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За минувшие сутки войска РФ 136 раз открывали огонь на Донбассе: 2 украинских воина погибли, 4 - ранены, один получил боевую травму, - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

За минувшие сутки войска РФ 136 раз открывали огонь на Донбассе: 2 украинских воина погибли, 4 - ранены, один получил боевую травму, - штаб ООС

За прошедшие сутки, 19 февраля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 136 нарушений, 116 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Российско-оккупационные войска обстреляли:

семь раз НОВОТРОИЦКОЕ - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, артиллерии калибра 122 мм и автоматических станковых гранатометов;

ГРАНИТНОЕ – из артиллерии калибра 122 мм;

четыре раза СТАРОГНАТОВКУ - из артиллерии калибра 152мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм;

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трижды НОВОСЕЛОВКУ - из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм;

дважды БОЛОТЕННОЕ - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм;

дважды ВОДЯНОЕ - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм;

ШИРОКИНО – из минометов калибра 120 мм;

трижды МИРОНОВСКИЙ – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов;

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пять раз НОВОГНАТОВКУ - из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм;

четыре раза СВЕТЛОДАРСК – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

четыре раза ТРАВНЕВОЕ - из минометов калибра 120 мм и противотанковых управляемых комплексов;

четыре раза ЛОБАЧЕВО - из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм;

дважды ПИВДЕННОЕ - из минометов калибра 82 мм, противотанковых управляемых комплексов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

пять раз НОВОЗВАНОВКУ – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов;

пять раз ЛУГАНСКОЕ – из минометов калибра 120 мм и 82мм, автоматических станковых гранатометов и ручного противотанкового гранатомета, станкового противотанкового гранатомета;

дважды АВДЕЕВКУ – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанковых управляемых комплексов;

девять раз СЧАСТЬЕ - из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

пять раз КРЫМСКОЕ - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов;

четыре раза МАРЬИНКУ – из минометов калибра 120 мм и противотанковых управляемых комплексов;

дважды ОПЫТНОЕ - из минометов калибра 120 мм и 82 мм;

четыре раза НЬЮ-ЙОРК - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

дважды ЛОПАСКИНО - из минометов калибра 82 мм;

пять раз НОВОЛУГАНСКОЕ – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм;

пять раз СТАНИЦУ ЛУГАНСКУЮ – из танка, артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм;

три раза ПРИЧЕПИЛОВКУ - из минометов калибра 120 мм;

СИЗОЕ – из минометов калибра 120 мм;

НОВОГРИГОРОВКУ - из артиллерии калибра 122 мм;

семь раз ТРОИЦКОЕ – из минометов калибра 120 мм;

СТАРЫЙ АЙДАР - из артиллерии калибра 122 мм;

четыре раза ШУМЫ – из минометов калибра 120мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов;

пять раз ЗАЙЦЕВО - из артиллерии калибра 152 мм и 122мм, минометов калибра 120 мм;

пять раз СТАНИЦУ ЛУГАНСКУЮ - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, БМП, автоматических станковых гранатометов, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

дважды ТРЕХИЗБЕНКУ - из минометов калибра 120 мм;

дважды БОГДАНОВКУ - из минометов калибра 120 мм;

АВДЕЕВКУ – из минометов калибра 120 мм.

НОВОСЕЛОВКУ ВТОРУЮ - из минометов калибра 120 мм;

НОВОТОШКОВСКОЕ – из минометов калибра 120 мм;

НОВОАЛЕКСАНДРОВКУ - из минометов калибра 120 мм;

ЧЕРМАЛЫК – из минометов калибра 120 мм;

дважды ПЕСКИ – из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов;

НОВОГНАТОВКУ - из минометов калибра 120 мм;

ОПЫТНОЕ - из минометов калибра 120 мм.

Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

"Особенно циничными были обстрелы КПВВ "СЧАСТЬЕ", который трижды попадал под прицельный огонь минометов и станковых противотанковых гранатометов", - отметили в штабе ООС.

Командование Объединенных сил отмечает, что обстрел КПВВ "СЧАСТЬЕ" является нарушением международного законодательства и норм международного гуманитарного права.

"Этот коварный обстрел со стороны российских оккупационных подразделений является очередным свидетельством того, что оккупанты не соблюдают никаких международно-правовых норм. Пострадавших гражданских лиц и личного состава КПВВ нет", - отмечается в сообщении.

В то же время вследствие обстрелов войск РФ двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Четверо военнослужащих получили ранения разной степени тяжести и находятся в лечебных учреждениях. Один военнослужащий получил боевое травмирование. Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших.

За текущие сутки со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 8 нарушений, 7 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Российско-оккупационные войска обстреляли:

дважды КРАСНОГОРОВКУ – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм;

АВДЕЕВКУ – из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов;

ГРАНИТНОЕ – из минометов калибра 120 мм;

СТАРОГНАТОВКУ - из минометов калибра 82 мм;

ЛУГАНСКОЕ – из минометов калибра 120 мм;

ОПЫТНОЕ - из минометов калибра 120 мм;

ПЕСКИ – из минометов калибра 82 мм.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

Объединенные силы контролируют ситуацию и адекватно реагируют на потенциальные угрозы врага.

Подразделения Объединенных сил продолжают выполнять определенные задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.
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Топ комментарии
+17
***** сдохни -- ТВАРЬ
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20.02.2022 08:19
+14
шо там, "тыша" трывае чы "порушылась" чы может не существует уже никакой тыши а идет полноценная овйна по всей линии фронта? Так может тогда пора подтянуть всё вооружение назад, открывать полноценный огонь на поражение и не давать себя обстверивать????? МОЖЕТ? а байрактары где??? Или мы дороги строим? А как там золотое поживает, которое наш янелох развел и отдал отодвинув наши позиции назад? Что он тогда говорил? одно нарушение и мы всё вернем назад, помните? ТАК ГДЕ???
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20.02.2022 08:34
+13
136 разів за добу? - це якась провокація....
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20.02.2022 08:36
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Правила форума Совет форумчан
Байрактари вже всьо? Фріци заборонили?
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20.02.2022 08:18 Ответить
Патрулюють Конча Заспу
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20.02.2022 10:41 Ответить
Байден , де санкції?
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20.02.2022 08:21 Ответить
***** сдохни -- ТВАРЬ
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20.02.2022 08:19 Ответить
Дайте армии 50 млрд. на ЗП военным и на закупку военной техники и вооружения
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20.02.2022 08:21 Ответить
шо там, "тыша" трывае чы "порушылась" чы может не существует уже никакой тыши а идет полноценная овйна по всей линии фронта? Так может тогда пора подтянуть всё вооружение назад, открывать полноценный огонь на поражение и не давать себя обстверивать????? МОЖЕТ? а байрактары где??? Или мы дороги строим? А как там золотое поживает, которое наш янелох развел и отдал отодвинув наши позиции назад? Что он тогда говорил? одно нарушение и мы всё вернем назад, помните? ТАК ГДЕ???
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20.02.2022 08:34 Ответить
136 разів за добу? - це якась провокація....
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20.02.2022 08:36 Ответить
Та да! Щось дохєра...(((
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20.02.2022 09:44 Ответить
Були б ці загиблі сепари чи росіяни, вже б кремлядь обьявила війну
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20.02.2022 08:52 Ответить
Царствіє небесне загиблим воїнам.
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20.02.2022 08:59 Ответить
І військові ЗСУ,і "мирняк" на лінії обстрілу голови не можуть підняти,є убиті і поранені - а наш "хронічний стресс" як я його називаю,ні слова про те!Це справжній артобстріл перед початком військових дій!
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20.02.2022 09:13 Ответить
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20.02.2022 10:17 Ответить
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглим за Батьківщину Героям...
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20.02.2022 10:32 Ответить
Це вже на санкції досить? чи тільки на "озабоченность глубокую" ?
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20.02.2022 10:47 Ответить
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашим воїнам-захисникам!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам. Воїн, вбий російського загарбника, виконай свій священний обов'язок!
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20.02.2022 11:26 Ответить
Непонятно, а где же ответка? Нам западные страны дали столько классного оружия.
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20.02.2022 11:51 Ответить
 
 