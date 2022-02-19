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Новости Агрессия России против Украины Война
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Украина в случае нападения имеет право просить Турцию закрыть для РФ проливы в Черное море, - посол Боднар

Украина в случае нападения имеет право просить Турцию закрыть для РФ проливы в Черное море, - посол Боднар

Украина имеет право на основании конвенции Монтре обращаться с просьбой в Турцию, чтобы закрыть проливы и не разрешить дополнительным силам РФ зайти в Черное море.

Об этом в интервью Укринформу сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Турции Василий Боднар, передает Цензор.НЕТ.

"Если бы возникла такая ситуация, что российская сторона приняла решение о нападении на Украину, тогда это создает другие условия для применения положений конвенции, решения о закрытии или ограничении прохода проливов. Тогда мы имеем право на основании этой конвенции обращаться с просьбой в Турцию, чтобы проливы закрыть и не разрешить таким образом дополнительным силам РФ зайти в Черное море", - сказал Боднар.

Дипломат напомнил, что конвенция Монтре позволяет Турции обеспечить свой суверенитет над проливами в особый период, или в случаях, предусмотренных конвенцией. Тогда Турция сама принимает решения, какие корабли пускать, а какие нет.

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"Оснований закрывать проливы в Турции нет, по крайней мере сейчас. Для черноморских государств ограничений по проходу проливов нет, для нечерноморских есть ограничения по времени пребывания и тоннажу. Есть особенности по подводному флоту", - сказал посол.

Он напомнил, что в феврале русские корабли массово заходили в Черное море, где проводили учения и создавали угрозы гражданскому мореходству, но формально это все происходило без нарушения конвенции Монтре. Так же США, Франция или другая страна могут послать официальный запрос и имеют право зайти на три недели в Черное море, и они это делают.

Конвенция Монтре с 1936 года восстановила суверенитет Турции над проливами из Черного в Средиземное море. Конвенция Монтре сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через пролив как в мирное, так и в военное время. Режим прохода военных кораблей разный по отношению к черноморским и нечерноморским государствам.

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Боднар Василий (162) россия (95339) Турция (3369) Черное море (1472)


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Топ комментарии
+24
Так, дане питання теж необхідно було підіймати давно, ще після окупації Криму.
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19.02.2022 23:22
+8
Чорне море стане могилою для пабєдоносних лаптєплавов!
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19.02.2022 23:24
+5
у разі нападу путіна треба знищити к ***** матєрі, як в свій час знищили усаму бен ладана.
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19.02.2022 23:22
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Правила форума Совет форумчан
Так, дане питання теж необхідно було підіймати давно, ще після окупації Криму.
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19.02.2022 23:22 Ответить
u vas oficialjno ne voina a kakoje to ato
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19.02.2022 23:46 Ответить
Окупація Криму не має жодного стосунку до АТО
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19.02.2022 23:57 Ответить
Tak chto vihodit chto Krim zahvatili ne tororisti v zeljonih formah?
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20.02.2022 00:06 Ответить
у разі нападу путіна треба знищити к ***** матєрі, як в свій час знищили усаму бен ладана.
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19.02.2022 23:22 Ответить
к нему без анализа кала не пускают
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19.02.2022 23:47 Ответить
Чорне море стане могилою для пабєдоносних лаптєплавов!
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19.02.2022 23:24 Ответить
Так они уже зашли .
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19.02.2022 23:25 Ответить
Назад тільки у пекло.
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19.02.2022 23:28 Ответить
много рашкованских корыт борсается в Средиземном море -типа будем бодаться с тремя авианосными соединениями США.

а база ВМФ у рашки только одна и то плюгавенькая в Тартуссе (Сирия)
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20.02.2022 00:24 Ответить
пізно , кацапи вже стягнули в Чорне море всі свої корита !
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19.02.2022 23:27 Ответить
В разі нападу -- вже напало!
...тіки Пан Посол в Туреччині трошки пізно схаменувся...*)
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19.02.2022 23:28 Ответить
посол Украины, перед этим, принял большую порцию кальвадоса и только сейчас выпал из каматоза
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19.02.2022 23:31 Ответить
...не без того, похоже...
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19.02.2022 23:33 Ответить
Украина еще отп"здит Голиафа-путина, вот уведите !! И ядерная ракета не поможет!!
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19.02.2022 23:31 Ответить
Топити їх треба, бо це вороги, а для цього ніяка Туреччина не потрібна.Севастополь разом з цапською базою має бути стертий з лиця землі.В Криму немає більше бути ніякої "цапської слави".
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19.02.2022 23:34 Ответить
Севастополь не трожь. На снос кацапских городов тренируйся.
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19.02.2022 23:43 Ответить
а в Севасе прям 99 процентов укрАинцев ?
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19.02.2022 23:49 Ответить
Причём здесь население, население и в Сибирь можно выслать, благо мост есть.
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19.02.2022 23:51 Ответить
Вот я тебе сейчас очень медленно объясню разницу в подходах к проблеме.

Версия Кацапии - приумножить территорию, выселив или умертвив несогласных.

Версия Украины - отстоять людей, желающих быть гражданами Украины.
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19.02.2022 23:54 Ответить
Вот я и говорю сорванцу - Севастополь не трожь!
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20.02.2022 00:00 Ответить
Как палучицца, еси мардва сдрыснет на мастосрань у ссысрань, то мабудь.
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20.02.2022 00:32 Ответить
Головне,-вчасно нагадав
Та й ніколи зараз .Бомбу в каструлі варять.Ядєрну.
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19.02.2022 23:37 Ответить
Світ має підтримати Україну, яка добровільно відмовилася від ядерної зброї в обмін на мир і зараз знаходиться на межі вторгнення тієї самої країни, яка переконала її зробити це.
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19.02.2022 23:41 Ответить
да кацапы туда уже и так стянули всё, что проржаветь и утонуть не успело...
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19.02.2022 23:41 Ответить
ЧФ сейчас один из самых новых в рф. Очень много кораблей моложе 10 лет.
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19.02.2022 23:45 Ответить
Мегаурейсер Кузькин ?
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19.02.2022 23:51 Ответить
Как остадолбал этот баян про вездесущий кузькин с ашотом и курском. Хоть самую малость про флот, который топить собираешься выясни.
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19.02.2022 23:53 Ответить
ну, как бы, я в своё время служил на СФ и лично был на 5 проектах АПЛ.

Ты знаешь, что такое Акула или Батон или РТМ ?
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19.02.2022 23:57 Ответить
Ну и не позорься с плоскими шутками про кузю.
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19.02.2022 23:58 Ответить
та какие там шутки ?

он сам вместо себя шутит.

Я видел Киев и Киров в конце 80-х.

Да, это было нечто по 5 тысяч рыл на борт.

А из Кузи такой же мега, как из ***** брежнев )))
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20.02.2022 00:05 Ответить
у вас там в Севасе (между прочим, я иногда жил на Портовой, 11) Москва стояла.

тоже на то время было более-менее.

так та мелкая Москва на сегоднящнего Кузю смотрела бы, как на предсмертного старого пачкуна
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20.02.2022 00:10 Ответить
Я знаю, СФ 1986-1989. СФП-240.
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20.02.2022 03:13 Ответить
На китайских дизелях.
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20.02.2022 00:33 Ответить
Коли путін надумає напасти то всі орки вже будуть на місці. Прости потрібно буде потопити кораблі рф а не не пропускати!
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19.02.2022 23:44 Ответить
Море то таке, а як же закрити небо як Ваас просити союзники демократії в незалежності!
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19.02.2022 23:50 Ответить
Салам алейкум, ми смитрим в твои глаза
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20.02.2022 00:01 Ответить
хм.. а всеобщей мобилизацией я смотрю и не пахнет !? .. или пахнет !?
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20.02.2022 00:13 Ответить
Ну, попросить, далі шо?
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20.02.2022 00:33 Ответить
Так они уже все вошли
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20.02.2022 00:55 Ответить
Україна у разі нападу має право просити Туреччину закрити для РФ протоки у Чорне море, - посол Боднар Джерело:

Ердоган - закривай для кацапів Босфор, хай Волго - Донським каналом расєйські есмінці пензлюють до Азова
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20.02.2022 01:13 Ответить
А чому міст ще не завалився чи не завалили по ньому теж завозять військову техніку
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20.02.2022 06:16 Ответить
Во дают!!! Когда они уже фсьо собрали! Это надо было делать раньше.
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20.02.2022 06:59 Ответить
Т.е. когда захватили Крым и Донбасс Турция отказала в закрытии?
Или пособники ***** "забыли" попросить Турцию закрыть Босфор?
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20.02.2022 07:31 Ответить
Именно из за Босфора подонок Хутин и кружит вокруг Эрдогана не замечает сбитых самолетов, полной победы Турции в Карабахе и т.д. Закрыть Босфор оч. непростой шаг, и не так важен для нас, как поставка Байрактаров, вот где надо Турцию просить и требовать.
Даже Если все БДК ( больш.дессантные корабли) Кацапстана зайдут в Черное море, это не повлияет на ситуацию. А Сотня Байрактаров может быстро остудить наступателтные грезы старых нкэвэдэшных пердунов.
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20.02.2022 07:52 Ответить
 
 