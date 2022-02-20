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Страны G-7 призвали Россию снизить эскалацию, избрать путь дипломатии и выполнить обязательства в рамках Минских соглашений

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Страны G-7 призвали Россию снизить эскалацию, избрать путь дипломатии и выполнить обязательства в рамках Минских соглашений

Министры иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и Соединенных Штатов Америки, а также Верховный представитель Европейского Союза опубликовали заявление, в котором призывают Россию избрать путь дипломатии, снизить эскалацию и выполнить свои обязательства по итогам Минских соглашений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Призываем Россию избрать путь дипломатии, деэскалацию напряженности, существенный вывод вооруженных сил вблизи границ Украины и к полному соблюдению международных обязательств, в том числе по снижению рисков и прозрачности военных действий. В качестве первого шага мы ожидаем, что Россия осуществит объявленное сокращение своей военной активности вдоль границ Украины. Мы не видели никаких доказательств этого сокращения. Мы будем судить о России по ее делам", - говорится в заявлении, опубликованном в воскресенье ночью по киевскому времени.

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Также в заявлении подчеркивают, что "Россия не должна сомневаться в том, что любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь огромные последствия, включая финансовые и экономические санкции в отношении широкого круга отраслевых и отдельных целей, что приведет к серьезным последствиям и беспрецедентным расходам российской экономики. Мы примем согласованные ограничительные меры в случае такого развития событий".

Министры выразили поддержку Украине, в частности, "приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и территориальных вод. Мы подтверждаем право любого суверенного государства определять свое будущее и механизмы безопасности. Мы приветствуем сдержанную позицию Украины в ходе продолжения провокаций".

"Мы подчеркиваем нашу глубокую признательность и постоянную поддержку усилий Германии и Франции в рамках "нормандского процесса" по обеспечению полного выполнения Минских соглашений, что является единственным путем к прочному политическому урегулированию конфликта на востоке Украины. Мы признаем публичные заявления президента Зеленского, в которых подчеркивается твердая приверженность Украины Минским соглашениям и его готовность внести конструктивный вклад в этот процесс", - отмечается в сообщении.

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Топ комментарии
+10
Вал Мишель:
"Бандит, отобравший чужое, требует признания грабежа законным, а также гарантий, что он сможет грабить и убивать впредь без претензий со стороны цивилизованного общества. Иначе он готов убивать всех, кто с этим не согласен.
Вы прослушали полное изложение малявы МИДа России."
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20.02.2022 10:29
+7
А смысл? Укры вон из минометов глубинный русский город обстреляли. Вот доказательства:

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20.02.2022 10:20
+7
які нах...й мінські угоди???
***** видало майже мільйон паспотртів.
там вже нема українців
тому вони не можуть обиратися та бути обраними.
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20.02.2022 10:32
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G7 за підтримку України-черговий респект...
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20.02.2022 10:18 Ответить
Ну такое...
Хорошей поддержкой было бы кремль разбомбить или от свифта отключить, визы не выдавать...
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20.02.2022 10:22 Ответить
А смысл? Укры вон из минометов глубинный русский город обстреляли. Вот доказательства:

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20.02.2022 10:20 Ответить
Там тоже все деньги пошли на армию, а не на дороги.
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20.02.2022 10:23 Ответить
ета пасєлєнія лапатнікав уже на Лунє...
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20.02.2022 10:27 Ответить
Велике руйнівництво
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20.02.2022 11:01 Ответить
Это новейшая технология Укров, когда мины прилетают не сверху, а снизу, из под земли)
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20.02.2022 10:23 Ответить
Вал Мишель:
"Бандит, отобравший чужое, требует признания грабежа законным, а также гарантий, что он сможет грабить и убивать впредь без претензий со стороны цивилизованного общества. Иначе он готов убивать всех, кто с этим не согласен.
Вы прослушали полное изложение малявы МИДа России."
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20.02.2022 10:29 Ответить
які нах...й мінські угоди???
***** видало майже мільйон паспотртів.
там вже нема українців
тому вони не можуть обиратися та бути обраними.
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20.02.2022 10:32 Ответить
‼️ЭТО УНИЧТОЖИТ РОССИЮ!!!

⚡️Великобритания приостанавливает поставку автозапчастей для Rolls-Royce и Bentley в РФ

Нет, ну вы серьезно? Приятно конечно что хоть кто то что то делает в Европе, но все таки...
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20.02.2022 10:37 Ответить
"Астон Мартин" хоть в безопасности?
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20.02.2022 10:38 Ответить
китайцы всё исправят
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20.02.2022 10:55 Ответить
Призыв за номером 593. Записываем.
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20.02.2022 10:37 Ответить
Зараз трошки повангую. ********* для збереження тоталітарної влади, збирає навколо себе усі бувші тоталітарні режими совка і повзучою окупацією намагається взяти тих, хто змінив світогляд, але серед цих прогресивних людей багато ще совкодрочерів різного виду, від номенклатури з завмагами, до тупоголових любителів "уравніловки" та черг за всіма товарами, та їх нащадків введених ними в оману. Ці люди форпост вічної диктатури кремлівської кдбшної банди в нашій країні. Тому йде брехлива компаніія, яка вихваляє совок. Україну будуть намагатися взяти, тому готуймося люди до боротьби за волю.
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20.02.2022 10:37 Ответить
Слишком тихо закликає, Путин понимает заклепки только когда они сопровождаются хорошим ударом в тыкву!
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20.02.2022 10:51 Ответить
Для нашої з вами перемоги треба об'єднуватися з Заходом, озброюватися, відновлювати ядерний статус, та нещадно нищити окупантів. Одночасно посилити розкриття правди за совок, навіть шляхом організації шкільних уроків про совкове минуле, також посилити відповідальність за пропаганду совка.
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20.02.2022 11:06 Ответить
Сколько можно призывать? Это - бесполезно, глупо и, в конце концов, смешно. Украина победит. Песенка ***** спета.
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20.02.2022 11:13 Ответить
" ...мы ожидаем ... "
Все эти ожидания могут сбыться только под давлением жестких
санкций со стороны США и ЕС ,санкций которые нанесут
сокрушительный удар по экономике россии .
И вводить их надо не ПОСЛЕ возможного вторжения ,а ДО него .
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20.02.2022 11:17 Ответить
Вибачте але ви впевнені що вони у G7 при здоровому глузду?! Я вже сумніваюся якщо вони досі вірять що закликами можуть зупинити вбивць та нелюдів московицьких.
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20.02.2022 11:18 Ответить
Пустая болтовня и глубокая озабоченость
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20.02.2022 11:23 Ответить
"Идиотизм - делать то же самое, пытаясь получить другой результат!".
(с) Альберт Эйнштейн.
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20.02.2022 11:28 Ответить
Росія сприйняла це як слабкість заходу обрадувалась та навпаки активізувалась.

Це ж треба бути там такими імбецилами цим гедоністам із колективного заходу. Елементарного не бачать що росія не розуміє слова, а розуміє тільки силу.
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20.02.2022 14:07 Ответить
 
 