роботи» у своїх будинках, невідомі автомобілі, припарковані біля ваших будинків.
Росіяни відомі терактами навіть проти власного населення, тим менше для них важить життя українців, які стали заручниками їх амбіцій в чергових геополітичних ігрищах.
Нижче лінк на випуск "допутинського" НТВ 1999 р., ефір з мешканцями Рязані, котрі дивом встигли попередити підрив свого будинку. Тут добре можна бачити "стиль" диверсантів, навіть їх ляпи - https://www.youtube.com/watch?v=g7EcGJcCcVo&t=1s
Рюзьгая свинья - не просто образ.
"Разжиганья" вовсе не боясь,
Наконец-то скажем в полный голос:
Вся рассея - рюзьгая свинья!
Та свинья свирепа и космата,
В грязной луже гордо возлежа.
Кроме водки, наглости и мата
Больше за душою - ни шиша.
Грязная, вонючая скотина,
Нечисть, осквернившая собой
Некогда Европы половину,
Синь Невы и снег кавказских гор.
Под ее ярмом народы стонут,
Ее рыло по уши в крови.
И безвинных трупов миллионы
В котлован империи легли.
Ни стыда, ни совести, ни чести -
Нагло хрюкнув, русская свинья
Мир учить берется с новой спесью,
Штатам набивается в "друзья".
На просторах Азии с Европой,
Всех поработив и в грязь втоптав,
Рюзьгая свинья обвислой жопой
Претендует сесть на пьедестал, --
Пьедестал всемирного почета.
"Рюзьге, мол, духовностью богат".
Чтобы мир спасти от сей мразоты -
Покупай скорее автомат!
2006 г.
Т.е., для обороны от российских оккупантов-захватчиков, которые самозванно будут называть себя якобы "миротворцами", следует применять такие же меры, как и для обороны от других российских оккупантов-захватчиков.
Показать какие мы сильные, и враг только о нашем упоминании начинает трястись от страха?
Бойцовские собаки редко лают, но хорошо кусают!