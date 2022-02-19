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Запад не должен доверять России, которая не выполняет никаких обещаний и стремится к одностороннему преимуществу, - Моравецкий

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Запад не должен доверять России, которая не выполняет никаких обещаний и стремится к одностороннему преимуществу, - Моравецкий

Государства ЕС и НАТО не должны рассматривать идею о создании так называемой "буферной зоны", включающей Украину, поскольку Россия не придерживается ожидаемых от нее обязательств.

Об этом заявил во время панельной дискуссии на Мюнхенской конференции безопасности премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Как известно, это одно из требований Путина, наряду с демилитаризацией восточных членов НАТО. Премьер Польши назвал это "Идеей о том, чтобы установить "буферную зону" между РФ и НАТО и сделать государства восточной Европы государствами второго класса и снизить присутствие США".

"Наивно думать, что выполнение части требований России приведет к мирному сосуществованию, мирному сосуществованию с Россией. Я знаю, что люди на Западе думают именно так. Но вы просто не знаете России. Они стремятся только к одностороннему своему преимуществу", - заявил он.

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Моравецкий также заявил, что Путин не хочет позволить Украине стать успешной, и это определяет его действия.

"Успех демократической Украины будет слишком заразным для России. Это причина, почему Зеленский и Украина под таким нападением", - заявил он.
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Топ комментарии
+13
Параше не надо доверять или не доверять. Её надо уничтожать.
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19.02.2022 22:51
+12
Верить кацапу - себя обманывать !
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19.02.2022 22:36
+12
Поляки стільки разів потерпали від Кацапо-німецької імперії, що хто як не вони знають про звички та рефлекси росіських гієн.
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19.02.2022 22:41
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Була б Польща в районі Португалії, і погляд був би інший. А так надійні союзники України.
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19.02.2022 22:33 Ответить
Поляки стільки разів потерпали від Кацапо-німецької імперії, що хто як не вони знають про звички та рефлекси росіських гієн.
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19.02.2022 22:41 Ответить
русский царь, немецкий кайзер и английский король перед Первой мирой были кузенами

 т.е двоюродными братьями
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19.02.2022 22:56 Ответить
Верить кацапу - себя обманывать !
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19.02.2022 22:36 Ответить
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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20.02.2022 00:52 Ответить
******** кацапов и будем жить норм. Просто это надо пережить
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19.02.2022 22:40 Ответить
Не знаю, почему? -- но сейчас поляков в Германии нет. Вообще никаких... -- до Короны, их было валом везде!
Я, по А9 -- Нюрнберг -- Берлин -Ляйпциг -- уже 15 лет рулю каждый день.
Их там было -- в 6 полос битком. Но -- исчезли поляки...
И на стройках в Германии их тоже не стало.
Мой магазин, в 2007 году, исключительно юги строили. Тогда тоже поляки не котировались...
Очень тяжко в этом мире! (с) ...короче... -- про поляков... *)
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19.02.2022 22:45 Ответить
дядя осси из Казахстана ?
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19.02.2022 22:57 Ответить
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19.02.2022 22:48 Ответить
Это так, но некоторым товарисчам газпромовское бабло застилает глаза😁
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19.02.2022 22:51 Ответить
Параше не надо доверять или не доверять. Её надо уничтожать.
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19.02.2022 22:51 Ответить
Дайошь русафобію!
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19.02.2022 22:53 Ответить
Рабсія ********* має згинути як пережиток КПСС, СССР, Орда, МОРДОР.

Існувала і існує лише Київська Русь в Україні. Мокшане-андрофаги-кроманьйонці, це тупіковий виток еволюції людсства.

Генетично Вата не має права на життя в Україні. Лишнєхрлмосомніє епти.
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19.02.2022 22:52 Ответить
*** да ******* санкции этому недофюреру (отключите SWEEFT, выкинуть всег дегенератов детей которые живут на западе забрать их бизнесс, запретить хлждение доллара по параше), параша развалится и дищать станет всем легче
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19.02.2022 22:52 Ответить
Росія це скажений пес який має бути пристрелений.
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19.02.2022 22:55 Ответить
В Польше, как я понимаю, бо тут имеются пшеки-камарады... -- шо-то там у них жопа. В экономическом и политическом смысле.
Пока что, была у нас Ремзона поляцкая -- стала румынская -- в смысле национальном.
А поляцкие слесаря и мастера пересели на дальнобой рулить... -- аж в Россию, даже!
ХеЗ? ... -- я на такэ вжэ не спроможный... -- бо лень и жинка молодая...*)
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19.02.2022 22:57 Ответить
Наверно боишься, что она при первом удобном случае тебе рога наставит?
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19.02.2022 23:17 Ответить
...я за всё всегда боюсь.. -- даже за тебя...*)
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19.02.2022 23:24 Ответить
Я уже очень старый и с кучей хронических болячек, так что меня боятся нечего. Бойся соседского Фрицци, или Гансика.
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20.02.2022 08:42 Ответить
У варшавському метро з'явилися гасла на пітримку Україні

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20.02.2022 06:18 Ответить
Цікаво мені, а ляхи коли небуть збираються ставити крапку у справі таємничоі загибелі літака ТУ-154 під Смолєнском 10.04.2010 року? Чи москалі вже остаточно замазали баблом?
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20.02.2022 08:33 Ответить
 
 