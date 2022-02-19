Запад не должен доверять России, которая не выполняет никаких обещаний и стремится к одностороннему преимуществу, - Моравецкий
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Государства ЕС и НАТО не должны рассматривать идею о создании так называемой "буферной зоны", включающей Украину, поскольку Россия не придерживается ожидаемых от нее обязательств.
Об этом заявил во время панельной дискуссии на Мюнхенской конференции безопасности премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Как известно, это одно из требований Путина, наряду с демилитаризацией восточных членов НАТО. Премьер Польши назвал это "Идеей о том, чтобы установить "буферную зону" между РФ и НАТО и сделать государства восточной Европы государствами второго класса и снизить присутствие США".
"Наивно думать, что выполнение части требований России приведет к мирному сосуществованию, мирному сосуществованию с Россией. Я знаю, что люди на Западе думают именно так. Но вы просто не знаете России. Они стремятся только к одностороннему своему преимуществу", - заявил он.
Моравецкий также заявил, что Путин не хочет позволить Украине стать успешной, и это определяет его действия.
"Успех демократической Украины будет слишком заразным для России. Это причина, почему Зеленский и Украина под таким нападением", - заявил он.
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т.е двоюродными братьями
Я, по А9 -- Нюрнберг -- Берлин -Ляйпциг -- уже 15 лет рулю каждый день.
Их там было -- в 6 полос битком. Но -- исчезли поляки...
И на стройках в Германии их тоже не стало.
Мой магазин, в 2007 году, исключительно юги строили. Тогда тоже поляки не котировались...
Очень тяжко в этом мире! (с) ...короче... -- про поляков... *)
Існувала і існує лише Київська Русь в Україні. Мокшане-андрофаги-кроманьйонці, це тупіковий виток еволюції людсства.
Генетично Вата не має права на життя в Україні. Лишнєхрлмосомніє епти.
Пока что, была у нас Ремзона поляцкая -- стала румынская -- в смысле национальном.
А поляцкие слесаря и мастера пересели на дальнобой рулить... -- аж в Россию, даже!
ХеЗ? ... -- я на такэ вжэ не спроможный... -- бо лень и жинка молодая...*)