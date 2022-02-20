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Все признаки указывают на то, что Россия планирует полномасштабное нападение на Украину, - Столтенберг

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Все признаки указывают на то, что Россия планирует полномасштабное нападение на Украину, - Столтенберг

НАТО видит признаки того, что Россия может прибегнуть к полномасштабному нападению на Украину.

Об этом генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил в субботу телеканалу ARD, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Все признаки указывают на то, что Россия планирует полномасштабное нападение на Украину", - заявил Столтенберг.

По его утверждению, российские войска от границы с Украиной "не выводятся, как говорит Россия, напротив, прибывают новые".

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Генсек также сказал, что НАТО видит признаки того, что Россия "готовится создать повод для нападения".

Однако, сказал Столтенберг, Альянс по-прежнему предан поиску путей политического решения.

"Мы хотим заставить Россию сменить курс и сесть за стол переговоров с нами", - сказал он.

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Топ комментарии
+59
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20.02.2022 08:47
+55
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20.02.2022 09:06
+49
Нравіца нє нравіца-ВСУ справіцца...
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20.02.2022 08:47
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Страница 2 из 2
Хйло напал еще в 14м году и вроде никуда сильно не делся. и люди гибнут ежедневно, все 8 лет. может имелось ввиду "Украине выгодно чтобы Хйло разрушил еще пару сел и городов, пока дойдет мудрого народа и избранных им, что война идет?" но это вряд ли - если 30 лет ничего не делать, а только пилить ресурсы, вдруг сразу ничего не получится, да и не захочется.
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20.02.2022 11:50 Ответить
Якщо народ не готовий вийти на Майдан і наполягти на імпічменті, то для очищення нації від злодіїв буде корисна така війна. Ми в ній очистимося як від російських гнид, так і від корупціонерів, що смокчуть кров із всієї нації.
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20.02.2022 20:08 Ответить
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20.02.2022 11:00 Ответить
Україні та союзникам необхідно у самій рашці організувати війну.
(Добре, що там є багато кавказьких, татарських етносів.)
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20.02.2022 11:03 Ответить
Какая следующая дата?
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20.02.2022 11:55 Ответить
Кацапи дійсно хочуть йти та вбивати нас.

Мачіть хахлов - це їх національний вид спорту. А потім грабувати наші міста та села. Україна для одічалих - це ласий шматок. Вони б залюбки усі сюди переїхали жити, як це було після голодомору, коли вони займали цілі села, які повимирали від голоду.
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20.02.2022 12:03 Ответить
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20.02.2022 13:19 Ответить
Бери больше- рефрижераторы на Ростов пойдут, как в Чечне...Лень распинаться тут,школота одна и бот
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20.02.2022 18:11 Ответить
А ЭТО ЧТО !?
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21.02.2022 12:39 Ответить
Вот я и говорю школота. Ты ещё не родился когда на Ростов ВАГОНЫ рефрижераторы шли с трупами солдат Чеченской войны.
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21.02.2022 13:42 Ответить
СТАРИК А ОТКУДА ТЫ ЗНАЕШЬ, ЧТО ЭТО НЕ РЕФРИЖЕРАТОР !?
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21.02.2022 13:52 Ответить
Сумасшедший ваш.. Лука. Жаль пострадает.. и Беларусь
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20.02.2022 15:56 Ответить
Скоро будете историей.. как Гитлер.. и еже с ним
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20.02.2022 19:31 Ответить
хахаахахАХАХАХАХАХ!!!! ти на всю голову притрушений! що конкретно зі "всього" у вас є?
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20.02.2022 20:22 Ответить
Белорусская область в составе рахи. У меня все.
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20.02.2022 21:45 Ответить
Как там Брестская крепость? Отжали у Польшинемцы и передали Советам?
1939
21сентября
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20.02.2022 18:09 Ответить
ВАЛИ КАЦАПІВ!!!!
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20.02.2022 20:21 Ответить
150 000 военных РФ на Украину, Это смешно , Это все лишь Шантаж чтоб добиться желаемого

нужно 500 000 военных РФ как минимум, вот реальная Угроза
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20.02.2022 22:49 Ответить
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20.02.2022 23:43 Ответить
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