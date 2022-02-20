Функционирование КПВВ "Счастье" приостановлено из-за регулярных обстрелов со стороны войск РФ

Российско-оккупационные войска все время демонстрируют свое пренебрежение гуманитарными потребностями, здоровьем и жизнью мирных украинских граждан, вынужденных находиться под временной оккупацией и постоянно пересекать линию разграничения.

Не соблюдая договоренностей о прекращении огня, за минувшие сутки, 19 февраля, войска РФ трижды из минометов и станковых противотанковых гранатометов прицельно обстреляли КПВВ "Счастье".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Командование Объединенных сил отмечает, что обстрел КПВВ "Счастье" является нарушением норм международного гуманитарного права.

"Такие действия российско-оккупационных войск ставят под угрозу жизнь и здоровье как мирного населения, так и персонала, осуществляющего свою деятельность на КПВВ. Благодаря бесперебойному функционированию этого дорожного коридора люди имели возможность спасаться от сложной социально-экономической ситуации, которую на временно оккупированных территориях Украины создала оккупационная администрация РФ.

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Учитывая обострение ситуации, несоблюдение российско-оккупационными войсками договоренностей о прекращении огня и невозможность гарантировать безопасность гражданскому населению в пределах дорожного коридора КПВВ "Счастье", осознавая реальную угрозу для жизни и здоровья лиц, пересекающих линию разграничения, командующим Объединенными силами принято решение о временном прекращении пропуска лиц и транспортных средств через КПВВ "Счастье" с 8:00 20 февраля 2022 года на период существования угрозы. Обращаемся к гражданам с просьбой учесть эту информацию при планировании своих поездок", - говорится в сообщении.