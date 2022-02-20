Страны G-7 призвали Россию снизить эскалацию, избрать путь дипломатии и выполнить обязательства в рамках Минских соглашений

Министры иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и Соединенных Штатов Америки, а также Верховный представитель Европейского Союза опубликовали заявление, в котором призывают Россию избрать путь дипломатии, снизить эскалацию и выполнить свои обязательства по итогам Минских соглашений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Призываем Россию избрать путь дипломатии, деэскалацию напряженности, существенный вывод вооруженных сил вблизи границ Украины и к полному соблюдению международных обязательств, в том числе по снижению рисков и прозрачности военных действий. В качестве первого шага мы ожидаем, что Россия осуществит объявленное сокращение своей военной активности вдоль границ Украины. Мы не видели никаких доказательств этого сокращения. Мы будем судить о России по ее делам", - говорится в заявлении, опубликованном в воскресенье ночью по киевскому времени.

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Также в заявлении подчеркивают, что "Россия не должна сомневаться в том, что любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь огромные последствия, включая финансовые и экономические санкции в отношении широкого круга отраслевых и отдельных целей, что приведет к серьезным последствиям и беспрецедентным расходам российской экономики. Мы примем согласованные ограничительные меры в случае такого развития событий".

Министры выразили поддержку Украине, в частности, "приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и территориальных вод. Мы подтверждаем право любого суверенного государства определять свое будущее и механизмы безопасности. Мы приветствуем сдержанную позицию Украины в ходе продолжения провокаций".

"Мы подчеркиваем нашу глубокую признательность и постоянную поддержку усилий Германии и Франции в рамках "нормандского процесса" по обеспечению полного выполнения Минских соглашений, что является единственным путем к прочному политическому урегулированию конфликта на востоке Украины. Мы признаем публичные заявления президента Зеленского, в которых подчеркивается твердая приверженность Украины Минским соглашениям и его готовность внести конструктивный вклад в этот процесс", - отмечается в сообщении.

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