Украина в случае нападения имеет право просить Турцию закрыть для РФ проливы в Черное море, - посол Боднар

Украина имеет право на основании конвенции Монтре обращаться с просьбой в Турцию, чтобы закрыть проливы и не разрешить дополнительным силам РФ зайти в Черное море.

Об этом в интервью Укринформу сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Турции Василий Боднар, передает Цензор.НЕТ.

"Если бы возникла такая ситуация, что российская сторона приняла решение о нападении на Украину, тогда это создает другие условия для применения положений конвенции, решения о закрытии или ограничении прохода проливов. Тогда мы имеем право на основании этой конвенции обращаться с просьбой в Турцию, чтобы проливы закрыть и не разрешить таким образом дополнительным силам РФ зайти в Черное море", - сказал Боднар.

Дипломат напомнил, что конвенция Монтре позволяет Турции обеспечить свой суверенитет над проливами в особый период, или в случаях, предусмотренных конвенцией. Тогда Турция сама принимает решения, какие корабли пускать, а какие нет.

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"Оснований закрывать проливы в Турции нет, по крайней мере сейчас. Для черноморских государств ограничений по проходу проливов нет, для нечерноморских есть ограничения по времени пребывания и тоннажу. Есть особенности по подводному флоту", - сказал посол.

Он напомнил, что в феврале русские корабли массово заходили в Черное море, где проводили учения и создавали угрозы гражданскому мореходству, но формально это все происходило без нарушения конвенции Монтре. Так же США, Франция или другая страна могут послать официальный запрос и имеют право зайти на три недели в Черное море, и они это делают.

Конвенция Монтре с 1936 года восстановила суверенитет Турции над проливами из Черного в Средиземное море. Конвенция Монтре сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через пролив как в мирное, так и в военное время. Режим прохода военных кораблей разный по отношению к черноморским и нечерноморским государствам.

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