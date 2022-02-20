Все признаки указывают на то, что Россия планирует полномасштабное нападение на Украину, - Столтенберг
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
НАТО видит признаки того, что Россия может прибегнуть к полномасштабному нападению на Украину.
Об этом генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил в субботу телеканалу ARD, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Все признаки указывают на то, что Россия планирует полномасштабное нападение на Украину", - заявил Столтенберг.
По его утверждению, российские войска от границы с Украиной "не выводятся, как говорит Россия, напротив, прибывают новые".
Генсек также сказал, что НАТО видит признаки того, что Россия "готовится создать повод для нападения".
Однако, сказал Столтенберг, Альянс по-прежнему предан поиску путей политического решения.
"Мы хотим заставить Россию сменить курс и сесть за стол переговоров с нами", - сказал он.
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(Добре, що там є багато кавказьких, татарських етносів.)
Мачіть хахлов - це їх національний вид спорту. А потім грабувати наші міста та села. Україна для одічалих - це ласий шматок. Вони б залюбки усі сюди переїхали жити, як це було після голодомору, коли вони займали цілі села, які повимирали від голоду.
1939
21сентября
нужно 500 000 военных РФ как минимум, вот реальная Угроза