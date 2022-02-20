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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
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Россия своими действиями на Донбассе открыто нарушает Минские договоренности, - заявление глав МИД стран G7

Россия своими действиями на Донбассе открыто нарушает Минские договоренности, - заявление глав МИД стран G7

Страны "Группы семи" осуждают применение тяжелого вооружения и обстрелы населенных районов на Донбассе, считая это явным нарушением Минских договоренностей со стороны России.

Об этом говорится в совместной декларации министров иностранных дел стран G7, текст которого опубликован на сайте МИД ФРГ, сообщает Цензор.НЕТ.

Рост количества нарушений режима прекращения огня на линии столкновения в последние дни вызывает серьезную обеспокоенность дипломатов.

"Мы осуждаем применение тяжелого вооружения и невыборочные обстрелы гражданских районов; это явное нарушение Минских договоренностей. Мы также осуждаем продолжение выдачи Россией российских паспортов жителям неподконтрольных правительству территорий Украины. Это явно противоречит духу Минских договоренностей", - отметили в G7.

Читайте также: Все высказали непоколебимую поддержку Украины и готовность к дальнейшим решительным шагам, - Кулеба встретился с главами МИД стран Большой семерки в Мюнхене

Главы МИД стран "Группы семи" подчеркнули, что действия незаконных образований на временно оккупированных территориях Украины следует рассматривать как подготовку к военной эскалации, а инсценированные инциденты могут быть использованы в качестве повода для возможной военной эскалации.

Дипломаты уверены, что РФ должна использовать свое влияние на оккупационные администрации для деэскалации.

Также министры ожидают, что Россия осуществит объявленное сокращение своей военной деятельности вдоль границ Украины.

"Пока мы не видели никаких доказательств этого сокращения. Мы будем оценивать Россию по ее действиям", - говорится в заявлении.

Читайте также: Украина поддерживает выполнение Минских соглашений, но не по указанию РФ, - Данилов

Напомним, чрезвычайная встреча министров иностранных дел G7 состоялась на полях Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля. В ней принял участие и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Министры иностранных дел Группы семи выразили непоколебимую поддержку Украины и готовность к дальнейшим решительным шагам для сдерживания дальнейшей агрессии РФ. Они подтвердили министру Кулеби, что готовы предпринять шаги, в результате которых Россия испытает тяжелый санкционный удар и окажется в тотальной международной изоляции", - говорится в сообщении пресс-службы МИД.

G7 (833) россия (95339) минские соглашения (3229)


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Топ комментарии
+13
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19.02.2022 23:56
+13
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20.02.2022 00:07
+13
Отключиь свифт, заблокировать счета всех компаний РФ и граждан, где больше миллиона дол., прекратить любые торговые отношения с РФ, в том числе закупки нефти и наза.
Выдержать все это месяца три максимум, а потом... принести цветы на могилку Путина.
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20.02.2022 00:08
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19.02.2022 23:56 Ответить
😂😂😂
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19.02.2022 23:56 Ответить
Світ має підтримати Україну, яка добровільно відмовилася від ядерної зброї в обмін на мир і зараз знаходиться на межі вторгнення тієї самої країни, яка переконала її зробити це.
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19.02.2022 23:59 Ответить
За словами Бренсона, окупація Криму Росією у 2014 році стала першим серйозним порушенням Будапештського меморандуму. Водночас нове можливе вторгнення повністю розірве меморандум. Це призведе до катастрофічних наслідків.

Мільярдер вважає, що зараз складно переконати інші країни відмовлятися від ядерної зброї, адже вони бачать ситуацію, в яку втрапила Україна.
Безсумнівно, продовження агресії Росії проти України демотивує тих, хто раніше хотів скорочувати запаси зброї, оскільки це говорить про те, що будь-яку угоду можна розірвати свавільно,
- пояснив Бренсон.

https://24tv.ua/svit-maye-pidtrimati-********-milyarder-brenson-novini-rosiyi_n1872228
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20.02.2022 00:20 Ответить
Засуджньте своє засудження собі в сраку.
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20.02.2022 00:01 Ответить
Цікава реакція пересічних "братів" на те, що відбувається - жодного антивоєнного мітинга, жодної антивоєнної демонстрації. В Волгограді одна жіночка вийшла з плакатом на одиночний пікет. Заява Івашова та йому подібних зроблена лише тому, що бояться, що програють.
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20.02.2022 00:05 Ответить
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20.02.2022 00:07 Ответить
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20.02.2022 00:07 Ответить
bamr@bamr69

·
https://twitter.com/bamr69/status/1495107995159703552 4 ч



Президент Еврокомиссии в Мюнхене:
Европа готова к зиме без российского газа
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20.02.2022 00:55 Ответить
Отключиь свифт, заблокировать счета всех компаний РФ и граждан, где больше миллиона дол., прекратить любые торговые отношения с РФ, в том числе закупки нефти и наза.
Выдержать все это месяца три максимум, а потом... принести цветы на могилку Путина.
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20.02.2022 00:08 Ответить
Еще, вдогонку.
Енергорынок, в отличие от рынков большинства товаров, поднимается именно тогда, когда в мире напряженность и нет "тишины" (которую любят деньги, но не энергетические).
В последние 20 лет "большая бензоколонка" делает все, чтобы поднять этот градус напряженности.
Без газонефтедолларов РФия никто - так себе -Сомали.
В этом корень ее политики.
Ну а Украина для них вдвойне - и напряженность для энергоприбылей и выдуманная колыбель их недоцивилизации.
Если Украина не будет с РФией - не будет РФии. Ее выдуманной и пропагандируемой триста лет истории не будет!
И спросят: "А вы собственно кто? Откуда?"
Ведь не зря названия всех народов в мире -имя существительное: кто? - немцы, китайцы, шведы, поляки...
И только этот сброд: какие? - русские.
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20.02.2022 00:35 Ответить
Використати свій вплив? Треба тим занепокоєним токмачити що ніяких власних керівників лугандон не має, всім там керує виключно росія.
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20.02.2022 00:10 Ответить
👏👏👏👏👏
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20.02.2022 06:13 Ответить
а мне понравилось: "россия должна использовать своё влияние на окупационные администрации", типа окупационные администрации не состоят из рассейских говорящих голов
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20.02.2022 00:15 Ответить
Оккупационная администрация = администрация оккупантов. Так что всё верно.
Как в кино Гурченко говорила - "уймитевашумать".
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20.02.2022 02:43 Ответить
Эксперты: "Предстоящая война будет решающей для всех этих недо-империй - от Беларуси Лукашенко, до Таджикистана Рахмона. У всех головы полетят. Главное обезглавить путинскую россию..."
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20.02.2022 00:16 Ответить
"Предстоящая война" может мгновенно превратиться в ядерную. Для большей части цивилизации всё закончится очень быстро - а её остатки добьют морозы и вечная ночь ядерной зимы, когда на экваторе летом будет -20°С, а в наших широтах -80°С.
У Запада планы этого не допустить. А Х*уйло о таком подумывает. Он сегодня тренировался учебные "ядерные" ракеты запускать.
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20.02.2022 02:48 Ответить
Если они дословно так сформулировали, то сами себя поймали.
Если администрации ОКУПАЦИОННЫЕ, то это априори уже не украинские граждане.
Не может гражданин страны окупировать свою страну.
Придется все же им очевидно называть вещи своими именами - времена Мерекль проходят.
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20.02.2022 00:20 Ответить
Собственно, Хутину теперь никакой "казус белли" не нужен. Байден четко дал понять, что не поверит ни в какую инициативу Украины по развязыванию войны. Это был основной месседж.. Ставки сделаны , пора вскрывать карты.
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20.02.2022 00:21 Ответить
Карты ***** это вазелин
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20.02.2022 00:31 Ответить
Инсайд - В ордило заехало около 5к чвкашников. Основная задача совместно с местными орками - провокации. Добиться ответки, после ответки держаться три , ТРИ часа. Типа потом рашка придет на помощь. Ну в общем как то так.
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20.02.2022 00:44 Ответить
Неизвестно, правда это или нет, но это вписывается в постоянные старания Х*уйла всегда и везде прикрываться ихтамнетами, пытаясь избежать ответственности.
Не выйдет.
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20.02.2022 02:54 Ответить
Порушення без санкцій - слова на вітер.
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20.02.2022 00:26 Ответить
👏👏👏👏👏
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20.02.2022 06:16 Ответить
ау!монастырский где реакция?

У Харкові зірвали спробу почати проросійський мітинг проти "фашистів"

19 лютого, 2022 субота
16:47

https://espreso.tv/suspilstvo СУСПІЛЬСТВО

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Вдень у суботу, 19 лютого 2022 року, на харківському Майдані Свободи проросійські сили мали намір провести мітинг

Здійсненню такого наміру завадили харківські патріоти України. Про це із посиланням на місцевий паблік https://twitter.com/h_kharkov/status/1495007803978797057 H - Harkov передає https://espreso.tv/ Еспресо.TV .

Читайте і дивіться також: https://espreso.tv/v-odesi-rozignali-prorosiysku-aktsiyu-pid-chervonimi-praporami 12 лютого. В Одесі розігнали проросійську акцію під червоними прапорами

"Активісти впіймали одного з організаторів проросійського мітингу на площі Свободи разом із заготовленими плакатами", - йдеться у повідомленні.



На плакатах було написано російською мовою: "Зупинемо фашизм в Україні".



Нагадаємо, за даними української та західних розвідок, план повномасштабного російського збройного вторгнення передбачає "розхитування" ситуації у найбільши містах із залученням орієнтованих на РФ політичних партій та громадських організацій.
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20.02.2022 00:29 Ответить
почему прокацапские ******** не на нарах?
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20.02.2022 00:30 Ответить
ФашиСм? Блеать,какие всё таки дятлы эти кацапы. И подписывают на провокации ещё больших дегенератов,которые и грамоте не обучены. "Рюцкемир",ёпта.🤦
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20.02.2022 00:57 Ответить
Ну судя по заявам Джонсона на счёт вскрывания матрёшек , первый должен попасть под раздачу ромчик ********** , если ещё не успел продать их Челси .
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20.02.2022 00:34 Ответить
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20.02.2022 00:36 Ответить
Нигера немного жаль, он конечно быковатый был, за что и получил маслину в живот, которую медики того времени достать не только не смогли, но и даже не пытались. Но сказки у него хорошие получились,
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20.02.2022 03:01 Ответить
Леонид Ильич



В россии были разные правители: и долбо%бы, и конченный мерзавцы, и маньяки, и трусы...
Но чтоб это всё соединилось в одном - такое увы впервые.
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20.02.2022 00:47 Ответить
Вы не понимаете. Это во всём ВСУ виноваты. Манька захерова не даст соврать. Как и её старший по конюшне. А Запад подстрекает киевский режим,заставляя его быть нацистским. И вообще-ихтамнет.
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20.02.2022 00:53 Ответить
Дипломати переконані, що РФ має використати свій вплив на окупаційні адміністрації для деескалації. Джерело: - это диагноз . Они безнадёжны .
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20.02.2022 01:14 Ответить
Про який вплив Ви говорите якщо мокшани і окуповали наші території а на керівних посадах сидять ті кого вони призначили.Що самі на себе будуть впливати?
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20.02.2022 07:48 Ответить
Все санкции которые подготовили ввести в случае торжения нужно вводить до вторжения к примеру на полгода чтоб московиты их ощутили до вторжения и подумали стоит ли вторгатся в Украину и определять свою судьбу самостоятельно а не когда уже разрушат пол Украины и поубивают сотни тысяч людей.
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20.02.2022 07:46 Ответить
Фины укатали русню. Ура товарищи.
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20.02.2022 08:21 Ответить
G7-мертва тусовка, клуб найвпливовіших країн))). Хто впливові? Канада з 30 млн. населення?, Італія? Франція, що бігає за Рашкою, як Японія За Курилами? Є 1.5-мільярдний Китай, мільярдна Індія. G7 розганяти треба.
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20.02.2022 18:41 Ответить
 
 