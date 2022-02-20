Россия своими действиями на Донбассе открыто нарушает Минские договоренности, - заявление глав МИД стран G7
Страны "Группы семи" осуждают применение тяжелого вооружения и обстрелы населенных районов на Донбассе, считая это явным нарушением Минских договоренностей со стороны России.
Об этом говорится в совместной декларации министров иностранных дел стран G7, текст которого опубликован на сайте МИД ФРГ, сообщает Цензор.НЕТ.
Рост количества нарушений режима прекращения огня на линии столкновения в последние дни вызывает серьезную обеспокоенность дипломатов.
"Мы осуждаем применение тяжелого вооружения и невыборочные обстрелы гражданских районов; это явное нарушение Минских договоренностей. Мы также осуждаем продолжение выдачи Россией российских паспортов жителям неподконтрольных правительству территорий Украины. Это явно противоречит духу Минских договоренностей", - отметили в G7.
Главы МИД стран "Группы семи" подчеркнули, что действия незаконных образований на временно оккупированных территориях Украины следует рассматривать как подготовку к военной эскалации, а инсценированные инциденты могут быть использованы в качестве повода для возможной военной эскалации.
Дипломаты уверены, что РФ должна использовать свое влияние на оккупационные администрации для деэскалации.
Также министры ожидают, что Россия осуществит объявленное сокращение своей военной деятельности вдоль границ Украины.
"Пока мы не видели никаких доказательств этого сокращения. Мы будем оценивать Россию по ее действиям", - говорится в заявлении.
Напомним, чрезвычайная встреча министров иностранных дел G7 состоялась на полях Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля. В ней принял участие и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Министры иностранных дел Группы семи выразили непоколебимую поддержку Украины и готовность к дальнейшим решительным шагам для сдерживания дальнейшей агрессии РФ. Они подтвердили министру Кулеби, что готовы предпринять шаги, в результате которых Россия испытает тяжелый санкционный удар и окажется в тотальной международной изоляции", - говорится в сообщении пресс-службы МИД.
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Мільярдер вважає, що зараз складно переконати інші країни відмовлятися від ядерної зброї, адже вони бачать ситуацію, в яку втрапила Україна.
Безсумнівно, продовження агресії Росії проти України демотивує тих, хто раніше хотів скорочувати запаси зброї, оскільки це говорить про те, що будь-яку угоду можна розірвати свавільно,
- пояснив Бренсон.
https://24tv.ua/svit-maye-pidtrimati-********-milyarder-brenson-novini-rosiyi_n1872228
джньте своє засудження собі в сраку.
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https://twitter.com/bamr69/status/1495107995159703552 4 ч
Президент Еврокомиссии в Мюнхене:
Европа готова к зиме без российского газа
Выдержать все это месяца три максимум, а потом... принести цветы на могилку Путина.
Енергорынок, в отличие от рынков большинства товаров, поднимается именно тогда, когда в мире напряженность и нет "тишины" (которую любят деньги, но не энергетические).
В последние 20 лет "большая бензоколонка" делает все, чтобы поднять этот градус напряженности.
Без газонефтедолларов РФия никто - так себе -Сомали.
В этом корень ее политики.
Ну а Украина для них вдвойне - и напряженность для энергоприбылей и выдуманная колыбель их недоцивилизации.
Если Украина не будет с РФией - не будет РФии. Ее выдуманной и пропагандируемой триста лет истории не будет!
И спросят: "А вы собственно кто? Откуда?"
Ведь не зря названия всех народов в мире -имя существительное: кто? - немцы, китайцы, шведы, поляки...
И только этот сброд: какие? - русские.
Как в кино Гурченко говорила - "уймитевашумать".
У Запада планы этого не допустить. А Х*уйло о таком подумывает. Он сегодня тренировался учебные "ядерные" ракеты запускать.
Если администрации ОКУПАЦИОННЫЕ, то это априори уже не украинские граждане.
Не может гражданин страны окупировать свою страну.
Придется все же им очевидно называть вещи своими именами - времена Мерекль проходят.
Не выйдет.
У Харкові зірвали спробу почати проросійський мітинг проти "фашистів"
19 лютого, 2022 субота
16:47
https://espreso.tv/suspilstvo СУСПІЛЬСТВО
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Вдень у суботу, 19 лютого 2022 року, на харківському Майдані Свободи проросійські сили мали намір провести мітинг
Здійсненню такого наміру завадили харківські патріоти України. Про це із посиланням на місцевий паблік https://twitter.com/h_kharkov/status/1495007803978797057 H - Harkov передає https://espreso.tv/ Еспресо.TV .
Читайте і дивіться також: https://espreso.tv/v-odesi-rozignali-prorosiysku-aktsiyu-pid-chervonimi-praporami 12 лютого. В Одесі розігнали проросійську акцію під червоними прапорами
"Активісти впіймали одного з організаторів проросійського мітингу на площі Свободи разом із заготовленими плакатами", - йдеться у повідомленні.
На плакатах було написано російською мовою: "Зупинемо фашизм в Україні".
Нагадаємо, за даними української та західних розвідок, план повномасштабного російського збройного вторгнення передбачає "розхитування" ситуації у найбільши містах із залученням орієнтованих на РФ політичних партій та громадських організацій.
В россии были разные правители: и долбо%бы, и конченный мерзавцы, и маньяки, и трусы...
Но чтоб это всё соединилось в одном - такое увы впервые.