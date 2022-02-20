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В Украине готовили проплаченные митинги, чтобы дестабилизировать ситуацию и создать телекартинку для пропагандистских СМИ РФ, - Нацполиция

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

В Украине готовили проплаченные митинги, чтобы дестабилизировать ситуацию и создать телекартинку для пропагандистских СМИ РФ, - Нацполиция

Правоохранители разоблачили группу лиц, занимавшихся организацией проплаченных митингов, в том числе под Офисом президента.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Как отмечается, работники Департамента стратегических расследований Нацполиции провели 19 февраля санкционированные обыски у лиц, занимавшихся организацией и проведением проплаченных акций. По данным правоохранителей, эта группа непосредственно отвечала за поиск и сбор граждан, которые за денежное вознаграждение принимали бы участие в митингах.

"Известно, что 20 февраля они планировали провести в Киеве массовые мероприятия, главной задачей которых является дестабилизация ситуации в государстве и создание "телекартинки" для российских пропагандистских СМИ. Всего планировалось вывести к Офису президента 1500 человек", - отмечают правоохранители.

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Во время обысков полицейские изъяли флаги, баннеры и другую атрибутику с лозунгами, "черные" записи, десятки мобильных телефонов и банковских карточек.

Правоохранители проводят дальнейшие процессуальные мероприятия.
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Топ комментарии
+37
забавно...вроде бы правильно всё сделали...но Шуфрич всё ещё на свободе - грош цена таким облавам...
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20.02.2022 05:20
+37
опзж в повному складі повинно бути депортовано на отєчєство.
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20.02.2022 05:49
+31
Згинь нечисть ОПЗЖопинська 😡
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20.02.2022 05:50
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Згинь нечисть ОПЗЖопинська 😡
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20.02.2022 05:50 Ответить
А вот облом тебе, митинги должны были быть под лозунгами "мызамир", "рассияприди" и "какаяразницакакойфлаг". Мне эти лозунги кого-то совсем другого напоминают...
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20.02.2022 07:28 Ответить
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20.02.2022 07:42 Ответить
А мы им платим пенсии.
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20.02.2022 08:31 Ответить
По повній їх!
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20.02.2022 02:24 Ответить
ми ж з кацапньою
типа не дружимо!
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20.02.2022 04:09 Ответить
и кто эти особы?
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20.02.2022 05:18 Ответить
Тітухани проплачені і бомжі 😠
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20.02.2022 05:52 Ответить
бомжи организовывали митинги? у вас с головой всё в порядке?
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20.02.2022 06:11 Ответить
У нього так,А у тебе Ооой боляче щось дуже.

Тітушки і бомжі це учасники А не організатори.
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20.02.2022 09:21 Ответить
забавно...вроде бы правильно всё сделали...но Шуфрич всё ещё на свободе - грош цена таким облавам...
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20.02.2022 05:20 Ответить
Досить в толерантність грати, опзж повинна сидіти в повному складі, інакше люди їх скоро самі перестріляють к путєнской матєрі.
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20.02.2022 08:55 Ответить
Забавно...Вроде бы все правильно сделали,но всегда найдется мурло,которому все равно что-то не так.
Пэтя Шуфрича посадил,а Зеля выпустил?
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20.02.2022 10:50 Ответить
Нехай Крим повертають!
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20.02.2022 05:24 Ответить
опзж в повному складі повинно бути депортовано на отєчєство.
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20.02.2022 05:49 Ответить
НЕ департировано, а посажено в тюрьму
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20.02.2022 06:51 Ответить
Шуфрича шукайте, перший проплачений паРашею мітингар!
І мітингує постійно на ТВ!, не криючись!
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20.02.2022 05:59 Ответить
ніхт обіжатен бубен...
воно маленьке, воно пужаеться...
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20.02.2022 06:30 Ответить
- Пане президенте! Кажуть - ви збираєтеся балотуватися в президенти України на другий строк?

- Я ще не вирішив!

- Чому?

- Бо я не знаю чи буде існувать Україна після мого першого президентського строку!
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20.02.2022 07:55 Ответить
на самому ділі це сумно....
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20.02.2022 07:59 Ответить
Знаєш чому щезла маса народів і їх найменування стерлися в людській пам"яті а євреї вижили? Тому що вони навчилися сміяться навіть над своїми бідами Це була "захисна реакція" - щоб не впадать у відчай Бо саме відчай робить людей безсилими - нездатними до спротиву і виживання ("Блазня" до євреїв не причисляй! Він не "єврей а "маланець")

Євреї живуть в Ізраїлі, розмовляють на івриті і сповідують юдаїзм. Жиди і сефарди живуть по всьому світу, розмовляють на "ідіш" та на мовах країн проживання. "Маланці" живуть в країнах "постсовка", розмовляють на "абщепанятнам", ******* "русский мир", гроші і Сталіна...
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20.02.2022 08:14 Ответить
дякую - дуже познавательно..
чи воно мені потрібно подумаю вранці....
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20.02.2022 08:32 Ответить
Спокійної ночі! А у нас вже ранок - дев"ята година!
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20.02.2022 08:35 Ответить
8:39
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20.02.2022 08:39 Ответить
Пояснюю "хитрість " української мови: "дев"ята година" починається у 8:01 і продовжується до 9:00
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20.02.2022 09:25 Ответить
Так може треба і самим чомусь вчиться щоб" не стертись в памяті людській, та вижить",Особливо навчиться обєднанню, як це можуть робити,коли треба і вигідно єреї,жиди, та інші ашкенази,сефарди маланці і т, д?Тренування мізків та печінки -одне одному не заважає. але не в усих можливе од природи, Може пора довести, що ми хоч і рідня з кацапами,але дуже й дуже далека?
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20.02.2022 09:24 Ответить
Я нікому не заважаю це робить!
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20.02.2022 09:26 Ответить
От і покажуть вибори українського президента,а не нинішнього, якому дали владу у тому числі й ті.що" нікому не заважали" .та ще й боролись з вітряками,замість того, щоб думать про країну , а не про себе красивого,і не голосувать проти когось, а за щось. Є ж реальність ,а є фантазії.
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20.02.2022 14:51 Ответить
Судя по тому, что написано на плакатах, митинги организовывали Дерьмак и Зеля.
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20.02.2022 07:04 Ответить
В телеграм-каналах про пошук роботи повно відповідних обяв. Для чоловіків 18-60 років в тактичному або спортивному одязі.
Сьогодні збір планувався біля ватутіна
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20.02.2022 07:18 Ответить
alt39
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20.02.2022 07:54 Ответить
alt 0146
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20.02.2022 10:55 Ответить
Если ФОПы митинговали, то это проплаченные кацапами митинги. Ну и кто вас, после этого, умными назовет.
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20.02.2022 07:36 Ответить
Інформація несерйозна оскільки все керівництво поліції в Україні та й рядові працівники - всі проплачені і готові повбивати всіх пересічних українців за їхнє бажання жити за законами та Конституцією
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20.02.2022 07:50 Ответить
Організатори мітингів ще ті сукі, невже за тисячі доларів немож було виготовити нормальні читабельні яскраві банери, гроші зажали або рабіновіч з собою забрав. От і пишуть фломастерами для дитсадка на обгортковому папері (низькоякісний папір з рулона порізаний на А4, який продають як економ).
То все через те що не прийнятий закон про колаборантів, але з іншого боку доведеться саджати своїх, того ж бєню (за забитую кровь і танки во львове)
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20.02.2022 07:55 Ответить
так то ж були організатори на підтримку "палитическое преследование" .
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20.02.2022 10:43 Ответить
Они же и организовывали сепаратизм Донбасса в 2014, хотя потом инициативу перехватила Рашка, всё равно всех рыгианалов надо было пересажать за сепаратизм.
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20.02.2022 08:35 Ответить
по3бавити циx істот всіx прав і 3а колючий дріт
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20.02.2022 08:37 Ответить
Верхушка ОПЗЖ.. НАШИ.. партии ШАРИЯ на территории Украины должны быть арестованы и изолированы, жаль что на это не хватает политической воли в течении 8 лет. ( при чем арест это наиболее "мягкий" вариант для вражеской агентуры внутри воюющей восемь лет страны)
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20.02.2022 10:10 Ответить
А може таких ,,кориспондентів,,підвішувати за яйця.Висер зробив але так і не повідомів ні хто є організаторо ні чія це ініціатива.Та і до Бутусова виникає запитання,як цензор таку провокаційну та без личину допускає до публікації?Адже тыльки за слово,,жид,, Бутусов блокує на тиждень або два.А тут така примарна інформація а бутусовські посыпаки її друкують не надаючи інформацію хто автор.
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20.02.2022 10:11 Ответить
Лукашенковско-******** текст. С показать полицейскую съёмку как деньги раздавали? Сетевые сообщения с оповещениями о сборе и оплате...ну хоть какие- то доказательства - это, конечно, лишнее... Сказали "оплаченные" - значит оплаченные, мы не читали , но осуждаем, расстрелять собаку Троцкого, величайшая катастрофа -гибель Совка....

И ещё..чтоб два раза не вставать... На проклятом Западе (и Востоке - Япония, Ю КОрея, Тайвань, Таиланд) уже больше ста лет норма, что профсоюз или иная проводящая законную акцию организация кормит собравшихся... или дает "кормовые" деньги.

Это норма человеческого отношения к людям - не понятная и презираемая Совком и совкодрочерами типа х**лов и зелёных подх**ловников...
А ну - простоять весь день на морозе без еды и теплого чая ! 500 гривен в центре Киева - это на сколько перекусов, даже в самом дешевом продуктовом магазине ? И если я - организатор позвал тебя поддержать акцию и ты откликнулся - то покормить - это акция подкупа или нормальной человеческой взаимоподдержки ?!

Нет, я конечно понимаю, что 30 000 баксов в конверте депутату - это не проплаченные, а 500 гривен демонстранту на еду - это проплаченные..Я не понимаю пределов наглости зелёной плесени.
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20.02.2022 10:15 Ответить
Ібо нєфіґ! Американці під час другої світової війни миттєво створили спец табори, куди до самого закінчення бойових дій помістили власних!!! громадян японського і німецького походження. І як бачимо, не постраждали ні права людини, ні демократія. Тому такі ж заходи потрібно запровадити і в Україні. Провести фільтрацію приїжджих із зони бойових дій, із Білорусі та з кацапстану. Можливі випадки, коли благовірний загрібає криваве бабло у рядах "народних міліцій", на яке супружиця скуповує скажімо у Львові квартири. З липкої руки Садового, який, як подейкують з кожного квадратного метра новобудов має солідні гроші, у ці новобудови масов заселяють я "біженці" навіть і з назагал благополучного Маріуполя. По львівських пабах можна бачити згуртовані компанії здорових мужиків з кацапською говіркою, які крадькома, а інколи і не дуже крадькома нахвалюють длнр. Цих я б із зони ООС просто не випускав. Нехай боронять свої будинки, а не займають чужі. Напевне мої слова не всім сподобається, але я не вигадкою нічого нового. Про це говорять львів'яни, це саме колись робили американці. Інколи для безпеки цілого міста краще ввести певні обмеження стосовно невеликої частини його жителів.
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20.02.2022 10:38 Ответить
Ноль конкретики.

Основной посыл "Не критикуйте ЗЕ бо скажем, что вы на Россию работаете".

Так ЗЕ уже давно не критиковать, а убирать надо. По сути все, что сейчас устраивает РФ, делается ради запугивания этого недомерка.
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20.02.2022 10:53 Ответить
 
 