В ОДКБ уже заявили, что могут отправить "миротворцев" на Донбасс "в случае необходимости"

Чтобы отправить на Донбасс войска контролируемой Россией "Организации договора о коллективной безопасности" (ОДКБ) как "миротворцев", необходима "добрая воля" Украины и согласование ООН.

Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ генерал-лейтенант Станислав Зась в интервью Reuters, передает Цензор.НЕТ.

"Мы можем прислать столько, сколько нужно. Если нам (членам ОДКБ. – Ред.) нужно 3 тысячи, мы пришлем их. Если нам нужно 17 тысяч, мы пришлем их. Если нам нужно больше – будет больше", – подчеркнул генсек организации.

Он добавил, что ОДКБ может перебросить "столько, сколько нужно" военных.

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"Гипотетически можно себе представить (ввод войск ОДКБ на Донбасс. - Ред.), если будет добрая воля Украины, это все же их территория, если будет мандат Совета Безопасности ООН, такое решение, если бы это было необходимо, поддержали все наши правительства", - убежден Зась.

Reuters констатирует, что развертывание войск ОДКБ на востоке Украины выглядит маловероятным, учитывая восприятие Западом этой организации как инструмента влияния Кремля.

Он добавил, что сейчас необходимо "сесть за стол переговоров и договориться".

Отметим, что вооруженные силы ОДКБ формируются ее членами (Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан). РФ с общей численностью 900 тысяч человек является наиболее влиятельным членом ОДКБ, а единственный военный штаб организации возглавляет россиянин.

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