Джонсон заявил о вероятности величайшей после Второй мировой войны в Европе
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что нынешняя ситуация вокруг Украины может вылиться в самую большую после Второй мировой войну в Европе.
Об этом он заявил в интервью телерадиокорпорации BBC, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"План, который мы видим, предусматривает нечто, что может стать самой большой войной в Европе с 1945 года только с точки зрения масштабов", - заявил Джонсон.
"Надо смотреть не просто на вторжение с востока через Донбасс, но, согласно разведданным, которые мы видим, оно идет и с севера, из Беларуси", - пояснил премьер-министр Великобритании.
Джонсон добавил: "Я думаю, что многие должны понимать, какую огромную цену это может повлечь за собой с точки зрения человеческих жизней, причем не только украинцев, но и россиян".
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Кремлевские башни хотят все страны бывшего Варшавского Договора.
эта "степень" как раз показатель твоих неудачных попыток писать по-украински)
https://www.dialog.ua/war/246697_1645342014
О, как хоят моротворцев то на Донбассе.
Даже обещанные 10 тысяч рублей эвакуированным не соблазняют.
Твою ж мать.
Не треба сцяти в компот, бо жодні поступки з рашкою - не працюють.
Приклад тому - здача Криму.
А иначе - куча трупов и долго разгребать последствия придётся. И ещё непонятно, какими они будут, эти последствия.
Про це інформує Державний департамент Сполучених Штатів Америки.
Джо Байден продовжує слідкувати за ситуацією, яка розгортається в Україні. Зокрема, він постійно отримує інформацію від своєї команди національної безпеки. У відомстві наголошують, що, згідно з даними, якими володіє президент США, Росія в будь-який момент може вторгнутися в Україну.
"Президент Байден продовжує стежити за ситуацією, що розвивається в Україні, і його команда національної безпеки регулярно інформує про події на місцях. Вони підтвердили, що Росія в будь-який момент може почати атаку на Україну", - наголошують у Державному департаменті.
Президент США отримав оновлену інформацію про зустрічі віцепрезидентки США Камали Гарріс на Мюнхенській конференції з безпеки з президентом України Зеленським, головою Єврокомісії фон дер Ляєном, генеральним секретарем НАТО Столтенбергом, лідерами країн Балтії (прем'єр-міністром Естонії Калласом, президентом Левітом). Латвії та президент Литви Науседа), канцлер Німеччини Шольц, прем'єр-міністр Греції Міцотакіс та іншими союзниками та партнерами.
20 лютого Джо Байден має намір скликати засідання Раду безпеки та оборони Сполучених Штатів Америки щодо ситуації в Україні
Длительную кампанию русские просто не выдержат.
А Запад, если хочет нас принудить к миру, не сможет долго игнорировать общественное мнение, если тут заруба начнётся.
Й секретар НАТО теж робив такого роду заяви .
А крім Шольца та Макрона жодний лідер вже до нічого не закликає .
Й те що роблять англосакси дуже не подобається французам й німцям .
Англосакси зараз демонізують ***** в очах свої виборців . Й ніякого тиску .
Що зброя для українців це теж "тиск" ?!
Янки під час другої світової , що б переконати свої виборців давати кошти на війну , посилати синів за океан малювали Гітлера з рогами й копитами . Й росповсюджували чутки , що він людожер .
Англосакси лякають своїх громадян , а не українців .
Це дуже довга робота . Переконати кожного , що в Кремлі сидить ворог людства й військовий злочинець .
крім Шольца та Макрона Байден/Блинкен нонстоп закликає
На превеликий жаль , Макрон й Улоф Шольц роблять інше й закликають чергові перемовини ... about nothing як то кажуть .
Европа и Америка тут ни при чём.
Никаких сотен подводных лодок у Московии нет,
а то, что есть - под постоянным контролем, благо,
по заметности они впереди планеты всей.
Де нам взяти такого Бориску Черчилля, щоб так захищав нас?
Боти подоляка вже свого бубочку почали українським Черчиллем називати. Українським Рейганом він побув, але недовго, тільки до виборів, після виборів його вже так ніхто не називав.