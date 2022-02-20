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Россия разместила на оккупированных территориях Донбасса еще 134 единицы военной техники, - украинская сторона СЦКК

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Россия разместила на оккупированных территориях Донбасса еще 134 единицы военной техники, - украинская сторона СЦКК

Украинская сторона СЦКК сообщила об очередных фактах нарушений Минских договоренностей со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки было зафиксировано размещение 134 единиц военной техники вооруженных формирований Российской Федерации на временно оккупированной территории Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук пресс-службы штаба операции Объединенных сил, об этом сообщает Украинская сторона СЦКК.

"За прошедшие сутки выявлено и зафиксировано размещение на временно оккупированной территории 134 единиц военной техники вооруженных формирований РФ, которая размещена с нарушением Минских договоренностей", - говорится в сообщении.

По данным Украинской стороны СЦКК, в зоне действий так называемого "1-го армейского корпуса" размещено 5 единиц вооружения и военной техники, в зоне действий так называемого "2-го армейского корпуса" - 129 единиц.

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Среди перечисленной техники - буксируемые гаубицы, РСЗО, самоходные гаубицы, танки, ЗРК, буксируемая  противотанковая пушка, ББМ.

Также представители Украинской стороны СЦКК рассказали, что работа СММ ОБСЕ на временно оккупированных территориях регулярно сопровождается препятствиями со стороны вооруженных формирований РФ.

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Отмечается, что на блокпосту вооруженных формирований примерно в 3 км от Петровского представитель вооруженных формирований отказал патрулю миссии в проходе к участку разведения в районе Петровского, а на блокпосту возле с. Заиченко двое вооруженных представителей вооруженных формирований запретили миссии проезд в направлении Пикуз и Саханки.

"Зафиксированные нарушения со стороны ВФ РФ свидетельствуют о ведении ими активных мер боевой подготовки для создания условий дальнейшей эскалации напряжения на линии столкновения", - отмечается в сообщении.

В то же время, подразделения Объединенных сил держат ситуацию под контролем и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии РФ.

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Топ комментарии
+7
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20.02.2022 10:47
+5
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20.02.2022 11:25
+4
Тепер дамбасяни почуватимуться в безпеці і бандери не нападуть.
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20.02.2022 10:50
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20.02.2022 10:47 Ответить
Тепер дамбасяни почуватимуться в безпеці і бандери не нападуть.
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20.02.2022 10:50 Ответить
Такой суровый дядя и спасения клянчит. А самому с биндеравцами слабО?)
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20.02.2022 11:25 Ответить
Лапатнікі вже давно насерли на усі угоди,як вони це робили завжди та продовжують робити й надалі...
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20.02.2022 10:52 Ответить
и кто то верит что после всего что технику пересчитали зафиксировали локация данных ее место нахождения и будет война??? все указывает в стиле кацапов и вяликоруссия победо БЕСИЯ нагнетание обстановки у кацабов Москвы и путина нервишки шалят и сдают не выдержав что мы не выбрасываем белые труселя а НАТО и США посмеялись с хотелок Путина и послали Вову на половые органы эти кретины затеяли лохотрон с эвакуацией нариду не поясним в реальном что для чего чем уже добились офигительного мата и скандала со стороны эвакуированных и проклятий в свой адрес как бы кто не говорил а главное у человека постоянство оно было каким никак плохим хорошим но постоянство перенесите весь бред на эвакуацию быдло ското базы с Крыма представили толпы людей бегущих через мост если его не разрушат штурм последней лодки способной доплыть до берегов Таманского полуострова..
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20.02.2022 10:53 Ответить
Ну и где обещанные "адские санкции" от Запада?
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20.02.2022 10:53 Ответить
Значить Україна отримає ще 134 джавіка, а лісопилка на московії продасть 420 трун.
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20.02.2022 11:10 Ответить
Це цапам не допоможе. Окурок буде висіти в петлі.
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20.02.2022 11:14 Ответить
Тем временем, в соцсетях появляется информация, что боевики разграбили 100 квартир тех, кого эвакуировали в РФ из Донецкой области.
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20.02.2022 11:23 Ответить
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20.02.2022 11:55 Ответить
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20.02.2022 11:25 Ответить


Проводимая главарями террористических «ДНР» и «ЛНР» эвакуация населения закончилась очень предсказуемо. Менее чем за сутки мародеры разграбили больше сотни покинутых квартир. Об этом сообщил донецкий журналист и волонтер Тим Златкин, ссылаясь на сводки УБОПа на оккупированных территориях.

«Менее суток понадобилось мародерам, чтобы разграбить 56 квартир в Донецке и 42 в Макеевке. Да-да, именно квартиры "эвакуированных" аборигенов»,

В соцсетях высказали предположение, что мародеры могли «прошерстить» квартиры не наугад, а целенаправленно. Да и с «виновными» оккупанты, похоже, уже определились ))))
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20.02.2022 11:44 Ответить
а эти бурятам танкистам шатры - монгалы над головой понастроили и думают они им помогут от джавелинов, как показала практика нет....и это радует...
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20.02.2022 11:53 Ответить
Эх ватничек куда ты котишься?
Попадешь под "Джавелин" не воротишься.
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20.02.2022 11:54 Ответить
""За прошедшие сутки выявлено и зафиксировано размещение на временно оккупированной территории 134 единиц военной техники вооруженных формирований РФ, которая размещена с нарушением Минских договоренностей", - говорится в сообщении. "

а джавелинов всего 100
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20.02.2022 12:16 Ответить
если договоренности были нарушены, надо их расторгать
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20.02.2022 13:04 Ответить
Намечаются шашлыки из бурятины.
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20.02.2022 14:26 Ответить
 
 