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Макрон готов приложить новые усилия для урегулирования ситуации вокруг Украины, - Елисейский дворец

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Макрон готов приложить новые усилия для урегулирования ситуации вокруг Украины, - Елисейский дворец

Президент Франции Эмманюэль Макрон готов прилагать усилия, чтобы достичь деэскалации ситуации вокруг Украины.

Об этом сообщает телеканал BFMTV, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Президент республики пойдёт на любые риски, чтобы сохранить стабильность и мир в Европе. Если для достижения этой цели потребуется новый зарубежный визит, он его совершит", - отметили в канцелярии Макрона.

Читайте также: Макрон призвал Путина не признавать "ЛДНР"

В субботу Макрон провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, а в воскресенье у него запланирован телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.
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Топ комментарии
+21
Вашингтонский Обком


@_Fashington

·
13 ч



Зеленский на Мюнхенской конференции: "Я не знаю, чего хочет Путин, потому предлагаю встретиться".

Зеленский почти 3 года президент, но так и не понял, что... ЦЕЛЬ ПУТИНА - УНИЧТОЖЕНИЕ УКРАИНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
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20.02.2022 09:00
+15
Це схоже на Еманюєль-2,3,4...
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20.02.2022 09:01
+11
эту французскую проститутку Макарона нужно вежливо гнать нахер!..
мы помним "миротворческие" усилия Штанмаера и Саркози в Грузии.. откровенное подыгрывание лилиПутину в ущерб интересам Грузии..
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20.02.2022 09:12
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Вашингтонский Обком


@_Fashington

·
13 ч



Зеленский на Мюнхенской конференции: "Я не знаю, чего хочет Путин, потому предлагаю встретиться".

Зеленский почти 3 года президент, но так и не понял, что... ЦЕЛЬ ПУТИНА - УНИЧТОЖЕНИЕ УКРАИНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
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20.02.2022 09:00 Ответить
я Порохобот хочу трошки захиститись за ЗЕленого...всі давно(покрайній мірі в Україні) добре розуміють що хоче *****,але треба змусити щоб він це озвучив публічно,щоб більше ні в кого в світі не лишилося сумнівів,що ***** це моньяк і вбивця якого потрібно застрелити як собаку в бункері
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20.02.2022 09:15 Ответить
***** давно все озвучило - никаких ЕС и НАТО,чтобы превратить Украину в условную Беларусь,а это и есть потеря нашей государственности.
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20.02.2022 09:29 Ответить
Зеленский в Мюнхене всё правильно говорил . Как по мне , могу ошибаться , но ему эту речь наверное(?) амеры писали . А про встречу с ****** ...... перевожу на доступный . ***** не согласится не на какую встречу , потому что понимает патовость её для себя . Зеленский предлагает , ***** отказывается и тогда первый говорит на весь мир ..... Я предложил , оно в отказ , а вы все дальше его ублажайте и делайте вид что оно нормальное и всё понимает .
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20.02.2022 09:30 Ответить
Я тоже уверен,что основные тезисы речи ему обозначили американцы и англичане.
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20.02.2022 09:32 Ответить
ну если наши предположения верны , это совсем не плохо . Мы можем по разному относится к Зеленскому , но то что Европа вчера была потрясена его речью , за это уже многие говорят .
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20.02.2022 09:39 Ответить
Для того такой тест и писали,чтобы максимально сплотить европейские страны вокруг лидеров борьбы с ВВХ и помощи Украине - США и Англии.
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20.02.2022 09:42 Ответить
Очень хотелось бы в это верить...
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20.02.2022 10:09 Ответить
Дуже нагадує героя фільму "Тупой, єщо тупєє"...
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20.02.2022 09:32 Ответить
а нах*й вместе с шульцом он не готов сходить со своими сливами нас с голубой коёмочкой? Если США не решат - никто не решит!
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20.02.2022 09:01 Ответить
Жабоєд готовий ще раз стурбованість проявити і поцілувати в дупу ботасне х..ло..
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20.02.2022 09:01 Ответить
Це схоже на Еманюєль-2,3,4...
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20.02.2022 09:01 Ответить
він так доврегульовується, що замість французьких електровозів, повернуться-таки до американських тепловозів...
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20.02.2022 09:05 Ответить
Так, так! Порадься зі своєю вчителькою і тоді розкажеш нам. Може лише пізніше бо наразі ми тут зайняті трохи.
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20.02.2022 09:02 Ответить
Может быть,что она умнее его,но он с ней не советуется
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20.02.2022 09:04 Ответить
Елисейский писец,а не Елисейский дворец
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20.02.2022 09:02 Ответить
....чого воно вештається поміж ніг, лізе в сраку без мила...
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20.02.2022 09:05 Ответить
Пусть тянет время разговорами - наши бойцы лучше освоят стингеры и другое присланное вооружение
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20.02.2022 09:06 Ответить
Может ещё успеем сделать две грязные атомные бомбы
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20.02.2022 10:00 Ответить
мікроша вирішив суттєво підвищити свій рейтинг перед квітневими виборами своіми "миротворчими", *****, ініціативами. **** прокремлівська!
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20.02.2022 09:09 Ответить
Що цього разу, вагони продасть нам.
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20.02.2022 09:11 Ответить
эту французскую проститутку Макарона нужно вежливо гнать нахер!..
мы помним "миротворческие" усилия Штанмаера и Саркози в Грузии.. откровенное подыгрывание лилиПутину в ущерб интересам Грузии..
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20.02.2022 09:12 Ответить
проявить очередную озабоченность готовы все потребители "грязьпрома", не только макрон.
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20.02.2022 09:12 Ответить
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20.02.2022 09:13 Ответить
да-да...уговаривать нас сдаться путлеру...там он прикладывает усилия уже давно.
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20.02.2022 09:15 Ответить
Пускай озвучит эти ,,призрачные,, потуги.Готовы мы все да вот только дальше ,,озабочености,, и ,,болшой озабочености,,дело не идет.А только безцельное сотрясание воздуха да и то в сортире.
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20.02.2022 09:17 Ответить
макрон хочет помыть прихожую кремля украинской вышиванкой?
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20.02.2022 09:17 Ответить
путинский пуделек будет лапку подавать
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20.02.2022 09:18 Ответить
Стриптиз перед пуциним? 😲 А може диверсію, як це зробив Штауффенбах? Так пуцин це передбачив, тому і стіл такий довгий і відстань така велика. 😊 Тепер я розумію, що Макрон таки не традиціонал. Використовує кожну нагоду, щоб побачитися з ммммм. своїм ммм. 🤔 зазнобою?
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20.02.2022 09:18 Ответить
Твоя доромага, вартує, рівно- 30 монет, серебром….
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20.02.2022 09:18 Ответить
после того как макрон си зен пину сказал что надо уговаривать мутина не нападать на Украину и идти на уступки, на нем можно ставить крест
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20.02.2022 09:19 Ответить
еще в кредит хочет зеленскому своих паровозов продать?
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20.02.2022 09:23 Ответить
Налетіли:він президент іншої країни і кремлівська мафія там теж погрожує і терактами і т.д..Головне ,що б наша ******* влада не гралася з чечено-кремлівською мафією а розвивала країну й обороноздатність армії......а то прокол на проколі і вимахуються .....соромно за владу бєні,за депутатів,міністрів (зборище виробдків,зрадників,перевертнів,шкідників-внутрішнє опг )
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20.02.2022 09:23 Ответить
В очередной раз хочет ништякок предвыборных заработать за счёт Украины
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20.02.2022 09:29 Ответить
Саркози уже как-то сдал Грузию хутину
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20.02.2022 09:30 Ответить
Продажные уроды тоже уговаривали Грузию на капитуляцию
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20.02.2022 09:33 Ответить
Німеція та французія - це дві руськомірські країни, які розвалюють НАТО із середини.
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20.02.2022 11:58 Ответить
Саркози взял денег на предвыборную компанию у Каддафи и потом его фактически убил . А у кого Макрон взял денег на выборы

догадаемся с первого раза ?

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20.02.2022 09:38 Ответить
вот пусть и его убьет
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20.02.2022 10:18 Ответить
А где андрюша дерьмак подевался? Кто его видел,слышал в последнее время? Или на этой теме не подерибанишь?
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20.02.2022 09:33 Ответить
Они улетели ? Все ? 😀😀😀

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20.02.2022 09:40 Ответить
Макарон,,,лучше не надо
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20.02.2022 09:41 Ответить
Макрон, занимайся ты лучше своей страной, экономикой, у тебя в стране тоже жопа, твои потуги, как ты видишь, до совки, тут нужно или выражать озабоченность, что вы и делаете, или действительно действовать, а вы действуете только языками.. так что не трать свое время, на займись Францией,
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20.02.2022 09:41 Ответить
Мне кажется Микрон уже готов наложить от таких усилий. Не отрабатывает задание от ху*ла.
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20.02.2022 09:54 Ответить
Эммчка у тебя хроническая диарея?...
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20.02.2022 09:55 Ответить
"Президент республики пойдёт на любые риски, чтобы сохранить стабильность и мир в Европе "

Спляшет пуйлу чечетку?
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20.02.2022 10:29 Ответить
Великий Макроный монстр...
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20.02.2022 10:30 Ответить
Президент Франції Емманюель Макрон готовий докладати зусиль, щоб досягти деескалації ситуації довкола України. -Саме зусиллями завербованої рашистами Меркель і купленим французьским Оландом в 2014 році Україні навязали рашистський план створення ордло.підконтрольного українському окупанту .на суверенній території України.Саме зусилля Німечини і Франції і рашиста ,привели Європу і світ до екскалації ,котра сьогодні
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20.02.2022 10:32 Ответить
"Пойдёт на любые риски ?"
Пусть пообещает путину договориться с Украиной и удавит *****
при личной встрече.
Пиzzдеть - не мешки ворочать.
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20.02.2022 10:32 Ответить
А на это раз какую "часть тела" подставить *****, для публичного "изнасилования"?
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20.02.2022 10:34 Ответить
Пілотка старої Мавпи - це все, що може Макрон
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20.02.2022 10:38 Ответить
готовий зализати всi щелi у ***** во iмя рузкава мыра
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20.02.2022 10:40 Ответить
Обтекал бы уже молча после унижения с ******, миротворец фигов.
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20.02.2022 10:46 Ответить
Шёл бы этот микрон нах...й и поглубже. Это "обеспокоенное" заднеприводное,картавое чмо уже изрядно поднадаело.
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20.02.2022 10:52 Ответить
Зусилля макрона мають цінність лише для унітазу!
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20.02.2022 11:46 Ответить
Українці повинні добре запам'ятати хто та як діяв щоб коли прийшов час подякувати відповідно як дякують ізраїльтяни Моссадом пособникам третього рейху.
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20.02.2022 14:11 Ответить
паломник-миротворец долбаный, рейтинг наяривает себе...
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20.02.2022 15:12 Ответить
Макрон хочет под шумок ещё продать Украине в долг какой нибудь неликвид.
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20.02.2022 15:50 Ответить
 
 