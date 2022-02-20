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Функционирование КПВВ "Счастье" приостановлено из-за регулярных обстрелов со стороны войск РФ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Функционирование КПВВ

Российско-оккупационные войска все время демонстрируют свое пренебрежение гуманитарными потребностями, здоровьем и жизнью мирных украинских граждан, вынужденных находиться под временной оккупацией и постоянно пересекать линию разграничения.

Не соблюдая договоренностей о прекращении огня, за минувшие сутки, 19 февраля, войска РФ трижды из минометов и станковых противотанковых гранатометов прицельно обстреляли КПВВ "Счастье".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Командование Объединенных сил отмечает, что обстрел КПВВ "Счастье" является нарушением норм международного гуманитарного права.

"Такие действия российско-оккупационных войск ставят под угрозу жизнь и здоровье как мирного населения, так и персонала, осуществляющего свою деятельность на КПВВ. Благодаря бесперебойному функционированию этого дорожного коридора люди имели возможность спасаться от сложной социально-экономической ситуации, которую на временно оккупированных территориях Украины создала оккупационная администрация РФ.

Читайте также: За минувшие сутки войска РФ 136 раз открывали огонь на Донбассе: 2 украинских воина погибли, 4 - ранены, один получил боевую травму, - штаб ООС

Учитывая обострение ситуации, несоблюдение российско-оккупационными войсками договоренностей о прекращении огня и невозможность гарантировать безопасность гражданскому населению в пределах дорожного коридора КПВВ "Счастье", осознавая реальную угрозу для жизни и здоровья лиц, пересекающих линию разграничения, командующим Объединенными силами принято решение о временном прекращении пропуска лиц и транспортных средств через КПВВ "Счастье" с 8:00 20 февраля 2022 года на период существования угрозы. Обращаемся к гражданам с просьбой учесть эту информацию при планировании своих поездок", - говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+6
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20.02.2022 08:32
+5
Захід вже сказав свою думку про фашистську пропаганду: Не віримо жодному слову із болот.
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20.02.2022 08:35
+4
Бо вони Тварини, набагато гірші від фашистів.
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20.02.2022 09:38
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Да плевать вообще то, хай хоть сдохнут все на той стороне !
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20.02.2022 08:31 Ответить
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20.02.2022 08:32 Ответить
Захід вже сказав свою думку про фашистську пропаганду: Не віримо жодному слову із болот.
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20.02.2022 08:35 Ответить
на своїх
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20.02.2022 09:07 Ответить
Ну що тут можна сказати, тільки - кацапи,сер!
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20.02.2022 11:08 Ответить
Чому російські окупаційні війська? Просто ФАШИСТИ. Хто стріляє по дитсадках?
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20.02.2022 08:33 Ответить
Бо вони Тварини, набагато гірші від фашистів.
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20.02.2022 09:38 Ответить
Гірший від фашистів тільки москаль. Тварини такими не бувають.
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20.02.2022 09:44 Ответить
Бувають,вбивсто чужого потомства доволі поширена річ у дикій природі
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20.02.2022 10:34 Ответить
И будет, нам щастя,
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20.02.2022 09:21 Ответить
Знакомая ,звонила из Лугандона ,радовалась , получают по две пенсии , так шо у них все норму , сыграла в мешок со щастем
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20.02.2022 09:27 Ответить
Перехватчик , во-первых , ешкин кот, во -вторых просто крош , ну и в -третих ,а шо вы от русни хотите, если население поголовно Дебилы , раз терпят геноцид от ***** , а воброжают ,что он собератель руских змель . Только не понятно для кого ,если , русня вымерает
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20.02.2022 09:57 Ответить
Нічого, жовтолиці брати поповнять генофонд, та і інші во ім*я Аллаха постараються.
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20.02.2022 11:10 Ответить
 
 