Украина в случае нападения имеет право просить Турцию закрыть для РФ проливы в Черное море, - посол Боднар
Украина имеет право на основании конвенции Монтре обращаться с просьбой в Турцию, чтобы закрыть проливы и не разрешить дополнительным силам РФ зайти в Черное море.
Об этом в интервью Укринформу сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Турции Василий Боднар, передает Цензор.НЕТ.
"Если бы возникла такая ситуация, что российская сторона приняла решение о нападении на Украину, тогда это создает другие условия для применения положений конвенции, решения о закрытии или ограничении прохода проливов. Тогда мы имеем право на основании этой конвенции обращаться с просьбой в Турцию, чтобы проливы закрыть и не разрешить таким образом дополнительным силам РФ зайти в Черное море", - сказал Боднар.
Дипломат напомнил, что конвенция Монтре позволяет Турции обеспечить свой суверенитет над проливами в особый период, или в случаях, предусмотренных конвенцией. Тогда Турция сама принимает решения, какие корабли пускать, а какие нет.
"Оснований закрывать проливы в Турции нет, по крайней мере сейчас. Для черноморских государств ограничений по проходу проливов нет, для нечерноморских есть ограничения по времени пребывания и тоннажу. Есть особенности по подводному флоту", - сказал посол.
Он напомнил, что в феврале русские корабли массово заходили в Черное море, где проводили учения и создавали угрозы гражданскому мореходству, но формально это все происходило без нарушения конвенции Монтре. Так же США, Франция или другая страна могут послать официальный запрос и имеют право зайти на три недели в Черное море, и они это делают.
Конвенция Монтре с 1936 года восстановила суверенитет Турции над проливами из Черного в Средиземное море. Конвенция Монтре сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через пролив как в мирное, так и в военное время. Режим прохода военных кораблей разный по отношению к черноморским и нечерноморским государствам.
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а база ВМФ у рашки только одна и то плюгавенькая в Тартуссе (Сирия)
...тіки Пан Посол в Туреччині трошки пізно схаменувся...*)
Версия Кацапии - приумножить территорию, выселив или умертвив несогласных.
Версия Украины - отстоять людей, желающих быть гражданами Украины.
Та й ніколи зараз .Бомбу в каструлі варять.Ядєрну.
Ты знаешь, что такое Акула или Батон или РТМ ?
он сам вместо себя шутит.
Я видел Киев и Киров в конце 80-х.
Да, это было нечто по 5 тысяч рыл на борт.
А из Кузи такой же мега, как из ***** брежнев )))
тоже на то время было более-менее.
так та мелкая Москва на сегоднящнего Кузю смотрела бы, как на предсмертного старого пачкуна
Ердоган - закривай для кацапів Босфор, хай Волго - Донським каналом расєйські есмінці пензлюють до Азова
Или пособники ***** "забыли" попросить Турцию закрыть Босфор?
Даже Если все БДК ( больш.дессантные корабли) Кацапстана зайдут в Черное море, это не повлияет на ситуацию. А Сотня Байрактаров может быстро остудить наступателтные грезы старых нкэвэдэшных пердунов.