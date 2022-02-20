В Украине готовили проплаченные митинги, чтобы дестабилизировать ситуацию и создать телекартинку для пропагандистских СМИ РФ, - Нацполиция
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Правоохранители разоблачили группу лиц, занимавшихся организацией проплаченных митингов, в том числе под Офисом президента.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.
Как отмечается, работники Департамента стратегических расследований Нацполиции провели 19 февраля санкционированные обыски у лиц, занимавшихся организацией и проведением проплаченных акций. По данным правоохранителей, эта группа непосредственно отвечала за поиск и сбор граждан, которые за денежное вознаграждение принимали бы участие в митингах.
"Известно, что 20 февраля они планировали провести в Киеве массовые мероприятия, главной задачей которых является дестабилизация ситуации в государстве и создание "телекартинки" для российских пропагандистских СМИ. Всего планировалось вывести к Офису президента 1500 человек", - отмечают правоохранители.
Во время обысков полицейские изъяли флаги, баннеры и другую атрибутику с лозунгами, "черные" записи, десятки мобильных телефонов и банковских карточек.
Правоохранители проводят дальнейшие процессуальные мероприятия.
Пожалуйста, подождите...
типа не дружимо!
Тітушки і бомжі це учасники А не організатори.
Пэтя Шуфрича посадил,а Зеля выпустил?
І мітингує постійно на ТВ!, не криючись!
воно маленьке, воно пужаеться...
- Я ще не вирішив!
- Чому?
- Бо я не знаю чи буде існувать Україна після мого першого президентського строку!
Євреї живуть в Ізраїлі, розмовляють на івриті і сповідують юдаїзм. Жиди і сефарди живуть по всьому світу, розмовляють на "ідіш" та на мовах країн проживання. "Маланці" живуть в країнах "постсовка", розмовляють на "абщепанятнам", ******* "русский мир", гроші і Сталіна...
чи воно мені потрібно подумаю вранці....
Сьогодні збір планувався біля ватутіна
То все через те що не прийнятий закон про колаборантів, але з іншого боку доведеться саджати своїх, того ж бєню (за забитую кровь і танки во львове)
И ещё..чтоб два раза не вставать... На проклятом Западе (и Востоке - Япония, Ю КОрея, Тайвань, Таиланд) уже больше ста лет норма, что профсоюз или иная проводящая законную акцию организация кормит собравшихся... или дает "кормовые" деньги.
Это норма человеческого отношения к людям - не понятная и презираемая Совком и совкодрочерами типа х**лов и зелёных подх**ловников...
А ну - простоять весь день на морозе без еды и теплого чая ! 500 гривен в центре Киева - это на сколько перекусов, даже в самом дешевом продуктовом магазине ? И если я - организатор позвал тебя поддержать акцию и ты откликнулся - то покормить - это акция подкупа или нормальной человеческой взаимоподдержки ?!
Нет, я конечно понимаю, что 30 000 баксов в конверте депутату - это не проплаченные, а 500 гривен демонстранту на еду - это проплаченные..Я не понимаю пределов наглости зелёной плесени.
Основной посыл "Не критикуйте ЗЕ бо скажем, что вы на Россию работаете".
Так ЗЕ уже давно не критиковать, а убирать надо. По сути все, что сейчас устраивает РФ, делается ради запугивания этого недомерка.