В Украине готовили проплаченные митинги, чтобы дестабилизировать ситуацию и создать телекартинку для пропагандистских СМИ РФ, - Нацполиция

Правоохранители разоблачили группу лиц, занимавшихся организацией проплаченных митингов, в том числе под Офисом президента.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Как отмечается, работники Департамента стратегических расследований Нацполиции провели 19 февраля санкционированные обыски у лиц, занимавшихся организацией и проведением проплаченных акций. По данным правоохранителей, эта группа непосредственно отвечала за поиск и сбор граждан, которые за денежное вознаграждение принимали бы участие в митингах.

"Известно, что 20 февраля они планировали провести в Киеве массовые мероприятия, главной задачей которых является дестабилизация ситуации в государстве и создание "телекартинки" для российских пропагандистских СМИ. Всего планировалось вывести к Офису президента 1500 человек", - отмечают правоохранители.

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Во время обысков полицейские изъяли флаги, баннеры и другую атрибутику с лозунгами, "черные" записи, десятки мобильных телефонов и банковских карточек.

Правоохранители проводят дальнейшие процессуальные мероприятия.