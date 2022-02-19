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РФ готовит теракты на оккупированном Донбассе, чтобы ввести регулярные войска под видом миротворцев, - Залужный

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

РФ готовит теракты на оккупированном Донбассе, чтобы ввести регулярные войска под видом миротворцев, - Залужный

На оккупированных территориях Донбасса русские военные и спецслужбы готовят теракты. Жертвы среди мирных жителей будет использовать в качестве повода для введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ под видом миротворцев.

Об этом говорится в заявлении главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны.

Он подчеркнул, что, распространяя фейк о задержании якобы украинских диверсантов, Россия раскрывает собственные планы, среди которых - минирование мостов и путей, по которым оккупационная администрация вывозит мирных жителей на территорию РФ, минирование автомобилей, жилых домов и общественных объектов.

Залужный отмечает, что под особой опасностью находятся автобусы и поезда с детьми-сиротами и пожилыми людьми, вывозимыми по известным и запланированным ими графикам и маршрутам.

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"В очередной раз подчеркиваем, что Украина не планирует никаких наступательных действий на Донбассе. За последние дни обострения со стороны противника не было ни одной жертвы ни среди мирного населения, ни среди военных наемников. Противник использует принудительный вывоз мирного населения, прежде всего женщин и детей, для реализации своих кровавых провокаций", - заявил главнокомандующий.

Он добавил, что обнародованием этих намерений России Украина пытается сломать ее сценарии и сохранить жизнь сограждан с обеих сторон линии столкновения.

Также Залужный указал на коварство действий россиян на Донбассе.

"Незаконные вооруженные формирования, поддерживаемые государством-агрессором Российской Федерацией, продолжают массированные обстрелы позиций украинских военных. Сегодня в их результате двое наших воинов погибли, четверо получили ранения. Коварство действий противника заключается в применении артиллерии, которую умышленно разместили в населенных пунктах мирных жителей временно оккупированных территорий", - убежден главнокомандующий.

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Топ комментарии
+29
Миротворцы вводятся по решению ООН, и никак иначе. В противном случае это иностранная агрессия.
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19.02.2022 22:15
+26
"Борцы за русский язык" не знают, как пишется слово "фашизм"
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19.02.2022 22:26
+25
Ни в одном фильме-катастрофе не гибнет Москва

Париж гибнет практически всегда, Лондон - часто, Вашингтон - регулярно

А Москва - НЕТ!!!

Это потому, что фильм-катастрофа должен пугать зрителя, а не радовать!
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19.02.2022 23:12
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статисти і лєтописци)))
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19.02.2022 22:13 Ответить
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19.02.2022 22:15 Ответить
Город грузят на плот и вывозят его в океан,
вместе со всем населением, включая горстку цыган,
осколки еврейских общин и немецкую слободу,
христиан, мусульман и поклонников культа Вуду.

В океане город выгрузят на острова, 
на прощание поцелуют, скажут ласковые слова,
наобещают с три короба, не сделают ни хрена. 
В заключение - землетрясение, и руины смоет волна.

Борис Херсонський
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19.02.2022 23:17 Ответить
Миротворцы вводятся по решению ООН, и никак иначе. В противном случае это иностранная агрессия.
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19.02.2022 22:15 Ответить
Грузія передає вітаннячко. Тих "миротворців" декілька років з Осетії виштовхати не могли, хоча ніякий ООН добро не давав, поки конфлікт не загострився, а вони тут як тут... "Навчання", до речі, також були. Класти расєя хотіла на міжнародне право
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19.02.2022 23:05 Ответить
Сейчас ситуация другая: напрямую задет авторитет США и Британии как гарантов Будапештского меморандума. Открытая РФ агрессия против Украины вынудит Британию заняться активами российских олигархов в Лондоне. Потому Москва не проявляет никакого энтузиазма и не реагирует на вопли из Донецка и Луганска "Путин, введи !!!"
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19.02.2022 23:25 Ответить
Там был межгосударственный (Грузия и Россия) договор. Совместные "миротворческие" силы именовались СКК (смешанная контрольная комиссия - по батальону от ВС Грузии и ВС РФ.
Плод Дагомысских соглашений 1992 года.
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20.02.2022 00:44 Ответить
В Грузию русских пустили в качестве "миротворцев" официально, ещё в 90-х
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20.02.2022 01:04 Ответить
то есть залужный не нагнетает, а запад нагнетает
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19.02.2022 22:15 Ответить
Залужный где-то сказал, что завтра будут бомбить Киев?
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20.02.2022 04:14 Ответить
Разве миротворческий контингент вводится не по обоюдному согласию враждующих сторон?
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19.02.2022 22:21 Ответить
В адекватных странах да. Но разве можно наРоссию назвать адекватной?
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19.02.2022 23:57 Ответить
невже вони гадають, що світ ще не знає, хто вони такі, і їм треба маскуватись?
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19.02.2022 22:22 Ответить
Питин - Миротворец ?!
это как
Сатана - Христос!!
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19.02.2022 22:23 Ответить
или Путос-Спаситель
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20.02.2022 00:20 Ответить
Харьков раскачивают для нужной картинки в ТВ. Вдень у суботу, 19 лютого 2022 року, на харківському Майдані Свободи проросійські сили мали намір провести мітинг
Активісти впіймали одного з організаторів проросійського мітингу на площі Свободи разом із заготовленими плакатами
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19.02.2022 22:24 Ответить
"Борцы за русский язык" не знают, как пишется слово "фашизм"
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19.02.2022 22:26 Ответить
фашиСм пилять...настоящий фашизм сейчас - это рашизм, это шовинизм *********.

чому цьому покидьку не розбили пику?
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20.02.2022 00:38 Ответить
От теж саме хотів запитати-Шуфричу можна, та ще й в студії, а цьому шмаркальові не було кому? Ми такі гуманні, чи все таки дурні?
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20.02.2022 09:33 Ответить
В жопу эти плакаты надо было этому подарку судьбы забить…. Фашисм мля грамотеи… а остальные шо убежали????
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20.02.2022 00:08 Ответить
Лицо у него кривое-требует рихтовки
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20.02.2022 02:33 Ответить
Цапкам никто не поверит,только поднятый взрывом вверх кремль способен выдавить скупую мужскую слезу у Байдена и выразить обеспокоенность Джонсона...Цапье,не тратьте взрывчатку зря,а то если не хватит вас не поймут и накажут.
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19.02.2022 22:31 Ответить
Ни в одном фильме-катастрофе не гибнет Москва

Париж гибнет практически всегда, Лондон - часто, Вашингтон - регулярно

А Москва - НЕТ!!!

Это потому, что фильм-катастрофа должен пугать зрителя, а не радовать!
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19.02.2022 23:12 Ответить
Залужний говорить то, що йому наказуюь шмаркля і Єрмак. Вони шукають можливість якнайшвидше здати країну Путлеру.
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19.02.2022 22:32 Ответить
Маячню несеш, вельминешановний...
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20.02.2022 14:19 Ответить
И Одессу раскачивают. 12 в Одесі розігнали проросійську акцію під червоними прапорами за скасування декомунізації, проти НАТО та ЄС, а також до повернення до радянських поглядів на українську історію

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19.02.2022 22:33 Ответить
Тітухани проплачені стоять із червоними коммуняцькими тряпками , яких проплатила п'ята колона кремля ОПЗЖ !
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20.02.2022 05:27 Ответить
*****, переписать ******-акселератів-дегенератів, і вилучити паспорти України, забрати Громадянство, чумадан - вокзал - рабсея нах.
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20.02.2022 10:45 Ответить
А чому це Залужний оддувається за спецняків?! Твоє діло - воювати, а не плакатися, які погані вороги.
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19.02.2022 22:40 Ответить
Сарацин 🌙@SaraceniVostok·1 чЕще одно видео из Белгородской области. На всей военной технике, пребывающей к границе с Украиной, закрашены обозначения для мирного времени и нанесены тактические знаки "Z", сообщает ТК "ВЧК-ОГПУ"
Сарацин 🌙@SaraceniVostok·1 чНа военную технику, которая пребывает к границе с Украиной в Белгородской области нанесены тактические знаки "Z ". Эти флюресцентной краской наносят условные символы подразделений что бы свои вертолетчики и штурмовики не ударили ночью.
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19.02.2022 22:42 Ответить
Так это даже выгодно Украине, поскольку тогда рашка сама выйдет из невыгодных для Украины Минских соглашений.
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19.02.2022 22:45 Ответить
На росії віднайшлись нові лунки від українських снарядів.
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19.02.2022 22:45 Ответить
І давно в нас так було?
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19.02.2022 23:02 Ответить
і не кажіть. Через рік таке саме буде на усіх дорогах що построїв Бубочка з Коломойшею. Главное бабло Розпилить, а якість доріг - діло десяте.
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20.02.2022 10:47 Ответить
Не знаю як по всієї Україні, а в нас у Житомирі зараз як раз так - сніг зійшов і з ним асфальт, залишился лише пісок від того "асфальту".
Хоча може і не мер вінен, а то власник асфальтового заводу. До речи, колись казали, що Гройсман власник дуже великої кількості асфальтових заводів в Україні...
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20.02.2022 15:39 Ответить
Лунный пейзаж, а шо
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20.02.2022 00:16 Ответить
покажи загарбникам ТРИЗУБ
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19.02.2022 23:00 Ответить
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19.02.2022 23:00 Ответить
Если пуйло подтвердит подписью признание ОРДиЛО то присутствующие на Донбассе рос.войска будут признаны официально, и тут и кацапо-миротворцы уже не нужны !?
И эта ситуация отличается от Карабаха, который недавно освободил Азербайджан.
Вопрос - Как Мы будем освобождать Донбасс военным путем после того как пуйло признает ОРДиЛО?!
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20.02.2022 00:25 Ответить
Влад Борода@Analytic_center
5 ч

Увага!
Звертаємо особливу увагу наших громадян на тимчасово окупованих територіях, що ваше життя перебуває під загрозою.
Закликаємо в ці дні не користуватися громадським транспортом, транспортом для «евакуації», уникати місць скупчення людей, громадських установ.
Звертайте увагу на «ремонтні роботи» у своїх будинках, невідомі автомобілі, припарковані біля ваших будинків.
Росіяни відомі терактами навіть проти власного населення, тим менше для них важить життя українців, які стали заручниками їх амбіцій в чергових геополітичних ігрищах.
Нижче лінк на випуск "допутинського" НТВ 1999 р., ефір з мешканцями Рязані, котрі дивом встигли попередити підрив свого будинку. Тут добре можна бачити "стиль" диверсантів, навіть їх ляпи - https://www.youtube.com/watch?v=g7EcGJcCcVo&t=1s
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20.02.2022 00:39 Ответить
РЮЗЬГЕЯ СВИНЬЯ

Рюзьгая свинья - не просто образ.
"Разжиганья" вовсе не боясь,
Наконец-то скажем в полный голос:
Вся рассея - рюзьгая свинья!
Та свинья свирепа и космата,
В грязной луже гордо возлежа.
Кроме водки, наглости и мата
Больше за душою - ни шиша.
Грязная, вонючая скотина,
Нечисть, осквернившая собой
Некогда Европы половину,
Синь Невы и снег кавказских гор.
Под ее ярмом народы стонут,
Ее рыло по уши в крови.
И безвинных трупов миллионы
В котлован империи легли.
Ни стыда, ни совести, ни чести -
Нагло хрюкнув, русская свинья
Мир учить берется с новой спесью,
Штатам набивается в "друзья".
На просторах Азии с Европой,
Всех поработив и в грязь втоптав,
Рюзьгая свинья обвислой жопой
Претендует сесть на пьедестал, --
Пьедестал всемирного почета.
"Рюзьге, мол, духовностью богат".
Чтобы мир спасти от сей мразоты -
Покупай скорее автомат!
2006 г.
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20.02.2022 00:39 Ответить
Любые миротворцы обязаны иметь мандат ООН. В противном случае они есть оккупанты, и подлежат уничтожению.
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20.02.2022 00:41 Ответить
Российские самозванцы, независимо от того, как они себя называют, на нашей территории являются такими же оккупантами (противоправными захватчиками), как и остальные российские оккупанты.
Т.е., для обороны от российских оккупантов-захватчиков, которые самозванно будут называть себя якобы "миротворцами", следует применять такие же меры, как и для обороны от других российских оккупантов-захватчиков.
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20.02.2022 03:39 Ответить
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20.02.2022 06:48 Ответить
це просто кіно-оператор від ВСУ: зйомка завжди з першого дубля
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20.02.2022 07:51 Ответить
Зачем Залужный рот открывает на публике?
Показать какие мы сильные, и враг только о нашем упоминании начинает трястись от страха?
Бойцовские собаки редко лают, но хорошо кусают!
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20.02.2022 07:39 Ответить
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20.02.2022 11:32 Ответить
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