В ОДКБ уже заявили, что могут отправить "миротворцев" на Донбасс "в случае необходимости"
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Чтобы отправить на Донбасс войска контролируемой Россией "Организации договора о коллективной безопасности" (ОДКБ) как "миротворцев", необходима "добрая воля" Украины и согласование ООН.
Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ генерал-лейтенант Станислав Зась в интервью Reuters, передает Цензор.НЕТ.
"Мы можем прислать столько, сколько нужно. Если нам (членам ОДКБ. – Ред.) нужно 3 тысячи, мы пришлем их. Если нам нужно 17 тысяч, мы пришлем их. Если нам нужно больше – будет больше", – подчеркнул генсек организации.
Он добавил, что ОДКБ может перебросить "столько, сколько нужно" военных.
"Гипотетически можно себе представить (ввод войск ОДКБ на Донбасс. - Ред.), если будет добрая воля Украины, это все же их территория, если будет мандат Совета Безопасности ООН, такое решение, если бы это было необходимо, поддержали все наши правительства", - убежден Зась.
Reuters констатирует, что развертывание войск ОДКБ на востоке Украины выглядит маловероятным, учитывая восприятие Западом этой организации как инструмента влияния Кремля.
Он добавил, что сейчас необходимо "сесть за стол переговоров и договориться".
Отметим, что вооруженные силы ОДКБ формируются ее членами (Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан). РФ с общей численностью 900 тысяч человек является наиболее влиятельным членом ОДКБ, а единственный военный штаб организации возглавляет россиянин.
Пожалуйста, подождите...
- Україні не потрібно виходити із СНД - вона ніколи не була і не є зараз членом цієї структури. Оскільки - і це прикол ситуації - Україна є засновником СНД, але не була стороною співдружності. Ми не підписали статут. Тому фактично, виходячи із СНДшних структур, ми реально повністю, остаточно рвемо з СНД. Як то кажуть, це - точка неповернення. Дороги назад немає в принципі. Ані політично, ані ментально, ніяк. І тут немає жодних хитрощів з боку Києва. А всі ці натяки на якісь юридично-політичні проблеми - це все (якщо висловлюватися такою зовсім недипломатичної мовою) «розвод», яким користуються у Москві. Оскільки вони мріють якимось чином затягнути нас назад.
- Україна ніколи не була членом СНД, але вона досі не вийшла з певних угод у рамках співдружності. Це пов'язано з тим, що саме на пострадянському просторі деякі питання, які реально важливі для українців, досі регулюються СНДшними угодами. Наприклад, пенсійне забезпечення, визнання дипломів, правова допомога. Тобто, ці всі речі реально для українців важливі. Є і специфіка в цьому. Оскільки все-таки процес розпаду СРСР - імперський процес розпаду. І реально люди, які жили в попередній реінкарнації, мають розуміти, яким чином ці питання будуть вирішуватися надалі.
Настане час, коли і ці юридичні інструменти «помруть», бо зникне і в них потреба
І це означає, що повністю руйнуючи саму логіку якоїсь участі в СНД, певні юридичні інструменти є, але вони переглядаються. І це насправді масштабна системна робота. Всі угоди, якісь юридичні документи, юридичні рамки, які не мають стосунку до людських історій, справді у пострадянській реальності руйнуються. Й у цьому є логіка, системність. А решта - важливі для українців юридичні питання - вони ще залишаються. Але настане час, коли і ці юридичні інструменти «помруть», бо зникне і в них потреба.
Україна використовувала СНД як майданчик
- Але ж внески Україна до бюджету СНД платила. Навіщо?
- По-перше, ми були присутні в роботі органів СНД. Звичайно, потім ми це порвали. Потім припинили платити внески. Потім ми скасували наше представництво при СНД, розташоване у Мінську. З 2014 року скасовані всі ці речі, які забезпечували присутність України у СНД. Навіщо ж платила Україна внески до бюджету СНД? Це була до 2014 року така політична гра. Абсолютно свідома гра навколо СНД. «Пішли і не пішли водночас». Тобто, з одного боку, Україна не підписувала статут СНД. А з іншого боку, Україна використовувала СНД як майданчик. Зрештою, після 2014 року це «пішли і не пішли водночас» ми скасували.
можe вже по домам по машкам?
"Паймали мальчикав безаружными, связали, насильно водку в рот заливали! А патом стаяли и зларадна улыбались, наблюдая как люди замерзают!"
- Да ну? Но... а зачем он Вам нужен?
- Как это - зачем?! Представляете - в Калуге в магазине муку дают! Вы сели на самолёт: Р-раз - и уже заняли очередь!
- Скоро наступит будущее, технологии, нам уже не придется стирать целофановые кульки, это за нас будут делать роботы!
Держав
Капапським
Бидлом
Знає, що мандату ООН не получить, тож це буде інтервенція.
Ён ніхто і завуць яго ніяк.
Да-да, именно поэтому глава Совбеза (!) РФ Патрушев селекторное совещание с губерами Урала провел на тему, как им с мусульманскими мигрантами, которых в РФ лишь официлаьных 11 миллионов(!), жить "в мире и дружбе".
Давить, ага, щаз.
Головы отрежут по чеченской традиции - и рядком на сугробах разложат.
Им вообще не уперлось.
И чечены не поедут, что характерно; тем из них кто поехал, в 2014 на Донбассе киздюлей отвесили, они помнят.
Мусульманам совершенно неохота быть "крайними".
Пусть Симоньян с наследниками "миротворить едет, и Пригожин.
С моей точки зрения, на Донбассе перед знаменитым референдумом были следующие группы граждан
- люди вменяемые, которым "назад в ссср" нафиг не уперлось. Эти люди ни на какие референдумы не ходили, ни за какую "независимость" не волеизъявлялись, и вообще хотели жить в Украине, да радоваться. Большинство этих людей уехало в Украину. К сожалению, уехали не все. Осуждать этих людей мы не имеем права, потому как обстоятельства у людей разные. Это могли быть пожилые или сосвем старые люди, у них могли быть старые родители, которых сложно перевезти и которые отказывались ехать, трудности с нахождением работы, плохое здоровье и так далее.
Я - человек, построивший свою жизнь с нуля в стране, где у меня никого и ничего не было, этих людей никоим образом нисколько ни в чем не осуждаю, так что не бросайте в них камень.
Люди эти ни в чем не виноваты, это заложники обстоятельств и заложники нынешнего преступного режима ЛДНР.
- вторая группа - люди более чем вменяемые и отлично знавшие, за что они голосуют. Голосуя за независимость, они голосовали "нам бы в РФ", и держали в голове, что они там, в РФ, таки будут. Голосовали они не за русский язык, в котором их никто в Украине не щемил, а за российские пенсии, за российский материнский капитал и за то, чтобы жить как на РФ. На каком основании они решили, что РФ будет инвестировать в Донбасс - для меня загадка. С логикой у этой категории людей туго, потому как перед ними был пример Приднестровья (работы нет, очень бедненько, но чистенько) и Абхазии (ничего нет, кроме помойки и бандитов). Почему Донбасс должен был получить предпочтение - то к ним вопрос, только они не ответят, потому как ответа нет.
- Идейные, то есть те, которые именно за "ссср", тот "ссср", в котором шахтер - гегемон, Донецк - город тысяч роз, и так далее. Они ратовали: "Путен, введи" и плакали от счастья, целуя подштанцев чисто от идиотизма. Разочарование наступило быстро. Тот "ссср", что братки им построили в Донбассе, ничего общего не имел с "развитым социализмом", да и почему он должен был? Разве во главе РФ сейчас украинец Брежнев? Большая часть таких полностью излечена от "любви к РФ", но по тому СССР-у они не перестают ностальгировать, если живы, конечно, потому как падеж среди идейных был особенно лютым.
- Преступники. Эта уголовная часть общества отлично знала, что хочет: передела собственности и крышевания главного бизнеса Донбасса - прозводства наркоты. Часть из них прикопана (некоторы с почестями, как Болотов, например), другие во власти, иные стоят на низком старте, чтобы эту власть вырвать сейчас зубами.
Именно эта последняя группа и желает введения "миротворцев" РФ, присоединения к "РФ", и так далее. На подтанцовке у нее те, кто желают российских выплат, прежде всего пенсий (в доплнение к украинской, паспорта украинские они не сдали, они не олигофрены) и материнского капитала.
Таким образом, массового "добровольческого" движения на Донбассе сейчас не будет. Для того, чтобы мужиков донбассих загнать в окопы, их баб с детями в "эвакуацию" в РФ отправили, Цена вороса - выплата по 10 тысяч рублей на рыло, Дешево, как по мне (ибо есть шанс вернуться опаленной потрошенной тушкой или фаршем), но им виднее.
Доказательством нежелания жителей ЛДНР вписываться в эти бандитские разборки братков, является тот факт, что российские СМИ писали, что ожидали 100 тысяч беженцев, а приехали 6 с половиной тысяч, то есть кремлевские аналитеГИ ошиблись в своих рассчетах в 15 раз!
Вот и весь патриотизМъ жителей ЛДНР.
Вот и все их желание комить "миротворцев", которые будут привычно отжимать бизнесы, громить натуральные хозяйства, которыми за эти годы привыкли кормиться жители ОРДЛО, которые не на "подсосе" у Душилина.
Я, собственно, к тому, что вплеска патриотизма на Донбасе не будет, а будет: "а не пойти ли вам, миротворцы, на три известных буквы?"
То, что нам покажет россиский кисельвизор - то пропаганда голимая.
Но в пропаганде и Симоньян на Донбассе готова воевать.
Правда, за 8 лет так и не собралась...
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Запровадити візовий режим з цими країнами або взагалі закрити кордон для них, розірвати дипломатичні і економічні звязки з цими окупантами !
Лукашенко, - так. Цей може і не зуміти відкараскатися від участі. Але пряма участь Білорусі у протистоянні з Україною поставить колишнього "бацьку" в чергу військових злочинців до ешафоту з табуреткою.